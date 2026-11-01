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WTA Hong Kong 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  17:57

Tereza Valentová během utkání proti Darije Snigurové v semifinále Prague Open. | foto: ČTK

V Hong Kongu je od 2. do 8. listopadu 2026 na programu celkově 13. ročník ženského tenisového turnaje, v akci je i Tereza Valentová. Sledujte přímé přenosy díky online streamům.
WTA Hong Kong 2026 – ženy
Termín:2. – 8. listopadu 2026
Místo:Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Victoria Mboková

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Hong Kongu živě

Přímé přenosy ze všech zápasů na WTA 250 Hong Kong nabízí například sázková kancelář Tipsport. Nově zaregistrovaní získávají vstupní bonus 1 000 Kč, polovinu z něj mohou použít pro sázky třeba právě na tenis.

Sledování zápasů v TV je možné díky kanálu Sport 1, vysílání je dostupné až od pozdějších fází turnaje. Jde navíc o placený program.

Výsledky WTA Hong Kong Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Jaký má program jediná česká singlistka a jak dopadla? To se dozvíte v tabulce níže, od semifinále v ní najdete všechny výsledky.

WTA Hong Kong 2026 – výsledky
1. kolo
Valentová – Sakatsumeová3.11.,

Kdo hraje? Z Češek Tereza Valentová a deblistky

Turnaj v Hong Kongu je mnohem lépe obsazený než souběžně konaná akce v indickém Čennaí. Zahrají si totiž hned dvě tenistky z TOP 20, Sorana Cirsteaová a Alexandra Ealaová. Doplňuje je například Leylah Fernandezová.

Jedinou českou zástupkyní ve dvouhře je Tereza Valentová, hrát zde bude poprvé v kariéře. Čtyřhru si nenechají ujít Jesika Malečková s Miriam Škoch, nedávné finalistky z Ósaky.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Hong Kong 2026
#TenistkaZemě
1Sorana CirsteaováRumunsko
2Alexandra EalaováFilipíny
3Leylah FernandezováKanada
4Maria SakkariováŘecko
5Talia GibsonováAustrálie
6Wang Sin-jüČína
7Ljudmila SamsonovováRusko
8Katie BoulterováVelká Británie

Leylah Fernandezová se raduje z výhry v semifinále turnaje v čínském Ning-po.

WTA HongKong 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
31.října–1. listopadu (so–ne)kvalifikace
2.–3. listopadu (po–út)1. kolo
4.–5. listopadu (st–čt)2. kolo, osmifinále
6. listopadu (pátek)čtvrtfinále
7. listopadu (sobota)semifinále
8. listopadu (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro ženské Hong Kong Open 2026

V Hong Kongu se na odměnách rozdá 283 347 $, což je letos pro turnaje kategorie WTA 250 typické. Vítězka si přilepší o zhruba 800 tisíc, na další fáze se podívejte níže:

  • vítězka: 37 390 $
  • finalistka: 22 125 $
  • semifinalistka: 12 331 $
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $
  • osmifinalistka: 4 285 $
  • první kolo: 3 065 $

Vítězky WTA Hong Kong a historie turnaje

První ročník tenisového turnaj žen v Hong Kongu se uskutečnil už v roce 1980, vinou velkých pauz se ale dlouho nehrálo, proto je letos k vidění teprve 13. ročník.

Mezi šampionky se dokázaly zapsat i velmi známá jména, blízko k tomu měly také Karolína Plíšková (2014) a Kateřina Siniaková (2023), obě však ve finále prohrály. První jmenovaná si ve stejný rok spravila chuť alespoň ve čtyřhře, kterou vyhrála po boku své sestry Kristýny.

Poslední šampionkou je Victoria Mboková, která ve třísetovém finále přehrála Cristinu Bucsaovou 7:5, 6:7, 6:2.

Poslední vítězky turnaje Hong Kong Open
RokTenistkaZemě
2025Victoria MbokováKanada
2024Diana ŠnajderováRusko
2023Leylah FernandezováKanada
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