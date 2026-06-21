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Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi

Kamil Jurek
  21:42
Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.

Linda Fruhvirtová v duelu s Barborou Krejčíkovou. | foto: AP

Wimbledon kvalifikace 2026 – info
Termín:22. – 25. června 2026
Místo:Community Sports Centre, Roehampton
Kategorie:muži i ženy
Pavouk:128 hráčů a 128 hráček
Povrch:tráva
Prize money:80 000 £ pro kvalifikovaného
Češi:7 žen + 1 muž

Wimbledon kvalifikace 2026 ženy: v akci 7 českých hráček

V hlavní soutěži Wimbledonu 2026 uvidíme hned několik Češek, v případě velmi úspěšné kvalifikace je ale může doplnit až sedm dalších jmen.

Konkrétně si kvalifikaci zahrají tyto tenistky:

  • Dominika Šalková,
  • Linda Fruhvirtová,
  • Laura Samson,
  • Vendula Valdmannová,
  • Gabriela Knutson,
  • Lucie Havlíčková,
  • Anna Sisková.

Hraje se od 23. do 25. června 2026 v Roehamptonu.

Wimbledon 2026 kvalifikace ženy – výsledky
1. kolo
Šalková (6)23.6.,
L. Fruhvirtová23.6.,
Samson23.6.,
Valdmannová23.6.,
Knutson23.6.,
Havlíčková23.6.,
Sisková23.6.,

Zdeněk Kolář returnuje v zápase prvního kola Wimbledonu.

Kvalifikace Wimbledon 2026 muži: hraje jen Zdeněk Kolář

U mužů je česká účast o poznání slabší. Hlavní soutěž totiž může doplnit pouze Zdeněk Kolář, který z dosavadních pěti pokusů prošel do pavouku jen v roce 2022.

Mužská část kvalifikace se hraje od 22. do 25. června 2026, dějištěm je také Roehampton.

Wimbledon 2026 kvalifikace muži – výsledky
1. kolo
Kolář – Gentzsch22.6., 16:30

Prize money pro wimbledonskou kvalifikaci 2026

Finanční odměny se každý rok zvyšují a platí to i pro letošní ročník Wimbledonu.

Už za vypadnutí v prvním kole kvalifikace je 20 000 britských liber (558 tisíc korun) , kvalifikovaný/á má jistotu čtyřnásobku.

Částky jsou pro muže i ženy stejné.

Wimbledon 2026 kvalifikace – prize money
FázeVýdělek
1. kolo kvalifikace20 000 £
2. kolo kvalifikace32 000 £
3. kolo kvalifikace50 000 £
kvalifikovaný/á80 000 £

Kde sledovat kvalifikaci Wimbledonu živě, live stream online

Kvalifikační souboje by měly jít sledovat živě na platformě HBO Max, která bude následně spolu s televizními kanály Eurosportu vysílat i hlavní soutěž.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Kvalifikace Wimbledon 2026 online: program, výsledky a Češi

Linda Fruhvirtová v duelu s Barborou Krejčíkovou.

Kvalifikace na tenisový grandslam Wimbledon se hraje od 22. do 25. června 2026, v akci je i osm českých nadějí. Podaří se jim projít všemi třemi koly? Podívejte se na program, výsledky a prize money.

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