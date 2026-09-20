|WTA Singapur 2026 – ženy
|Termín:
|21. – 27. září 2026
|Místo:
|OCBC Arena, Singapur
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý, hala
|Prize money:
|1 206 446 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|CANAL+ Sport 2
|Poslední vítězka:
|Elise Mertensová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Singapuru živě
Tenisový turnaj žen v Singapuru najdou zájemci v přímých přenosech u sázkových kanceláří, například u Tipsportu. Nově zaregistrovaní si mohou přijít na atraktivní vstupní bonus až 1 000 Kč.
Televizní přenosy naladíte na CANAL+ Sport 2, který mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:
- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky WTA Singapur Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
V hlavní soutěži jsou také české tenistky Barbora Krejčíková a Linda Fruhvirtová. Krejčíková v první kole vyzve Annu-Lenu Friedsamovou, Fruhvirthová narazí na Marii Sakkariovou.
|WTA Singapur 2026 – program a výsledky českých tenistek
|1. kolo
|Linda Fruhvirtová – Maria Sakkariová
|22.9. 4:00
|Barbora Krejčíková – Anna-Lena Friedsamová
|22.9. 4:00
|WTA Singapur 2026 – výsledky od čtvrtfinále
Největší hvězdy Singapore Tennis Open 2026
Na první singlové pětistovce v historii Singapore Tennis Open se představí řada hráček z elitní světové dvacítky. Nejvýše nasazenou je Mirra Andrejevová, dvojkou Amanda Anisimovová, trojkou Alexandra Ealaová a čtyřkou obhájkyně titulu Elise Mertensová.
Mezi výrazná jména patří také Maja Chwalińská, Donna Vekičová, Barbora Krejčíková, Janice Tjenová, Wang Sin-jü, Oleksandra Oliynykovová nebo Rebecca Šramková.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Mirra Andrejevová
|Rusko
|2
|Amanda Anisimovová
|USA
|3
|Alexandra Ealaová
|Filipíny
|4
|Elise Mertensová
|Belgie
|5
|Maja Chwalińská
|Polsko
|6
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|7
|Maria Sakkariová
|Řecko
|8
|Donna Vekićová
|Chorvatsko
WTA Singapur 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|19.–20. září (so–ne)
|kvalifikace
|21.–22. září (po–út)
|1. kolo
|23.–24. září (st–čt)
|osmifinále
|25. září (pátek)
|čtvrtfinále
|26. září (sobota)
|semifinále
|27. září (neděle)
|finále
Finále dvouhry je naplánováno na 27. září od 17:00 místního času, tedy od 11:00 SELČ.
Prize money pro Singapore Tennis Open 2026
V Singapuru se v roce 2026 rozdělí celkem 1 206 446 dolarů. Vítězka dvouhry získá 185 500 dolarů a 500 bodů do žebříčku WTA.
- vítězka: 185 500 $
- finalistka: 114 500 $
- semifinalistka: 66 003 $
- čtvrtfinalistka: 35 000 $
- osmifinalistka: 18 045 $
- první kolo: 13 005 $
Vítězky WTA Singapur a historie turnaje
Singapore Tennis Open se do kalendáře WTA vrátil v roce 2025, kdy se hrálo ještě v kategorii WTA 250. Po úspěšném návratu byl turnaj pro rok 2026 povýšen do kategorie WTA 500.
První ročník po návratu ovládla Elise Mertensová, která ve finále porazila Američanku Ann Liovou 6:1, 6:4.
|Poslední vítězky turnaje Singapore Tennis Open
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Elise Mertensová
|Belgie