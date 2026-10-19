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WTA Ningbo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:57

Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open. | foto: Reuters

Dalším ženským podnikem kategorie WTA 500 je akce v čínském Ninbgu, hraje se od 19. do 25 . října 2026. Startují i dvě české tenistky, sledujte přímé přenosy online.
WTA Ningbo 2026 – ženy
Termín:19. – 25. října 2026
Místo:Ningbo Yinzhou Tennis Center
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:1 206 446 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Jelena Rybakinová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Ning-pu živě

Celý turnaj WTA 500 Ningbo lze sledovat díky sázkovým kancelářím, například Tipsport nabízí kromě live streamů vstupní bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky využijete na sázky.

V televizi najdou fanoušci přímé přenosy na placeném kanále CANAL+ Sport 2, který si pořídíte například u:

Výsledky WTA Ningbo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

V tabulce níže najdete program a výsledky českých tenistek v Ning-pu. Od semifinálových zápasů vám přineseme kompletní harmonogram.

WTA Ningbo 2026 – výsledky
1. kolo
Bouzková – Rachimovová19.10., 11:45
Bejlek – Wang Si-jü20.10.

Kdo hraje? Pouze dvě Češky ve dvouhře

V Ning-pu se můžeme těšit na světovou jedničku a obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou, z elitní desítky hrají ještě Iga Šwiateková, která stále bojuje o Turnaj mistryň, a Marta Kosťuková.

České tenistky startují v Ningbu pouze ve dvou, jde o Marii Bouzkovou a Sáru Bejlek. Pro obě jde o zdejší premiéru. Žádné další naše zástupkyně nenajdeme ani v pavouku čtyřhry.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Ning-po 2026
#TenistkaZemě
1Jelena RybakinováKazachstán
2Iga ŠwiatekováPolsko
3Marta KosťukováUkrajina
4Iva JovicováUSA
5Belinda BenčičováŠvýcarsko
6Diana ŠnajderováRusko
7Elise MertensováBelgie
8Sorana CirsteaováRumunsko

Jelena Rybakinová s trofejí pro vítězku turnaje v Ning-po

WTA Ningbo 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
17.–18. října (so–ne)kvalifikace
19.–20. října (po–út)1. kolo
21.–22. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
23. října (pátek)čtvrtfinále
24. října (sobota)semifinále
25. října (neděle)finále

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Prize money pro ženské Ningbo Open 2026

V Ningbu se na odměnách rozděluje celkem 1 206 446 $, tedy okolo 26 milionů korun. Šampionka si přijde na více než čtyři miliony.

Další fáze jsou ohodnoceny následovně:

  • vítězka: 185 500 $
  • finalistka: 114 500 $
  • semifinalistka: 66 003 $
  • čtvrtfinalistka: 33 475 $
  • osmifinalistka: 17 795 $
  • první kolo: 12 700 $

Vítězky WTA Ningbo a historie turnaje

Ženský tenisový turnaj v Ningbu začínal v roce 2010 nejprve jako ITF podnik, po třech ročnících povýšil mezi WTA 125. Pak přišla dlouhá pauza, do kalendáře se vrátil až v roce 2023. Tehdy už jako elitní „dvěstěpadesátka“.

V této kategorii se ale hrálo jen jediný rok, od toho dalšího si akce znovu polepšila a mezi WTA 500 už zůstala dodnes. Mezi šampionky se zatím zařadily Daria Kasatkinová a Jelena Rybakinová.

Českým hráčkám se zde zatím nedaří, žádná z našich reprezentantek tady neprošla ani do finále. Platí to i o čtyřhře.

Poslední vítězky turnaje Ningbo Open
RokTenistkaZemě
2025Jelena RybakinováKazachstán
2024Daria KasatkinováRusko
2023Ons DžabúrováTunisko
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