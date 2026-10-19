|WTA Ningbo 2026 – ženy
|Termín:
|19. – 25. října 2026
|Místo:
|Ningbo Yinzhou Tennis Center
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|1 206 446 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Jelena Rybakinová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Ning-pu živě
Celý turnaj WTA 500 Ningbo lze sledovat díky sázkovým kancelářím, například Tipsport nabízí kromě live streamů vstupní bonus 1 000 Kč. Polovinu z této částky využijete na sázky.
V televizi najdou fanoušci přímé přenosy na placeném kanále CANAL+ Sport 2, který si pořídíte například u:
- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky WTA Ningbo Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
V tabulce níže najdete program a výsledky českých tenistek v Ning-pu. Od semifinálových zápasů vám přineseme kompletní harmonogram.
|1. kolo
|Bouzková – Rachimovová
|19.10., 11:45
|Bejlek – Wang Si-jü
|20.10.
Kdo hraje? Pouze dvě Češky ve dvouhře
V Ning-pu se můžeme těšit na světovou jedničku a obhájkyni titulu Jelenu Rybakinovou, z elitní desítky hrají ještě Iga Šwiateková, která stále bojuje o Turnaj mistryň, a Marta Kosťuková.
České tenistky startují v Ningbu pouze ve dvou, jde o Marii Bouzkovou a Sáru Bejlek. Pro obě jde o zdejší premiéru. Žádné další naše zástupkyně nenajdeme ani v pavouku čtyřhry.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|2
|Iga Šwiateková
|Polsko
|3
|Marta Kosťuková
|Ukrajina
|4
|Iva Jovicová
|USA
|5
|Belinda Benčičová
|Švýcarsko
|6
|Diana Šnajderová
|Rusko
|7
|Elise Mertensová
|Belgie
|8
|Sorana Cirsteaová
|Rumunsko
WTA Ningbo 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|17.–18. října (so–ne)
|kvalifikace
|19.–20. října (po–út)
|1. kolo
|21.–22. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|23. října (pátek)
|čtvrtfinále
|24. října (sobota)
|semifinále
|25. října (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro ženské Ningbo Open 2026
V Ningbu se na odměnách rozděluje celkem 1 206 446 $, tedy okolo 26 milionů korun. Šampionka si přijde na více než čtyři miliony.
Další fáze jsou ohodnoceny následovně:
- vítězka: 185 500 $
- finalistka: 114 500 $
- semifinalistka: 66 003 $
- čtvrtfinalistka: 33 475 $
- osmifinalistka: 17 795 $
- první kolo: 12 700 $
Vítězky WTA Ningbo a historie turnaje
Ženský tenisový turnaj v Ningbu začínal v roce 2010 nejprve jako ITF podnik, po třech ročnících povýšil mezi WTA 125. Pak přišla dlouhá pauza, do kalendáře se vrátil až v roce 2023. Tehdy už jako elitní „dvěstěpadesátka“.
V této kategorii se ale hrálo jen jediný rok, od toho dalšího si akce znovu polepšila a mezi WTA 500 už zůstala dodnes. Mezi šampionky se zatím zařadily Daria Kasatkinová a Jelena Rybakinová.
Českým hráčkám se zde zatím nedaří, žádná z našich reprezentantek tady neprošla ani do finále. Platí to i o čtyřhře.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|2024
|Daria Kasatkinová
|Rusko
|2023
|Ons Džabúrová
|Tunisko