|WTA Tokio 2026 – ženy
|Termín:
|26. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|Ariake Coliseum, Tokio
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|1 206 446 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Belinda Benčičová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Tokiu živě
Podnik WTA 500 v Tokiu mohou zájemci tradičně sledovat prostřednictvím sázkových kanceláří, Tipsport k tomu navíc nabízí vstupní bonus 1 000 Kč. Polovinu lze využít pro sázení, druhou na ostatní druhy online zábavy.
Televizní přenosy jsou dostupné na CANAL+ Sport 2, což je placený program. Mají jej v nabídce tito poskytovatelé:
- CANAL+ (bývalý Skylink)
- Oneplay
- Magenta TV
- freeSAT
Výsledky WTA Tokyo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Podívejte se na kompletní program a výsledky českých tenistek v Tokiu do tabulky níže. Od semifinále v ní najdete všechny výsledky.
|1. kolo
|Bartůňková – Sasnovičová
|26.10., 7:15
|Valentová – Pohánková
|27.10.
Kdo hraje? Pouze dvě Češky ve dvouhře
Po vyhraném Ning-pu světová jednička nepolevuje – Jelenu Rybakinovou uvidíme i v Tokiu, kde si chce připsat na své konto další trofej. Hrají například i Diana Šnajderová či obhájkyně prvenství Belinda Benčičová.
Z českých tenistek se představí Nikola Bartůňková a Tereza Valentová, která zvládla dvoukolovou kvalifikaci. Ve čtyřhře na Češky nenarazíme.
Celkově jde určitě o mnohem lépe obsazený turnaj než souběžně konaný podnik WTA Guangzhou, který ale patří do nižší kategorie.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|2
|Maja Chwalinská – odhlásila se
|Polsko
|3
|Diana Šnajderová
|Rusko
|4
|Belinda Benčičová
|Švýcarsko
|5
|Elise Mertensová
|Belgie
|6
|Sorana Cirsteaová
|Rumunsko
|7
|Naomi Ósakaová
|Japonsko
|8
|Alexandra Ealaová
|Filipíny
WTA Tokio 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|24.–25. října (so–ne)
|kvalifikace
|26.–27. října (po–út)
|1. kolo
|28.–29. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|30. října (pátek)
|čtvrtfinále
|31. října (sobota)
|semifinále
|1. listopadu (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro ženské Toray Pan Pacific Open 2026
I v japonské metropoli se na odměnách rozdá celkem 1 206 446 $, což je zhruba 26 milionů korun. Jednotlivé fáze jsou ohodnoceny následovně:
- vítězka: 185 500 $
- finalistka: 114 500 $
- semifinalistka: 66 003 $
- čtvrtfinalistka: 33 475 $
- osmifinalistka: 17 795 $
- první kolo: 12 700 $
Vítězky WTA Tokio a historie turnaje
Ženský podnik v Tokiu má svou tradici už od roku 1973, přerušit jej „dokázala“ pouze celosvětová pandemie. Z Tokyo Metropolitan Gymnasium se akce v roce 2008 přesunula do Ariake Coliseum, kde se před pár lety konal i olympijský tenisový turnaj.
Co se týká šampionek, má nejvíce titulů Martina Hingisová, které se podařilo získat pět trofejí. O jednu méně má Lindsey Davenportová, v posledních letech se dařilo i Caroline Wozniacké (3).
Z českých hráček se mezi vítězky zapsaly Petra Kvitová (2013) a Karolína Plíšková (2018), blízko byla loni i Linda Nosková. Podlehla však Belindě Benčičové.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Belinda Benčičová
|Švýcarsko
|2024
|Čeng Čchin-wen
|Čína
|2023
|Veronika Kuděrmetovová
|Rusko
|2022
|Ljudmila Samsonovová
|Rusko