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WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  13:06

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu. | foto: Reuters

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé přenosy všech zápasů.
WTA Toronto 2026 – ženy
Termín:2. – 13. srpna 2026
Místo:Sobeys Stadium, Toronto
Kategorie:WTA 1000
Pavouk:96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:7 433 076 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Victoria Mboková

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Torontu živě

Ženské tenisové turnaje vysílají pravidelně i sázkové kanceláře, doporučit můžeme například Fortunu, která má v nabídce všechny zápasy. Po registraci si noví hráči přijdou až na 1 000 Kč, za které si mohou vsadit třeba právě na tenis.

Pro přímé přenosy v televizi stačí mít přístup ke CANAL+ Sport 2, který mají v nabídkách například tito poskytovatelé:

Výsledky WTA Canadian Open 2026 (dvouhra)

Níže se podívejte na přehled zápasů českých tenistek pro Canadian Open 2026 v Torontu.

WTA Toronto 2026 – výsledky
2. kolo
Nosková – Mariaová/McNallyová
Bouzková – Valentová/Townsendová
Krejčíková – Tjenová/Samsonovová
Siniaková – Rachimovová/V.Williamsová
1. kolo
Bartůňková – Andreescuová3.8., 1:00
Bejlek – Wang Si-jü2.8., 18:30
Valentová – Townsendová3.8.
Plíšková – Olijnykovová3.8.

Kdo hraje? Osm Češek v čele s Lindou Noskovou

Obsazení takto velkého turnaje je vždy velmi kvalitní a nejinak je tomu i letos. Z elitní desítky chybí pouze Karolína Muchová, jedničkou je tedy Aryna Sabalenková a dvojkou Jelena Rybakinová.

Český tenis má zastoupení hned v osmi tenistkách, první čtyři jmenované jsou mezi 32 nasazenými, a nemusí tak absolvovat první kolo. Přehled českých tenistek v Torontu:

V kvalifikaci se měla představit i Darja Viďmanová, kvůli nedělnímu finále v Memphisu ale nakonec svou účast vzdala.

Další zástupkyně má Česko ve čtyřhře, největší pozornost bude upřena na pár Kateřina Siniaková / Čang Šuaj. V pavouku figurují jako číslo dvě.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Toronto 2026
#TenistaZemě
1Aryna SabalenkováBělorusko
2Jelena RybakinováKazachstán
3Jessica PegulaováUSA
4Coco GauffováUSA
5Mirra AndrejevováRusko
6Linda NoskováČesko
7Iga ŠwiatekováPolsko
8Amanda AnisimovováUSA

Jessica Pegulaová líbá trofej pro vítězku turnaje v Torontu.

WTA Toronto 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
1. srpna (sobota)kvalifikace
2.–3. srpna (ne–po)1. kolo
4.–5. srpna (út–st)2. kolo
6.–7. srpna (čt–pá)3. kolo
8.–9. srpna (so–ne)osmifinále
10.–11. srpna (po–út)čtvrtfinále
12. srpna (středa)semifinále
13. srpna (čtvrtek)finále

Prize money pro ženské National Bank Open 2026

„Tisícovky“ jsou v tenisovém světě velmi dobře dotovány, pro letošní Toronto jde o 7 433 076 $, tedy asi 156 milionů korun. Vítězka si přilepší o bezmála 23 milionů.

Kompletní rozpis odměn pro dvouhru:

  • vítězka: 1 085 220 $
  • finalistka: 564 920 $
  • semifinalistka: 297 315 $
  • čtvrtfinalistka: 154 354 $
  • osmifinalistka: 81 800 $
  • třetí kolo: 47 605 $
  • druhé kolo: 28 425 $
  • první kolo: 18 420 $

Vítězky WTA Toronto + Montreal a historie turnaje

Historie Canadian Open je velmi dlouhá. Ženy si poprvé zahrály už v roce 1892, což z turnaje činí druhý nejstarší ženský podnik po Wimbledonu. Až do roku 1979 se hrálo na antuce, pak se přešlo na tvrdý povrch.

Akce je také specifická tím, že se každoročně mění dějiště, pravidelně se střídá s Montréalem. Poprvé si ženy v tomto druhém kanadském velkoměstě zahrály v roce 1982, muži o rok dříve. Až do pandemie platilo, že v liché roky hrály ženy v Torontu a muži v Montréalu, vše narušila až pandemie koronaviru – od té doby je to naopak.

Do seznamu šampionek se dokázaly zapsat i české hráčky, konkrétně Regina Maršíková (1977, 1978), Helena Suková (1986) a Petra Kvitová (2012). Poslední šampionkou Canadian Open je Victoria Mboková, v Torontu před dvěma lety uspěla Jessica Pegulaová.

Poslední vítězky turnaje Canadian Open
RokTenistaZemě
2025Victoria MbokováKanada
2024Jessica PegulaováUSA
2023Jessica PegulaováUSA
2022Simona HalepováRumunsko
2021Camila GiorgiováItálie
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