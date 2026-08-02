Kdy a kde sledovat Viďmanovou ve finále (2. 8.) živě: live stream online
Na WTA Memphis Classic 2026 budou obě dnešní finalistky už navždy vzpomínat – pro Darju Viďmanovou i Kristinu Liutovou jde o premiérový boj o titul. Utkání začíná v neděli 2. srpna od 19:30, živě jej můžete sledovat například na TV Chance zde.
|Datum:
|neděle 2. srpna 2026 od 19:30
|Dějiště:
|Memphis, Tennessee, USA
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Chance zde
Stream v televizi najdou zájemci na kanále Sport 1, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.
Kurzy na Viďmanovou v dnešním finále
Podobně jako ve včerejším semifinále je Viďmanová v Memphisu i v dnešním finále mírnou favoritkou. Dokazuje to kurz okolo 1,80, což znamená, že si za vsazenou tisícikorunu můžete případně přijít na zhruba 1 800 Kč.
Zajímavé kurzy
Liutova je objevem tohoto turnaje, jde o hráčku třetí stovky žebříčku. Pokud věříte, že dokáže překvapit i tentokrát, máte k dispozici kurz okolo 2,00. Svůj vklad tak můžete v případě úspěchu zdvojnásobit.
U SynotTipu lze využít i LIVE sázek, které máte dostupné během celého finále.
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Viďmanová si zahraje o svůj první titul
Darja Viďmanová má skvělou formu. Letos o sobě dala vědět už na nižších podnicích WTA 125, kde zapsala dvě finále a jeden titul, nyní září ještě o level výš. Už teď je jisté, že vrátí do TOP 100, v případě dnešní výhry půjde dokonce do nejlepší osmdesátky.
Bassolsová, Stephensová, Volynetsová a včera i Zarazúová. To je seznam soupeřek, které tady Viďmanová porazila. Ve včerejším semifinále proti mexické soupeřce ztratila jen jediný servis, bylo to ale už za stavu 6:3, 5:2. Okamžitým re-brejkem si zajistila premiérové finále na WTA Tour.
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Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové
Liutova má 16 let a hraje první WTA turnaj
O Kristině Liutove slyšel před turnajem v Memphisu jen málokdo. Je jí totiž teprve 16 let a dosud se objevovala pouze na ITF akcích. Tento turnaj je její první na WTA Tour.
Zvládla kvalifikaci a poté i těžké soupeřky, jako jsou krajanka Alexandrovová, Jointová nebo McNallyová, paradocně nejsnadnější soupeřku měla v semifinále. Podobně neznámou Kalievovou ale přehrála ve dvou setech a stala se tak nejmladší finalistkou WTA podniku od Coco Gauffové – té se to podařilo v rakouském Linci před sedmi lety.
Díky tomuto úspěchu se poprvé v kariéře podívá do TOP 200, což už jsou pozice, kdy může hrát kvalifikace i na grandslamy.
|Viďmanova
|semifinále
|vs. Zarazúová (6:3, 6:3)
|čtvrtfinále
|vs. Volynetsová (6:4, 6:7, 6:1)
|osmifinále
|vs. Stephensová (6:2, 6:4)
|1. kolo
|vs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
|Liutova
|semifinále
|vs. Kalievová (7:5, 6:1)
|čtvrtfinále
|vs. McNallyová (6:3, 6:4)
|osmifinále
|vs. Jointová (3:6, 6:3, 6:3)
|1. kolo
|vs. Alexandrovová (7:6, 4:6, 5:4, skreč)
|kvalifikace
|vs. Kozyrevová (6:3, 2:6, 7:6)
Vzájemné zápasy Viďmanové a Liutové (H2H)
Viďmanová a Liutova na sebe zatím nikdy nenarazily, ve finále WTA Memphis 2026 se utkají poprvé.