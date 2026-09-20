|WTA Soul 2026 – ženy
|Termín:
|21. – 27. září 2026
|Místo:
|Seoul Olympic Park Tennis Center, Soul
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý, venkovní
|Prize money:
|283 347 $
|Přenosy:
|CANAL+ Sport 2, CANAL+ online
|Poslední vítězka:
|Iga Šwiateková
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Výsledky WTA Soul 2026 (dvouhra)
V letošním singlovém pavouku WTA Soul není žádná česká tenistka.
Nasazené tenistky na Korea Open 2026
Nejvýše nasazenou hráčkou turnaje je Jelena Ostapenková. Dvojkou je Australanka Kimberly Birrellová, trojkou Thajka Lanlana Tararudeeová a čtyřkou Rumunka Elena-Gabriela Ruseová. Osmičku nasazených doplňují Maya Jointová, Anna Bondarová, Magda Linetteová a Kamilla Rachimovová.
|Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Soul 2026
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Jelena Ostapenková
|Lotyšsko
|2
|Kimberly Birrellová
|Austrálie
|3
|Lanlana Tararudeeová
|Thajsko
|4
|Elena-Gabriela Ruseová
|Rumunsko
|5
|Maya Jointová
|Austrálie
|6
|Anna Bondarová
|Maďarsko
|7
|Magda Linetteová
|Polsko
|8
|Kamilla Rachimovová
|Uzbekistán
WTA Soul 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|19.–20. září (so–ne)
|kvalifikace
|21.–22. září (po–út)
|1. kolo
|23.–24. září (st–čt)
|2. kolo
|25. září (pátek)
|čtvrtfinále
|26. září (sobota)
|semifinále
|27. září (neděle)
|finále
Finále dvouhry je naplánováno na 27. září od 15:30 místního času, tedy 8:30 SELČ.
Prize money pro Korea Open 2026
|Kolo
|Odměna
|Body
|Vítězka
|37 390 USD
|250
|Finalistka
|22 125 USD
|163
|Semifinále
|12 331 USD
|98
|Čtvrtfinále
|7 025 USD
|54
|2. kolo
|4 600 USD
|30
|1. kolo
|3 205 USD
|1
Vítězky WTA Soul a historie turnaje
- Korea Open se hraje od roku 2004. V roce 2024 byl turnaj povýšen do kategorie WTA 500, ale ročník 2026 je opět podnikem WTA 250.
- Poslední vítězkou je Iga Šwiateková, která v roce 2025 ve finále porazila Jekatěrinu Alexandrovovou.
|Poslední vítězky turnaje Korea Open
|Tenistka
|Země
|2025
|Iga Šwiateková
|Polsko
|2024
|Beatriz Haddad Maiová
|Brazílie
|2023
|Jessica Pegulaová
|USA
|2022
|Jekatěrina Alexandrovová
|Rusko
|2021
|Ču Lin
|Čína
|2019
|Karolína Muchová
|Česko
|2018
|Kiki Bertensová
|Nizozemsko
|2017
|Jelena Ostapenková
|Lotyšsko