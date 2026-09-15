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WTA Sao Paulo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  0:26

Dominika Šalková v akci během osmifinále Prague Open. | foto: ČTK

Druhým ročníkem pokračuje menší tenisový turnaj žen WTA 250 v Sao Paulu. V Brazílii se od 14. do 20. září 2026 představí i české hráčky, sledujte je v přímých přenosech online.
WTA Sao Paulo 2026 – ženy
Termín:14. – 20. září 2026
Místo:Parque Villa-Lobos, São Paulo, Brazílie
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Sao Paulu živě

Menší tenisové podniky mají v nabídkách vybrané sázkové kanceláře, doporučit můžeme například Fortunu zde. Najdete zde nejen kurzy, ale také přímé přenosy ze všech duelů, navíc s atraktivním bonusem až 1 000 Kč.

Televizní vysílání má na starosti Sport 2, ale až od pozdějších fází. Tento placený program najdete například u:

Výsledky WTA Sao Paulo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

V tabulce níže vám nabízíme pohled na program a výsledky českých tenistek na Sao Paulo Open 2026. Od semifinále v ní najdete všechny zápasy.

WTA Sao Paulo 2026 – výsledky
1. kolo
Valdmannová – Pigossiová15.9.
Šalková – Bouzasová Maneirová15.9.

Kdo hraje? Vendula Valdmannová a Dominika Šalková

Turnaj si letos nenechají ujít ani české tenistky – ve dvouhře hrají Vendula Valdmannová a Dominika Šalková. Pro obě půjde o zdejší premiéru a obě naskočí i do čtyřhry, a to po boku Mary Stoianaové, respektive Kaitlin Quevedové. V pavouku je i Michaela Bayerlová a Kimberley Zimmermannová.

Na hůře obsazeném podniku, než je souběžně se konající WTA Guadalajara, měla být nasazenou jedničkou Leylah Fernandezová, nakonec se ale odhlásila. Nejvýše na žebříčku je tak Paula Badosaová a mezi osmičku nasazených se dostaly i tenistky mimo TOP 100.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Sao Paulo 2026
#TenistkaZemě
1Leylah Fernandezová – odhlásila seKanada
2Paula BadosaováŠpanělsko
3Solana SierraováArgentina
4Anna BlinkovováRusko
5Eva LysováNěmecko
6Jéssica Bouzasová ManeirováŠpanělsko
7Kaitlin QuevedováŠpanělsko
8Alina ČarajevováArménie

Paula Badosaová v prvním kole Australian Open.

WTA Sao Paulo 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
12.–13. září (so–ne)kvalifikace
13.–14. září (ne–po)1. kolo
15.–16. září (út–st)osmifinále
17.–18. září (čt–pá)čtvrtfinále
19. září (sobota)semifinále
20. září (neděle)finále

Prize money pro ženské SP Open 2026

V brazilském Sao Paulu se na odměnách rozdělí celkem 283 347 $, tedy necelých pět milionů korun. Vítězka singlu bude bohatší o bezmála 800 tisíc Kč.

  • vítězka: 37 390 $
  • finalistka: 22 125 $
  • semifinalistka: 12 331 $
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $
  • osmifinalistka: 4 600 $
  • první kolo: 3 205 $

Vítězky WTA Sao Paulo a historie turnaje

V Brazílii má ženský tenis tradici už od 70. let minulého století a několikrát se hrálo i přímo v Sao Paulu, naposledy však v roce 2000. V letech 2013–2016 pamatujeme i na podnik ve Florianópolis.

Velký návrat se uskutečnil až v roce 2025, kdy podnik v kalendáři WTA podniků nahradil končící tuniský Monastir. Od té doby je dějištěm areál Parque Villa-Lobos s tvrdým povrchem.

Dosud konaný jediný ročník ovládla Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová z Francie, která ve finále přehrála Janice Tjenovou. Ve čtyřhře udělala domácím fanouškům radost Luisa Stefaniová, když zvítězila po boku Tímey Babosové.

Poslední vítězky turnaje Sao Paulo Open
RokTenistkaZemě
2025Tiantsoa Rakotomanga RajaonahováFrancie
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WTA Sao Paulo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Dominika Šalková v akci během osmifinále Prague Open.

Druhým ročníkem pokračuje menší tenisový turnaj žen WTA 250 v Sao Paulu. V Brazílii se od 14. do 20. září 2026 představí i české hráčky, sledujte je v přímých přenosech online.

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