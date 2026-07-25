Kdy a kde sledovat Valentovou dnes živě: live stream online
Oba semifinálové duely na WTA Prague Open 2026 jsou s českou účastí, jako první jde do boje Tereza Valentová. Čeká na ni Darija Snigurová, která tady vypadá velice nebezpečně, jak zápas dopadne? Začít by se mělo v sobotu 25. července od 13:30, sledujte přímý přenos na Fortuna TV zde.
|Datum:
|sobota 25. července 2026 od 13:30
|Dějiště:
|Štvanice, Praha
|Vzájemné zápasy:
|1:0 pro Valentovou
|Kde sledovat:
|živě u Fortuny zde
Kurzy na Valentovou v dnešním semifinále
Bookmakeři SynotTipu sice favorizují Valentovou, ale jen velmi mírně – kurz na její vítězství se totiž pohybuje jen okolo hodnoty 1,80. Je v něm možná zarhnut i zdravotní problém se zády, který Češka během čtvrtfinále řešila.
Zajímavé kurzy
Snigurová měl a v Praze slabší rozjezd, další soupeřky už ale s přehledem porazila. Měla ale štěstí na los, Valentová je papírově nejkvalitnější hráčkou, kterou tady potká.
Kromě předzápasových (prematch) příležitostí, kterých má Synot Tip v nabídce mnohem více, využijte také LIVE sázky. Dostupné jsou během celého sobotního semifinálového zápasu.
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Valentová otočila čtvrtfinále s Bouzkovou
Tereza Valentová zatím letos až na ojedinělé finále z menšího podniku v Saint-Malo neměla příliš podařenou sezonu, podmínky doma v Praze jí ale očividně sedí.
Po Honové si v osmifinále poradila i s druhou Australankou Jointovou, přestože jednoznačně ztratila úvodní set, do ještě náročnějších momentů se dostala ve čtvrtfinále proti Marii Bouzkové.
Obhájkyně titulu vedla už 6:2, 2:0 a zdálo se, že míří za postupem, Valentová se ale nevzdala a vývoj otočila. Třetí dějství nakonec došlo až do tiebreaku, který mladší ze soupeřek vyhrála těsně 8:6. Navzdory bolestem zad, které ji od začátku posledního setu trápily.
Nyní však musí rychle zregenerovat, ve hře je totiž po loňské Ósace druhé finále na nejvyšším okruhu. V Praze si zatím tímto semifinále vyrovnala loňský nejlepší výsledek, podlehla v něm tehdy právě Bouzkové.
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Snigurová poslala domů Tararudíovou
Darija Snigurová zatím není až tak známé tenisové jméno, do elitní stovky totiž pronikla poprvé až letos na konci března. Hrála totiž semifinále v Kluži a tři finále v řadě na menších akcích, ze kterých vybojovala dva tituly.
Nyní je mezi čtyřmi nejlepšími znovu a nutno říct, že zaslouženě. Největší potíže jí zatím nadělala Seidelová v prvním kole, proti které se šlo až do rozhodujícího setu, další dvě soupeřky už čtyřiadvacetiletá Ukrajinka vyřídila rychle.
Nutno ale poznamenat, že Aksuová z Turecka ani Tararudíová z Thajska nebyly až tak kvalitními soupeřkami, byť to druhé jmenované na tvrdém povrchu letos docela jde.
V Praze hraje Snigurová poprvé po čtyřech letech, tehdejší první kolo už mnohonásobně vylepšila. Čeští fanoušci doufají, že si na své první finále na WTA Tour ještě nějakou dobu počká.
|Valentová
|čtvrtfinále
|vs. Bouzková (2:6, 6:4, 7:6)
|osmifinále
|vs. Jointová (1:6, 6:0, 6:3)
|1. kolo
|vs. Honová (6:3, 6:1)
|Snigurová
|čtvrtfinále
|vs. Tararudíová (6:0, 6:3)
|osmifinále
|vs. Aksuová (6:3, 6:2)
|1. kolo
|vs. Seidelová (7:5, 3:6, 6:3)
Vzájemné zápasy Valentové a Snigurové
Valentová a Snigurová už se jednou potkaly, a to před dvěma lety na menším podniku ITF v Říčanech. Česká tenistka tehdy vyhrála ve dvou setech.
- 17. 3. 2024 (tvrdý): Valentová 7:6, 6:2