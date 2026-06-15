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WTA Nottingham 2026: Program turnaje, nasazené hráčky a česká účast

  6:00
Travnatý turnaj v Nottinghamu slouží tenistkám jako příprava na Wimbledon. V pavouku se představí čtyři Češky včetně vítězky z roku 2016 Karolíny Plíškové. V přehledu najdete program, historii turnaje, seznam nasazených hráček i informace o tom, kde sledovat zápasy živě.

Marie Bouzková ve druhém kole Wimbledonu | foto: Reuters

Lexus Nottingham Open 2026Detaily
Datum konání15. června – 21. června 2026
Místo (Lokace)Nottingham, Velká Británie
Kategorie turnajeWTA 250
PovrchTráva (Grass)
Prize Money275 094 USD (finanční dotace pro rok 2025)

Harmonogram turnaje WTA v Nottinghamu

Základní hrací týden turnaje Lexus Nottingham Open odstartuje v pondělí 15. června a vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 21. června 2026.

DatumKolo / fáze
14. června (neděle)kvalifikace
15. června (pondělí)1. kolo
16. června (úterý)dokončení 1. kola + začátek 2. kola
17. června (středa)2. kolo
18. června (čtvrtek)čtvrtfinále
19. června (pátek)čtvrtfinále
20. června (sobota)semifinále
21. června (neděle)finále

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Nejlepší ženský tenis mohou zájemci sledovat prostřednictvím programů skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:

  • Skylink
  • freeSAT
  • Magenta TV
  • Oneplay

Nottingham 2026: Nasazené tenistky, divoké karty

Pořadí nasazených hráček pro hlavní soutěž Lexus Nottingham Open 2026:

  1. Iva Jovicová (USA)
  2. Leylah Fernandezová (Kanada)
  3. Emma Navarrová (USA)
  4. Marie Bouzková (Česko)
  5. Ann Li (USA)
  6. Maria Sakkariová (Řecko)
  7. McCartney Kesslerová (USA)
  8. Janice Tjenová (Indonésie)

Mezi další zapsané účastnice hlavní soutěže patří:

  • Držitelky divoké karty (WC): Katie Boulterová, Harriet Dartová, Francesca Jonesová a Emma Raducanuová (všechny Velká Británie).
  • Další hráčky: Čeng Čchin-wen (Čína), Tatjana Mariaová (Německo), Dajana Jastremská (Ukrajina) nebo Julija Starodubcevová (Ukrajina).

České tenistky v Nottinghamu 2026

Česká republika má v hlavní soutěži ročníku 2026 následující zastoupení:

  • Marie Bouzková (4. nasazená)
  • Karolína Plíšková (vítězka turnaje z roku 2016)
  • Sára Bejlek
  • Tereza Valentová

Na startovní listině původně figurovala také Barbora Krejčíková. Ta však v neděli 14. června nenastoupila do finálového zápasu na turnaji v Hertogenboschi kvůli nemoci.

Historie a obhájkyně titulu

Nottingham patří k tradičním zastávkám na britských ostrovech s historií sahající až do roku 1887. Původně se turnaj hrál pod názvy Nottingham Championships či Nottingham Lawn Tennis Tournament, přičemž v novodobé éře se stabilním dějištěm stal areál Nottingham Tennis Centre. Ženská část je součástí kalendáře WTA od roku 2015, aktuálně v rámci kategorie WTA 250, a od loňské sezony nese akce sponzorský název Lexus Nottingham Open.

Loňský titul bude na místních travnatých dvorcích obhajovat Američanka McCartney Kesslerová. Domácí britské publikum zde v posledních letech sledovalo úspěchy vlastních hráček: v sezónách 2023 a 2024 turnaj ovládla Katie Boulterová a v roce 2021 zde zvítězila Johanna Kontaová. Z mezinárodních šampionek se do statistik zapsaly Beatriz Haddad Maiaová z Brazílie (2022), Francouzka Caroline Garciaová (2019) nebo tehdejší australská vítězka Ashleigh Bartyová (2018). Pro český tenis je tento podnik spojen především s ročníkem 2016, kdy v Nottinghamu získala trofej Karolína Plíšková.

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