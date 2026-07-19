|WTA Praha 2026 – ženy
|Termín:
|20. – 26. července 2026
|Místo:
|Tenisový areál Štvanice, Praha
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Marie Bouzková
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Praze živě, live streamy
Tenisový turnaj žen v Praze, oficiálním názvem WTA Livesport Prague Open 2026, najdou zájemci v přímých přenosech na kanále ČT sport, případně online platformě ČT sport Plus. Dostupné jsou ale také streamy na Fortuna TV, kde si nově zaregistrovaní přijdou na zajímavý bonus.
Výsledky WTA Prague Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|Čtvrtfinále
|Osmifinále
|1. kolo
|Bouzková – Bouzasová Maneirová
|20.7.
|Krejčíková – kvalifikantka
|20.7.
|Bejlek – Blinkovová
|20.7.
|Bartůňková – Jüan Jüe
|20.7.
|Valentová – Lysová
|20.7.
|Havlíčková – Parksová
|20.7.
|Samson – Jointová
|20.7.
|J.Kovačková – Tararudíová
|20.7.
|Okťabreva – Dodinová
|20.7.
Kdo hraje v Praze? Bouzková, Krejčíková i další Češky ve čtyřhře i kvalifikaci
Účast na domácím turnaji neodmítla ani řada českých tenistek, v pavouku je z celkově osmi nasazených hned pět našich hráček. Doplňují je divoké karty a další naděje v kvalifikaci a čtyřhře.
Turnaje tento týden
Hlavní soutěž si tedy nenechají ujít Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Laura Samson, Lucie Havlíčková, Jana Kovačková a Alisa Okťabreva.
Ve čtyřhře si zahrají tyto ryze české páry:
- Alena Kovačková / Jana Kovačková
- Nikola Bartůňková / Dominika Šalková
- Tereza Krejčová / Denisa Žoldáková
- Lucie Havlíčková / Laura Samson
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Marie Bouzková
|Česko
|2
|Barbora Krejčíková
|Česko
|3
|Sára Bejlek
|Česko
|4
|Nikola Bartůňková
|Česko
|5
|Tereza Valentová
|Česko
|6
|Antonia Ružičová
|Chorvatsko
|7
|Diane Parryová
|Francie
|8
|Darija Snigurová
|Ukrajina
Tenis Štvanice 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|18.–19. července (so–ne)
|kvalifikace
|20.–21. července (po–út)
|1. kolo
|22.–23. července (st–čt)
|osmifinále
|24. července (pátek)
|čtvrtfinále
|25. července (sobota)
|semifinále
|26. července (neděle)
|finále
Prize money pro Livesport Prague Open 2026 a body
Na turnajích typu WTA 250 se letos pravidelně rozděluje 283 347 $, tedy v přepočtu asi šest milionů korun. Podnik v Praze není výjimkou. Nejlepší hráčka dvouhry si přilepší o osm set tisíc, deblový pár pak o 290 tisíc.
Konkrétní rozdělení prize money a bodů je následující:
- vítězka: 37 390 $, 250 bodů
- finalistka: 22 125 $, 163 bodů
- semifinalistka: 12 331 $, 98 bodů
- čtvrtfinalistka: 7 025 $, 54 bodů
- osmifinalistka: 4 285 $, 30 bodů
- první kolo: 3 065 $, 1 bod
WTA Praha 2026 vstupenky, lístky, cena
Na největší tenisový turnaj žen v Česku si lze samozřejmě koupit i vstupenky, a to na jednotlivé dny. Až do čtvrtfinále jde o nečíslované sezení, konkrétní sedadla si lze vybrat až pro semifinále a finále.
Jaké jsou ceny?
- fáze do čtvrfinále (včetně): 400 Kč
- semifinále: 500 Kč
- finále: 600 Kč
Lístky koupíte na webu Ticketportal zde.
Vítězky WTA Praha a historie turnaje, povrch
Historie pražského tenisového turnaje žen sahá do roku 2010, až od roku 2015 je však součástí WTA Tour. Dlouhá léta sloužil jako příprava pro antukové French Open, hrálo se tedy na antuce.
Vše změnila až pandemie koronaviru – od roku 2021 se hraje na tvrdém povrchu (výjimkou byl jen ročník před olympiádou v Paříži), v roce 2026 se pak akce vrací na Štvanici, a to po dlouhých šestnácti letech. Předtím se vždy hrálo v tenisovém areálu Sparty.
Akce má spoustu domácích šampionek. Hned třikrát dokázala zvítězit Lucie Šafářová, mezi vítězky patří ale také Lucie Hradecká, Karolína Plíšková, Petra Kvitová či Barbora Krejčíková. Obhájkyní titulu je Marie Bouzková, které se zde zadařilo už podruhé.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Marie Bouzková
|Česko
|2024
|Magda Linetteová
|Polsko
|2023
|Nao Hibinová
|Japonsko
|2022
|Marie Bouzková
|Česko
|2021
|Barbora Krejčíková
|Česko
|2020
|Simona Halepová
|Rumunsko