Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Valentová vs. Snigurová live: semifinále WTA Prague Open 2026, kurzy

Kamil Jurek
  23:49

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open. | foto: ČTK

První semifinále na tenisovém turnaji žen WTA Prague Open 2026 obstarají Tereza Valentová a Darija Snigurová z Ukrajiny. Hraje se v sobotu 25. července od 13:30, sledujte tento zápas online v přímém přenosu. V článku najdete i sázkové kurzy.

Kdy a kde sledovat Valentovou dnes živě: live stream online

Oba semifinálové duely na WTA Prague Open 2026 jsou s českou účastí, jako první jde do boje Tereza Valentová. Čeká na ni Darija Snigurová, která tady vypadá velice nebezpečně, jak zápas dopadne? Začít by se mělo v sobotu 25. července od 13:30, sledujte přímý přenos na Fortuna TV zde.

Datum:sobota 25. července 2026 od 13:30
Dějiště:Štvanice, Praha
Vzájemné zápasy:1:0 pro Valentovou
Kde sledovat:živě u Fortuny zde

Kurzy na Valentovou v dnešním semifinále

Bookmakeři SynotTipu sice favorizují Valentovou, ale jen velmi mírně – kurz na její vítězství se totiž pohybuje jen okolo hodnoty 1,80. Je v něm možná zarhnut i zdravotní problém se zády, který Češka během čtvrtfinále řešila.

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,51
  • 3 sety v zápase: 2,38
  • kanár v zápase: 6,80

Snigurová měl a v Praze slabší rozjezd, další soupeřky už ale s přehledem porazila. Měla ale štěstí na los, Valentová je papírově nejkvalitnější hráčkou, kterou tady potká.

Kromě předzápasových (prematch) příležitostí, kterých má Synot Tip v nabídce mnohem více, využijte také LIVE sázky. Dostupné jsou během celého sobotního semifinálového zápasu.

Valentová, Tereza 1,76
Snigur, Daria 2,17

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Valentová otočila čtvrtfinále s Bouzkovou

Tereza Valentová zatím letos až na ojedinělé finále z menšího podniku v Saint-Malo neměla příliš podařenou sezonu, podmínky doma v Praze jí ale očividně sedí.

Po Honové si v osmifinále poradila i s druhou Australankou Jointovou, přestože jednoznačně ztratila úvodní set, do ještě náročnějších momentů se dostala ve čtvrtfinále proti Marii Bouzkové.

Obhájkyně titulu vedla už 6:2, 2:0 a zdálo se, že míří za postupem, Valentová se ale nevzdala a vývoj otočila. Třetí dějství nakonec došlo až do tiebreaku, který mladší ze soupeřek vyhrála těsně 8:6. Navzdory bolestem zad, které ji od začátku posledního setu trápily.

Nyní však musí rychle zregenerovat, ve hře je totiž po loňské Ósace druhé finále na nejvyšším okruhu. V Praze si zatím tímto semifinále vyrovnala loňský nejlepší výsledek, podlehla v něm tehdy právě Bouzkové.

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Snigurová poslala domů Tararudíovou

Darija Snigurová zatím není až tak známé tenisové jméno, do elitní stovky totiž pronikla poprvé až letos na konci března. Hrála totiž semifinále v Kluži a tři finále v řadě na menších akcích, ze kterých vybojovala dva tituly.

Nyní je mezi čtyřmi nejlepšími znovu a nutno říct, že zaslouženě. Největší potíže jí zatím nadělala Seidelová v prvním kole, proti které se šlo až do rozhodujícího setu, další dvě soupeřky už čtyřiadvacetiletá Ukrajinka vyřídila rychle.

Nutno ale poznamenat, že Aksuová z Turecka ani Tararudíová z Thajska nebyly až tak kvalitními soupeřkami, byť to druhé jmenované na tvrdém povrchu letos docela jde.

V Praze hraje Snigurová poprvé po čtyřech letech, tehdejší první kolo už mnohonásobně vylepšila. Čeští fanoušci doufají, že si na své první finále na WTA Tour ještě nějakou dobu počká.

