Kdy a kde sledovat finále dvouhry mužů dnes (13. 9.) živě: live stream online
O titul na posledním grandslamu sezony zabojují Alexander Zverev a Ben Shelton, pro kterého jde o největší zápas kariéry. Začátek je na Arthur Ashe Stadium naplánován na neděli 13. září od 20:00, přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|neděle 13. září 2026 od 20:00
|Fáze:
|finále
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|5:0 pro Zvereva
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní vysílání zajišťuje po celý turnaj Eurosport, najdete na něm i livestream z finále mužů. Alternativně poslouží online platforma HBO Max.
Kurzy na dnešní finále mužské dvouhry
Zajímavé kurzy
Podle boookmakerů Synot Tipu by souboj o trofej měla být vyrovnaná, mírným favoritem je přeci jen Zverev. Kurz na jeho výhru se pohybuje okolo 1,70.
Shelton bude pod obrovským tlakem fanoušků, přesto je na něj kurz jen kolem 2,25, což je vzhledem k prvnímu velkému finále velmi solidní.
Zverev může letos získat druhý grandslam
Alexander Zverev potvrdil na US Open roli nasazené jedničky a po šesti letech prošel do dalšího zdejšího finále. Tehdy měl vítězství na dosah, druhou polovinu zápasu ale vůbec nezvládl a utkání ztratil.
Německý tenista se trápil hlavně v prvních dvou kolech – proti Sonegovi i Halysovi musel dokonce do pěti setů. Od té doby je jeho cesta podstatně jednodušší, měl ale i štěstí na soupeře, nepotkal totiž nikoho z TOP 20. V semifinále zvládl dva těsné tiebreaky proti Khachanovovi, které se pro něj nevyvíjely vůbec dobře.
Pro Zvereva jde už o šesté grandslamové finále, prokletí konečně zlomil až letos na Roland Garros, kde získal první trofej z podniků velké čtyřky. V pěti sadách tehdy porazil Cobolliho, dnes jej pravděpodobně čeká náročnější protivník.
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Shelton se probojoval do prvního grandslamového finále
Ben Shelton patří do širší světové špičky a na grandslamech se s ním musí počítat, v letošní sezoně to zatím úplně nepotvrzoval. Zadařilo se mu až na domácí akci.
Cestu přitom neměl vůbec snadnou a zažil mnoho těžkých zápasů, ve třech setech zvládl pouze osmifinále proti Tsitsipasovi. V živé paměti mají fanoušci hlavně dlouhé pětisetové čtvrtfinále s Alcarazem, které rozhodl až těsný tiebreak poslední sady. V semifinále vyřadil krajana Tiafoeho.
Po dvou neúspěšných semifinále tak konečně třiadvacetiletý Shelton tuto fázi zvládl, dnes se může stát prvním domácím šampionem od triumfu Andyho Roddicka v roce 2003.
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Jaká je aktuální forma tenistů?
|Zverev
|semifinále
|vs. Khachanov (6:3, 7:6, 7:6)
|čtvrtfinále
|vs. Van de Zandschulp (6:2, 7:5, 6:1)
|osmifinále
|vs. Darderi (6:2, 6:2, 7:6)
|3. kolo
|vs. Tabilo (6:2, 7:6, 6:2)
|2. kolo
|vs. Halys (6:4, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3)
|1. kolo
|vs. Sonego (6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4)
|Shelton
|semifinále
|vs. Tiafoe (4:6, 6:3, 6:3, 7:5)
|čtvrtfinále
|vs. Alcaraz (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6)
|osmifinále
|vs. Tsitsipas (6:2, 6:3, 6:4)
|3. kolo
|vs. Shapovalov (7:6, 6:7, 6:3, 6:4)
|2. kolo
|vs. Hurkacz (6:3, 5:7, 7:6, 7:5)
|1. kolo
|vs. Griekspoor (1:6, 6:1, 7:6, 6:2)
Vzájemné zápasy (H2H)
Alexander Zverev a Ben Shelton se už potkali celkem pětkrát, všechny zápasy vyhrál německý tenista. Američan získal set pouze v prvním zápase, před dvěma lety v Cincinnati.
- 9. 11. 2025: Zverev vs. Shelton (6:3, 7:6)
- 15. 8. 2025: Zverev vs. Shelton (6:2, 6:2)
- 14. 6. 2025: Zverev vs. Shelton (7:6, 7:6)
- 20. 4. 2025: Zverev vs. Shelton (6:2, 6:4)
- 17. 8. 2024: Zverev vs. Shelton (3:6, 7:6, 7:5)