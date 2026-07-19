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WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Kamil Jurek
  9:48

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program, výsledky a sledujte je v přímých přenosech online.
WTA Praha 2026 – ženy
Termín:20. – 26. července 2026
Místo:Tenisový areál Štvanice, Praha
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Marie Bouzková

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Praze živě, live streamy

Tenisový turnaj žen v Praze, oficiálním názvem WTA Livesport Prague Open 2026, najdou zájemci v přímých přenosech na kanále ČT sport, případně online platformě ČT sport Plus. Dostupné jsou ale také streamy na Fortuna TV, kde si nově zaregistrovaní přijdou na zajímavý bonus.

Výsledky WTA Prague Open 2026 (dvouhra)

Livesport Prague Open 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
Čtvrtfinále
Osmifinále
1. kolo
Bouzková – Bouzasová Maneirová20.7.
Krejčíková – kvalifikantka20.7.
Bejlek – Blinkovová20.7.
Bartůňková – Jüan Jüe20.7.
Valentová – Lysová20.7.
Havlíčková – Parksová20.7.
Samson – Jointová20.7.
J.Kovačková – Tararudíová20.7.
Okťabreva – Dodinová20.7.

Kdo hraje v Praze? Bouzková, Krejčíková i další Češky ve čtyřhře i kvalifikaci

Účast na domácím turnaji neodmítla ani řada českých tenistek, v pavouku je z celkově osmi nasazených hned pět našich hráček. Doplňují je divoké karty a další naděje v kvalifikaci a čtyřhře.

Turnaje tento týden

  • ATP Kitzbühel 2026
  • ATP Estoril 2026
  • WTA Hamburk 2026

Hlavní soutěž si tedy nenechají ujít Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová, Laura Samson, Lucie Havlíčková, Jana Kovačková a Alisa Okťabreva.

Ve čtyřhře si zahrají tyto ryze české páry:

  • Alena Kovačková / Jana Kovačková
  • Nikola Bartůňková / Dominika Šalková
  • Tereza Krejčová / Denisa Žoldáková
  • Lucie Havlíčková / Laura Samson
Nasazené tenistky pro WTA Prague Open 2026
#TenistkaZemě
1Marie BouzkováČesko
2Barbora KrejčíkováČesko
3Sára BejlekČesko
4Nikola BartůňkováČesko
5Tereza ValentováČesko
6Antonia RužičováChorvatsko
7Diane ParryováFrancie
8Darija SnigurováUkrajina

Nikola Bartůňková se raduje ze získané výměny během druhého kola Wimbledonu.

Tenis Štvanice 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
18.–19. července (so–ne)kvalifikace
20.–21. července (po–út)1. kolo
22.–23. července (st–čt)osmifinále
24. července (pátek)čtvrtfinále
25. července (sobota)semifinále
26. července (neděle)finále

Prize money pro Livesport Prague Open 2026 a body

Na turnajích typu WTA 250 se letos pravidelně rozděluje 283 347 $, tedy v přepočtu asi šest milionů korun. Podnik v Praze není výjimkou. Nejlepší hráčka dvouhry si přilepší o osm set tisíc, deblový pár pak o 290 tisíc.

Konkrétní rozdělení prize money a bodů je následující:

  • vítězka: 37 390 $, 250 bodů
  • finalistka: 22 125 $, 163 bodů
  • semifinalistka: 12 331 $, 98 bodů
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $, 54 bodů
  • osmifinalistka: 4 285 $, 30 bodů
  • první kolo: 3 065 $, 1 bod

WTA Praha 2026 vstupenky, lístky, cena

Na největší tenisový turnaj žen v Česku si lze samozřejmě koupit i vstupenky, a to na jednotlivé dny. Až do čtvrtfinále jde o nečíslované sezení, konkrétní sedadla si lze vybrat až pro semifinále a finále.

Jaké jsou ceny?

  • fáze do čtvrfinále (včetně): 400 Kč
  • semifinále: 500 Kč
  • finále: 600 Kč

Lístky koupíte na webu Ticketportal zde.

Vítězky WTA Praha a historie turnaje, povrch

Historie pražského tenisového turnaje žen sahá do roku 2010, až od roku 2015 je však součástí WTA Tour. Dlouhá léta sloužil jako příprava pro antukové French Open, hrálo se tedy na antuce.

Vše změnila až pandemie koronaviru – od roku 2021 se hraje na tvrdém povrchu (výjimkou byl jen ročník před olympiádou v Paříži), v roce 2026 se pak akce vrací na Štvanici, a to po dlouhých šestnácti letech. Předtím se vždy hrálo v tenisovém areálu Sparty.

Akce má spoustu domácích šampionek. Hned třikrát dokázala zvítězit Lucie Šafářová, mezi vítězky patří ale také Lucie Hradecká, Karolína Plíšková, Petra Kvitová či Barbora Krejčíková. Obhájkyní titulu je Marie Bouzková, které se zde zadařilo už podruhé.

Poslední vítězky turnaje WTA v Praze
RokTenistkaZemě
2025Marie BouzkováČesko
2024Magda LinetteováPolsko
2023Nao HibinováJaponsko
2022Marie BouzkováČesko
2021Barbora KrejčíkováČesko
2020Simona HalepováRumunsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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