Valentová a Snigurová v Praze 2026
Valentová
čtvrtfinálevs. Bouzková (2:6, 6:4, 7:6)
osmifinálevs. Jointová (1:6, 6:0, 6:3)
1. kolovs. Honová (6:3, 6:1)
Snigurová
čtvrtfinálevs. Tararudíová (6:0, 6:3)
osmifinálevs. Aksuová (6:3, 6:2)
1. kolovs. Seidelová (7:5, 3:6, 6:3)

Vzájemné zápasy Valentové a Snigurové

Valentová a Snigurová už se jednou potkaly, a to před dvěma lety na menším podniku ITF v Říčanech. Česká tenistka tehdy vyhrála ve dvou setech.

  • 17. 3. 2024 (tvrdý): Valentová 7:6, 6:2
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Valentová vs. Snigurová live: semifinále WTA Prague Open 2026, kurzy

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.

První semifinále na tenisovém turnaji žen WTA Prague Open 2026 obstarají Tereza Valentová a Darija Snigurová z Ukrajiny. Hraje se v sobotu 25. července od 13:30, sledujte tento zápas online v přímém...

24. července 2026  23:49

20. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V sobotu 25. července je na programu 20. etapa Tour de France, která nabídne porci 5 450 výškových metrů na 170,9 kilometru dlouhé trati z Le Bourg d’Oisans na Alpe d’Huez. Peloton se musí popasovat...

24. července 2026  21:06

19. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V pátek 24. července je na programu 19. etapa Tour de France, která zavede peloton na slavné stoupání s 21 ikonickými serpentinami. Ačkoliv měří trasa z Gapu na Alpe d’Huez pouhých 128 kilometrů,...

24. července 2026  20:39

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

24. července 2026  19:23

Teplice - Bohemians v TV: Kurzy a kde sledovat Chance ligu živě

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák...

První kolo nejvyšší fotbalové Chance ligy 2026/27 čeká také na Teplice, které doma přivítají Bohemians. Hraje se v sobotu 25. července od 17:00, v článku najdete aktuální kurzy a radu, kde můžete...

24. července 2026  18:42

Dukla Praha - Česká Lípa v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance Národní Ligy živě

Kevin-Prince Milla slaví se spoluhráči z Dukly Praha úvodní gól utkání na...

V úvodním kole nového ročníku Chance Národní Ligy 2026/27 přivítá pražská Dukla na svém stadionu celek FK Arsenal Česká Lípa. Hraje se v pátek 24. července od 18:00. Podívejte se, kde sledovat utkání...

24. července 2026  17:23

ATP Kitzbühel 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Tenista Alexander Bublik na turnaji ve Švýcarsku.

V rakouském Kitzbühelu se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů, hraje se od 20. do 25. července 2026. Přečtěte si, kde turnaj sledovat živě, hrají i Češi.

24. července 2026  17:21

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

24. července 2026

Krejčíková vs. Šalková live: čtvrtfinále WTA Prague Open 2026

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

O postup mezi čtyři nejlepší zabojují na WTA Prague Open 2026 také Barbora Krejčíková a Dominika Šalková. Sledujte jejich první vzájemný zápas živě a online, hraje se v pátek 24. července odpoledne....

24. července 2026  16:48

Zbrojovka Brno - Sparta v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě, sázkové kurzy

Sparťanští fotbalisté slaví gól v přípravném zápase s Opavou.

V jednom z nejatraktivnějších duelů úvodního kola nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá Zbrojovka Brno pražskou Spartu. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 20:00. Podívejte se, kde...

24. července 2026  14:58

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sázky před ligou: Kdo vyhraje titul, první odvolaný kouč i gól z vlastní poloviny

Slávista Lukáš Provod (vpravo) a Václav Drchal z Bohemians

Fotbalovou ligu si můžete zpestřit řadou zábavných výzev. Trefit vítěze ligy? Proč ne, ale sázkové kanceláře nabízejí i o hodně zajímavější příležitosti. A některé s opravdu atraktivními kurzy....

24. července 2026  13:56

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec v TV: Kde sledovat 1. kolo Chance ligy živě, kurzy

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

V úvodním kole nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá Viktoria Plzeň na své půdě Slovan Liberec. Zápas se odehraje v sobotu 25. července od 17:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo...

24. července 2026  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×