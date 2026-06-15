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WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

  7:59
Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i tři české tenistky. V našem přehledu najdete program a historii turnaje i informace o televizním vysílání.

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu. | foto: Reuters

WTA Berlín 2026 – ženy
Termín:15. – 21. června 2026
Místo:Rot-Weiss Tennis Club, Berlín, Německo
Kategorie:WTA 500
Pavouk:28 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tráva
Prize money:1 206 446 €
Poslední vítězka:Markéta Vondroušová

Kde sledovat turnaj žen WTA v Berlíně živě

Nejlepší ženský tenis mohou zájemci sledovat prostřednictvím programů skupiny CANAL+ Sport, které mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé:

  • Skylink
  • freeSAT
  • Magenta TV
  • Oneplay

Kdo bude hrát v Berlíně? Elita včetně Češek

Do Berlína míří světová špička. Účast potvrdilo hned několik tenistek z TOP 10, včetně světové jedničky Aryny Sabalenkové i dvojky Jeleny Rybakinové.

Doplňují je například Jessica Pegulaová, Coco Gauffová, Elina Svitolinová a také tři české tenistky.

Konkrétně jde o Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou a Nikolu Bartůňkovou, která dostala od pořadatelů volnou kartu.

Nasazené tenistky pro WTA Berlín 2026
#TenistkaZemě
1Aryna SabalenkováBělorusko
2Jelena RybakinováKazachstán
3Jessica PegulaováUSA
4Amanda Anisimovová – odhlásila seUSA
5Coco GauffováUSA
6Elina SvitolinováUkrajina
7Karolína MuchováČesko
8Linda NoskováČesko

Ve čtyřhře je tahákem dvojice Muchová/S. Williamsová

Ve čtyřhře bude velmi zajímavé sledovat spojení Karolíny Muchové a legendární Sereny Williamsové, která se ve svých 44 letech vrací na tenisové kurty.

České zastoupení ve čtyřhře:

  • Linda Nosková / Jekatěrina Alexandrovová
  • Anastasia Detiuc / Irina Chromačovová
  • Karolína Muchová / Serena Williamsová

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje ve Stuttgartu.

WTA Berlín 2026 – program

  • 15. června (pondělí) – 1. kolo
  • 16. června (úterý) – 1. kolo
  • 17. června (středa) – 2. kolo
  • 18. června (čtvrtek) – 2. kolo / začátek čtvrtfinále
  • 19. června (pátek) – čtvrtfinále
  • 20. června (sobota) – semifinále
  • 21. června (neděle) – finále

Prize money pro Berlin Tennis Open 2026

Turnaje kategorie WTA 500 jsou velmi dobře finančně dotované, celkem se na odměnách rozdělí 1 206 446 € (v přepočtu více než 29 milionů korun).

Pro dvouhru vypadá rozdělení odměn následovně:

  • vítězka: 161 310 €
  • finalistka: 99 656 €
  • semifinalistka: 57 395 €
  • čtvrtfinalistka: 29 110 €
  • osmifinalistka: 15 470 €
  • první kolo: 11 045 €

Vítězky WTA Berlín a historie turnaje

První ročník German Open se uskutečnil už v roce 1896, což z něj činí jeden z nejstarších ženských tenisových turnajů. Až do konce 70. let se konal v Hamburku, poté přesídlil do Berlína, kde zůstal dodnes.

Zajímavé je také to, že se až do roku 2008 hrálo na antuce. Poté si podnik vzal delší pauzu a vrátil se na WTA Tour až v sezoně 2021 – povrchem se nově stala tráva a zařadil se do kategorie „pětistovek“.

Z českých vítězek vzpomeňme na Renátu Tomanovou (1975) a Reginu Maršíkovou (1981), v nedávné době se podařilo uspět Petře Kvitové (2023) a Markétě Vondroušové (2025).

Rekordmankou je s devíti tituly domácí Steffi Grafová, podle které je pojmenován centrální kurt.

Poslední vítězky turnaje WTA v Berlíně
RokTenistkaZemě
2025Markéta VondroušováČesko
2024Jessica PegulaováUSA
2023Petra KvitováČesko
2022Ons DžabúrováTunisko
2021Liudmila SamsonovováRusko
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