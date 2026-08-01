Kdy a kde sledovat Viďmanovou dnes (1. 8.) živě: live stream online
Životní turnaj. Na WTA Memphis Classic 2026 se Darja Viďmanová probojovala už do semifinále, tentokrát na ni čeká zkušenější Renata Zarazúová z Mexika – zápas začíná v sobotu 1. srpna od 22:00 českého času. Přímý přenos vysílá například TV Chance zde.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 22:00
|Dějiště:
|Memphis, Tennessee, USA
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Přímý přenos v televizi vysílá kanál Sport 1, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.
Kurzy na Viďmanovou v dnešním semifinále
Narozdíl od čtvrtfinále je tentokrát Viďmanová v Memphisu mírnou favoritkou, kurz na její postup do vysněného finále se pohybuje okolo 1,70. Za vsazenou tisícikorunu byste si tak mohli přijít na 1 700 Kč.
Zajímavé kurzy
Zarazúová ale také není takto daleko náhodou a z pozice outsiderky překvapila všechny tři soupeřky. Ani dnes se s její výhrou úplně nepočítá, kurz je okolo 2,20.
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Viďmanová překvapivě vyřadila i Volynetsovou
Darja Viďmanová hraje v Memphisu skvělý tenis. Až do tohoto podniku měla na kontě jen jediné vítězství na WTA Tour, nyní přidala už tři další a čeká ji semifinálový boj.
Po Bassolsové a grandslamové vítězce Stephensové stála v cestě Volynetsová. Vyrovnaný první set nakonec získala na svou stranu, ve druhé sadě nebyl k vidění jediný brejkbol. Zkrácenou hru ale zvládla lépe Američanka. Rozhodující dějství pak bylo „na jednu branku“, Viďmanová se totiž rychle dostala do vedení 5:0, utkání pak bez potíží dopodávala.
Renata Zarazúová je rovněž překvapivé semifinálové jméno, i jí ale podmínky v Memphisu hodně sedí. Po nečekaných dvousetových vítězstvích nad Kesslerovou i Mariaovou hrála dobře i proti Zacharovové – po vyrovnané bitvě z první sady už byla dominantní a uštědřila ruské soupeřce kanára.
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Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové
|Viďmanova
|čtvrtfinále
|vs. Volynetsová (6:4, 6:7, 6:1)
|osmifinále
|vs. Stephensová (6:2, 6:4)
|1. kolo
|vs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
|Zarazúová
|čtvrtfinále
|vs. Zacharovová (6:4, 6:0)
|osmifinále
|vs. Mariaová (6:4, 6:4)
|1. kolo
|vs. Kesslerová (6:4, 6:1)
Vzájemné zápasy Viďmanové a Zarazúové
Viďmanová a Zarazúová si spolu zatím nikdy nezahrály, obě však ví, že mají v Memphisu jedinečnou šanci na titul. Ve finále totiž bude čekat buď Liutovová (229. na žebříčku), nebo Kalieva (132.).