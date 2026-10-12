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WTA Wuhan 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:21

Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu. | foto: Achmad IbrahimAP

Poslední letošní tenisový turnaj kategorie WTA 1000 je tady. Hraje se v čínském Wu-chanu od 12. do 18. října 2026, v akci je několik českých tenistek. Sledujte zápasy živě online.
WTA Wuhan 2026 – ženy
Termín:12. – 18. října 2026
Místo:Optics Valley International Tennis Center
Kategorie:WTA 1000
Pavouk:56 hráček ve dvouhře, 28 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:4 088 211 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Coco Gauffová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA ve Wu-chanu živě

Všechny zápasy z tisícovky ve Wu-chanu mohou zájemci sledovat u sázkových kanceláří, doporučit můžeme Tipsport. Nově registrovaní si navíc přijdou na bonus 1 000 Kč, z čehož mohou polovinu použít na sázení.

Televizní vysílání má na starosti placený program CANAL+ Sport 2, který mají v nabídce například tito poskytovatelé:

Výsledky WTA Wuhan Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Podívejte se do tabulky níže na výsledky českých tenistek v čínském Wuhanu. Od semifinále v ní najdete kompletní přehled zápasů.

WTA Wuhan 2026 – výsledky
2. kolo
Muchová – McNallyová/Starodubcevová
Bouzková – Chwalinská/Šarífová
1. kolo
Bouzková – Tausonová6:1, 2:0 (skreč)
Bejlek – Paoliniová3:6, 4:6
Bartůňková – Taggerová13.10.,
Siniaková – Samsonovová13.10.,

Kdo hraje? Pět Češek i s Karolínou Muchovou

Ve Wu-chanu se představí téměř kompletní ženská světová špička. Jedničkou je Aryna Sabalenková, dvojkou Jessica Pegulaová a trojkou Elina Svitolinová.

Z elitní desítky schází Jelena Rybakinová, Mirra Andrejevová a Linda Nosková, která řeší problémy s nohou.

Českých tenistek je ve Wu-chanu celkem pět – Karolína Muchová se vměstnala mezi nasazené a chce posbírat co nejvíce bodů směrem k Turnaji mistryň, doplňují ji čtyři další hráčky.

Kateřina Siniaková, Marie Bouzková i Nikola Bartůňková se představí po boku svých zahraničních parťaček i ve čtyřhře.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Wu-chan 2026
#TenistkaZemě
1Aryna SabalenkováBělorusko
2Jessica PegulaováUSA
3Mirra Andrejevová – odhlásila seRusko
4Linda Nosková – odhlásila seČesko
5Elina SvitolinováUkrajina
6Karolína MuchováČesko
7Iga ŠwiatekováPolsko
8Marta KosťukováUkrajina

Coco Gauffová slaví s trofejí vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

WTA Wuhan 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
10.–11. října (so–ne)kvalifikace
12.–13. října (po–út)1. kolo
14.–15. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
16. října (pátek)čtvrtfinále
17. října (sobota)semifinále
18. října (neděle)finále

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Prize money pro ženské Wuhan Open 2026

Podnik ve Wu-chanu je pouze týdenní, proti větším tisícovkám v kalendáři má tak o něco nižší prize money. Přesto se na odměnách rozdá 4 088 211 $, tedy téměř 90 milionů korun.

Jednotlivé fáze jsou ohodnoceny takto:

  • vítězka: 665 000 $
  • finalistka: 385 001 $
  • semifinalistka: 197 000 $
  • čtvrtfinalistka: 98 500 $
  • osmifinalistka: 49 250 $
  • druhé kolo: 26 000 $
  • první kolo: 18 300 $

Vítězky WTA Wuhan a historie turnaje

Wuhan Open nemá dlouhou tradici, mezi ženskými turnaji se totiž poprvé objevil až v roce 2014. V místě vzniku koronavirové pandemie se zde právě kvůli tomuto onemocnění nehrálo v letech 2020–2023.

V Optics Valley International Tennis Center, kde má hlavní stadion kapacitu 15 000 diváků, se daří českým tenistkám. Hned úvodní ročník ovládla Petra Kvitová, druhý titul přidala o dva roky později. Ještě o jednu trofej více má odsud Aryna Sabalenková, obhájkyní prvenství je pak Coco Gauffová.

Češky zde zazářily i ve čtyřhře – rok 2016 patřil páru Lucie Šafářová / Bethanie Matteková-Sandsová, loni pak triumfovaly Kateřina Siniaková se Storm Hunterovou. Do finále se v minulosti probojovaly také Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková.

Poslední vítězky turnaje Wuhan Open
RokTenistaZemě
2025Coco GauffováUSA
2024Aryna SabalenkováBělorusko
2020–2023nehrálo se
2019Aryna SabalenkováBělorusko
2018Aryna SabalenkováBělorusko
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