|WTA Hong Kong 2026 – ženy
|Termín:
|2. – 8. listopadu 2026
|Místo:
|Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Victoria Mboková
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Hong Kongu živě
Přímé přenosy ze všech zápasů na WTA 250 Hong Kong nabízí například sázková kancelář Tipsport. Nově zaregistrovaní získávají vstupní bonus 1 000 Kč, polovinu z něj mohou použít pro sázky třeba právě na tenis.
Sledování zápasů v TV je možné díky kanálu Sport 1, vysílání je dostupné až od pozdějších fází turnaje. Jde navíc o placený program.
Výsledky WTA Hong Kong Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Jaký má program jediná česká singlistka a jak dopadla? To se dozvíte v tabulce níže, od semifinále v ní najdete všechny výsledky.
|1. kolo
|Valentová – Sakatsumeová
|3.11.,
Kdo hraje? Z Češek Tereza Valentová a deblistky
Turnaj v Hong Kongu je mnohem lépe obsazený než souběžně konaná akce v indickém Čennaí. Zahrají si totiž hned dvě tenistky z TOP 20, Sorana Cirsteaová a Alexandra Ealaová. Doplňuje je například Leylah Fernandezová.
Jedinou českou zástupkyní ve dvouhře je Tereza Valentová, hrát zde bude poprvé v kariéře. Čtyřhru si nenechají ujít Jesika Malečková s Miriam Škoch, nedávné finalistky z Ósaky.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Sorana Cirsteaová
|Rumunsko
|2
|Alexandra Ealaová
|Filipíny
|3
|Leylah Fernandezová
|Kanada
|4
|Maria Sakkariová
|Řecko
|5
|Talia Gibsonová
|Austrálie
|6
|Wang Sin-jü
|Čína
|7
|Ljudmila Samsonovová
|Rusko
|8
|Katie Boulterová
|Velká Británie
WTA HongKong 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|31.října–1. listopadu (so–ne)
|kvalifikace
|2.–3. listopadu (po–út)
|1. kolo
|4.–5. listopadu (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|6. listopadu (pátek)
|čtvrtfinále
|7. listopadu (sobota)
|semifinále
|8. listopadu (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro ženské Hong Kong Open 2026
V Hong Kongu se na odměnách rozdá 283 347 $, což je letos pro turnaje kategorie WTA 250 typické. Vítězka si přilepší o zhruba 800 tisíc, na další fáze se podívejte níže:
- vítězka: 37 390 $
- finalistka: 22 125 $
- semifinalistka: 12 331 $
- čtvrtfinalistka: 7 025 $
- osmifinalistka: 4 285 $
- první kolo: 3 065 $
Vítězky WTA Hong Kong a historie turnaje
První ročník tenisového turnaj žen v Hong Kongu se uskutečnil už v roce 1980, vinou velkých pauz se ale dlouho nehrálo, proto je letos k vidění teprve 13. ročník.
Mezi šampionky se dokázaly zapsat i velmi známá jména, blízko k tomu měly také Karolína Plíšková (2014) a Kateřina Siniaková (2023), obě však ve finále prohrály. První jmenovaná si ve stejný rok spravila chuť alespoň ve čtyřhře, kterou vyhrála po boku své sestry Kristýny.
Poslední šampionkou je Victoria Mboková, která ve třísetovém finále přehrála Cristinu Bucsaovou 7:5, 6:7, 6:2.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Victoria Mboková
|Kanada
|2024
|Diana Šnajderová
|Rusko
|2023
|Leylah Fernandezová
|Kanada