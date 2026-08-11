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WTA Cincinnati 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  16:39

Tenistka Linda Nosková na turnaji v Torontu. | foto: Profimedia.cz

Do amerického Cincinnati se sjedou ty nejlepší tenistky světa, od 13. do 23. srpna 2026 se zde totiž koná turnaj kategorie WTA 1000. V akci je i spoustu Češek, sledujte je v přímém přenosu.
WTA Cincinnati 2026 – ženy
Termín:13. – 23. srpna 2026
Místo:Lindner Family Tennis Center, Ohio
Kategorie:WTA 1000
Pavouk:96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:7 433 076 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Fortuny zde
Poslední vítězka:Iga Šwiateková

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Cincinnati živě

Sázkové kanceláře mají ženský tenis skvěle pokrytý, a to nejen kurzově, ale také obrazově. U Fortuny tak můžete sledovat živě všechny zápasy, navíc si nově registrovaní přijdou na zajímavý bonus 1 000 Kč.

V televizi vysílá ženskou část Cincinnati placený kanál CANAL+ Sport 2, který si můžete pořídit například od:

Výsledky WTA Cincinnati Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

V tabulce níže najdete přehled zápasů Češek pro letošní WTA Cincinnati Open. Tři české zástupkyně mají v prvním kole volno a nastoupí až od druhého kola.

WTA Cincinnati 2026 – výsledky
2. kolo
Nosková
Bouzková
Krejčíková
1. kolo
Siniaková
Bartůňková
Bejlek
Valentová
Plíšková
Viďmanová

Kdo hraje? Devět Češek i s Lindou Noskovou

V Cincinnati se fanoušci ženského tenisu mohou těšit na ta největší jména, jako jsou Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Coco Gauffová či obhájkyně prvenství Iga Šwiateková.

Z elitní desítky chybí pouze Karolína Muchová, zranění nepustí do hry například ani Jasmine Paoliniovou nebo Victorii Mbokovou.

Českých tenistek je v Cincinnati devět – k osmi z Toronta se přidává ještě Darja Viďmanová, která obdržela od pořadatelů divokou kartu. V kvalifikaci hraje ještě Dominika Šalková.

Ve čtyřhře by se měly dát znovu dohromady Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které tak naposledy potrénují před grandslamem. Volnou kartu dostaly mimo jiné i Serena a Venus Williamsové.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Cincinnati 2026
#TenistkaZemě
1Aryna SabalenkováBělorusko
2Jelena RybakinováKazachstán
3Jessica PegulaováUSA
4Coco GauffováUSA
5Mirra AndrejevováRusko
6Linda NoskováČesko
7Iga ŠwiatekováPolsko
8Elina SvitolinováUkrajina

Iga Šwiateková s trofejí z turnaje v Cincinnati.

WTA Cincinnati 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
11.–12. srpna (út–st)kvalifikace
13.–15. srpna (čt–so)1. kolo
15.–16. srpna (so–ne)2. kolo
17.–18. srpna (po–út)3. kolo
19. srpna (středa)osmifinále
20.–21. srpna (čt–pá)čtvrtfinále
22. srpna (sobota)semifinále
13. srpna (neděle)finále

ATP Cincinnati 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Prize money pro ženské Cincinnati Open 2026

Stejně jako před pár dny v Kanadě, i v Cincinnati se v rámci ženské WTA Tour rozdá celkem 7 433 076 $, což je přibližně 156 milionů korun. Vítězka dvouhry dostane před zdaněním 23 milionů.

Jednotlivé odměny vypadají takto:

  • vítězka: 1 085 220 $
  • finalistka: 564 920 $
  • semifinalistka: 297 315 $
  • čtvrtfinalistka: 154 354 $
  • osmifinalistka: 81 800 $
  • třetí kolo: 47 605 $
  • druhé kolo: 28 425 $
  • první kolo: 18 420 $

Vítězky WTA Cincinnati a historie turnaje

Cincinnati Open patří k velmi tradičním ženským podnikům, historie totiž sahá do roku 1899. V Open éře měl ale dvě dlouhé pauzy (1974 až 1987 a 1989 až 2003). V dnešní době patří turnaj do kategorie WTA 1000 – stalo se tak v roce 2021, předtím byl součástí série Premier 5.

Od roku 1979 hostí turnaj Lindner Family Tennis Center v Masonu, který leží přibližně 30 kilometrů od Cincinnati. To se i přesto uvádí jako dějiště. Areál disponuje více než třiceti kurty s tvrdým povrchem.

Vzhledem k dlouhým přestávkám nemá turnaj žádnou dominantní šampionku, více než jednou dokázaly v uplynulých dvaceti letech triumfovat pouze Serena Williamsová (2014, 2015) a Victoria Azarenková (2013, 2020).

Mezi šampionky se zapsala i Karolína Plíšková v roce 2016, od té doby máme dvě neúspěšné finalistky v podobě Petry Kvitové a Karolíny Muchové.

Poslední vítězky turnaje Cincinnati Open
RokTenistaZemě
2025Iga ŠwiatekováPolsko
2024Aryna SabalenkováBělorusko
2023Coco GauffováUSA
2022Caroline GarciaováFrancie
2021Ashleigh BartyováAustrálie
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