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WTA Singapur 2026: program, české tenistky, kde sledovat živě

Autor:
  21:40

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open. | foto: ČTK

Singapore Tennis Open se letos poprvé uskuteční v kategorii WTA 500. Turnaj se hraje od 21. do 27. září 2026 a na tvrdém povrchu v hale se představí řada předních světových tenistek. V akci bude také česká hráčka Linda Fruhvirtová, sledujte přímé přenosy online.
WTA Singapur 2026 – ženy
Termín:21. – 27. září 2026
Místo:OCBC Arena, Singapur
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý, hala
Prize money:1 206 446 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:CANAL+ Sport 2
Poslední vítězka:Elise Mertensová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Singapuru živě

Tenisový turnaj žen v Singapuru najdou zájemci v přímých přenosech u sázkových kanceláří, například u Tipsportu. Nově zaregistrovaní si mohou přijít na atraktivní vstupní bonus až 1 000 Kč.

Televizní přenosy naladíte na CANAL+ Sport 2, který mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:

Výsledky WTA Singapur Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

V hlavní soutěži jsou také české tenistky Barbora Krejčíková a Linda Fruhvirtová. Krejčíková v první kole vyzve Annu-Lenu Friedsamovou, Fruhvirthová narazí na Marii Sakkariovou.

WTA Singapur 2026 – program a výsledky českých tenistek
1. kolo
Linda Fruhvirtová – Maria Sakkariová22.9. 4:00
Barbora Krejčíková – Anna-Lena Friedsamová22.9. 4:00
WTA Singapur 2026 – výsledky od čtvrtfinále

Největší hvězdy Singapore Tennis Open 2026

Na první singlové pětistovce v historii Singapore Tennis Open se představí řada hráček z elitní světové dvacítky. Nejvýše nasazenou je Mirra Andrejevová, dvojkou Amanda Anisimovová, trojkou Alexandra Ealaová a čtyřkou obhájkyně titulu Elise Mertensová.

Mezi výrazná jména patří také Maja Chwalińská, Donna Vekičová, Barbora Krejčíková, Janice Tjenová, Wang Sin-jü, Oleksandra Oliynykovová nebo Rebecca Šramková.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Singapur 2026
#TenistkaZemě
1Mirra AndrejevováRusko
2Amanda AnisimovováUSA
3Alexandra EalaováFilipíny
4Elise MertensováBelgie
5Maja ChwalińskáPolsko
6Leylah FernandezováKanada
7Maria SakkariováŘecko
8Donna VekićováChorvatsko

WTA Singapur 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
19.–20. září (so–ne)kvalifikace
21.–22. září (po–út)1. kolo
23.–24. září (st–čt)osmifinále
25. září (pátek)čtvrtfinále
26. září (sobota)semifinále
27. září (neděle)finále

Finále dvouhry je naplánováno na 27. září od 17:00 místního času, tedy od 11:00 SELČ.

Prize money pro Singapore Tennis Open 2026

V Singapuru se v roce 2026 rozdělí celkem 1 206 446 dolarů. Vítězka dvouhry získá 185 500 dolarů a 500 bodů do žebříčku WTA.

  • vítězka: 185 500 $
  • finalistka: 114 500 $
  • semifinalistka: 66 003 $
  • čtvrtfinalistka: 35 000 $
  • osmifinalistka: 18 045 $
  • první kolo: 13 005 $

Vítězky WTA Singapur a historie turnaje

Singapore Tennis Open se do kalendáře WTA vrátil v roce 2025, kdy se hrálo ještě v kategorii WTA 250. Po úspěšném návratu byl turnaj pro rok 2026 povýšen do kategorie WTA 500.

První ročník po návratu ovládla Elise Mertensová, která ve finále porazila Američanku Ann Liovou 6:1, 6:4.

Poslední vítězky turnaje Singapore Tennis Open
RokTenistkaZemě
2025Elise MertensováBelgie

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WTA Singapur 2026: program, české tenistky, kde sledovat živě

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open.

Singapore Tennis Open se letos poprvé uskuteční v kategorii WTA 500. Turnaj se hraje od 21. do 27. září 2026 a na tvrdém povrchu v hale se představí řada předních světových tenistek. V akci bude také...

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