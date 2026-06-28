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Viďmanová vs. Pegulaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kamil Jurek
  18:33

Darja Viďmanová na libereckém turnaji Svijany Open | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Darju Viďmanovou čeká při grandslamové premiéře světová čtyřka Jessica Pegulaová. V našem přehledu najdete kurzy a kde sledovat 1. kolo Wimbledonu živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026: Viďmanová vs. Pegulaová

Darja Viďmanová měla v 1. kole Wimbledonu smůlu na los, při své velké premiéře na turnajích velké čtyřky totiž narazí na Jessicu Pegulaovou, která už dlouho patří do TOP 10. Začít by se mělo v pondělí 29. června od 12:00, vše se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos zajišťuje v TV Eurosport, všechny zápasy pak lze sledovat na online platformě HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Kurzy na Viďmanovou v 1. kole Wimbledonu 2026

Je pochopitelné, že bookmakeři SynotTipu favorizují americkou tenistku, která už toho na ženské WTA Tour odehrála hodně. Kurz na její vítězství je jen okolo hodnoty 1,05, za vsazených tisíc korun byste si tak přišli jen na 50 Kč.

Základní kurzy

  • Výhra Viďmanové: 10,55
  • Výhra Pegulaové: 1,06
  • 3 sety v zápase: 4,00

Sázíte-li rádi na překvapení a věříte víc Darji Viďmanové, můžete využít obrovský kurz přes 10,00, který se u předzápasových tenisových duelů vidí jen málokdy. Není se ale čemu divit, mladá Češka na této úrovni zatím nikdy nehrála.

Není to ale jen o kurzech na vítězku, v nabídce Synot Tipu je příležitostí mnohem více. Během samotného zápasu navíc můžete využít LIVE sázky.

Viďmanová přijela do Londýna posilněna titulem

Darja Viďmanová už se nějakou dobu pohybovala okolo světové stovky žebříčku, definitivně mezi elitu pronikla až díky turnaji v portugalském Figueira Da Foz, který před týdnem vyhrála. Hrálo se však na tvrdém povrchu.

Přesto už třiadvacetiletá Češka letos stihla i travnatý podnik, konkrétně menší akci v britském Ilkley – nad její síly byla Američanka Kruegerová v semifinálovém kole. Na hlavním okruhu a v hlavních soutěžích má zatím Viďmanová negativní bilanci 1:5, nikdy neporazila ani hráčku z elitní padesátky.

Jessica Pegulaová letos podává stabilní výkony – minimálně ve čtvrtfinále byla kromě Madridu a Roland Garros na všech dalších podnicích, z Dubaje a Charlsetonu má titul. Na trávě se stihla rozehrát pouze v Berlíně, porazila tam ale Siniakovou, Keysovou a Sabalenkovou. Až ve finále ji zastavila Linda Nosková.

Poslední dva wimbledonské ročníky Pegulaové nevyšly, celkově nejde o její nejoblíbenější grandslam. Dále než ve třetím kole byla jen jednou, tři roky zpátky se dostala do čtvrtfinále.

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Viďmanová a Pegulaová na posledních Wimbledonech
Viďmanová
2025nestartovala
2024nestartovala
2023nestartovala
Pegulaová
20251. kolo
20242. kolo
2023čtvrtfinále

Vzájemné zápasy Viďmanové a Pegulaové

Darja Viďmanová nemá s WTA Tour téměř žádné zkušenosti, proto nepřekvapí, že se dosud neutkala ani s Jessicou Pegulaovou.

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