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Valentová - Plíšková: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

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  6:00

Česká tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Nottinghamu. | foto: Profimedia.cz

Český souboj hned na úvod tenisového Wimbledonu. Tereza Valentová v 1. kole slavného grandslamu vyzve ostřílenou Karolínu Plíškovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

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Kdy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě: Valentová – Plíšková

Zápas by měl odstartovat v úterý 30. června od 12:00 , jde ale jen o orientační čas. Přímý přenos najdou zájemci na Eurosportu, všechna utkání na online platformě HBO Max.

Datum:pondělí 29. června 2026 od 12:00
Dějiště:Londýn, Velká Británie
Vzájemné zápasy:0:0
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Eurosport, HBO Max

Sázkové kurzy na zápas Valentová – Plíšková

Základní kurzy

  • Výhra Valentové: 2,07
  • Výhra Plíškové 1,76

Tereza Valentová sází na aktivní tenis, snaží se diktovat tempo výměn a dostávat soupeřky pod tlak. V devatenácti letech prokázala i psychickou odolnost při přechodu z juniorského na seniorský okruh. Ve Wimbledonu loni prošla kvalifikací až do 2. kola hlavní soutěže, už o rok dříve navíc získala juniorský titul ve čtyřhře.

  • Mírnou favoritkou utkání je Karolína Plíšková, na kterou si můžete vsadit v kurzu 1,76. Za vsazených tisíc korun tak můžete v případě úspěchu získat 760 korun čistého.
  • Pokud se rozhodnete vsadit na Valentovou a váš tip bude správný, získáte za vsazených tisíc korun 1070 korun čistého.
  • Kromě předzápasových kurzů, můžete během samotného zápasu využít také LIVE sázky
  • Kurzy odpovídají době psaní tohoto článku a mohou se do startu utkání měnit.

Karolína Plíšková vyznává agresivní hru od základní čáry. Opírá se o skvělý servis a razantní údery z obou stran. Snaží se výměny rychle ukončovat. Fanoušci jí často vyčítají slabší pohyb a malou bojovnost. Plíšková téměř celou sezonu 2025 nehrála kvůli zraněnému kotníku. Na elitní turnaje se vrátila na Australian Open 2026, kde došla do třetího kola.

Plíšková ve svém silném období patřila mezi nejnebezpečnější hráčky na rychlých površích. V roce 2017 byla dokonce osm týdnů světovou jedničkou v žebříčku WTA. Ve Wimbledonu je jejím nejlepším výsledkem finále z roku 2021, ve kterém podlehla Ashleigh Bartyové.

Příprava před Wimbledonem

  • Tereza Valentová se před Wimbledonem představila na turnajích v Nottinghamu, kde vypadla v 1. kole s Marií Bouzkovou, a v Eastbourne, kde došla až do čtvrtfinále.
  • Karolína Plíšková absolvovala travnatou přípravu v Londýně, kde postoupila do čtvrtfinále, a v Nottinghamu, kde skončila v semifinále po porážce s Marií Bouzkovou.

Vzájemné zápasy Valentové a Plíškové

První kolo Wimbledonu 2026 bude prvním vzájemným soubojem těchto hráček.

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