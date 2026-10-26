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WTA Guangzhou 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kamil Jurek
  9:30

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Tenisové turnaje žen v Číně pokračují zastávkou v Guangzhou, česky Kantonu. I za účasti českých hráček se hraje od 26. října do 1. listopadu 2026, sledujte live streamy živě online.
WTA Guangzhou 2026 – ženy
Termín:26. října – 1. listopadu 2026
Místo:Nansha International Tennis Center, Kanton
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Ann Liová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Kuang-čou živě

U Tipsportu lze sledovat celý program WTA 250 z Guangzhou živě, nově zaregistrovaní si přijdou na vstupní bonus 1 000 Kč. K dispozici jsou přenosy z dvouhry i čtyřhry.

Sledování turnaje v TV je možné díky kanálům Sport 1 a Sport 2, a to až od pozdějších fází. Jde o placené programy, které najdete u několika známých poskytovatelů.

Výsledky WTA Guangzhou Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Program jediné české tenistky v Guangzhou (Kuang-čou, Kantonu) najdete v tabulce níže. Dozvíte se i všechny semifinalistky a kdo turnaj vyhrál.

WTA Guangzhou 2026 – výsledky
1. kolo
Siniaková – Tararudíová27.10.

Kdo hraje? Pouze Kateřina Siniaková a deblistky

Podnik v Kantonu není rozhodně tak dobře obsazený jako akce v Tokiu – jedničkou je tady až 40. hráčka světa Daria Snigurová, dvojkou Janice Tjenová a trojkou Lanlana Tararudíová.

Český tenis reprezentuje Kateřina Siniaková, nečekaná šampionka z Ósaky, která před pár dny oslavila singlový titul po dlouhých 3 letech. Ve čtyřhře se pokusí uspět pár Jesika Malečková / Miriam Škoch, které na stejném podniku došly do finále.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Guangzhou 2026
#TenistkaZemě
1Daria SnigurováUkrajina
2Janice TjenováIndonésie
3Lanlana TararudíováThajsko
4Lilli TaggerováRakousko
5Paula BadosaováŠpanělsko
6Zeynep SonmezováTurecko
7Maria TimofejevováUzbekistán
8Katie VolynetsováUSA

Paula Badosaová v prvním kole Australian Open.

WTA Kanton 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
24.–25. října (so–ne)kvalifikace
26.–27. října (po–út)1. kolo
28.–29. října (st–čt)2. kolo, osmifinále
30. října (pátek)čtvrtfinále
31. října (sobota)semifinále
1. listopadu (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro ženské Guangzhou Open 2026

Na akcích typu WTA 250 se letos rozděluje 283 347 $, tedy něco přes 6 milionů korun. Vítězka dvouhry si přilepší o více než 800 tisíc.

  • vítězka: 37 390 $
  • finalistka: 22 125 $
  • semifinalistka: 12 331 $
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $
  • osmifinalistka: 4 285 $
  • první kolo: 3 065 $

Vítězky WTA Guangzhou a historie turnaje

V Guangzhou (Kuang-čou, Kantonu) se ženský tenisový turnaj koná teprve od roku 2004, hned několikrát akce měnila své dějiště. V Nansha International Tennis Center se hraje až od roku 2023, což byl první ročník po tříleté covidové pauze.

Více než jeden titul ve dvouhře dokázala získat pouze Čang Šuaj (2), jinak má akce každý rok jinou šampionku. Málem se jí v roce 2015 stála i Denisa Allertová, která je jedinou českou finalistkou.

Ve čtyřhře tady dokázala uspět Kateřina Siniaková (2024), rekordmankou je pak domácí Pcheng Šuaj se čtyřmi trofejemi.

Poslední vítězky turnaje Guanghzou Open
RokTenistkaZemě
2025Ann LiováUSA
2024Olga DanilovičováSrbsko
2023Wang Si-jüČína
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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