|WTA Sao Paulo 2026 – ženy
|Termín:
|14. – 20. září 2026
|Místo:
|Parque Villa-Lobos, São Paulo, Brazílie
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Sao Paulu živě
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Televizní vysílání má na starosti Sport 2, ale až od pozdějších fází. Tento placený program najdete například u:
- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Telly
Výsledky WTA Sao Paulo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
V tabulce níže vám nabízíme pohled na program a výsledky českých tenistek na Sao Paulo Open 2026. Od semifinále v ní najdete všechny zápasy.
|1. kolo
|Valdmannová – Pigossiová
|15.9.
|Šalková – Bouzasová Maneirová
|15.9.
Kdo hraje? Vendula Valdmannová a Dominika Šalková
Turnaj si letos nenechají ujít ani české tenistky – ve dvouhře hrají Vendula Valdmannová a Dominika Šalková. Pro obě půjde o zdejší premiéru a obě naskočí i do čtyřhry, a to po boku Mary Stoianaové, respektive Kaitlin Quevedové. V pavouku je i Michaela Bayerlová a Kimberley Zimmermannová.
Na hůře obsazeném podniku, než je souběžně se konající WTA Guadalajara, měla být nasazenou jedničkou Leylah Fernandezová, nakonec se ale odhlásila. Nejvýše na žebříčku je tak Paula Badosaová a mezi osmičku nasazených se dostaly i tenistky mimo TOP 100.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Leylah Fernandezová – odhlásila se
|Kanada
|2
|Paula Badosaová
|Španělsko
|3
|Solana Sierraová
|Argentina
|4
|Anna Blinkovová
|Rusko
|5
|Eva Lysová
|Německo
|6
|Jéssica Bouzasová Maneirová
|Španělsko
|7
|Kaitlin Quevedová
|Španělsko
|8
|Alina Čarajevová
|Arménie
WTA Sao Paulo 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|12.–13. září (so–ne)
|kvalifikace
|13.–14. září (ne–po)
|1. kolo
|15.–16. září (út–st)
|osmifinále
|17.–18. září (čt–pá)
|čtvrtfinále
|19. září (sobota)
|semifinále
|20. září (neděle)
|finále
Prize money pro ženské SP Open 2026
V brazilském Sao Paulu se na odměnách rozdělí celkem 283 347 $, tedy necelých pět milionů korun. Vítězka singlu bude bohatší o bezmála 800 tisíc Kč.
- vítězka: 37 390 $
- finalistka: 22 125 $
- semifinalistka: 12 331 $
- čtvrtfinalistka: 7 025 $
- osmifinalistka: 4 600 $
- první kolo: 3 205 $
Vítězky WTA Sao Paulo a historie turnaje
V Brazílii má ženský tenis tradici už od 70. let minulého století a několikrát se hrálo i přímo v Sao Paulu, naposledy však v roce 2000. V letech 2013–2016 pamatujeme i na podnik ve Florianópolis.
Velký návrat se uskutečnil až v roce 2025, kdy podnik v kalendáři WTA podniků nahradil končící tuniský Monastir. Od té doby je dějištěm areál Parque Villa-Lobos s tvrdým povrchem.
Dosud konaný jediný ročník ovládla Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová z Francie, která ve finále přehrála Janice Tjenovou. Ve čtyřhře udělala domácím fanouškům radost Luisa Stefaniová, když zvítězila po boku Tímey Babosové.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová
|Francie