|WTA Guadalajara 2026 – ženy
|Termín:
|13. – 19. září 2026
|Místo:
|Centro Panamericano de Tenis, Zapopan
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|1 206 446 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Iva Jovicová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Guadalajaře živě
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře najdou zájemci v přímých přenosech u sázkových kanceláří, například u Fortuny. Nově zaregistrovaní si mohou přijít na atraktivní vstupní bonus až 1 000 Kč.
Televizní přenosy zajišťují kanály skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:
- Skylink TV – sledujte online zde
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Výsledky WTA Guadalajara Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
Program českých tenistek na Guadalajara Open 2026 najdete v tabulce níže. Od semifinálové fáze se v ní objeví všechny zápasy.
|1. kolo
|Bejlek – Parksová
|15.9.
|Viďmanová – Tjenová
|6:7, 2:6
Kdo hraje? Sára Bejlek a Darja Viďmanová
Na pětistovce v Guadalajaře se po US Open představí hned dvě české tenistky, konkrétně Sára Bejlek, která je nasazenou trojkou, a také Darja Viďmanová. Ve čtyřhře ještě hraje Miriam Škoch, pár tvoří s Irynou Šymanovičovou z Běloruska.
Největší favoritkou je Marta Kosťuková, dvojkou je pak obhájkyně prvenství Iva Jovicová. Počítat se ale musí také s Diane Parryovou, Janice Tjenovou nebo Taylor Townsendovou, která startuje na divokou kartu.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Marta Kosťuková
|Ukrajina
|2
|Iva Jovicová
|USA
|3
|Sára Bejlek
|Česko
|4
|Dianne Parryová
|Francie
|5
|Janice Tjenová
|Indonésie
|6
|Cristina Bucsaová
|Španělsko
|7
|Magdalena Frechová
|Polsko
|8
|Ljudmila Samsonovová
|Rusko
WTA Guadalajara 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|12.–13. září (so–ne)
|kvalifikace
|13.–14. září (ne–po)
|1. kolo
|15.–16. září (út–st)
|osmifinále
|17. září (čtvrtek)
|čtvrtfinále
|18. září (pátek)
|semifinále
|19. září (sobota)
|finále
Prize money pro ženské GDL Open presented by Santander 2026
Turnaj v Mexiku je štědře dotovaný na odměnách se rozdá celkem 1 206 446 $, což je v přepočtu více než 25 milionů korun. Vítězka dvouhry bere téměř 4 miliony, na další prize money pro dvouhru se podívejte níže:
- vítězka: 185 500 $
- finalistka: 114 500 $
- semifinalistka: 66 003 $
- čtvrtfinalistka: 35 000 $
- osmifinalistka: 18 045 $
- první kolo: 13 005 $
Vítězky WTA Guadalajara a historie turnaje
Ženský tenis se do Guadalajary dostal díky Turnaji mistryň, který se tady uskutečnil v roce 2021. Následující dva roky pak toto město, respektive jeho předměstí Zapopan, hostilo dokonce podnik kategorie WTA 1000.
Šlo ale jen o náhradu za přerušený podnik ve Wu-chanu, v roce 2024 se čínská destinace do kalendáře vrátila a Guadalajara byla degradována na WTA 500. Už od počátku se hraje v areálu Centro Panamericano de Tenis.
Za uplynulé 4 ročníky poznal turnaj čtyři různé vítězky – tou poslední je Iva Jovicová, která přehrála překvapivou finalistku Emilianu Arangovou. Do boje o titul se zatím nedostala žádná Češka, a to ani ve čtyřhře.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Iva Jovicová
|USA
|2024
|Magdalena Frechová
|Polsko
|2023
|Maria Sakkariová
|Řecko
|2022
|Jessica Pegulaová
|USA