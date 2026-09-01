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Viďmanová vs. Bouzasová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Kamil Jurek
  11:38

Darja Viďmanová během úspěšného turnaji v Memphisu | foto: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Darju Viďmanovou čeká dnes premiéra v hlavní soutěži US Open, utká se s Jessicou Bouzasovou Maneirovou. Podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat v přímém přenosu.

Kdy a kde sledovat Viďmanovou dnes (1. 9.) živě: live stream online

Třetí hrací den US Open 2026 stále probíhají zápasy 1. kola, do akce jde konečně také Darja Viďmanová. Na US Open ji čeká velká premiéra, zahraje si proti Jessice Bouzasové Maneirové – začátek je v plánu na úterý 1. září od 19:00. Čas se ale ještě může posunout na později. Přímý přenos spustíte u Tipsportu zde.

Viďmanová – Bouzasová na US Open 2026
Datum:úterý 1. září 2026 od 19:00
Fáze:1. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi vysílají US Open 2026 oba kanály Eurosportu, alternativně lze využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu si ale za přístup ke streamům musíte zaplatit.

Kurzy na Viďmanovou v dnešním 1. kole

Bookmakeři Synot Tipu vidí tento duel velmi vyrovnaně. V době psaní tohoto článku jsou kurzy téměř totožné, na Viďmanovou je aktuálně 1,96. To se může do startu ještě změnit.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,52
  • 3 sety v zápase: 2,37
  • kanár v zápase: 7,07

Bouzasová Maneirová má sice mnohem větší zkušenosti s grandslamy, proti ní ale hovoří momentální forma. Kurz na její postup je 1,89.

Kromě těchto předzápasových možností najdete u SynotTipu i live sázky během samotného utkání.

Viďmanova, Darja 1,96
Bouzas Maneiro, Jessica 1,89

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Viďmanová startuje na US Open poprvé

Darja Viďmanová letos zažívá průlomovou sezonu. Díky úspěchům na turnajích nižší úrovně se propracovala do TOP 100, což jí letos vyneslo premiérový start v hlavní soutěži grandslamu. Ve Wimbledonu ale hrála hned na úvod proti Pegulaové.

Po přechodu na tvrdý povrch zaujala postupem do finále v Memphisu, velmi dobře zahrála i na posledním podniku v Monterrey, kde podlehla krajance Bartůňkové až ve čtvrtfinále. Příprava na US Open se tedy vydařila.

Česká tenistka tedy na grandslam přijíždí v dobrém rozpoložení a po loňském konci ve 2. kole kvalifikace si tentokrát zahraje přímo hlavní soutěž.

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Bouzasová Maneirová nemá dobrou formu

Jessica Bouzasová Maneirová letos nemá žádné zázračné výsledky, nejlépe se jí dařilo na antuce a trochu překvapivě to nebylo špatné ani na trávě. Tvrdý povrch jí ale nesedí.

Z dosavadních 19 zápasů totiž dokázala zvítězit jen 6×, více než dva duely za sebou se jí vyhrát nepodařilo. V Praze a Cincinnati skončila na Bouzkové, respektive Siniakové, na posledním menším podniku ve Philadelphii byla nad její síly Wang Si-jü.

Vinou těchto výkonů vypadla Španělka z TOP 100, s grandslamy má ale mnohem více zkušeností než její dnešní soupeřka. Na US Open si zahraje hlavní soutěž celkově potřetí, po předloňském 3. kole loni skončila hned na úvodní soupeřce, Vekičové z Chorvatska.

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Poslední turnaje Viďmanové a Bouzasové
Viďmanová
WTA 500 Monterreyčtvrtfinále
WTA 1000 Cincinnati1. kolo
WTA 250 Memphisfinále
ITF Evansvilleosmifinále
Bouzasová Maneirová
WTA 125 Philadephiaosmifinále
WTA 1000 Cincinnati2. kolo
WTA 1000 Toronto2. kolo
WTA 250 Praha1. kolo

Vzájemné zápasy (H2H)

Darja Viďmanová a Jessica Bouzasová Maneirová jsou stejně staré, zatím se ale na ženském okruhu nikdy nepotkaly, a to ani v nižších soutěžích.

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