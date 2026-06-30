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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Valentová – Plíšková
Zápas by měl odstartovat v úterý 30. června od 12:00 , jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.
|Datum:
|pondělí 29. června 2026 od 12:00
|Dějiště:
|Londýn, Velká Británie
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Eurosport, HBO Max
Sázkové kurzy na zápas Valentová – Plíšková
Základní kurzy
Tereza Valentová sází na aktivní tenis, snaží se diktovat tempo výměn a dostávat soupeřky pod tlak. V devatenácti letech prokázala i psychickou odolnost při přechodu z juniorského na seniorský okruh. Ve Wimbledonu loni prošla kvalifikací až do 2. kola hlavní soutěže, už o rok dříve navíc získala juniorský titul ve čtyřhře.
Karolína Plíšková vyznává agresivní hru od základní čáry. Opírá se o skvělý servis a razantní údery z obou stran. Snaží se výměny rychle ukončovat. Fanoušci jí často vyčítají slabší pohyb a malou bojovnost. Plíšková téměř celou sezonu 2025 nehrála kvůli zraněnému kotníku. Na elitní turnaje se vrátila na Australian Open 2026, kde došla do třetího kola.
Plíšková ve svém silném období patřila mezi nejnebezpečnější hráčky na rychlých površích. V roce 2017 byla dokonce osm týdnů světovou jedničkou v žebříčku WTA. Ve Wimbledonu je jejím nejlepším výsledkem finále z roku 2021, ve kterém podlehla Ashleigh Bartyové.
Příprava před Wimbledonem
- Tereza Valentová se před Wimbledonem představila na turnajích v Nottinghamu, kde vypadla v 1. kole s Marií Bouzkovou, a v Eastbourne, kde došla až do čtvrtfinále.
- Karolína Plíšková absolvovala travnatou přípravu v Londýně, kde postoupila do čtvrtfinále, a v Nottinghamu, kde skončila v semifinále po porážce s Marií Bouzkovou.
Vzájemné zápasy Valentové a Plíškové
První kolo Wimbledonu 2026 bude prvním vzájemným soubojem těchto hráček.