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Kdy a kde sledovat Valentovou dnes (5. 11.) živě: live stream online
Turnaje v Hong Kongu se z českých tenistek účastní právě pouze Tereza Valentová, po úvodní soupeřce ji dnes čeká mnohem těžší prověrka. Alexandru Ealaovou ale zatím pokaždé porazila – ve čtvrtek 5. listopadu od 11:30 se dozvíme, jestli se jí to podaří i tentokrát. Livestream spustíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|čtvrtek 5. listopadu 2026 od 11:30
|Fáze:
|osmifinále
|Dějiště:
|Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong
|Vzájemné zápasy:
|2:0 pro Valentovou
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde, Sport 1
Televizní přenosy zajišťuje placený program Sport 1, který najdete u většiny poskytovatelů.
Kurzy na Valentovou a Ealaovou
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu české tenistce příliš nevěří, v době psaní tohoto článku se totiž kurz na postup pohyboval okolo hranice 2,50.
Ealaová přitom na posledních akcích nijak zvlášť nezářila, i tak je ale dle kurzů poměrně výraznou favoritkou s kurzem kolem 1,50.
Valentová si poradila s japonskou outsiderkou
Tereza Valentová zaujala od přechodu z trávy na hard semifinálovou účastí v Praze a prošla do finále menší akce ve Philadelphii, ostatní výsledky jsou ale trochu za očekáváním,
Stále teprve 19letá tenistka stihla v Asii odehrát turnaj v Ósace (osmifinále) a Tokiu, kde sice zvládla kvalifikaci, nestačila ale na slovenskou naději Pohánkovou. Ani zdejší duel proti Sakatsumeové nebyl z jejího pohledu jednoznačný, i přes 5 ztracených servisů ale zvládla soupeřku porazit beze ztráty setu.
V Hong Kongu startuje Valentová poprvé v kariéře, na posledním elitním turnaji roku ale bude mít co dělat, aby prošla i přes dnešní soupeřku.
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Ealaová vyřadila lucky losera Jonesovou
Alexandra Ealaová měla letos další skvělou sezonu, když brala titul v Birminghamu, došla do finále ve Washingtonu a na konto si připsala několik zajímavých skalpů. V posledních měsících to ale není úplně ono.
Kromě semifinále na Asijských hrách došla už od srpna už jen do nedávného čtvrtfinále v Tokiu, kde ji ale stejně jako předtím v Ning-pu zastavila Šnajderová. Zde proti Jonesové v prvním setu málem prohospodařila náskok 4:0, druhý set už byl jednoznačnější a nasazená dvojka nakonec nezaváhala.
Podnik v Hong Kongu absolvovala už loni a konečnou bylo právě osmifinále, kde sehrála třísetovou bitvu s pozdější šampionkou Mbokovou.
Jaká je aktuální forma obou tenistek?
|Valentová
|1. kolo
|vs. Sakacumeová (6:3, 7:5)
|Ealaová
|1. kolo
|vs. Jonesová (6:4, 6:3)
Vzájemné zápasy (H2H)
Tereza Valentová a Alexandra Ealaová už se utkaly celkem dvakrát, vždy to bylo na tvrdém povrchu. Česká tenistka zatím s filipínskou soupeřkou neztratila ani set.
- 9. 2. 2026 (tvrdý): Valentová 7:6, 6:1
- 14. 10. 2025 (tvrdý): Valentová 6:1, 6:2