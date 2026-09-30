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WTA Peking 2026: Program, výsledky, české tenistky a kde sledovat živě

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  9:12

Linda Nosková během čtvrtfinálového zápasu proti Aryně Sabalenkové na US Open v New Yorku. | foto: Reuters

Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské metropoli se představí 96 tenistek včetně světové jedničky Eleny Rybakinové a hned několika elitních českých hráček.
WTA Peking 2026 – ženyInformace
Termín:30. září – 11. října 2026
Místo:China National Tennis Center, Peking, Čína
Kategorie:WTA 1000
Pavouk:96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (venku)
Prize money:9 415 725 $
Přenosy:CANAL+ Sport 2, Tipsport
Poslední vítězka:Amanda Anisimova (2025)
Kurzy:[doplnit odkaz]

Kde sledovat tenisový turnaj WTA v Pekingu živě

Utkání z turnaje WTA 1000 v Pekingu mohou fanoušci sledovat v přímých přenosech u sázkové kanceláře Tipsport. Televizní vysílání zajišťuje CANAL+ Sport 2, který v Česku vysílá turnaje ženské tenisové série WTA.

Výsledky WTA Peking 2026: české tenistky

Český tenis má v hlavní soutěži početné zastoupení. Mezi nasazené hráčky se dostaly Linda Nosková (5), Karolína Muchová (7), Marie Bouzková (18), Sára Bejlek (20) a Nikola Bartůňková (26). V hlavní soutěži jsou také Kateřina Siniaková a LInda Fruhvirtová.

Nasazené Češky mají v prvním kole volný los. Kateřina Siniaková nastoupí proti Polce Magdě Linetteové, Darja Vidmanová na úvod prohrála s Marií Timofejevovou.

Program a výsledky českých tenistek
FázeZápasVýsledek
1. kolo (1.10.) 4:00Linetteová – Siniaková
1. kolo (30. 9.) 9:00Baiová – L. Fruhvirthová
1. kolo (30. 9.)Vidmanova – Timofeevová3:6,3:6
2. kolo (2.10.) 5:00Nosková – Ruseová
2. koloMuchová – Hontamaová/Boulterová
2. koloBouzková – Itoová/Birrellová
2. koloBejlek – Inglisová/Sonmezová
2. koloBartůňková – Jacquemotová/Frechová

Největší hvězdy China Open 2026

Turnajovou jedničkou je světová jednička Elena Rybakinová, která se do Pekingu vrací po triumfu na US Open. Druhou nasazenou je Aryna Sabalenková, trojkou Coco Gauffová a čtyřkou Mirra Andrejevová. Mezi nejvýše nasazené hráčky patří také české tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová.

V pavouku nechybí ani tři bývalé vítězky China Open – Coco Gauffová (2024), Iga Šwiateková (2023) a Naomi Ósakaová (2019). Obhájkyně titulu Amanda Anisimovová se tentokrát kvůli zranění levého zápěstí odhlásila.

Nejvýše nasazené hráčky pro WTA Peking 2026
#TenistkaZemě
1Elena RybakinováKazachstán
2Aryna SabalenkováBělorusko
3Coco GauffováUSA
4Mirra AndrejevováRusko
5Linda NoskováČesko
6Elina SvitolinováUkrajina
7Karolína MuchováČesko
8Iga ŠwiatekováPolsko

WTA Peking 2026 program

DatumFáze turnaje
28. – 29. září (po–út)Kvalifikace
30. září – 1. října (st–čt)1. kolo
2. – 3. října (pá–so)2. kolo
4. – 5. října (ne–po)3. kolo
6. – 7. října (út–st)4. kolo
8. – 9. října (čt–pá)Čtvrtfinále
10. října (so)Semifinále
11. října (ne)Finále

Finále dvouhry je naplánováno na neděli 11. října, nejdříve od 19:00 místního času.

Prize money a body pro WTA Peking 2026

Na turnaji WTA 1000 se v roce 2026 rozdělí celkem 9 415 725 amerických dolarů. Vítězka dvouhry získá prémii 1 151 380 dolarů a 1000 bodů do světového žebříčku WTA.

Prize money a body pro WTA Peking 2026 (dvouhra)
Fáze (kolo)BodyFinanční odměna (Prize Money)
Vítězka (Winner)10001 151 380 $
Finalistka (Finalist)650612 340 $
Semifinalistka (Semi-finalist)390340 190 $
Čtvrtfinalistka (Quarter-finalist)215193 645 $
4. kolo (Round of 16)120105 720 $
3. kolo6561 865 $
2. kolo3536 110 $
1. kolo1024 335 $

Vítězky WTA Peking a historie turnaje

China Open se v ženském kalendáři koná od roku 2004. Od roku 2009 hostí turnaj China National Tennis Center v Pekingu. Aktuálně jde o podnik kategorie WTA 1000, na kterém se hraje na venkovních tvrdých kurtech.

Historicky nejúspěšnější hráčkou je Serena Williamsová se dvěma tituly. Dvakrát v Pekingu triumfovala také Caroline Wozniacká a Agnieszka Radwaňská. V posledních letech zde slavily Coco Gauffová, Iga Šwiateková a Amanda Anisimovová.

Přehled vítězek dvouhry od roku 2013

RokVítězka dvouhryFinalistkaVýsledek
2025Amanda AnisimovováLinda Nosková6:0, 2:6, 6:2
2024Coco GauffováKarolína Muchová6:1, 6:3
2023Iga ŠwiatekováLjudmila Samsonovová6:2, 6:2
2020–2022Nehráno (pandemie)
2019Naomi ÓsakaováAshleigh Bartyová3:6, 6:3, 6:2
2018Caroline WozniackáAnastasija Sevastovová6:3, 6:3
2017Caroline GarciaováSimona Halepová6:4, 7:6 (7:3)
2016Agnieszka RadwańskáJohanna Kontaová6:4, 6:2
2015Garbiñe MuguruzaováTimea Bacsinszkyová7:5, 6:4
2014Maria ŠarapovováPetra Kvitová6:4, 2:6, 6:3
2013Serena WilliamsováJelena Jankovićová6:2, 6:2


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