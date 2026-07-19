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WTA Hamburg 2026: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  11:17

Julia Putincevová gestikuluje ve třetím kole Wimbledonu. | foto: Reuters

Od 20. do 26. července 2026 se koná tenisový turnaj žen WTA v německém Hamburku. Startují i české hráčky, přečtěte si, kde akci sledovat v přímých přenosech online.
WTA Hamburg 2026 – ženy
Termín:20. – 26. července 2026
Místo:Am Rothenbaum, Hamburg
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:antuka
Prize money:246 388 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Elena-Gabriela Ruseová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Hamburku živě

Tenisový turnaj žen v Hamburku tentokrát fanoušci nenajdou na žádném televizním kanále. Dostupný je tedy pouze oficiální livestream prostřednictvím WTA TV nebo mnohem lepší varianta, přímé přenosy na Fortuna TV zde.

Výsledky WTA Hamburg Open 2026 (dvouhra)

WTA Hamburg 2026 – výsledky
Finále
Semifinále

Kdo hraje v Hamburku? Češky jen ve čtyřhře

Podnik v Hamburku není tak kvalitně obsazen jako souběžně hraný turnaj v Praze, nejvýše nasazenou je totiž Oleksandra Olijnykovová, až 52. tenistka světa. Doplňují ji krajanky Anhelina Kalininová a Julija Starodubcevová.

Turnaje tento týden

Čeští fanoušci mohou tentokrát fandit pouze deblistkám – ryze českým párem je Jesika Malečková a Miriam Škoch, hraje i Anastasia Detiuc s Irinou Chromačovovou.

Na kompletní nasazenou osmičku se podívejte do tabulky níže:

Nasazené tenistky pro WTA Hamburk 2026
#TenistkaZemě
1Oleksandra OlijnykovováUkrajina
2Anhelina KalininováUkrajina
3Julija StarodubcevováUkrajina
4Panna UdvardyováMaďarsko
5Anna BondárováMaďarsko
6Tamara KorpatschováNěmecko
7Simona WallertováŠvýcarsko
8Julia PutincevováKazachstán

Ukrajinská tenistka Anhelina Kalininová ve finále turnaje v Římě.

WTA Hamburk 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
19.–20. července (ne–po)kvalifikace
20.–21. července (po–út)1. kolo
22.–23. července (st–čt)osmifinále
24. července (pátek)čtvrtfinále
25. července (sobota)semifinále
26. července (neděle)finále

Prize money pro MSC Hamburg Ladies Open 2026

Celková finanční dotace pro turnaj v Hamburku je 246 388 €, což je v přepočtu asi šest milionů korun. Vítězka si z této částky ukrojí přibližně osm set tisíc.

Rozdělení prize money pro dvouhru vypadá takto:

  • vítězka: 33 520 €
  • finalistka: 19 240 €
  • semifinalistka: 10 730 €
  • čtvrtfinalistka: 6 110 €
  • osmifinalistka: 3 725 €
  • první kolo: 2 663 €

Vítězky WTA Hamburg a historie turnaje

Zatímco mužský podnik v Hamburku patří k nejstarším turnajům světa, ženská část se hraje „teprve“ od osmdesátých let.

V celkově šesti trofejemi je nejlepší hráčkou hamburského turnaje domácí Steffi Grafová, tři tituly má na kontě Arantxa Sánchezová Vicariová. Dvěma českými finalistkami jsou Renata Tomanová a Jana Novotná, na titul však nedosáhly.

Na turnaj nemá vůbec dobré vzpomínky Monica Selešová, právě zde ji totiž v roce 1993 napadl nožem přímo na kurtu šílený obdivovatel konkurentky Grafové. Nic vážného se jí nestalo, mnohem hlubší rány ale nadělal útok na jejím psychickém rozpoložení.

Po delší pauze v letech 2003 až 2020 se Hamburg Ladies Open vrátil do kalendáře o rok později a zůstává v něm dodnes.

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Poslední vítězky turnaje WTA v Hamburku
RokTenistkaZemě
2025Lois BoissonováFrancie
2024Anna BondárováMaďarsko
2023Arantxa RusováNizozemsko
2022Bernarda PeraováUSA
2021Elena-Gabriela RuseováRumunsko
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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