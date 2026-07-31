Kdy a kde sledovat Viďmanovou dnes živě: live stream online
Letošní premiérový ročník WTA Memphis Classic 2026 si Darja Viďmanová dobře zapamatuje – právě dnes ji totiž čeká premiérové čtvrtfinále turnaje této úrovně. Poradí si i s Katie Volynetsovou? Sledujte zápas v sobotu 1. srpna od 1:00 v noci, časový posun je totiž sedm hodin. Přímý přenos vysílá například TV Chance zde.
|Datum:
|sobota 1. srpna 2026 od 1:00
|Dějiště:
|Memphis, Tennessee, USA
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Přímý přenos by se měl objevit také na stanici Sport 2, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.
Kurzy na Viďmanovou v dnešním čtvrtfinále
Bookmakeři české tenistce příliš nevěří, na její dnešní výhru v Memphisu totiž vypsali kurz okolo 2,75 – to znamená, že si za vsazenou stokorunu přijdete v případě úspěchu na 275 Kč.
Zajímavé kurzy
Favoritkou je Volynetsová, která má mnohem více zkušeností, a navíc hraje před domácími fanoušky. Kurz se v jejím případě pohybuje pod hranicí 1,50.
V předzápasové nabídce SynotTipu toho zájemci najdou mnohem více, další příležitosti jsou pak k dispozici u LIVE sázek.
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Viďmanová jasně přehrála Stephensovou
Darja Viďmanová zatím není až tak známé tenisové jméno, do elitní stovky pronikla poprvé teprve před měsícem. V Memphisu dokázala využít losu, porazila zatím dvě soupeřky.
Proti Bassolsové musela na úvod do tří setů, bývalou grandslamovou šampionu Stephensovou už porazila jednoznačněji, když přišla jen o jediné podání. Hned se jí však podařil re-brejk a po hodině a půl dotáhla zápas do vítězného konce.
Katie Volynetsová, kterou si čeští fanoušci mohou pamatovat i z únorového ostravského turnaje, přežila v 1. kole obrovskou bitvu proti Golubicové. Utkání trvalo téměř tři a půl hodiny, nakonec rozhodl tiebreak třetí sady. Šymanovičovou už pak Američanka přehrála ve dvou sadách, v té první však musela otáčet stav 0:4, což se jí šesti hrami v řadě podařilo. Ve druhém dějství už byla jednoznačně lepší.
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Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové
|Viďmanova
|osmifinále
|vs. Stephensová (6:2, 6:4)
|1. kolo
|vs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
|Volynetsová
|osmifinále
|vs. Šymanovičová (6:4, 6:2)
|1. kolo
|vs. Golubicová (7:5, 2:6, 7:6)
Vzájemné zápasy Viďmanové a Volynetsové
Viďmanová a Volynetsová spolu ještě nikdy nehrály, a to ani na turnajích nižší úrovně. V Memphisu tedy změří síly poprvé.