|WTA Toronto 2026 – ženy
|Termín:
|2. – 13. srpna 2026
|Místo:
|Sobeys Stadium, Toronto
|Kategorie:
|WTA 1000
|Pavouk:
|96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|7 433 076 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Victoria Mboková
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Torontu živě
Ženské tenisové turnaje vysílají pravidelně i sázkové kanceláře, doporučit můžeme například Fortunu, která má v nabídce všechny zápasy. Po registraci si noví hráči přijdou až na 1 000 Kč, za které si mohou vsadit třeba právě na tenis.
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- Skylink TV – sledujte online zde
- Oneplay
- freeSAT
- Magenta TV
Výsledky WTA Canadian Open 2026 (dvouhra)
Níže se podívejte na přehled zápasů českých tenistek pro Canadian Open 2026 v Torontu.
|2. kolo
|Nosková – Mariaová/McNallyová
|Bouzková – Valentová/Townsendová
|Krejčíková – Tjenová/Samsonovová
|Siniaková – Rachimovová/V.Williamsová
|1. kolo
|Bartůňková – Andreescuová
|3.8., 1:00
|Bejlek – Wang Si-jü
|2.8., 18:30
|Valentová – Townsendová
|3.8.
|Plíšková – Olijnykovová
|3.8.
Kdo hraje? Osm Češek v čele s Lindou Noskovou
Obsazení takto velkého turnaje je vždy velmi kvalitní a nejinak je tomu i letos. Z elitní desítky chybí pouze Karolína Muchová, jedničkou je tedy Aryna Sabalenková a dvojkou Jelena Rybakinová.
Český tenis má zastoupení hned v osmi tenistkách, první čtyři jmenované jsou mezi 32 nasazenými, a nemusí tak absolvovat první kolo. Přehled českých tenistek v Torontu:
- Linda Nosková (6. nasazená)
- Marie Bouzková (21.)
- Barbora Krejčíková (22.)
- Kateřina Siniaková (32.)
- Tereza Valentová
- Sára Bejlek
- Nikola Bartůňková
- Karolína Plíšková
V kvalifikaci se měla představit i Darja Viďmanová, kvůli nedělnímu finále v Memphisu ale nakonec svou účast vzdala.
Další zástupkyně má Česko ve čtyřhře, největší pozornost bude upřena na pár Kateřina Siniaková / Čang Šuaj. V pavouku figurují jako číslo dvě.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|3
|Jessica Pegulaová
|USA
|4
|Coco Gauffová
|USA
|5
|Mirra Andrejevová
|Rusko
|6
|Linda Nosková
|Česko
|7
|Iga Šwiateková
|Polsko
|8
|Amanda Anisimovová
|USA
WTA Toronto 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|1. srpna (sobota)
|kvalifikace
|2.–3. srpna (ne–po)
|1. kolo
|4.–5. srpna (út–st)
|2. kolo
|6.–7. srpna (čt–pá)
|3. kolo
|8.–9. srpna (so–ne)
|osmifinále
|10.–11. srpna (po–út)
|čtvrtfinále
|12. srpna (středa)
|semifinále
|13. srpna (čtvrtek)
|finále
Prize money pro ženské National Bank Open 2026
„Tisícovky“ jsou v tenisovém světě velmi dobře dotovány, pro letošní Toronto jde o 7 433 076 $, tedy asi 156 milionů korun. Vítězka si přilepší o bezmála 23 milionů.
Kompletní rozpis odměn pro dvouhru:
- vítězka: 1 085 220 $
- finalistka: 564 920 $
- semifinalistka: 297 315 $
- čtvrtfinalistka: 154 354 $
- osmifinalistka: 81 800 $
- třetí kolo: 47 605 $
- druhé kolo: 28 425 $
- první kolo: 18 420 $
Vítězky WTA Toronto + Montreal a historie turnaje
Historie Canadian Open je velmi dlouhá. Ženy si poprvé zahrály už v roce 1892, což z turnaje činí druhý nejstarší ženský podnik po Wimbledonu. Až do roku 1979 se hrálo na antuce, pak se přešlo na tvrdý povrch.
Akce je také specifická tím, že se každoročně mění dějiště, pravidelně se střídá s Montréalem. Poprvé si ženy v tomto druhém kanadském velkoměstě zahrály v roce 1982, muži o rok dříve. Až do pandemie platilo, že v liché roky hrály ženy v Torontu a muži v Montréalu, vše narušila až pandemie koronaviru – od té doby je to naopak.
Do seznamu šampionek se dokázaly zapsat i české hráčky, konkrétně Regina Maršíková (1977, 1978), Helena Suková (1986) a Petra Kvitová (2012). Poslední šampionkou Canadian Open je Victoria Mboková, v Torontu před dvěma lety uspěla Jessica Pegulaová.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Victoria Mboková
|Kanada
|2024
|Jessica Pegulaová
|USA
|2023
|Jessica Pegulaová
|USA
|2022
|Simona Halepová
|Rumunsko
|2021
|Camila Giorgiová
|Itálie