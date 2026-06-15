|WTA Berlín 2026 – ženy
|Termín:
|15. – 21. června 2026
|Místo:
|Rot-Weiss Tennis Club, Berlín, Německo
|Kategorie:
|WTA 500
|Pavouk:
|28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|1 206 446 €
|Poslední vítězka:
|Markéta Vondroušová
Kde sledovat turnaj žen WTA v Berlíně živě
Nejlepší ženský tenis mohou zájemci sledovat prostřednictvím programů skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:
- Skylink
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
Kdo bude hrát v Berlíně? Elita včetně Češek
Do Berlína míří světová špička. Účast potvrdilo hned několik tenistek z TOP 10, včetně světové jedničky Aryny Sabalenkové i dvojky Jeleny Rybakinové.
Doplňují je například Jessica Pegulaová, Coco Gauffová, Elina Svitolinová a také tři české tenistky.
Konkrétně jde o Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Nikolu Bartůňkovou, která dostala od pořadatelů volnou kartu.
|#
|Tenistka
|Země
|1
|Aryna Sabalenková
|Bělorusko
|2
|Jelena Rybakinová
|Kazachstán
|3
|Jessica Pegulaová
|USA
|4
|Amanda Anisimovová – odhlásila se
|USA
|5
|Coco Gauffová
|USA
|6
|Elina Svitolinová
|Ukrajina
|7
|Karolína Muchová
|Česko
|8
|Linda Nosková
|Česko
Ve čtyřhře je tahákem dvojice Muchová/S. Williamsová
Ve čtyřhře bude velmi zajímavé sledovat spojení Karolíny Muchové a legendární Sereny Williamsové, která se ve svých 44 letech vrací na tenisové kurty.
České zastoupení ve čtyřhře:
- Linda Nosková / Jekatěrina Alexandrovová
- Anastasia Detiuc / Irina Chromačovová
- Karolína Muchová / Serena Williamsová
WTA Berlín 2026 – program
- 15. června (pondělí) – 1. kolo
- 16. června (úterý) – 1. kolo
- 17. června (středa) – 2. kolo
- 18. června (čtvrtek) – 2. kolo / začátek čtvrtfinále
- 19. června (pátek) – čtvrtfinále
- 20. června (sobota) – semifinále
- 21. června (neděle) – finále
Prize money pro Berlin Tennis Open 2026
Turnaje kategorie WTA 500 jsou velmi dobře finančně dotované, celkem se na odměnách rozdělí 1 206 446 € (v přepočtu více než 29 milionů korun).
Pro dvouhru vypadá rozdělení odměn následovně:
- vítězka: 161 310 €
- finalistka: 99 656 €
- semifinalistka: 57 395 €
- čtvrtfinalistka: 29 110 €
- osmifinalistka: 15 470 €
- první kolo: 11 045 €
Vítězky WTA Berlín a historie turnaje
První ročník German Open se uskutečnil už v roce 1896, což z něj činí jeden z nejstarších ženských tenisových turnajů. Až do konce 70. let se konal v Hamburku, poté přesídlil do Berlína, kde zůstal dodnes.
Zajímavé je také to, že se až do roku 2008 hrálo na antuce. Poté si podnik vzal delší pauzu a vrátil se na WTA Tour až v sezoně 2021 – povrchem se nově stala tráva a zařadil se do kategorie „pětistovek“.
Z českých vítězek vzpomeňme na Renátu Tomanovou (1975) a Reginu Maršíkovou (1981), v nedávné době se podařilo uspět Petře Kvitové (2023) a Markétě Vondroušové (2025).
Rekordmankou je s devíti tituly domácí Steffi Grafová, podle které je pojmenován centrální kurt.
|Rok
|Tenistka
|Země
|2025
|Markéta Vondroušová
|Česko
|2024
|Jessica Pegulaová
|USA
|2023
|Petra Kvitová
|Česko
|2022
|Ons Džabúrová
|Tunisko
|2021
|Liudmila Samsonovová
|Rusko