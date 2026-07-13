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|WTA Atény 2026 – ženy
|Termín:
|13. – 19. července 2026
|Místo:
|Athens Olympic Tennis Centre, Řecko
|Kategorie:
|WTA 250
|Pavouk:
|32 hráček ve dvouhře, 16 párů ve čtyřhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|246 388 €
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Poslední vítězka:
|– (první ročník)
Kde sledovat tenisový turnaj žen WTA v Aténách živě
Tenisový turnaj žen v Aténách nevysílá žádný český sportovní kanál – tradiční CANAL+ Sport dává přednost záznamům z větších akcí, případně se věnuje jiným sportům. K dispozici je tak pouze oficiální livestream prostřednictvím WTA TV.
Výsledky WTA Athens 2026 (dvouhra)
|Finále
|Semifinále
|Osmifinále
|Bejlek – Taggerová
|15. 7.
|1. kolo
|Krejčíková – Tomovová
|14. 7., 16:30
|Bejlek – Morvayová
|6:0, 7:5
|Valentová – Costoulasová
|14. 7., 19:30
Kdo hraje v Aténách? Krejčíková, Bejlek i Valentová
Narozdíl od souběžně hrané akce v rumunském Iasi je podnik v Aténách lépe obsazen. Jedničkou je tady Clara Tausonová, dvojkou Ann Liová a zahraje si například i Maria Sakkariová.
Turnaje tento týden
České fanoušky těsí účast hned trojice zástupkyň, konkrétně Barbory Krejčíkové, Sáry Bejlek a Terezy Valentové. Všechny tři se dokonce dostaly mezi nasazenou osmičku, mají tak v úvodním kole přijatelnější soupeřky.
Ve čtyřhře tentokrát Česko žádné hráčky nemá.
|#
|Tenista
|Země
|1
|Clara Tausonová
|Dánsko
|2
|Ann Liová
|USA
|3
|Barbora Krejčíková
|Česko
|4
|Maria Sakkariová
|Řecko
|5
|Sára Bejlek
|Česko
|6
|Jessica Bouzasová Maneirová
|Španělsko
|7
|Tereza Valentová
|Česko
|8
|Magda Linetteová
|Polsko
WTA Atény 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|11.–12. července (so–ne)
|kvalifikace
|13.–14. července (po–út)
|1. kolo
|15.–16. července (st–čt)
|2. kolo
|17. července (pátek)
|čtvrtfinále
|18. července (sobota)
|semifinále
|19. července (neděle)
|finále
Prize money pro Athens Open 2026
Co se týká financí, rozdělují organizátoři celkem 246 388 €, tedy zhruba 6 milionů korun. Nejlepší hráčka si přilepší o solidních osm set tisíc.
Konkrétní rozdělení prize money je následující:
- vítězka: 33 520 €
- finalistka: 19 240 €
- semifinalistka: 10 730 €
- čtvrtfinalistka: 6 110 €
- osmifinalistka: 3 725 €
- první kolo: 2 663 €
Vítězky WTA Atény a historie turnaje
Historie turnaje v Aténách není zatím žádná, do tohoto hlavního města a celkově Řecka se totiž vrací ženský WTA podnik po dlouhých 35 letech. Hrát se bude na tvrdém povrchu a uvidíme, jestli se akce vydaří a uvidíme ji i v dalších letech.
Naposledy se turnaj Athens Trophy konal na počátku devadesátých let, šampionkou se tehdy stala Cecilia Dahlman ze Švédska. Jeden návrat se uskutečnil v roce 2008, tehdy ale turnaj Vogue Athens Open pořádala organizace ITF. V kalendáři se však udržel jen na tři roky.