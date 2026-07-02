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Linda Nosková se pokusí na letošním Wimbledonu minimálně obhájit loňské osmifinále. Druhou překážkou je Camila Osoriová. Zápas je na programu ve čtvrtek 2. července od 17:30, v přímém přenosu vysílá tento grandslam TV kanál Eurosport. Online přenosy pak nabízí HBO Max.
|Datum:
|úterý 2. července 2026 od 17:30
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|1:1
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Kurzy na Noskovou v 1. kole Wimbledonu 2026
Bookmakeři SynotTipu mají o vítězce jasno – kurz na Lindu Noskovou se totiž pohybuje jen okolo hranice 1,22. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli jen na 220 korun.
Základní kurzy
Camila Osoriová umí potrápit i hráčky z užší světové špičky, na trávě ale dlouhodobě nedosahuje takových výsledků jako na antuce. Proti Noskové proto vstupuje do zápasu jako velká outsiderka. V 1. kole však předvedla skvělý výkon a kurz okolo hodnoty 5:1 může být pro milovníky překvapení velmi lákavý.
V nabídce SynotTipu jsou i další zajímavé příležitosti. Štěstí můžete zkusit i při LIVE sázkách, které jsou vždy k dispozici během samotného zápasu
Nosková první kolo bez problémů zvládla
V prvním kole Wimbledonu byla Nosková v pozici jasné favoritky a zápas zvládla. Nad Němkou Elle Seidelovou zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Česká tenistka se blýskla osmi esy, nastřílela celkem 26 vítězných míčů. Soupeřka jich zaznamenala jen 15. Noskové se dařilo i na síti, u které získala 82 procent výměn.
Camila Osoriová vstoupila do Wimbledonu velmi přesvědčivě. Simonu Waltertovou porazila 6:2, 6:1 a během celého utkání udělala jen šest nevynucených chyb, zatímco soupeřka jich nasbírala sedmnáct. Kolumbijka navíc výborně pracovala na returnu, získala přes polovinu bodů po prvním servisu Waltertové a proměnila pět z dvanácti brejkbolů. Díky trpělivé a téměř bezchybné hře od základní čáry soupeřce prakticky nedala šanci.
|Nosková
|Osoriová
|2025 – osmifinále
|2025 – 1. kolo
|2024 – 2. kolo
|2024 – 2. kolo
|2023 – 1. kolo
|2023 – 1.kolo
|x
|2022 – 1. kolo
|x
|2021 – 3. kolo
Vzájemné zápasy Noskové a Osoriové
Vzájemná bilance Noskové a Osoriové je zatím vyrovnaná 1:1.
- 2023 (Lyon, hard): Osoriová vyhrála 6:4, 7:6 (7:3)
- 2025 (Billie Jean King Cup, hard): Nosková vyhrála 6:2, 6:2