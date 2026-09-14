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WTA Guadalajara 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  10:30

Sára Bejlek se hecuje v prvním kole US Open. | foto: AP

Prvním turnajem po US Open je pro ženy podnik WTA 500 v mexické Guadalajaře, hraje se od 13. do 19. září 2026. V akci jsou i české hráčky, sledujte přímé přenosy online.
WTA Guadalajara 2026 – ženy
Termín:13. – 19. září 2026
Místo:Centro Panamericano de Tenis, Zapopan
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:1 206 446 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Iva Jovicová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Guadalajaře živě

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře najdou zájemci v přímých přenosech u sázkových kanceláří, například u Fortuny. Nově zaregistrovaní si mohou přijít na atraktivní vstupní bonus až 1 000 Kč.

Televizní přenosy zajišťují kanály skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:

Výsledky WTA Guadalajara Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

Program českých tenistek na Guadalajara Open 2026 najdete v tabulce níže. Od semifinálové fáze se v ní objeví všechny zápasy.

WTA Guadalajara 2026 – výsledky
1. kolo
Bejlek – Parksová15.9.
Viďmanová – Tjenová6:7, 2:6

Kdo hraje? Sára Bejlek a Darja Viďmanová

Na pětistovce v Guadalajaře se po US Open představí hned dvě české tenistky, konkrétně Sára Bejlek, která je nasazenou trojkou, a také Darja Viďmanová. Ve čtyřhře ještě hraje Miriam Škoch, pár tvoří s Irynou Šymanovičovou z Běloruska.

Největší favoritkou je Marta Kosťuková, dvojkou je pak obhájkyně prvenství Iva Jovicová. Počítat se ale musí také s Diane Parryovou, Janice Tjenovou nebo Taylor Townsendovou, která startuje na divokou kartu.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Guadalajara 2026
#TenistkaZemě
1Marta KosťukováUkrajina
2Iva JovicováUSA
3Sára BejlekČesko
4Dianne ParryováFrancie
5Janice TjenováIndonésie
6Cristina BucsaováŠpanělsko
7Magdalena FrechováPolsko
8Ljudmila SamsonovováRusko

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková se hecuje v osmifinále US Open.

WTA Guadalajara 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
12.–13. září (so–ne)kvalifikace
13.–14. září (ne–po)1. kolo
15.–16. září (út–st)osmifinále
17. září (čtvrtek)čtvrtfinále
18. září (pátek)semifinále
19. září (sobota)finále

Prize money pro ženské GDL Open presented by Santander 2026

Turnaj v Mexiku je štědře dotovaný na odměnách se rozdá celkem 1 206 446 $, což je v přepočtu více než 25 milionů korun. Vítězka dvouhry bere téměř 4 miliony, na další prize money pro dvouhru se podívejte níže:

  • vítězka: 185 500 $
  • finalistka: 114 500 $
  • semifinalistka: 66 003 $
  • čtvrtfinalistka: 35 000 $
  • osmifinalistka: 18 045 $
  • první kolo: 13 005 $

Vítězky WTA Guadalajara a historie turnaje

Ženský tenis se do Guadalajary dostal díky Turnaji mistryň, který se tady uskutečnil v roce 2021. Následující dva roky pak toto město, respektive jeho předměstí Zapopan, hostilo dokonce podnik kategorie WTA 1000.

Šlo ale jen o náhradu za přerušený podnik ve Wu-chanu, v roce 2024 se čínská destinace do kalendáře vrátila a Guadalajara byla degradována na WTA 500. Už od počátku se hraje v areálu Centro Panamericano de Tenis.

Za uplynulé 4 ročníky poznal turnaj čtyři různé vítězky – tou poslední je Iva Jovicová, která přehrála překvapivou finalistku Emilianu Arangovou. Do boje o titul se zatím nedostala žádná Češka, a to ani ve čtyřhře.

Poslední vítězky turnaje Guadalajara Open
RokTenistkaZemě
2025Iva JovicováUSA
2024Magdalena FrechováPolsko
2023Maria SakkariováŘecko
2022Jessica PegulaováUSA
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