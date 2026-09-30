|WTA Peking 2026 – ženy
|Informace
|Termín:
|30. září – 11. října 2026
|Místo:
|China National Tennis Center, Peking, Čína
|Kategorie:
|WTA 1000
|Pavouk:
|96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (venku)
|Prize money:
|9 415 725 $
|Přenosy:
|CANAL+ Sport 2, Tipsport
|Poslední vítězka:
|Amanda Anisimova (2025)
|Kurzy:
|[doplnit odkaz]
Kde sledovat tenisový turnaj WTA v Pekingu živě
Utkání z turnaje WTA 1000 v Pekingu mohou fanoušci sledovat v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport. Televizní vysílání zajišťuje CANAL+ Sport 2, který v Česku vysílá turnaje ženské tenisové série WTA.
Výsledky WTA Peking 2026: české tenistky
Český tenis má v hlavní soutěži početné zastoupení. Mezi nasazené hráčky se dostaly Linda Nosková (5), Karolína Muchová (7), Marie Bouzková (18), Sára Bejlek (20) a Nikola Bartůňková (26). V hlavní soutěži jsou také Kateřina Siniaková a LInda Fruhvirtová.
Nasazené Češky mají v prvním kole volný los. Kateřina Siniaková nastoupí proti Polce Magdě Linetteové, Darja Vidmanová na úvod prohrála s Marií Timofejevovou.
|Program a výsledky českých tenistek
|Fáze
|Zápas
|Výsledek
|1. kolo (1.10.) 4:00
|Linetteová – Siniaková
|–
|1. kolo (30. 9.) 9:00
|Baiová – L. Fruhvirthová
|1. kolo (30. 9.)
|Vidmanova – Timofeevová
|3:6,3:6
|2. kolo (2.10.) 5:00
|Nosková – Ruseová
|–
|2. kolo
|Muchová – Hontamaová/Boulterová
|–
|2. kolo
|Bouzková – Itoová/Birrellová
|–
|2. kolo
|Bejlek – Inglisová/Sonmezová
|–
|2. kolo
|Bartůňková – Jacquemotová/Frechová
|–
Největší hvězdy China Open 2026
Turnajovou jedničkou je světová jednička Elena Rybakinová, která se do Pekingu vrací po triumfu na US Open. Druhou nasazenou je Aryna Sabalenková, trojkou Coco Gauffová a čtyřkou Mirra Andrejevová. Mezi nejvýše nasazené hráčky patří také české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová.
V pavouku nechybí ani tři bývalé vítězky China Open – Coco Gauffová (2024), Iga Šwiateková (2023) a Naomi Ósakaová (2019). Obhájkyně titulu Amanda Anisimovová se tentokrát kvůli zranění levého zápěstí odhlásila.
|Nejvýše nasazené hráčky pro WTA Peking 2026
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Elena Rybakinová
|Kazachstán
|2
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|3
|Coco Gauffová
|USA
|4
|Mirra Andrejevová
|Rusko
|5
|Linda Nosková
|Česko
|6
|Elina Svitolinová
|Ukrajina
|7
|Karolína Muchová
|Česko
|8
|Iga Šwiateková
|Polsko
WTA Peking 2026 program
|Datum
|Fáze turnaje
|28. – 29. září (po–út)
|Kvalifikace
|30. září – 1. října (st–čt)
|1. kolo
|2. – 3. října (pá–so)
|2. kolo
|4. – 5. října (ne–po)
|3. kolo
|6. – 7. října (út–st)
|4. kolo
|8. – 9. října (čt–pá)
|Čtvrtfinále
|10. října (so)
|Semifinále
|11. října (ne)
|Finále
Finále dvouhry je naplánováno na neděli 11. října, nejdříve od 19:00 místního času.
Prize money a body pro WTA Peking 2026
Na turnaji WTA 1000 se v roce 2026 rozdělí celkem 9 415 725 amerických dolarů. Vítězka dvouhry získá prémii 1 151 380 dolarů a 1000 bodů do světového žebříčku WTA.
|Fáze (kolo)
|Body
|Finanční odměna (Prize Money)
|Vítězka (Winner)
|1000
|1 151 380 $
|Finalistka (Finalist)
|650
|612 340 $
|Semifinalistka (Semi-finalist)
|390
|340 190 $
|Čtvrtfinalistka (Quarter-finalist)
|215
|193 645 $
|4. kolo (Round of 16)
|120
|105 720 $
|3. kolo
|65
|61 865 $
|2. kolo
|35
|36 110 $
|1. kolo
|10
|24 335 $
Vítězky WTA Peking a historie turnaje
China Open se v ženském kalendáři koná od roku 2004. Od roku 2009 hostí turnaj China National Tennis Center v Pekingu. Aktuálně jde o podnik kategorie WTA 1000, na kterém se hraje na venkovních tvrdých kurtech.
Historicky nejúspěšnější hráčkou je Serena Williamsová se dvěma tituly. Dvakrát v Pekingu triumfovala také Caroline Wozniacká a Agnieszka Radwaňská. V posledních letech zde slavily Coco Gauffová, Iga Šwiateková a Amanda Anisimovová.
Přehled vítězek dvouhry od roku 2013
|Rok
|Vítězka dvouhry
|Finalistka
|Výsledek
|2025
|Amanda Anisimovová
|Linda Nosková
|6:0, 2:6, 6:2
|2024
|Coco Gauffová
|Karolína Muchová
|6:1, 6:3
|2023
|Iga Šwiateková
|Ljudmila Samsonovová
|6:2, 6:2
|2020–2022
|Nehráno (pandemie)
|–
|–
|2019
|Naomi Ósakaová
|Ashleigh Bartyová
|3:6, 6:3, 6:2
|2018
|Caroline Wozniacká
|Anastasija Sevastovová
|6:3, 6:3
|2017
|Caroline Garciaová
|Simona Halepová
|6:4, 7:6 (7:3)
|2016
|Agnieszka Radwańská
|Johanna Kontaová
|6:4, 6:2
|2015
|Garbiñe Muguruzaová
|Timea Bacsinszkyová
|7:5, 6:4
|2014
|Maria Šarapovová
|Petra Kvitová
|6:4, 2:6, 6:3
|2013
|Serena Williamsová
|Jelena Jankovićová
|6:2, 6:2