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WTA Monterrey 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  17:57

Linda Nosková odehrává míček na turnaji v Cincinnati. | foto: Reuters

18. ročník tenisového turnaje žen v mexickém Monterrey se uskuteční od 23. do 29. srpna 2026. Poslední přípravy před grandslamem se účastní i české hráčky, sledujte přímé přenosy online.
WTA Monterrey 2026 – ženy
Termín:23. – 29. srpna 2026
Místo:Club Sonoma, Monterrey, Mexiko
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:1 206 446 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Diana Šnajderová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Monterrey živě

Ženský podnik v Monterrey opět vysílají i sázkové kanceláře, které se tenisu věnují ve velkém. Fortuna nabízí v přímých přenosech všechny zápasy, po registraci si každý přijde na vstupní bonus 1 000 Kč.

V televizi vysílají ženský tenis kanály placené skupiny CANAL+ Sport 2, které naladíte například prostřednictvím:

Výsledky WTA Monterrey Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Podívejte se na program a výsledky českých tenistek na turnaji Monterrey Open 2026. Od semifinále najdete v tabulce všechny zápasy.

WTA Monterrey 2026 – výsledky
1. kolo
Nosková
Bartůňková
Bejlek

Kdo hraje? Tři Češky, jedničkou Linda Nosková

Po Cincinnati už si spoustu tenistek bere volno a volí přípravu na US Open, přesto v Monterrey uvidíme hned několik hráček z TOP 30. Jedničkou by měla být Linda Nosková, jediná zástupkyně z elitní desítky a šampionka předloňského ročníku.

Mezi další favoritky se řadí loňská finalistka Jekatěrina Alexandrovová, Sorana Cirsteaová nebo Elise Mertensová. Nechybí ani Donna Vekičová, která zde triumfovala před třemi lety.

Z českých hráček by měly hrát ještě Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Monterrey 2026
#TenistkaZemě
1Linda NoskováČesko
2Jekatěrina AlexandrovováRusko
3Sorana CirsteaováRumunsko
4Elise MertensováBelgie
5Maja ChwalinskáPolsko
6Anastasia PotapovováRakousko
7Ann LiováUSA
8Donna VekičováChorvatsko

Nikola Bartůňková se hecuje na turnaji v Berlíně.

WTA Monterrey 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
22.–23. srpna (so–ne)kvalifikace
23.–24. srpna (ne–po)1. kolo
25.–26. srpna (út–st)osmifinále
27.srpna (čtvrtek)čtvrtfinále
28. srpna (pátek)semifinále
29. srpna (sobota)finále

Prize money pro ženské Abierto GNP Seguros 2026

Na pětistovce v Mexiku by se na odměnách mělo rozdat celkem 1 206 446 $, což je v přepočtu necelých 25 milionů korun. Konkrétní rozdělení prize money najdete níže:

  • vítězka: $
  • finalistka: $
  • semifinalistka: $
  • čtvrtfinalistka: $
  • osmifinalistka: $
  • první kolo: $

Vítězky WTA Monterrey a historie turnaje

Historie Monterrey Open není příliš bohatá, úvodní ročník se totiž hrál až v roce 2009. Od počátku se řadil mezi WTA 250 (tehdejší International), povýšení se akce dočkala teprve v roce 2024.

Jednou se také změnilo dějiště, Sierra Madre Tennis Club nahradil od roku 2014 Club Sonoma, kde se na venkovním tvrdém povrchu hraje dodnes.

V minulosti se tady dařilo Anastasii Pavljučenkovové, která dokázala získat celkem 4 tituly, více než jednou triumfovaly ještě Garbiñe Muguruzaová a Leylah Fernandezová.

První českou finalistkou v Mexiku byla Marie Bouzková (2020), na rozdíl od Lindy Noskové (2024) ale trofej nezískala. České šampionky máme i ve čtyřhře, a to zásluhou páru Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová (2010, 2011).

Poslední vítězky turnaje Monterrey Open
RokTenistaZemě
2025Diana ŠnajderováRusko
2024Linda NoskováČesko
2023Donna VekičováChorvatsko
2022Leylah FernandezováKanada
2021Leylah FernandezováKanada
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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