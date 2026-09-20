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WTA Soul 2026: Program, kde sledovat turnaj živě, výsledky

Autor:
  23:51

Titul v Soulu obhajuje Iga Šwiateková | foto: AP

Korea Open se v roce 2026 hraje od 21. do 27. září 2026 na tvrdých venkovních kurtech v areálu Seoul Olympic Park Tennis Center. V hlavní soutěži dvouhry startuje 32 hráček. V našem přehledu najdete Harmonogram turnaje, nejvýše nasazené tenistky i informace o tom, kde zápasy sledovat živě.
WTA Soul 2026 – ženy
Termín:21. – 27. září 2026
Místo:Seoul Olympic Park Tennis Center, Soul
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý, venkovní
Prize money:283 347 $
Přenosy:CANAL+ Sport 2, CANAL+ online
Poslední vítězka:Iga Šwiateková

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Soulu živě

Tenisový turnaj žen v Soulu najdou zájemci v přímých přenosech u sázkových kanceláří, například u Tipsportu. Nově zaregistrovaní si mohou přijít na atraktivní vstupní bonus až 1 000 Kč.

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Televizní přenosy naladíte na CANAL+ Sport 2, který mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:

Výsledky WTA Soul 2026 (dvouhra)

V letošním singlovém pavouku WTA Soul není žádná česká tenistka.

WTA Soul 2026 – výsledky od čtvrtfinále

Nasazené tenistky na Korea Open 2026

Nejvýše nasazenou hráčkou turnaje je Jelena Ostapenková. Dvojkou je Australanka Kimberly Birrellová, trojkou Thajka Lanlana Tararudeeová a čtyřkou Rumunka Elena-Gabriela Ruseová. Osmičku nasazených doplňují Maya Jointová, Anna Bondarová, Magda Linetteová a Kamilla Rachimovová.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Soul 2026
#TenistkaZemě
1Jelena OstapenkováLotyšsko
2Kimberly BirrellováAustrálie
3Lanlana TararudeeováThajsko
4Elena-Gabriela RuseováRumunsko
5Maya JointováAustrálie
6Anna BondarováMaďarsko
7Magda LinetteováPolsko
8Kamilla RachimovováUzbekistán

WTA Soul 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
19.–20. září (so–ne)kvalifikace
21.–22. září (po–út)1. kolo
23.–24. září (st–čt)2. kolo
25. září (pátek)čtvrtfinále
26. září (sobota)semifinále
27. září (neděle)finále

Finále dvouhry je naplánováno na 27. září od 15:30 místního času, tedy 8:30 SELČ.

Prize money pro Korea Open 2026

Celková finanční dotace je 283 347 dolarů.
KoloOdměnaBody
Vítězka37 390 USD250
Finalistka22 125 USD163
Semifinále12 331 USD98
Čtvrtfinále7 025 USD54
2. kolo4 600 USD30
1. kolo3 205 USD1

Vítězky WTA Soul a historie turnaje

  • Korea Open se hraje od roku 2004. V roce 2024 byl turnaj povýšen do kategorie WTA 500, ale ročník 2026 je opět podnikem WTA 250.
  • Poslední vítězkou je Iga Šwiateková, která v roce 2025 ve finále porazila Jekatěrinu Alexandrovovou.
Poslední vítězky turnaje Korea OpenTenistkaZemě
2025Iga ŠwiatekováPolsko
2024Beatriz Haddad MaiováBrazílie
2023Jessica PegulaováUSA
2022Jekatěrina AlexandrovováRusko
2021Ču LinČína
2019Karolína MuchováČesko
2018Kiki BertensováNizozemsko
2017Jelena OstapenkováLotyšsko
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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WTA Soul 2026: Program, kde sledovat turnaj živě, výsledky

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