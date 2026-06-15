|Lexus Nottingham Open 2026
|Detaily
|Datum konání
|15. června – 21. června 2026
|Místo (Lokace)
|Nottingham, Velká Británie
|Kategorie turnaje
|WTA 250
|Povrch
|Tráva (Grass)
|Prize Money
|275 094 USD (finanční dotace pro rok 2025)
Harmonogram turnaje WTA v Nottinghamu
Základní hrací týden turnaje Lexus Nottingham Open odstartuje v pondělí 15. června a vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 21. června 2026.
|Datum
|Kolo / fáze
|14. června (neděle)
|kvalifikace
|15. června (pondělí)
|1. kolo
|16. června (úterý)
|dokončení 1. kola + začátek 2. kola
|17. června (středa)
|2. kolo
|18. června (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|19. června (pátek)
|čtvrtfinále
|20. června (sobota)
|semifinále
|21. června (neděle)
|finále
Kde sledovat turnaj žen WTA v Berlíně živě
Nejlepší ženský tenis mohou zájemci sledovat prostřednictvím programů skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:
- Skylink
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Nottingham 2026: Nasazené tenistky, divoké karty
Pořadí nasazených hráček pro hlavní soutěž Lexus Nottingham Open 2026:
- Iva Jovicová (USA)
- Leylah Fernandezová (Kanada)
- Emma Navarrová (USA)
- Marie Bouzková (Česko)
- Ann Li (USA)
- Maria Sakkariová (Řecko)
- McCartney Kesslerová (USA)
- Janice Tjenová (Indonésie)
Mezi další zapsané účastnice hlavní soutěže patří:
- Držitelky divoké karty (WC): Katie Boulterová, Harriet Dartová, Francesca Jonesová a Emma Raducanuová (všechny Velká Británie).
- Další hráčky: Čeng Čchin-wen (Čína), Tatjana Mariaová (Německo), Dajana Jastremská (Ukrajina) nebo Julija Starodubcevová (Ukrajina).
České tenistky v Nottinghamu 2026
Česká republika má v hlavní soutěži ročníku 2026 následující zastoupení:
- Marie Bouzková (4. nasazená)
- Karolína Plíšková (vítězka turnaje z roku 2016)
- Sára Bejlek
- Tereza Valentová
Na startovní listině původně figurovala také Barbora Krejčíková. Ta však v neděli 14. června nenastoupila do finálového zápasu na turnaji v Hertogenboschi kvůli nemoci.
Historie a obhájkyně titulu
Nottingham patří k tradičním zastávkám na britských ostrovech s historií sahající až do roku 1887. Původně se turnaj hrál pod názvy Nottingham Championships či Nottingham Lawn Tennis Tournament, přičemž v novodobé éře se stabilním dějištěm stal areál Nottingham Tennis Centre. Ženská část je součástí kalendáře WTA od roku 2015, aktuálně v rámci kategorie WTA 250, a od loňské sezony nese akce sponzorský název Lexus Nottingham Open.
Loňský titul bude na místních travnatých dvorcích obhajovat Američanka McCartney Kesslerová. Domácí britské publikum zde v posledních letech sledovalo úspěchy vlastních hráček: v sezónách 2023 a 2024 turnaj ovládla Katie Boulterová a v roce 2021 zde zvítězila Johanna Kontaová. Z mezinárodních šampionek se do statistik zapsaly Beatriz Haddad Maiaová z Brazílie (2022), Francouzka Caroline Garciaová (2019) nebo tehdejší australská vítězka Ashleigh Bartyová (2018). Pro český tenis je tento podnik spojen především s ročníkem 2016, kdy v Nottinghamu získala trofej Karolína Plíšková.