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Viďmanová vs. Liutova live: kde sledovat finále WTA Memphis 2026

Kamil Jurek
  9:47

Darja Viďmanová na turnaji v Memphisu. | foto: Justin Ford / Getty Images via AFPProfimedia.cz

První finále na WTA Tour v kariéře. Darja Viďmanová si o titul v Memphisu zahraje s Kristinou Liutovou, hráčkou třetí stovky žebříčku. Zjistěte, jaké jsou kurzy a kde sledovat zápas živě. Začíná 2. srpna od 19:30.

Kdy a kde sledovat Viďmanovou ve finále (2. 8.) živě: live stream online

Na WTA Memphis Classic 2026 budou obě dnešní finalistky už navždy vzpomínat – pro Darju Viďmanovou i Kristinu Liutovou jde o premiérový boj o titul. Utkání začíná v neděli 2. srpna od 19:30, živě jej můžete sledovat například na TV Chance zde.

Datum:neděle 2. srpna 2026 od 19:30
Dějiště:Memphis, Tennessee, USA
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Chance zde

Stream v televizi najdou zájemci na kanále Sport 1, kterou si spustíte přes Telly zde nebo také na Skylinku tady.

Kurzy na Viďmanovou v dnešním finále

Podobně jako ve včerejším semifinále je Viďmanová v Memphisu i v dnešním finále mírnou favoritkou. Dokazuje to kurz okolo 1,80, což znamená, že si za vsazenou tisícikorunu můžete případně přijít na zhruba 1 800 Kč.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,53
  • 3 sety v zápase: 2,35
  • kanár v zápase: 7,17

Liutova je objevem tohoto turnaje, jde o hráčku třetí stovky žebříčku. Pokud věříte, že dokáže překvapit i tentokrát, máte k dispozici kurz okolo 2,00. Svůj vklad tak můžete v případě úspěchu zdvojnásobit.

U SynotTipu lze využít i LIVE sázek, které máte dostupné během celého finále.

Liutova, Kristina 2,05
Viďmanova, Darja 1,81

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Viďmanová si zahraje o svůj první titul

Darja Viďmanová má skvělou formu. Letos o sobě dala vědět už na nižších podnicích WTA 125, kde zapsala dvě finále a jeden titul, nyní září ještě o level výš. Už teď je jisté, že vrátí do TOP 100, v případě dnešní výhry půjde dokonce do nejlepší osmdesátky.

Bassolsová, Stephensová, Volynetsová a včera i Zarazúová. To je seznam soupeřek, které tady Viďmanová porazila. Ve včerejším semifinále proti mexické soupeřce ztratila jen jediný servis, bylo to ale už za stavu 6:3, 5:2. Okamžitým re-brejkem si zajistila premiérové finále na WTA Tour.

Narodila se v Moskvě, studovala a zazářila v USA. Poutavý příběh Darji Viďmanové

Liutova má 16 let a hraje první WTA turnaj

O Kristině Liutove slyšel před turnajem v Memphisu jen málokdo. Je jí totiž teprve 16 let a dosud se objevovala pouze na ITF akcích. Tento turnaj je její první na WTA Tour.

Zvládla kvalifikaci a poté i těžké soupeřky, jako jsou krajanka Alexandrovová, Jointová nebo McNallyová, paradocně nejsnadnější soupeřku měla v semifinále. Podobně neznámou Kalievovou ale přehrála ve dvou setech a stala se tak nejmladší finalistkou WTA podniku od Coco Gauffové – té se to podařilo v rakouském Linci před sedmi lety.

Díky tomuto úspěchu se poprvé v kariéře podívá do TOP 200, což už jsou pozice, kdy může hrát kvalifikace i na grandslamy.

Viďmanová a Liutova v Memphisu 2026
Viďmanova
semifinálevs. Zarazúová (6:3, 6:3)
čtvrtfinálevs. Volynetsová (6:4, 6:7, 6:1)
osmifinálevs. Stephensová (6:2, 6:4)
1. kolovs. Bassolsová (6:2, 3:6, 6:4)
Liutova
semifinálevs. Kalievová (7:5, 6:1)
čtvrtfinálevs. McNallyová (6:3, 6:4)
osmifinálevs. Jointová (3:6, 6:3, 6:3)
1. kolovs. Alexandrovová (7:6, 4:6, 5:4, skreč)
kvalifikacevs. Kozyrevová (6:3, 2:6, 7:6)

Vzájemné zápasy Viďmanové a Liutové (H2H)

Viďmanová a Liutova na sebe zatím nikdy nenarazily, ve finále WTA Memphis 2026 se utkají poprvé.

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