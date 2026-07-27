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WTA Washington 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:03

Jessica Pegulaová slaví triumf ve finále v Dubaji. | foto: Profimedia.cz

Washington hostí od 27. července do 2. srpna 2026 ženský tenisový turnaj WTA 500. Podívejte se, kde si na něj vsadit a jaké jsou možnosti pro sledování přímých přenosů.
WTA Washington 2026 – muži
Termín:27. července – 2. srpna 2026
Místo:William H.G. FitzGerald Tennis Center
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:1 637 982 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Leylah Fernandezová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA ve Washingtonu živě

Na přímé přenosy z WTA Washington 2026 je třeba mít přístup k programu CANAL+ Sport 2. Najdete jej v nabídkách těchto poskytovatelů:

Live streamy mají také některé sázkové kanceláře, například jsou dostupné přímé přenosy na Fortuna TV zde. Za registraci na vás čeká bonus až 1 000 Kč.

Výsledky WTA Washington Open 2026 (dvouhra)

WTA Washington 2026 – výsledky
Finále
Semifinále

Kdo hraje? Češky ne, hvězdou Jessica Pegulaová

Hvězdou číslo jedna je letos ve Washingtonu domácí Jessica Pegulaová, šampionka z let 2019 a 2021. Jde o jedinou zástupkyni z elitní desítky žebříčku.

Turnaje tento týden

Z nejlepší dvacítky ji doplňují Elina Svitolinová, Naomi Ósakaová, Diana Šnajderová a Anna Kalinská. Hraje i obhájkyně loňského prvenství, Leylah Fernandezová.

Po dlouhé době nemá Česko na ženském podniku žádné zastoupení, a to ani ve čtyřhře. Gabriele Knutson se kvalifikačním sítem projít nepodařilo, nestačila na Rebeccu Šramkovou ze Slovenska.

Nasazené tenistky pro WTA Washington 2026
#TenistaZemě
1Jessica PegulaováUSA
2Elina SvitolinováUkrajina
3Naomi ÓsakaováJaponsko
4Diana ŠnajderováRusko
5Anna KalinskáRusko
6Madison KeysováUSA
7Leylah FernandezováKanada
8Emma NavarrováUSA

Japonská tenistka Naomi Ósakaová zaujala v 1. kole US Open svým outfitem, jemuž dominovala velká zelená mašle. (27. srpna 2024)

WTA Washington 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
25.–26. července (so–ne)kvalifikace
27.–28. července (po–út)1. kolo
29.–30. července (st–čt)osmifinále
31. července (pátek)čtvrtfinále
1. srpna (sobota)semifinále
2. srpna (neděle)finále

Prize money pro ženské Mubadala DC Open 2026

Při ženské části turnaje se rozdělí celkem 1 637 982 $, v přepočtu na koruny jde o necelých 35 milionů. Z této sumy dostane vítězka dvouhry asi 5,3 milionů.

Na další odměny se podívejte níže:

  • vítězka: 252 000 $
  • finalistka: 155 000 $
  • semifinalistka: 90 900 $
  • čtvrtfinalistka: 47 750 $
  • osmifinalistka: 24 474 $
  • první kolo: 17 440 $

Vítězky WTA Washington a historie turnaje

Ženy si ve Washingtonu poprvé zahrály až v roce 2011, tehdy ještě v College Parku v Marylandu. Následující ročník už se ale uskutečnil ve William H.G. FitzGerald Tennis Center, kde se koná dodnes.

V roce 2023 došlo je spojení s konkurenčním podnikem v San Jose a Washington se dostal do vyšší kategorie 500. V současnosti jde o jediný takto velký společný turnaj pro muže a ženy v celém kalendáři, který se hraje ve stejném týdnu.

Vítězek zatím není mnoho, dva tituly mají na kontě Magdaléna Rybáriková a Světlana Kuzněcovová, přidala se k nim také Jessica Pegulaová. Žádná Češka zatím ve Washingtonu nevyhrála – nejblíže k tomu byla Marie Bouzková v roce 2024, kdy došla do finále.

Poslední vítězky turnaje WTA ve Washingtonu
RokTenistaZemě
2025Leylah FernandezováKanada
2024Paula BadosaováŠpanělsko
2023Coco GauffováUSA
2022Ljudmila SamsonovováRusko
2021Jessica PegulaováUSA
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