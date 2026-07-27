|WTA Washington 2026 – muži
|Termín:
|27. července – 2. srpna 2026
|Místo:
|William H.G. FitzGerald Tennis Center
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|1 637 982 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Leylah Fernandezová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA ve Washingtonu živě
Na přímé přenosy z WTA Washington 2026 je třeba mít přístup k programu CANAL+ Sport 2. Najdete jej v nabídkách těchto poskytovatelů:
- Skylink TV – sledujte online zde
- Oneplay
- freeSAT
- Magenta TV
Live streamy mají také některé sázkové kanceláře, například jsou dostupné přímé přenosy na Fortuna TV zde. Za registraci na vás čeká bonus až 1 000 Kč.
Výsledky WTA Washington Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
Kdo hraje? Češky ne, hvězdou Jessica Pegulaová
Hvězdou číslo jedna je letos ve Washingtonu domácí Jessica Pegulaová, šampionka z let 2019 a 2021. Jde o jedinou zástupkyni z elitní desítky žebříčku.
Turnaje tento týden
Z nejlepší dvacítky ji doplňují Elina Svitolinová, Naomi Ósakaová, Diana Šnajderová a Anna Kalinská. Hraje i obhájkyně loňského prvenství, Leylah Fernandezová.
Po dlouhé době nemá Česko na ženském podniku žádné zastoupení, a to ani ve čtyřhře. Gabriele Knutson se kvalifikačním sítem projít nepodařilo, nestačila na Rebeccu Šramkovou ze Slovenska.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Jessica Pegulaová
|USA
|2
|Elina Svitolinová
|Ukrajina
|3
|Naomi Ósakaová
|Japonsko
|4
|Diana Šnajderová
|Rusko
|5
|Anna Kalinská
|Rusko
|6
|Madison Keysová
|USA
|7
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|8
|Emma Navarrová
|USA
WTA Washington 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|25.–26. července (so–ne)
|kvalifikace
|27.–28. července (po–út)
|1. kolo
|29.–30. července (st–čt)
|osmifinále
|31. července (pátek)
|čtvrtfinále
|1. srpna (sobota)
|semifinále
|2. srpna (neděle)
|finále
Prize money pro ženské Mubadala DC Open 2026
Při ženské části turnaje se rozdělí celkem 1 637 982 $, v přepočtu na koruny jde o necelých 35 milionů. Z této sumy dostane vítězka dvouhry asi 5,3 milionů.
Na další odměny se podívejte níže:
- vítězka: 252 000 $
- finalistka: 155 000 $
- semifinalistka: 90 900 $
- čtvrtfinalistka: 47 750 $
- osmifinalistka: 24 474 $
- první kolo: 17 440 $
Vítězky WTA Washington a historie turnaje
Ženy si ve Washingtonu poprvé zahrály až v roce 2011, tehdy ještě v College Parku v Marylandu. Následující ročník už se ale uskutečnil ve William H.G. FitzGerald Tennis Center, kde se koná dodnes.
V roce 2023 došlo je spojení s konkurenčním podnikem v San Jose a Washington se dostal do vyšší kategorie 500. V současnosti jde o jediný takto velký společný turnaj pro muže a ženy v celém kalendáři, který se hraje ve stejném týdnu.
Vítězek zatím není mnoho, dva tituly mají na kontě Magdaléna Rybáriková a Světlana Kuzněcovová, přidala se k nim také Jessica Pegulaová. Žádná Češka zatím ve Washingtonu nevyhrála – nejblíže k tomu byla Marie Bouzková v roce 2024, kdy došla do finále.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|2024
|Paula Badosaová
|Španělsko
|2023
|Coco Gauffová
|USA
|2022
|Ljudmila Samsonovová
|Rusko
|2021
|Jessica Pegulaová
|USA