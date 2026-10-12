|WTA Wuhan 2026 – ženy
|Termín:
|12. – 18. října 2026
|Místo:
|Optics Valley International Tennis Center
|Kategorie:
|WTA 1000
|Pavouk:
|56 hráček ve dvouhře, 28 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|4 088 211 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Coco Gauffová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA ve Wu-chanu živě
Všechny zápasy z tisícovky ve Wu-chanu mohou zájemci sledovat u sázkových kanceláří, doporučit můžeme Tipsport. Nově registrovaní si navíc přijdou na bonus 1 000 Kč, z čehož mohou polovinu použít na sázení.
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- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky WTA Wuhan Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Podívejte se do tabulky níže na výsledky českých tenistek v čínském Wuhanu. Od semifinále v ní najdete kompletní přehled zápasů.
|2. kolo
|Muchová – McNallyová/Starodubcevová
|Bouzková – Chwalinská/Šarífová
|1. kolo
|Bouzková – Tausonová
|6:1, 2:0 (skreč)
|Bejlek – Paoliniová
|3:6, 4:6
|Bartůňková – Taggerová
|13.10.,
|Siniaková – Samsonovová
|13.10.,
Kdo hraje? Pět Češek i s Karolínou Muchovou
Ve Wu-chanu se představí téměř kompletní ženská světová špička. Jedničkou je Aryna Sabalenková, dvojkou Jessica Pegulaová a trojkou Elina Svitolinová.
Z elitní desítky schází Jelena Rybakinová, Mirra Andrejevová a Linda Nosková, která řeší problémy s nohou.
Českých tenistek je ve Wu-chanu celkem pět – Karolína Muchová se vměstnala mezi nasazené a chce posbírat co nejvíce bodů směrem k Turnaji mistryň, doplňují ji čtyři další hráčky.
Kateřina Siniaková, Marie Bouzková i Nikola Bartůňková se představí po boku svých zahraničních parťaček i ve čtyřhře.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2
|Jessica Pegulaová
|USA
|3
|Mirra Andrejevová – odhlásila se
|Rusko
|4
|Linda Nosková – odhlásila se
|Česko
|5
|Elina Svitolinová
|Ukrajina
|6
|Karolína Muchová
|Česko
|7
|Iga Šwiateková
|Polsko
|8
|Marta Kosťuková
|Ukrajina
WTA Wuhan 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|10.–11. října (so–ne)
|kvalifikace
|12.–13. října (po–út)
|1. kolo
|14.–15. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|16. října (pátek)
|čtvrtfinále
|17. října (sobota)
|semifinále
|18. října (neděle)
|finále
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Prize money pro ženské Wuhan Open 2026
Podnik ve Wu-chanu je pouze týdenní, proti větším tisícovkám v kalendáři má tak o něco nižší prize money. Přesto se na odměnách rozdá 4 088 211 $, tedy téměř 90 milionů korun.
Jednotlivé fáze jsou ohodnoceny takto:
- vítězka: 665 000 $
- finalistka: 385 001 $
- semifinalistka: 197 000 $
- čtvrtfinalistka: 98 500 $
- osmifinalistka: 49 250 $
- druhé kolo: 26 000 $
- první kolo: 18 300 $
Vítězky WTA Wuhan a historie turnaje
Wuhan Open nemá dlouhou tradici, mezi ženskými turnaji se totiž poprvé objevil až v roce 2014. V místě vzniku koronavirové pandemie se zde právě kvůli tomuto onemocnění nehrálo v letech 2020–2023.
V Optics Valley International Tennis Center, kde má hlavní stadion kapacitu 15 000 diváků, se daří českým tenistkám. Hned úvodní ročník ovládla Petra Kvitová, druhý titul přidala o dva roky později. Ještě o jednu trofej více má odsud Aryna Sabalenková, obhájkyní prvenství je pak Coco Gauffová.
Češky zde zazářily i ve čtyřhře – rok 2016 patřil páru Lucie Šafářová / Bethanie Matteková-Sandsová, loni pak triumfovaly Kateřina Siniaková se Storm Hunterovou. Do finále se v minulosti probojovaly také Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Coco Gauffová
|USA
|2024
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2020–2023
|nehrálo se
|2019
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2018
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko