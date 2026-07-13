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WTA Atény 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  20:34

Barbora Krejčíková hraje forhend v prvním kole Australian Open. | foto: AP

Návrat po 35 letech. Do Atén se vrací elitní ženský tenis, od 13. do 19. července 2026 uvidíme na akci kategorie WTA 250 i několik českých tenistek.

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WTA Atény 2026 – ženy
Termín:13. – 19. července 2026
Místo:Athens Olympic Tennis Centre, Řecko
Kategorie:WTA 250
Pavouk:32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
Povrch:tvrdý
Prize money:246 388 €
Kurzy:u SynotTipu zde
Poslední vítězka:– (první ročník)

Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Aténách živě

Tenisový turnaj žen v Aténách nevysílá žádný český sportovní kanál – tradiční CANAL+ Sport dává přednost záznamům z větších akcí, případně se věnuje jiným sportům. K dispozici je tak pouze oficiální livestream prostřednictvím WTA TV.

Výsledky WTA Athens 2026 (dvouhra)

WTA Atény 2026 – výsledky
Finále
Semifinále
Osmifinále
Bejlek – Taggerová15. 7.
1. kolo
Krejčíková – Tomovová14. 7., 16:30
Bejlek – Morvayová6:0, 7:5
Valentová – Costoulasová14. 7., 19:30

Kdo hraje v Aténách? Krejčíková, Bejlek i Valentová

Narozdíl od souběžně hrané akce v rumunském Iasi je podnik v Aténách lépe obsazen. Jedničkou je tady Clara Tausonová, dvojkou Ann Liová a zahraje si například i Maria Sakkariová.

Turnaje tento týden

České fanoušky těsí účast hned trojice zástupkyň, konkrétně Barbory Krejčíkové, Sáry Bejlek a Terezy Valentové. Všechny tři se dokonce dostaly mezi nasazenou osmičku, mají tak v úvodním kole přijatelnější soupeřky.

Ve čtyřhře tentokrát Česko žádné hráčky nemá.

Nasazené tenistky pro WTA Atény 2026
#TenistaZemě
1Clara TausonováDánsko
2Ann LiováUSA
3Barbora KrejčíkováČesko
4Maria SakkariováŘecko
5Sára BejlekČesko
6Jessica Bouzasová ManeirováŠpanělsko
7Tereza ValentováČesko
8Magda LinetteováPolsko

Clara Tausonová se raduje z postupu do semifinále v Montrealu.

WTA Atény 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
11.–12. července (so–ne)kvalifikace
13.–14. července (po–út)1. kolo
15.–16. července (st–čt)2. kolo
17. července (pátek)čtvrtfinále
18. července (sobota)semifinále
19. července (neděle)finále

Prize money pro Athens Open 2026

Co se týká financí, rozdělují organizátoři celkem 246 388 €, tedy zhruba 6 milionů korun. Nejlepší hráčka si přilepší o solidních osm set tisíc.

Konkrétní rozdělení prize money je následující:

  • vítězka: 33 520 €
  • finalistka: 19 240 €
  • semifinalistka: 10 730 €
  • čtvrtfinalistka: 6 110 €
  • osmifinalistka: 3 725 €
  • první kolo: 2 663 €

Vítězky WTA Atény a historie turnaje

Historie turnaje v Aténách není zatím žádná, do tohoto hlavního města a celkově Řecka se totiž vrací ženský WTA podnik po dlouhých 35 letech. Hrát se bude na tvrdém povrchu a uvidíme, jestli se akce vydaří a uvidíme ji i v dalších letech.

Naposledy se turnaj Athens Trophy konal na počátku devadesátých let, šampionkou se tehdy stala Cecilia Dahlman ze Švédska. Jeden návrat se uskutečnil v roce 2008, tehdy ale turnaj Vogue Athens Open pořádala organizace ITF. V kalendáři se však udržel jen na tři roky.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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