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|WTA Iasi 2026 – ženy
|Termín:
|13. – 19. července 2026
|Místo:
|Baza Sportivă Ciric, Iasi
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|246 388 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Poslední vítězka:
|Irina-Camelia Beguová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Jasy živě
Menší tenisový podnik žen v rumunském Jasy bohužel nenajdeme na žádném televizním kanálu, CANAL+ Sport se tentokrát věnuje jiným sportům a záznamům ze starších podniků. Posloužit může alespoň oficiální live stream WTA TV.
Výsledky WTA v Iasi 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|1. kolo
|Šalková – Ibragimovová
|14. 7.
Kdo hraje v Iasi? Dominika Šalková i deblistky
V Iasi měla bý letos nasazenou jedničkou domácí Jaqueline Cristianová, nakonec se ale odhlásila a její místo nahoře v pavouku přebrala Julia Putincevová.
Turnaje tento týden
Nejvýše na žebříčku je Petra Marčinková, dále Oleksandra Olijnykovová a Anhelina Kalininová. Jedinou českou zástupkyní je při aktuálním ročníku Dominika Šalková, na další tenistky narazíme ve čtyřhře. Konkrétně jde o tyto páry:
- Jesika Malečková / Miriam Škoch
- Anastasia Detiuc / Irina Chromačovová (Rusko)
|#
|Tenista
|Země
|1
|Jaqueline Cristianová – odhlásila se
|Rumunsko
|2
|Petra Marčinková
|Chorvatsko
|3
|Oleksandra Olijnykovová
|Ukrajina
|4
|Anhelina Kalininová
|Ukrajina
|5
|Panna Udvardyová
|Maďarsko
|6
|Elena-Gabriela Ruseová
|Rumunsko
|7
|Anna Bondarová
|Maďarsko
|8
|Elsa Jacquemotová
|Francie
WTA Iasi 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|12.–13. července (ne–po)
|kvalifikace
|13.–14. července (po–út)
|1. kolo
|15.–16. července (st–čt)
|2. kolo
|17. července (pátek)
|čtvrtfinále
|18. července (sobota)
|semifinále
|19. července (neděle)
|finále
Prize money pro UniCredit Iasi Open 2026
FInanční dotace pro ženské podniky typu WTA 250 je letos 246 388 €, což je v přepočtu asi šest milionů korun. Vítězka získává přes osm set tisíc.
Rozdělení odměn je následující:
- vítězka: 33 520 €
- finalistka: 19 240 €
- semifinalistka: 10 730 €
- čtvrtfinalistka: 6 110 €
- osmifinalistka: 3 725 €
- první kolo: 2 663 €
Vítězové WTA Iasi a historie turnaje
Iasi Open je velmi mladým podnikem – první mužský ročník se uskutečnil až v roce 2020 jako challenger, kde zůstává dodnes, ženy si poprvé zahrály o dva roky později. Bylo to v nižší WTA 125.
Do elitní kategorie 250 se posunul teprve v roce 2024, o rok později v kalendáři nahradil Budapešť, díky čemuž se mezi podniky udržel. Od počátku se hraje na antuce.
Celkově má tedy akce čtyři vítězky, z toho jsou tři domácí Rumunky – v nižší kategorii se radovala Ana Bogdanová, loni Irina-Camelia Beguová. Mezi ně se vklínila ještě Mirra Andrejevová.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Irina-Camelia Beguová
|Rumunsko
|2024
|Mirra Andrejevová
|Rusko
|2023
|Ana Bogdanová
|Rumunsko
|2022
|Ana Bogdanová
|Rumunsko