|WTA Cincinnati 2026 – ženy
|Termín:
|13. – 23. srpna 2026
|Místo:
|Lindner Family Tennis Center, Ohio
|Kategorie:
|WTA 1000
|Pavouk:
|96 hráček ve dvouhře, 32 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|7 433 076 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Fortuny zde
|Poslední vítězka:
|Iga Šwiateková
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Cincinnati živě
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Výsledky WTA Cincinnati Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky
V tabulce níže najdete přehled zápasů Češek pro letošní WTA Cincinnati Open. Tři české zástupkyně mají v prvním kole volno a nastoupí až od druhého kola.
|2. kolo
|Nosková –
|Bouzková –
|Krejčíková –
|1. kolo
|Siniaková –
|Bartůňková –
|Bejlek –
|Valentová –
|Plíšková –
|Viďmanová –
Kdo hraje? Devět Češek i s Lindou Noskovou
V Cincinnati se fanoušci ženského tenisu mohou těšit na ta největší jména, jako jsou Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Coco Gauffová či obhájkyně prvenství Iga Šwiateková.
Z elitní desítky chybí pouze Karolína Muchová, zranění nepustí do hry například ani Jasmine Paoliniovou nebo Victorii Mbokovou.
Českých tenistek je v Cincinnati devět – k osmi z Toronta se přidává ještě Darja Viďmanová, která obdržela od pořadatelů divokou kartu. V kvalifikaci hraje ještě Dominika Šalková.
- Linda Nosková (6. nasazená)
- Marie Bouzková (22.)
- Barbora Krejčíková (23.)
- Kateřina Siniaková
- Tereza Valentová
- Sára Bejlek
- Nikola Bartůňková
- Karolína Plíšková
- Darja Viďmanová (divoká karta)
Ve čtyřhře by se měly dát znovu dohromady Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, které tak naposledy potrénují před grandslamem. Volnou kartu dostaly mimo jiné i Serena a Venus Williamsové.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|3
|Jessica Pegulaová
|USA
|4
|Coco Gauffová
|USA
|5
|Mirra Andrejevová
|Rusko
|6
|Linda Nosková
|Česko
|7
|Iga Šwiateková
|Polsko
|8
|Elina Svitolinová
|Ukrajina
WTA Cincinnati 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|11.–12. srpna (út–st)
|kvalifikace
|13.–15. srpna (čt–so)
|1. kolo
|15.–16. srpna (so–ne)
|2. kolo
|17.–18. srpna (po–út)
|3. kolo
|19. srpna (středa)
|osmifinále
|20.–21. srpna (čt–pá)
|čtvrtfinále
|22. srpna (sobota)
|semifinále
|13. srpna (neděle)
|finále
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Prize money pro ženské Cincinnati Open 2026
Stejně jako před pár dny v Kanadě, i v Cincinnati se v rámci ženské WTA Tour rozdá celkem 7 433 076 $, což je přibližně 156 milionů korun. Vítězka dvouhry dostane před zdaněním 23 milionů.
Jednotlivé odměny vypadají takto:
- vítězka: 1 085 220 $
- finalistka: 564 920 $
- semifinalistka: 297 315 $
- čtvrtfinalistka: 154 354 $
- osmifinalistka: 81 800 $
- třetí kolo: 47 605 $
- druhé kolo: 28 425 $
- první kolo: 18 420 $
Vítězky WTA Cincinnati a historie turnaje
Cincinnati Open patří k velmi tradičním ženským podnikům, historie totiž sahá do roku 1899. V Open éře měl ale dvě dlouhé pauzy (1974 až 1987 a 1989 až 2003). V dnešní době patří turnaj do kategorie WTA 1000 – stalo se tak v roce 2021, předtím byl součástí série Premier 5.
Od roku 1979 hostí turnaj Lindner Family Tennis Center v Masonu, který leží přibližně 30 kilometrů od Cincinnati. To se i přesto uvádí jako dějiště. Areál disponuje více než třiceti kurty s tvrdým povrchem.
Vzhledem k dlouhým přestávkám nemá turnaj žádnou dominantní šampionku, více než jednou dokázaly v uplynulých dvaceti letech triumfovat pouze Serena Williamsová (2014, 2015) a Victoria Azarenková (2013, 2020).
Mezi šampionky se zapsala i Karolína Plíšková v roce 2016, od té doby máme dvě neúspěšné finalistky v podobě Petry Kvitové a Karolíny Muchové.
|Rok
|Tenista
|Země
|2025
|Iga Šwiateková
|Polsko
|2024
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2023
|Coco Gauffová
|USA
|2022
|Caroline Garciaová
|Francie
|2021
|Ashleigh Bartyová
|Austrálie