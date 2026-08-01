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Viďmanová vs. Zarazúová live: semifinále WTA Memphis 2026

Kamil Jurek
  10:42

Česká tenistka Darja Viďmanová ve čtvrtfinále turnaje v Memphisu porazila domácí Katie Volynetsovou. | foto: Profimedia.cz

Darja Viďmanová hraje v Memphisu parádně, v sobotu 1. srpna 2026 večer ji čeká první velké semifinále. Soupeřkou je Renata Zarazúová, podívejte se na kurzy a kde sledovat přímý přenos.

Kdy a kde sledovat Viďmanovou dnes (1. 8.) živě: live stream online

Životní turnaj. Na WTA Memphis Classic 2026 se Darja Viďmanová probojovala už do semifinále, tentokrát na ni čeká zkušenější Renata Zarazúová z Mexika – zápas začíná v sobotu 1. srpna od 22:00 českého času. Přímý přenos vysílá například TV Chance zde.

Datum:sobota 1. srpna 2026 od 22:00
Dějiště:Memphis, Tennessee, USA
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Chance zde

Přímý přenos v televizi vysílá kanál Sport 1, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.

Kurzy na Viďmanovou v dnešním semifinále

Narozdíl od čtvrtfinále je tentokrát Viďmanová v Memphisu mírnou favoritkou, kurz na její postup do vysněného finále se pohybuje okolo 1,70. Za vsazenou tisícikorunu byste si tak mohli přijít na 1 700 Kč.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,53
  • 3 sety v zápase: 2,38
  • kanár v zápase: 6,93

Zarazúová ale také není takto daleko náhodou a z pozice outsiderky překvapila všechny tři soupeřky. Ani dnes se s její výhrou úplně nepočítá, kurz je okolo 2,20.

Komu by nestačila předzápasová nabídka, může u SynotTipu využít i LIVE sázek. Dostupné jsou během celého utkání.

Viďmanova, Darja 1,71
Zarazua, Renata 2,25

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Viďmanová překvapivě vyřadila i Volynetsovou

Darja Viďmanová hraje v Memphisu skvělý tenis. Až do tohoto podniku měla na kontě jen jediné vítězství na WTA Tour, nyní přidala už tři další a čeká ji semifinálový boj.

Po Bassolsové a grandslamové vítězce Stephensové stála v cestě Volynetsová. Vyrovnaný první set nakonec získala na svou stranu, ve druhé sadě nebyl k vidění jediný brejkbol. Zkrácenou hru ale zvládla lépe Američanka. Rozhodující dějství pak bylo „na jednu branku“, Viďmanová se totiž rychle dostala do vedení 5:0, utkání pak bez potíží dopodávala.

Renata Zarazúová je rovněž překvapivé semifinálové jméno, i jí ale podmínky v Memphisu hodně sedí. Po nečekaných dvousetových vítězstvích nad Kesslerovou i Mariaovou hrála dobře i proti Zacharovové – po vyrovnané bitvě z první sady už byla dominantní a uštědřila ruské soupeřce kanára.

Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové
Viďmanová a Zarazúová v Memphisu 2026
Viďmanova
čtvrtfinálevs. Volynetsová (6:4, 6:7, 6:1)
osmifinálevs. Stephensová (6:2, 6:4)
1. kolovs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
Zarazúová
čtvrtfinálevs. Zacharovová (6:4, 6:0)
osmifinálevs. Mariaová (6:4, 6:4)
1. kolovs. Kesslerová (6:4, 6:1)

Vzájemné zápasy Viďmanové a Zarazúové

Viďmanová a Zarazúová si spolu zatím nikdy nezahrály, obě však ví, že mají v Memphisu jedinečnou šanci na titul. Ve finále totiž bude čekat buď Liutovová (229. na žebříčku), nebo Kalieva (132.).

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