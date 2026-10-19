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WTA Ósaka 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kamil Jurek
  14:57

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu. | foto: John E. Sokolowski/Imagn ImagesReuters

V japonské Ósace je na programu další ženský tenisový turnaj, hraje se od 19. do 25. října 2026. Startují i Tereza Valentová s Kateřinou Siniakovou, sledujte přenosy online.
WTA Osaka 2026 – ženy
Termín:19. – 25. října 2026
Místo:Utsubo Tennis Center, Ósaka
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Leylah Fernandezová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Ósace živě

Utkání z menšího turnaje v Ósace vysílají i sázkové kanceláře, mezi které se řadí například i Tipsport. Noví klienti, kteří si během pár minut vytvoří účet, dostanou vstupní bonus 1 000 Kč.

Přestože turnaje WTA 250 čas od času vysílají kanály Sport 1 a Sport 2, podnik v Ósace se na nich neobjeví. Velmi pravděpodobně tak nepůjde sledovat na žádném z televizních kanálů.

Výsledky WTA Japan Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Program a výsledky českých tenistek najdete v tabulce níže. Od semifinále pak přineseme přehled všech zápasů.

WTA Ósaka 2026 – výsledky
1. kolo
Valentová – Čang Šuaj20.10., 4:30
Siniaková – Stearnsová20.10., 7:30

Kdo hraje? Dvě Češky ve dvouhře a jeden deblový pár

Ósaka není ani zdaleka tak dobře obsazená jako souběžně konaný podnik v Ningbu, jedničkou je zde až 31. tenistka světa, Ann Liová. Dvojkou pak Peyton Stearnsová a trojkou Kimberly Birrellová.

Český tenis tentokrát reprezentují Kateřina Siniaková a Tereza Valentová, která je tady v pozici obhájkyně loňského finále. Nestačila v něm na Leylah Fernandezovou, která nestartuje.

Ve čtyřhře uvidíme pár Jesika Malečková / Miriam Škoch.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Osaka 2026
#TenistkaZemě
1Ann LiováUSA
2Peyton StearnsováUSA
3Kimberly BirrellováRusko
4Talia GibsonováAustrálie
5Ljudmila SamsonovováRusko
6Janice TjenováIndonésie
7Oleksandra OlijnykovováUkrajina
8Katie BoulterováVelká Británie

Kateřina Siniaková spěchá za balonkem ve druhém kole US Open.

WTA Osaka 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
17.–18. října (so–ne)kvalifikace
19.–20. října (po–út)1. kolo
21.–22. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
23. října (pátek)čtvrtfinále
24. října (sobota)semifinále
25. října (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro ženské Japan Open 2026

Na turnajích WTA 250 se v sezoně 2026 rozdává celkem 283 347 $, což je v přepočtu asi 6,15 milionů korun. Vítězka si přilepší o 811 tisíc.

  • vítězka: 37 390 $
  • finalistka: 22 125 $
  • semifinalistka: 12 331 $
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $
  • osmifinalistka: 4 285 $
  • první kolo: 3 065 $

Vítězky WTA Ósaka a historie turnaje

Historie aktuálního Japan Open sahá až do roku 2009, předtím se hrálo už od 70. let společně s muži v Tokiu. Ženská část se ale odtrhla a začalo se hrát v Ósace, párkrát byla destinace změněna. Po pandemii a finančních potížích se zde hraje znovu od roku 2023.

Tokijský turnaj pro ženy ale rovněž pokračuje, fanoušci se na něj mohou těšit hned po této akci, tedy od 26. října.

Z českých hráček má jediný Ósacký titul Renata Voráčová ve čtyřhře (2014), loni byla k trofeji blízko Tereza Valentová. Finále ale prohrála ve třech setech.

Poslední vítězky turnaje Japan Open
RokTenistkaZemě
2025Leylah FernandezováKanada
2024Suzan LamensováNizozemsko
2023Ashlyn KruegerováUSA
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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