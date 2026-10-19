|WTA Osaka 2026 – ženy
|Termín:
|19. – 25. října 2026
|Místo:
|Utsubo Tennis Center, Ósaka
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Leylah Fernandezová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Ósace živě
Utkání z menšího turnaje v Ósace vysílají i sázkové kanceláře, mezi které se řadí například i Tipsport. Noví klienti, kteří si během pár minut vytvoří účet, dostanou vstupní bonus 1 000 Kč.
Přestože turnaje WTA 250 čas od času vysílají kanály Sport 1 a Sport 2, podnik v Ósace se na nich neobjeví. Velmi pravděpodobně tak nepůjde sledovat na žádném z televizních kanálů.
Výsledky WTA Japan Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Program a výsledky českých tenistek najdete v tabulce níže. Od semifinále pak přineseme přehled všech zápasů.
|1. kolo
|Valentová – Čang Šuaj
|20.10., 4:30
|Siniaková – Stearnsová
|20.10., 7:30
Kdo hraje? Dvě Češky ve dvouhře a jeden deblový pár
Ósaka není ani zdaleka tak dobře obsazená jako souběžně konaný podnik v Ningbu, jedničkou je zde až 31. tenistka světa, Ann Liová. Dvojkou pak Peyton Stearnsová a trojkou Kimberly Birrellová.
Český tenis tentokrát reprezentují Kateřina Siniaková a Tereza Valentová, která je tady v pozici obhájkyně loňského finále. Nestačila v něm na Leylah Fernandezovou, která nestartuje.
Ve čtyřhře uvidíme pár Jesika Malečková / Miriam Škoch.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Ann Liová
|USA
|2
|Peyton Stearnsová
|USA
|3
|Kimberly Birrellová
|Rusko
|4
|Talia Gibsonová
|Austrálie
|5
|Ljudmila Samsonovová
|Rusko
|6
|Janice Tjenová
|Indonésie
|7
|Oleksandra Olijnykovová
|Ukrajina
|8
|Katie Boulterová
|Velká Británie
WTA Osaka 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|17.–18. října (so–ne)
|kvalifikace
|19.–20. října (po–út)
|1. kolo
|21.–22. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|23. října (pátek)
|čtvrtfinále
|24. října (sobota)
|semifinále
|25. října (neděle)
|finále
|
Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro ženské Japan Open 2026
Na turnajích WTA 250 se v sezoně 2026 rozdává celkem 283 347 $, což je v přepočtu asi 6,15 milionů korun. Vítězka si přilepší o 811 tisíc.
- vítězka: 37 390 $
- finalistka: 22 125 $
- semifinalistka: 12 331 $
- čtvrtfinalistka: 7 025 $
- osmifinalistka: 4 285 $
- první kolo: 3 065 $
Vítězky WTA Ósaka a historie turnaje
Historie aktuálního Japan Open sahá až do roku 2009, předtím se hrálo už od 70. let společně s muži v Tokiu. Ženská část se ale odtrhla a začalo se hrát v Ósace, párkrát byla destinace změněna. Po pandemii a finančních potížích se zde hraje znovu od roku 2023.
Tokijský turnaj pro ženy ale rovněž pokračuje, fanoušci se na něj mohou těšit hned po této akci, tedy od 26. října.
Z českých hráček má jediný Ósacký titul Renata Voráčová ve čtyřhře (2014), loni byla k trofeji blízko Tereza Valentová. Finále ale prohrála ve třech setech.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|2024
|Suzan Lamensová
|Nizozemsko
|2023
|Ashlyn Kruegerová
|USA