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WTA Memphis 2026: Program, české hráčky, kurzy, výsledky a živé přenosy

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  13:27

Na turnaji v Memphisu se představí i Linda Fruhvirtová | foto: ČTK

V americkém Memphisu se od 27. července do 2. srpna 2026 uskuteční premiérový ročník turnaje Memphis Classic, který je součástí okruhu WTA 250. Turnaj se hraje na venkovních tvrdých kurtech a zahájí severoamerickou hardovou část sezony před US Open.

WTA Memphis 2026

Termín:27. července – 2. srpna 2026
Místo:Leftwich Tennis Centre, Memphis (USA)
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý (venkovní)
Prize money:283 347 $
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přenosy:u Fortuny zde

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Memphisu živě

Přenosy z WTA Memphis 2026 můžete sledovat prostřednictvím streamů u sázkové kanceláře Fortuna. Za registraci na vás čeká bonus až 1 000 Kč.

Výsledky WTA Memphis Classic 2026 (dvouhra)

Výsledky českých tenistek – 1. kolo
HráčkaSoupeřkaVýsledek
Linda FruhvirtováAnastasija Zacharovová
Darja ViďmanováMarina Bassolsová

Kdo hraje na WTA Memphis 2026?

Turnaje tento týden

Hvězdou turnaje v Memphisu je letos Jekatěrina Alexandrovová, která plní roli nasazené jedničky. Spolu s ní patří mezi nejvýše postavené hráčky také McCartney Kesslerová, Viktorija Golubicová, Zeynep Sönmezová nebo Camila Osoriová.

Český tenis bude mít v hlavní soutěži dvojí zastoupení. Představí se Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová. Ve čtyřhře žádná česká hráčka přihlášená není.

Nasazené tenistky pro WTA Washington 2026
#TenistkaZemě
1Jekatěrina AlexandrovováRusko
2McCartney KesslerováUSA
3Viktorija GolubicováŠvýcarsko
4Zeynep SönmezováTurecko
5Camila OsoriováKolumbie
6Caty McNallyováUSA
7Peyton StearnsováUSA
8Julija StarodubcevováUkrajina

WTA Memphis 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
25.–26. července (so–ne)kvalifikace
27.–28. července (po–út)1. kolo
29.–30. července (st–čt)osmifinále
31. července (pá)čtvrtfinále
1. srpna (so)semifinále
2. srpna (ne)finále

Prize money WTA Memphis 2026

Turnaj patří do kategorie WTA 250, celková dotace činí 283 347 dolarů.

UmístěníPrize money (USD) pro dvouhru
Vítězka$37,390
Finalistka$22,125
Semifinalistka$12,331
Čtvrtfinalistka$7,025
2. kolo$4,285
1. kolo$3,065
2. kolo kvalifikace$2,200
1. kolo kvalifikace$1,420

Historie turnaje WTA Memphis

  • Memphis se vrací do kalendáře WTA po téměř patnácti letech. Nový turnaj Memphis Classic kategorie WTA 250 nahrazuje v programu podnik v Clevelandu a odehrává se na venkovních tvrdých kurtech Leftwich Tennis Centre.
  • Jde o premiérový ročník Memphis Classic, takže vítězka tohoto turnaje se zapíše do historie jako první šampionka nové éry.
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