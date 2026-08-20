|WTA Monterrey 2026 – ženy
|Termín:
|23. – 29. srpna 2026
|Místo:
|Club Sonoma, Monterrey, Mexiko
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|1 206 446 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Diana Šnajderová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Monterrey živě
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- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky WTA Monterrey Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Podívejte se na program a výsledky českých tenistek na turnaji Monterrey Open 2026. Od semifinále najdete v tabulce všechny zápasy.
|1. kolo
|Nosková –
|Bartůňková –
|Bejlek –
Kdo hraje? Tři Češky, jedničkou Linda Nosková
Po Cincinnati už si spoustu tenistek bere volno a volí přípravu na US Open, přesto v Monterrey uvidíme hned několik hráček z TOP 30. Jedničkou by měla být Linda Nosková, jediná zástupkyně z elitní desítky a šampionka předloňského ročníku.
Mezi další favoritky se řadí loňská finalistka Jekatěrina Alexandrovová, Sorana Cirsteaová nebo Elise Mertensová. Nechybí ani Donna Vekičová, která zde triumfovala před třemi lety.
Z českých hráček by měly hrát ještě Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Linda Nosková
|Česko
|2
|Jekatěrina Alexandrovová
|Rusko
|3
|Sorana Cirsteaová
|Rumunsko
|4
|Elise Mertensová
|Belgie
|5
|Maja Chwalinská
|Polsko
|6
|Anastasia Potapovová
|Rakousko
|7
|Ann Liová
|USA
|8
|Donna Vekičová
|Chorvatsko
WTA Monterrey 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|22.–23. srpna (so–ne)
|kvalifikace
|23.–24. srpna (ne–po)
|1. kolo
|25.–26. srpna (út–st)
|osmifinále
|27.srpna (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|28. srpna (pátek)
|semifinále
|29. srpna (sobota)
|finále
Prize money pro ženské Abierto GNP Seguros 2026
Na pětistovce v Mexiku by se na odměnách mělo rozdat celkem 1 206 446 $, což je v přepočtu necelých 25 milionů korun. Konkrétní rozdělení prize money najdete níže:
- vítězka: $
- finalistka: $
- semifinalistka: $
- čtvrtfinalistka: $
- osmifinalistka: $
- první kolo: $
Vítězky WTA Monterrey a historie turnaje
Historie Monterrey Open není příliš bohatá, úvodní ročník se totiž hrál až v roce 2009. Od počátku se řadil mezi WTA 250 (tehdejší International), povýšení se akce dočkala teprve v roce 2024.
Jednou se také změnilo dějiště, Sierra Madre Tennis Club nahradil od roku 2014 Club Sonoma, kde se na venkovním tvrdém povrchu hraje dodnes.
V minulosti se tady dařilo Anastasii Pavljučenkovové, která dokázala získat celkem 4 tituly, více než jednou triumfovaly ještě Garbiñe Muguruzaová a Leylah Fernandezová.
První českou finalistkou v Mexiku byla Marie Bouzková (2020), na rozdíl od Lindy Noskové (2024) ale trofej nezískala. České šampionky máme i ve čtyřhře, a to zásluhou páru Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová (2010, 2011).
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Diana Šnajderová
|Rusko
|2024
|Linda Nosková
|Česko
|2023
|Donna Vekičová
|Chorvatsko
|2022
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|2021
|Leylah Fernandezová
|Kanada