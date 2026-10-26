|WTA Guangzhou 2026 – ženy
|Termín:
|26. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|Nansha International Tennis Center, Kanton
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|283 347 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítězka:
|Ann Liová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Kuang-čou živě
U Tipsportu lze sledovat celý program WTA 250 z Guangzhou živě, nově zaregistrovaní si přijdou na vstupní bonus 1 000 Kč. K dispozici jsou přenosy z dvouhry i čtyřhry.
Sledování turnaje v TV je možné díky kanálům Sport 1 a Sport 2, a to až od pozdějších fází. Jde o placené programy, které najdete u několika známých poskytovatelů.
Výsledky WTA Guangzhou Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Program jediné české tenistky v Guangzhou (Kuang-čou, Kantonu) najdete v tabulce níže. Dozvíte se i všechny semifinalistky a kdo turnaj vyhrál.
|1. kolo
|Siniaková – Tararudíová
|27.10.
Kdo hraje? Pouze Kateřina Siniaková a deblistky
Podnik v Kantonu není rozhodně tak dobře obsazený jako akce v Tokiu – jedničkou je tady až 40. hráčka světa Daria Snigurová, dvojkou Janice Tjenová a trojkou Lanlana Tararudíová.
Český tenis reprezentuje Kateřina Siniaková, nečekaná šampionka z Ósaky, která před pár dny oslavila singlový titul po dlouhých 3 letech. Ve čtyřhře se pokusí uspět pár Jesika Malečková / Miriam Škoch, které na stejném podniku došly do finále.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Daria Snigurová
|Ukrajina
|2
|Janice Tjenová
|Indonésie
|3
|Lanlana Tararudíová
|Thajsko
|4
|Lilli Taggerová
|Rakousko
|5
|Paula Badosaová
|Španělsko
|6
|Zeynep Sonmezová
|Turecko
|7
|Maria Timofejevová
|Uzbekistán
|8
|Katie Volynetsová
|USA
WTA Kanton 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|24.–25. října (so–ne)
|kvalifikace
|26.–27. října (po–út)
|1. kolo
|28.–29. října (st–čt)
|2. kolo, osmifinále
|30. října (pátek)
|čtvrtfinále
|31. října (sobota)
|semifinále
|1. listopadu (neděle)
|finále
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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Prize money pro ženské Guangzhou Open 2026
Na akcích typu WTA 250 se letos rozděluje 283 347 $, tedy něco přes 6 milionů korun. Vítězka dvouhry si přilepší o více než 800 tisíc.
- vítězka: 37 390 $
- finalistka: 22 125 $
- semifinalistka: 12 331 $
- čtvrtfinalistka: 7 025 $
- osmifinalistka: 4 285 $
- první kolo: 3 065 $
Vítězky WTA Guangzhou a historie turnaje
V Guangzhou (Kuang-čou, Kantonu) se ženský tenisový turnaj koná teprve od roku 2004, hned několikrát akce měnila své dějiště. V Nansha International Tennis Center se hraje až od roku 2023, což byl první ročník po tříleté covidové pauze.
Více než jeden titul ve dvouhře dokázala získat pouze Čang Šuaj (2), jinak má akce každý rok jinou šampionku. Málem se jí v roce 2015 stála i Denisa Allertová, která je jedinou českou finalistkou.
Ve čtyřhře tady dokázala uspět Kateřina Siniaková (2024), rekordmankou je pak domácí Pcheng Šuaj se čtyřmi trofejemi.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Ann Liová
|USA
|2024
|Olga Danilovičová
|Srbsko
|2023
|Wang Si-jü
|Čína