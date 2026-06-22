|WTA Eastbourne 2026 – muži
|Termín:
|22. – 27. června 2026
|Místo:
|Devonshire Park Lawn Tennis Club, Eastbourne
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|499 000 $
|Poslední vítěz:
|Maya Jointová
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Eastbourne živě
Ženský tenis často vysílají kanály skupiny CANAL+ Sport, tentokrát ale přenosy z Eastbourne naladíte na Sport 1.
Ten najdete v nabídkách mnoha poskytovatelů, například Telly, Vodafone, Oneplay, Magenta TV či Skylink.
Výsledky WTA v Eastbourne 2026 (dvouhra)
|1. kolo
|Krejčíková (4) – kvalifikantka
|23.6.
|Valentová – Klugmanová
|22.6.
|Bejlek – Siegemundová (5)
|22.6.
Jaké hráčky jsou v Eastbourne? Krejčíková, Valentová, Bejlek
Mezi hlavní hvězdy letošního ročníku podniku v Eastbourne patří jednička Jasmine Paoliniová, jediná tenistka z TOP 20.
Doplňují ji bývalé šampionky Madison Keysová a Jelena Ostapenková, a také obhájkyně prvenství Maya Jointová.
Z českých tenistek půjdou do akce Barbora Krejčíková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Ve čtyřhře to budou Anastasia Detiuc a pár Miriam Škoch / Jesika Malečková.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Jasmine Paoliniová
|Itálie
|2
|Madison Keysová
|USA
|3
|Jelena Ostapenková
|Lotyšsko
|4
|Barbora Krejčíková
|Česko
|5
|Laura Siegemundová
|Německo
|6
|Janice Tjenová
|Indonésie
|7
|McCartney Kesslerová
|USA
|8
|Elisabetta Cocciarettová
|Itálie
WTA Eastbourne 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|20.–21. června (so–ne)
|kvalifikace
|22.–23. června (po–út)
|1. kolo
|24.–25. června (st–čt)
|2. kolo, čtvrtfinále
|26. června (sobota)
|semifinále
|27. června (neděle)
|finále
Prize money pro Lexus Eastbourne Open 2026 WTA
Ženská část turnaje rozděluje odměny za 499 000 $, tedy asi 10,5 milionů korun. Vítězka si přilepší o více než 1,3 milionu.
Ve dvouhře vypadají kompletní prize money takto:
- vítězka: 65 850 $
- finalistka: 38 960 $
- semifinalistka: 21 715 $
- čtvrtfinalistka: 12 370 $
- osmifinalistka: 7 545 $
- první kolo: 5 400 $
Vítězky WTA Eastbourne a historie turnaje
Ženy hrají v Eastbourne už od roku 1974, od počátku je povrchem tráva. Dlouho šlo o podnik vyšší kategorie, od roku 2025 byl ale snížen na WTA 250. Hraje se současně s mužským ATP Eastbourne.
Nejúspěšnější tenistkou v historii turnaje je Martina Navrátilová. Ze svých jedenácti trofejí ale jen jednu získala pod českou vlajkou (1978). V dřívějších letech uspěla ještě Helena Suková (1987) a Jana Novotná (1997, 1998).
Dvěma tituly se odsud ale pyšní i Karolína Plíšková (2017, 2019), jednou triumfovala Petra Kvitová (2022). Obhájkyní je překvapivě Maya Jointová.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Maya Jointová
|Austrálie
|2024
|Darja Kasatkinová
|Rusko
|2023
|Madison Keysová
|USA
|2022
|Petra Kvitová
|Česko
|2021
|Jelena Ostapenková
|Lotyšsko