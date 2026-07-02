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Nosková vs. Osoriová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Aleš Dostál
  11:30

Linda Nosková ve finále turnaje v Berlíně | foto: Fabrizio BenschReuters

Linda Nosková má před sebou druhé kolo Wimbledonu. Její soupeřkou bude kolumbijská tenistka Camila Osoriová. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

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Linda Nosková se pokusí na letošním Wimbledonu minimálně obhájit loňské osmifinále. Druhou překážkou je Camila Osoriová. Zápas je na programu ve čtvrtek 2. července od 17:30, v přímém přenosu vysílá tento grandslam TV kanál Eurosport. Online přenosy pak nabízí HBO Max.

Datum:úterý 2. července 2026 od 17:30
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:1:1
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Noskovou v 1. kole Wimbledonu 2026

Bookmakeři SynotTipu mají o vítězce jasno – kurz na Lindu Noskovou se totiž pohybuje jen okolo hranice 1,22. To znamená, že byste si v případě její výhry a vsazené tisícikoruny přišli jen na 220 korun.

Základní kurzy

  • Výhra Noskové: 1,22
  • Výhra Osoriové 4,68

Camila Osoriová umí potrápit i hráčky z užší světové špičky, na trávě ale dlouhodobě nedosahuje takových výsledků jako na antuce. Proti Noskové proto vstupuje do zápasu jako velká outsiderka. V 1. kole však předvedla skvělý výkon a kurz okolo hodnoty 5:1 může být pro milovníky překvapení velmi lákavý.

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Nosková první kolo bez problémů zvládla

V prvním kole Wimbledonu byla Nosková v pozici jasné favoritky a zápas zvládla. Nad Němkou Elle Seidelovou zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Česká tenistka se blýskla osmi esy, nastřílela celkem 26 vítězných míčů. Soupeřka jich zaznamenala jen 15. Noskové se dařilo i na síti, u které získala 82 procent výměn.

Camila Osoriová vstoupila do Wimbledonu velmi přesvědčivě. Simonu Waltertovou porazila 6:2, 6:1 a během celého utkání udělala jen šest nevynucených chyb, zatímco soupeřka jich nasbírala sedmnáct. Kolumbijka navíc výborně pracovala na returnu, získala přes polovinu bodů po prvním servisu Waltertové a proměnila pět z dvanácti brejkbolů. Díky trpělivé a téměř bezchybné hře od základní čáry soupeřce prakticky nedala šanci.

Nosková a Osoriová na posledních Wimbledonech
NoskováOsoriová
2025 – osmifinále2025 – 1. kolo
2024 – 2. kolo2024 – 2. kolo
2023 – 1. kolo2023 – 1.kolo
x2022 – 1. kolo
x2021 – 3. kolo

Vzájemné zápasy Noskové a Osoriové

Vzájemná bilance Noskové a Osoriové je zatím vyrovnaná 1:1.

  • 2023 (Lyon, hard): Osoriová vyhrála 6:4, 7:6 (7:3)
  • 2025 (Billie Jean King Cup, hard): Nosková vyhrála 6:2, 6:2
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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