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WTA Iasi 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  19:49

Dominika Šalková děkuje divákům po výhře v prvním kole na turnaji WTA v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Je tady další ročník ženského tenisového turnaje v rumunském Iasi. Akce WTA 250 se koná od 13. do 19. července 2026 na antukových kurtech, hrají zde i Češky.

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WTA Iasi 2026 – ženy
Termín:13. – 19. července 2026
Místo:Baza Sportivă Ciric, Iasi
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:246 388 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Poslední vítězka:Irina-Camelia Beguová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Jasy živě

Menší tenisový podnik žen v rumunském Jasy bohužel nenajdeme na žádném televizním kanálu, CANAL+ Sport se tentokrát věnuje jiným sportům a záznamům ze starších podniků. Posloužit může alespoň oficiální live stream WTA TV.

Výsledky WTA v Iasi 2026 (dvouhra)

WTA Iasi 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
1. kolo
Šalková – Ibragimovová14. 7.

Kdo hraje v Iasi? Dominika Šalková i deblistky

V Iasi měla bý letos nasazenou jedničkou domácí Jaqueline Cristianová, nakonec se ale odhlásila a její místo nahoře v pavouku přebrala Julia Putincevová.

Turnaje tento týden

Nejvýše na žebříčku je Petra Marčinková, dále Oleksandra Olijnykovová a Anhelina Kalininová. Jedinou českou zástupkyní je při aktuálním ročníku Dominika Šalková, na další tenistky narazíme ve čtyřhře. Konkrétně jde o tyto páry:

  • Jesika Malečková / Miriam Škoch
  • Anastasia Detiuc / Irina Chromačovová (Rusko)
Nasazené tenistky pro WTA Iasi 2026
#TenistaZemě
1Jaqueline Cristianová – odhlásila seRumunsko
2Petra MarčinkováChorvatsko
3Oleksandra OlijnykovováUkrajina
4Anhelina KalininováUkrajina
5Panna UdvardyováMaďarsko
6Elena-Gabriela RuseováRumunsko
7Anna BondarováMaďarsko
8Elsa JacquemotováFrancie

Tenistka Julia Putincevová z Kazachstánu během semifinále na turnaji v Norimberku.

WTA Iasi 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
12.–13. července (ne–po)kvalifikace
13.–14. července (po–út)1. kolo
15.–16. července (st–čt)2. kolo
17. července (pátek)čtvrtfinále
18. července (sobota)semifinále
19. července (neděle)finále

Prize money pro UniCredit Iasi Open 2026

FInanční dotace pro ženské podniky typu WTA 250 je letos 246 388 €, což je v přepočtu asi šest milionů korun. Vítězka získává přes osm set tisíc.

Rozdělení odměn je následující:

  • vítězka: 33 520 €
  • finalistka: 19 240 €
  • semifinalistka: 10 730 €
  • čtvrtfinalistka: 6 110 €
  • osmifinalistka: 3 725 €
  • první kolo: 2 663 €

Vítězové WTA Iasi a historie turnaje

Iasi Open je velmi mladým podnikem – první mužský ročník se uskutečnil až v roce 2020 jako challenger, kde zůstává dodnes, ženy si poprvé zahrály o dva roky později. Bylo to v nižší WTA 125.

Do elitní kategorie 250 se posunul teprve v roce 2024, o rok později v kalendáři nahradil Budapešť, díky čemuž se mezi podniky udržel. Od počátku se hraje na antuce.

Celkově má tedy akce čtyři vítězky, z toho jsou tři domácí Rumunky – v nižší kategorii se radovala Ana Bogdanová, loni Irina-Camelia Beguová. Mezi ně se vklínila ještě Mirra Andrejevová.

Poslední vítězky turnaje WTA v Iasi
RokTenistkaZemě
2025Irina-Camelia BeguováRumunsko
2024Mirra AndrejevováRusko
2023Ana BogdanováRumunsko
2022Ana BogdanováRumunsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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WTA Iasi 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Dominika Šalková děkuje divákům po výhře v prvním kole na turnaji WTA v Praze.

Je tady další ročník ženského tenisového turnaje v rumunském Iasi. Akce WTA 250 se koná od 13. do 19. července 2026 na antukových kurtech, hrají zde i Češky.

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