|Wimbledon kvalifikace 2026 – info
|Termín:
|22. – 25. června 2026
|Místo:
|Community Sports Centre, Roehampton
|Kategorie:
|muži i ženy
|Pavouk:
|128 hráčů a 128 hráček
|Povrch:
|tráva
|Prize money:
|80 000 £ pro kvalifikovaného
|Češi:
|7 žen + 1 muž
Wimbledon kvalifikace 2026 ženy: v akci 7 českých hráček
V hlavní soutěži Wimbledonu 2026 uvidíme hned několik Češek, v případě velmi úspěšné kvalifikace je ale může doplnit až sedm dalších jmen.
Konkrétně si kvalifikaci zahrají tyto tenistky:
- Dominika Šalková,
- Linda Fruhvirtová,
- Laura Samson,
- Vendula Valdmannová,
- Gabriela Knutson,
- Lucie Havlíčková,
- Anna Sisková.
Hraje se od 23. do 25. června 2026 v Roehamptonu.
|1. kolo
|Šalková (6) –
|23.6.,
|L. Fruhvirtová –
|23.6.,
|Samson –
|23.6.,
|Valdmannová –
|23.6.,
|Knutson –
|23.6.,
|Havlíčková –
|23.6.,
|Sisková –
|23.6.,
Kvalifikace Wimbledon 2026 muži: hraje jen Zdeněk Kolář
U mužů je česká účast o poznání slabší. Hlavní soutěž totiž může doplnit pouze Zdeněk Kolář, který z dosavadních pěti pokusů prošel do pavouku jen v roce 2022.
Mužská část kvalifikace se hraje od 22. do 25. června 2026, dějištěm je také Roehampton.
|1. kolo
|Kolář – Gentzsch
|22.6., 16:30
Prize money pro wimbledonskou kvalifikaci 2026
Finanční odměny se každý rok zvyšují a platí to i pro letošní ročník Wimbledonu.
Už za vypadnutí v prvním kole kvalifikace je 20 000 britských liber (558 tisíc korun) , kvalifikovaný/á má jistotu čtyřnásobku.
Částky jsou pro muže i ženy stejné.
|Fáze
|Výdělek
|1. kolo kvalifikace
|20 000 £
|2. kolo kvalifikace
|32 000 £
|3. kolo kvalifikace
|50 000 £
|kvalifikovaný/á
|80 000 £
Kde sledovat kvalifikaci Wimbledonu živě, live stream online
Kvalifikační souboje by měly jít sledovat živě na platformě HBO Max, která bude následně spolu s televizními kanály Eurosportu vysílat i hlavní soutěž.