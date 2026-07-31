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Viďmanová vs. Volynetsová: Kurzy a stream z WTA Memphis 2026

Kamil Jurek
  11:00

Česká tenistka Darja Viďmanová v 1. kole turnaje v Memphisu | foto: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Profimedia.cz

Do čtvrtfinále turnaje WTA v Memphisu 2026 se probojovala česká tenistka Darja Viďmanová, v sobotu 1. srpna od 1:00 v noci bude čelit domácí Katie Volynetsové. Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat zápas živě.

Kdy a kde sledovat Viďmanovou dnes živě: live stream online

Letošní premiérový ročník WTA Memphis Classic 2026 si Darja Viďmanová dobře zapamatuje – právě dnes ji totiž čeká premiérové čtvrtfinále turnaje této úrovně. Poradí si i s Katie Volynetsovou? Sledujte zápas v sobotu 1. srpna od 1:00 v noci, časový posun je totiž sedm hodin. Přímý přenos vysílá například TV Chance zde.

Datum:sobota 1. srpna 2026 od 1:00
Dějiště:Memphis, Tennessee, USA
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Chance zde

Přímý přenos by se měl objevit také na stanici Sport 2, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.

Kurzy na Viďmanovou v dnešním čtvrtfinále

Bookmakeři české tenistce příliš nevěří, na její dnešní výhru v Memphisu totiž vypsali kurz okolo 2,75 – to znamená, že si za vsazenou stokorunu přijdete v případě úspěchu na 275 Kč.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,60
  • 3 sety v zápase: 2,48
  • kanár v zápase: 6,36

Favoritkou je Volynetsová, která má mnohem více zkušeností, a navíc hraje před domácími fanoušky. Kurz se v jejím případě pohybuje pod hranicí 1,50.

V předzápasové nabídce SynotTipu toho zájemci najdou mnohem více, další příležitosti jsou pak k dispozici u LIVE sázek.

Viďmanova, Darja 2,75
Volynets, Katie 1,46

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Viďmanová jasně přehrála Stephensovou

Darja Viďmanová zatím není až tak známé tenisové jméno, do elitní stovky pronikla poprvé teprve před měsícem. V Memphisu dokázala využít losu, porazila zatím dvě soupeřky.

Proti Bassolsové musela na úvod do tří setů, bývalou grandslamovou šampionu Stephensovou už porazila jednoznačněji, když přišla jen o jediné podání. Hned se jí však podařil re-brejk a po hodině a půl dotáhla zápas do vítězného konce.

Katie Volynetsová, kterou si čeští fanoušci mohou pamatovat i z únorového ostravského turnaje, přežila v 1. kole obrovskou bitvu proti Golubicové. Utkání trvalo téměř tři a půl hodiny, nakonec rozhodl tiebreak třetí sady. Šymanovičovou už pak Američanka přehrála ve dvou sadách, v té první však musela otáčet stav 0:4, což se jí šesti hrami v řadě podařilo. Ve druhém dějství už byla jednoznačně lepší.

Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové
Viďmanová a Volynetsová v Memphisu 2026
Viďmanova
osmifinálevs. Stephensová (6:2, 6:4)
1. kolovs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
Volynetsová
osmifinálevs. Šymanovičová (6:4, 6:2)
1. kolovs. Golubicová (7:5, 2:6, 7:6)

Vzájemné zápasy Viďmanové a Volynetsové

Viďmanová a Volynetsová spolu ještě nikdy nehrály, a to ani na turnajích nižší úrovně. V Memphisu tedy změří síly poprvé.

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