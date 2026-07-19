|WTA Hamburg 2026 – ženy
|Termín:
|20. – 26. července 2026
|Místo:
|Am Rothenbaum, Hamburg
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|antuka
|Prize money:
|246 388 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Elena-Gabriela Ruseová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Hamburku živě
Tenisový turnaj žen v Hamburku tentokrát fanoušci nenajdou na žádném televizním kanále. Dostupný je tedy pouze oficiální livestream prostřednictvím WTA TV nebo mnohem lepší varianta, přímé přenosy na Fortuna TV zde.
Výsledky WTA Hamburg Open 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
Kdo hraje v Hamburku? Češky jen ve čtyřhře
Podnik v Hamburku není tak kvalitně obsazen jako souběžně hraný turnaj v Praze, nejvýše nasazenou je totiž Oleksandra Olijnykovová, až 52. tenistka světa. Doplňují ji krajanky Anhelina Kalininová a Julija Starodubcevová.
Turnaje tento týden
Čeští fanoušci mohou tentokrát fandit pouze deblistkám – ryze českým párem je Jesika Malečková a Miriam Škoch, hraje i Anastasia Detiuc s Irinou Chromačovovou.
Na kompletní nasazenou osmičku se podívejte do tabulky níže:
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Oleksandra Olijnykovová
|Ukrajina
|2
|Anhelina Kalininová
|Ukrajina
|3
|Julija Starodubcevová
|Ukrajina
|4
|Panna Udvardyová
|Maďarsko
|5
|Anna Bondárová
|Maďarsko
|6
|Tamara Korpatschová
|Německo
|7
|Simona Wallertová
|Švýcarsko
|8
|Julia Putincevová
|Kazachstán
WTA Hamburk 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|19.–20. července (ne–po)
|kvalifikace
|20.–21. července (po–út)
|1. kolo
|22.–23. července (st–čt)
|osmifinále
|24. července (pátek)
|čtvrtfinále
|25. července (sobota)
|semifinále
|26. července (neděle)
|finále
Prize money pro MSC Hamburg Ladies Open 2026
Celková finanční dotace pro turnaj v Hamburku je 246 388 €, což je v přepočtu asi šest milionů korun. Vítězka si z této částky ukrojí přibližně osm set tisíc.
Rozdělení prize money pro dvouhru vypadá takto:
- vítězka: 33 520 €
- finalistka: 19 240 €
- semifinalistka: 10 730 €
- čtvrtfinalistka: 6 110 €
- osmifinalistka: 3 725 €
- první kolo: 2 663 €
Vítězky WTA Hamburg a historie turnaje
Zatímco mužský podnik v Hamburku patří k nejstarším turnajům světa, ženská část se hraje „teprve“ od osmdesátých let.
V celkově šesti trofejemi je nejlepší hráčkou hamburského turnaje domácí Steffi Grafová, tři tituly má na kontě Arantxa Sánchezová Vicariová. Dvěma českými finalistkami jsou Renata Tomanová a Jana Novotná, na titul však nedosáhly.
Na turnaj nemá vůbec dobré vzpomínky Monica Selešová, právě zde ji totiž v roce 1993 napadl nožem přímo na kurtu šílený obdivovatel konkurentky Grafové. Nic vážného se jí nestalo, mnohem hlubší rány ale nadělal útok na jejím psychickém rozpoložení.
Po delší pauze v letech 2003 až 2020 se Hamburg Ladies Open vrátil do kalendáře o rok později a zůstává v něm dodnes.
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Kariéru jí zničil šílenec s nožem. K tenisu už se nevrátím, říká Selešová
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Lois Boissonová
|Francie
|2024
|Anna Bondárová
|Maďarsko
|2023
|Arantxa Rusová
|Nizozemsko
|2022
|Bernarda Peraová
|USA
|2021
|Elena-Gabriela Ruseová
|Rumunsko