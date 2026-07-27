WTA Memphis 2026: Program, české hráčky, kurzy, výsledky a živé přenosy

V americkém Memphisu se od 27. července do 2. srpna 2026 uskuteční premiérový ročník turnaje Memphis Classic, který je součástí okruhu WTA 250. Turnaj se hraje na venkovních tvrdých kurtech a zahájí severoamerickou hardovou část sezony před US Open.
WTA Memphis 2026
|Termín:
|27. července – 2. srpna 2026
|Místo:
|Leftwich Tennis Centre, Memphis (USA)
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý (venkovní)
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
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|Přenosy:
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Výsledky WTA Memphis Classic 2026 (dvouhra)
Výsledky českých tenistek – 1. kolo
|Hráčka
|Soupeřka
|Výsledek
|Linda Fruhvirtová
|Anastasija Zacharovová
|Darja Viďmanová
|Marina Bassolsová
Kdo hraje na WTA Memphis 2026?
Hvězdou turnaje v Memphisu je letos Jekatěrina Alexandrovová, která plní roli nasazené jedničky. Spolu s ní patří mezi nejvýše postavené hráčky také McCartney Kesslerová, Viktorija Golubicová, Zeynep Sönmezová nebo Camila Osoriová.
Český tenis bude mít v hlavní soutěži dvojí zastoupení. Představí se Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová. Ve čtyřhře žádná česká hráčka přihlášená není.
Nasazené tenistky pro WTA Washington 2026
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Jekatěrina Alexandrovová
|Rusko
|2
|McCartney Kesslerová
|USA
|3
|Viktorija Golubicová
|Švýcarsko
|4
|Zeynep Sönmezová
|Turecko
|5
|Camila Osoriová
|Kolumbie
|6
|Caty McNallyová
|USA
|7
|Peyton Stearnsová
|USA
|8
|Julija Starodubcevová
|Ukrajina
WTA Memphis 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|25.–26. července (so–ne)
|kvalifikace
|27.–28. července (po–út)
|1. kolo
|29.–30. července (st–čt)
|osmifinále
|31. července (pá)
|čtvrtfinále
|1. srpna (so)
|semifinále
|2. srpna (ne)
|finále
Prize money WTA Memphis 2026
Turnaj patří do kategorie WTA 250, celková dotace činí 283 347 dolarů.
|Umístění
|Prize money (USD) pro dvouhru
|Vítězka
|$37,390
|Finalistka
|$22,125
|Semifinalistka
|$12,331
|Čtvrtfinalistka
|$7,025
|2. kolo
|$4,285
|1. kolo
|$3,065
|2. kolo kvalifikace
|$2,200
|1. kolo kvalifikace
|$1,420
Historie turnaje WTA Memphis
- Memphis se vrací do kalendáře WTA po téměř patnácti letech. Nový turnaj Memphis Classic kategorie WTA 250 nahrazuje v programu podnik v Clevelandu a odehrává se na venkovních tvrdých kurtech Leftwich Tennis Centre.
- Jde o premiérový ročník Memphis Classic, takže vítězka tohoto turnaje se zapíše do historie jako první šampionka nové éry.