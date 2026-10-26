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WTA Tokio 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  8:30

Nikola Bartůňková odehrává míč v semifinále turnaje v Pekingu. | foto: AP

V japonském Tokiu se uskuteční poslední ženský tenisový turnaj kategorie WTA 500 v tomto roce, termín je 26. října – 1. listopadu 2026. Hrají i dvě Češky, sledujte přímé přenosy online.
WTA Tokio 2026 – ženy
Termín:26. října – 1. listopadu 2026
Místo:Ariake Coliseum, Tokio
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:1 206 446 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Belinda Benčičová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Tokiu živě

Podnik WTA 500 v Tokiu mohou zájemci tradičně sledovat prostřednictvím sázkových kanceláří, Tipsport k tomu navíc nabízí vstupní bonus 1 000 Kč. Polovinu lze využít pro sázení, druhou na ostatní druhy online zábavy.

Televizní přenosy jsou dostupné na CANAL+ Sport 2, což je placený program. Mají jej v nabídce tito poskytovatelé:

  • CANAL+ (bývalý Skylink)
  • Oneplay
  • Magenta TV
  • freeSAT

Výsledky WTA Tokyo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Podívejte se na kompletní program a výsledky českých tenistek v Tokiu do tabulky níže. Od semifinále v ní najdete všechny výsledky.

WTA Tokio 2026 – výsledky
1. kolo
Bartůňková – Sasnovičová26.10., 7:15
Valentová – Pohánková27.10.

Kdo hraje? Pouze dvě Češky ve dvouhře

Po vyhraném Ning-pu světová jednička nepolevuje – Jelenu Rybakinovou uvidíme i v Tokiu, kde si chce připsat na své konto další trofej. Hrají například i Diana Šnajderová či obhájkyně prvenství Belinda Benčičová.

Z českých tenistek se představí Nikola Bartůňková a Tereza Valentová, která zvládla dvoukolovou kvalifikaci. Ve čtyřhře na Češky nenarazíme.

Celkově jde určitě o mnohem lépe obsazený turnaj než souběžně konaný podnik WTA Guangzhou, který ale patří do nižší kategorie.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Tokio 2026
#TenistkaZemě
1Jelena RybakinováKazachstán
2Maja Chwalinská – odhlásila sePolsko
3Diana ŠnajderováRusko
4Belinda BenčičováŠvýcarsko
5Elise MertensováBelgie
6Sorana CirsteaováRumunsko
7Naomi ÓsakaováJaponsko
8Alexandra EalaováFilipíny

LInda Nosková (vlevoo) a Belinda Bencicová po finále na turnaji v Tokiu.

WTA Tokio 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
24.–25. října (so–ne)kvalifikace
26.–27. října (po–út)1. kolo
28.–29. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
30. října (pátek)čtvrtfinále
31. října (sobota)semifinále
1. listopadu (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

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I v japonské metropoli se na odměnách rozdá celkem 1 206 446 $, což je zhruba 26 milionů korun. Jednotlivé fáze jsou ohodnoceny následovně:

  • vítězka: 185 500 $
  • finalistka: 114 500 $
  • semifinalistka: 66 003 $
  • čtvrtfinalistka: 33 475 $
  • osmifinalistka: 17 795 $
  • první kolo: 12 700 $

Vítězky WTA Tokio a historie turnaje

Ženský podnik v Tokiu má svou tradici už od roku 1973, přerušit jej „dokázala“ pouze celosvětová pandemie. Z Tokyo Metropolitan Gymnasium se akce v roce 2008 přesunula do Ariake Coliseum, kde se před pár lety konal i olympijský tenisový turnaj.

Co se týká šampionek, má nejvíce titulů Martina Hingisová, které se podařilo získat pět trofejí. O jednu méně má Lindsey Davenportová, v posledních letech se dařilo i Caroline Wozniacké (3).

Z českých hráček se mezi vítězky zapsaly Petra Kvitová (2013) a Karolína Plíšková (2018), blízko byla loni i Linda Nosková. Podlehla však Belindě Benčičové.

Poslední vítězky turnaje Tokyo Open
RokTenistkaZemě
2025Belinda BenčičováŠvýcarsko
2024Čeng Čchin-wenČína
2023Veronika KuděrmetovováRusko
2022Ljudmila SamsonovováRusko
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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