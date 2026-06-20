WTA Bad Homburg 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

|WTA Bad Homburg 2026 – ženy
|Detaily
|Termín:
|21. – 27. června 2026
|Místo:
|TC Bad Homburg, Bad Homburg, Německo
|Kategorie:
|WTA 500
|Povrch:
|tráva / venku
|Prize money:
|1 064 510 USD (údaj za rok 2025)
|Poslední vítězka:
|Jessica Pegulaová
Kde sledovat turnaj žen WTA v Bad Homburgu živě
Přímé přenosy z ženského okruhu WTA zajišťují v České republice programy stanice CANAL+ Sport. Kanál mají ve svých nabídkách například tito poskytovatelé televizního vysílání:
- Skylink
- freeSAT
- Magenta TV
- Oneplay
- Vodafone TV
Nasazené favoritky a české naděje
Do německého lázeňského města míří kompletní špička. Pozici turnajové jedničky plní polská hvězda Iga A260620_122023_sport-mma_malu. Doplní ji druhá nasazená Mirra Andrejevová a ukrajinská reprezentantka Elina Svitolinová. V pavouku nechybí ani japonská tenistka Naomi Ósakaová nebo loňská finalistka Diana Šnajderová.
Zajímavostí letošního ročníku je start legendární Venus Williamsové, která od pořadatelů obdržela pro hlavní soutěž divokou kartu (wild card).
Český tenis má v elitní osmičce hned dvojnásobné zastoupení. Jako turnajová čtyřka nastoupí Karolína Muchová a pozici nasazené pětky drží Linda Nosková.
|Nasazené tenistky pro WTA Bad Homburg 2026
|Země
|1. Iga Šwiateková
|Polsko
|2. Mirra Andrejevová
|Rusko
|3. Elina Svitolinová
|Ukrajina
|4. Karolína Muchová
|Česko
|5. Linda Nosková
|Česko
|6. Naomi Ósakaová
|Japonsko
|7. Diana Šnajderová
|Rusko
|8. Iva Jovicová
|USA
WTA Bad Homburg 2026: Harmonogram turnaje
- 20. a 21. června (sobota, neděle): Kvalifikační kola
- 22. a 23. června (pondělí, úterý): Zápasy 1. kola hlavní soutěže
- 24. a 25. června (středa, čtvrtek): Osmifinále a čtvrtfinále
- 26. června (pátek): Semifinálová utkání
- 27. června (sobota): Finále dvouhry i čtyřhry
Vítězky WTA Bad Homburg a historie turnaje
Bad Homburg Open patří k novějším stabilním akcím na okruhu, premiérový ročník se odehrál v červnu 2021. Na vzniku turnaje a vybudování travnatého stadionu v lázeňském parku Kurpark se investorsky podílel All England Lawn Tennis Club (Wimbledon) společně s domácí hráčkou Angelique Kerber, která se stala ambasadorkou podniku.
Zatímco první tři ročníky (2021–2023) patřily do nižší kategorie WTA 250, od sezony 2024 byl turnaj povýšen do prestižnější kategorie WTA 500. Pro český tenis je tato destinace úspěšná především díky Kateřině Siniakové, která zde v roce 2021 hrála finále a v roce 2023 celý turnaj vyhrála.
|Rok
|Vítězka dvouhry
|2025
|Jessica Pegulaová (USA)
|2024
|Diana Šnajderová (Rusko)
|2023
|Kateřina Siniaková (Česko)
|2022
|Caroline Garciaová (Francie)
|2021
|Angelique Kerberová (Německo)