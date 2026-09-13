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Zverev - Shelton ve finále US Open 2026: Kurzy a kde sledovat live stream

Kamil Jurek
  23:21

Německý tenista Alexander Zverev podává během semifinále US Open. | foto: Seth WenigAP

Do finále mužské dvouhry na US Open 2026 postoupili Alexander Zverev a Ben Shelton – dokáže Američan uspět na domácím grandslamu a poprvé tohoto soupeře porazit? Sledujte přímý přenos online, začíná se v neděli 13. září od 20:00.

Kdy a kde sledovat finále dvouhry mužů dnes (13. 9.) živě: live stream online

O titul na posledním grandslamu sezony zabojují Alexander Zverev a Ben Shelton, pro kterého jde o největší zápas kariéry. Začátek je na Arthur Ashe Stadium naplánován na neděli 13. září od 20:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Zverev – Shelton dnes na US Open 2026
Datum:neděle 13. září 2026 od 20:00
Fáze:finále
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:5:0 pro Zvereva
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

Televizní vysílání zajišťuje po celý turnaj Eurosport, najdete na něm i livestream z finále mužů. Alternativně poslouží online platforma HBO Max.

Kurzy na dnešní finále mužské dvouhry

Zajímavé kurzy

  • 3,5+ setů v zápase: 1,39
  • 3:0 pro Zvereva: 4,31
  • 3:0 pro Sheltona: 6,78

Podle boookmakerů Synot Tipu by souboj o trofej měla být vyrovnaná, mírným favoritem je přeci jen Zverev. Kurz na jeho výhru se pohybuje okolo 1,70.

Shelton bude pod obrovským tlakem fanoušků, přesto je na něj kurz jen kolem 2,25, což je vzhledem k prvnímu velkému finále velmi solidní.

Zverev může letos získat druhý grandslam

Alexander Zverev potvrdil na US Open roli nasazené jedničky a po šesti letech prošel do dalšího zdejšího finále. Tehdy měl vítězství na dosah, druhou polovinu zápasu ale vůbec nezvládl a utkání ztratil.

Německý tenista se trápil hlavně v prvních dvou kolech – proti Sonegovi i Halysovi musel dokonce do pěti setů. Od té doby je jeho cesta podstatně jednodušší, měl ale i štěstí na soupeře, nepotkal totiž nikoho z TOP 20. V semifinále zvládl dva těsné tiebreaky proti Khachanovovi, které se pro něj nevyvíjely vůbec dobře.

Pro Zvereva jde už o šesté grandslamové finále, prokletí konečně zlomil až letos na Roland Garros, kde získal první trofej z podniků velké čtyřky. V pěti sadách tehdy porazil Cobolliho, dnes jej pravděpodobně čeká náročnější protivník.

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Shelton se probojoval do prvního grandslamového finále

Ben Shelton patří do širší světové špičky a na grandslamech se s ním musí počítat, v letošní sezoně to zatím úplně nepotvrzoval. Zadařilo se mu až na domácí akci.

Cestu přitom neměl vůbec snadnou a zažil mnoho těžkých zápasů, ve třech setech zvládl pouze osmifinále proti Tsitsipasovi. V živé paměti mají fanoušci hlavně dlouhé pětisetové čtvrtfinále s Alcarazem, které rozhodl až těsný tiebreak poslední sady. V semifinále vyřadil krajana Tiafoeho.

Po dvou neúspěšných semifinále tak konečně třiadvacetiletý Shelton tuto fázi zvládl, dnes se může stát prvním domácím šampionem od triumfu Andyho Roddicka v roce 2003.

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Jaká je aktuální forma tenistů?

Zverev a Shelton na US Open 2026
Zverev
semifinálevs. Khachanov (6:3, 7:6, 7:6)
čtvrtfinálevs. Van de Zandschulp (6:2, 7:5, 6:1)
osmifinálevs. Darderi (6:2, 6:2, 7:6)
3. kolovs. Tabilo (6:2, 7:6, 6:2)
2. kolovs. Halys (6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3)
1. kolovs. Sonego (6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4)
Shelton
semifinálevs. Tiafoe (4:6, 6:3, 6:3, 7:5)
čtvrtfinálevs. Alcaraz (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6)
osmifinálevs. Tsitsipas (6:2, 6:3, 6:4)
3. kolovs. Shapovalov (7:6, 6:7, 6:3, 6:4)
2. kolovs. Hurkacz (6:3, 5:7, 7:6, 7:5)
1. kolovs. Griekspoor (1:6, 6:1, 7:6, 6:2)

Vzájemné zápasy (H2H)

Alexander Zverev a Ben Shelton se už potkali celkem pětkrát, všechny zápasy vyhrál německý tenista. Američan získal set pouze v prvním zápase, před dvěma lety v Cincinnati.

  • 9. 11. 2025: Zverev vs. Shelton (6:3, 7:6)
  • 15. 8. 2025: Zverev vs. Shelton (6:2, 6:2)
  • 14. 6. 2025: Zverev vs. Shelton (7:6, 7:6)
  • 20. 4. 2025: Zverev vs. Shelton (6:2, 6:4)
  • 17. 8. 2024: Zverev vs. Shelton (3:6, 7:6, 7:5)
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