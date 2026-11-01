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WTA Čennaí 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kamil Jurek
  16:44

Linda Fruhvirtová zahrává míč v utkání s Barborou Krejčíkovou na Prague Open. | foto: ČTK

Jedním ze dvou posledních ženských tenisových turnajů sezony je WTA 250 v indickém Čennaí. Hraje se od 2. do 8. listopadu, uvidíme i Češky. Sledujte přímé přenosy online.
WTA Čennaí 2026 – ženy
Termín:2. – 8. listopadu 2026
Místo:SDAT Tennis Stadium, Čennaí, Indie
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:283 347 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítězka:Janice Tjenová

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Čennaí živě a online

I poslední klasické podniky sezony vysílá živě Tipsport, nově zaregistrovaní se mohou těšit na vstupní bonus 1 000 Kč. Přenosy jsou dostupné pro dvouhru i čtyřhru z WTA 250 v Čennaí.

V televizi si přenosy z turnaje v Indii naladíte na placeném kanálu Sport 2, ale až od čtvrtečního dne. V nabídce jej mají známí poskytovatelé.

Výsledky WTA Čennaí Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češky

V tabulce níže najdete program a výsledky jediné české zástupkyně na turnaji v Čennaí. Od semifinálové fáze v ní najdete všechny zápasy.

WTA Čennaí 2026 – výsledky
1. kolo
L.Fruhvirtová – Falkowská2.11., 12:00

Kdo hraje? Pouze Linda Fruhvirtová a deblistky

V Čennaí nejde o nijak hvězdně obsazený turnaj. Jedničkou je tady obhájkyně titulu Janice Tjenová, která je zároveň jedinou tenistkou z TOP 50. Druhou nejvýše nasazenou je až 71. tenistka světa Magda Linetteová.

Z českých hráček startuje pouze Linda Fruhvirtová, která má na zdejší turnaj skvělé vzpomínky, před čtyřmi lety tady totiž získala titul. Ve čtyřhře uvidíme ještě pár Aneta Kučmová / Aneta Laboutková.

Nejvýše nasazené tenistky pro WTA Chennai 2026
#TenistkaZemě
1Janice TjenováIndonésie
2Lilli Taggerová – odhlásila seRakousko
3Magda LinetteováPolsko
4Panna UdvardyováMaďarsko
5Manančaja SavangkaevováThajsko
6Polina KuděrmetovováUzbekistán
7Anastasia ZacharovováRusko
8Katarzyna KawaováPolsko

Janice Tjenová z Indonésie slaví výhru na US Open.

WTA Čennaí 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
31.října–1. listopadu (so–ne)kvalifikace
2.–3. listopadu (po–út)1. kolo
4.–5. listopadu (st–čt)2. kolo, osmifinále
6. listopadu (pátek)čtvrtfinále
7. listopadu (sobota)semifinále
8. listopadu (neděle)finále

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Prize money pro ženské Chennai Open 2026

V Chennai se na odměnách rozděluje 283 347 $, což je více než 6 milionů korun. Vítězka odjede bohatší o více než 800 tisíc korun.

  • vítězka: 37 390 $
  • finalistka: 22 125 $
  • semifinalistka: 12 331 $
  • čtvrtfinalistka: 7 025 $
  • osmifinalistka: 4 600 $
  • první kolo: 3 205 $

Vítězky WTA Čennaj a historie turnaje Indian Open

V Indii se ženský tenis hrál už v roce 2003, tehdy ještě ve městě Hyderabad a v kategorii Tier IV. Výše se dostal v Bengalúru, kde v roce 2008 triumfovala Serena Williamsová.

Po dlouhé pauze se Indian Open vrátil na scénu jako Chennai Open až v roce 2022, úvodní ročník dokázala vyhrát Linda Fruhvirtová – jde dosud o její jedinou trofej na nejvyšším okruhu. Po dvouleté pauze se hrálo až loni, kdy se nejvíce dařilo Janice Tjenové.

Rok 2026 by pro Čennaí měl být poslední, příští sezonu by se totiž měla akce přesunout do filipínské Manily.

Poslední vítězky turnaje Chennai Open
RokTenistkaZemě
2025Janice TjenováIndonésie
2022Linda FruhvirtováČesko
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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