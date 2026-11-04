Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Valentová vs. Ealaová v TV: Kde sledovat WTA Hong Kong 2026, kurzy

Kamil Jurek
  17:01

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open. | foto: ČTK

Tereza Valentová si na WTA 250 v Hong Kongu zahraje osmifinále, utká se v něm proti nasazené dvojce Alexandře Ealaové. Zatím ji v obou zápasech porazila, podaří se jí to i potřetí? Sledujte čtvrteční dopolední zápas v přímém přenosu online.
Valentová, Tereza 2,48
Eala, Alexandra 1,55

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat Valentovou dnes (5. 11.) živě: live stream online

Turnaje v Hong Kongu se z českých tenistek účastní právě pouze Tereza Valentová, po úvodní soupeřce ji dnes čeká mnohem těžší prověrka. Alexandru Ealaovou ale zatím pokaždé porazila – ve čtvrtek 5. listopadu od 11:30 se dozvíme, jestli se jí to podaří i tentokrát. Livestream spustíte u Tipsportu zde.

Valentová – Ealaová na WTA Hong Kong 2026
Datum:čtvrtek 5. listopadu 2026 od 11:30
Fáze:osmifinále
Dějiště:Victoria Park, Causeway Bay, Hong Kong
Vzájemné zápasy:2:0 pro Valentovou
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde, Sport 1

Televizní přenosy zajišťuje placený program Sport 1, který najdete u většiny poskytovatelů.

Kurzy na Valentovou a Ealaovou

Zajímavé kurzy

  • více než 19.5 gamů: 1,57
  • 3 sety v zápase: 2,41
  • kanár v zápase: 6,99

Bookmakeři Synot Tipu české tenistce příliš nevěří, v době psaní tohoto článku se totiž kurz na postup pohyboval okolo hranice 2,50.

Ealaová přitom na posledních akcích nijak zvlášť nezářila, i tak je ale dle kurzů poměrně výraznou favoritkou s kurzem kolem 1,50.

Valentová si poradila s japonskou outsiderkou

Tereza Valentová zaujala od přechodu z trávy na hard semifinálovou účastí v Praze a prošla do finále menší akce ve Philadelphii, ostatní výsledky jsou ale trochu za očekáváním,

Stále teprve 19letá tenistka stihla v Asii odehrát turnaj v Ósace (osmifinále) a Tokiu, kde sice zvládla kvalifikaci, nestačila ale na slovenskou naději Pohánkovou. Ani zdejší duel proti Sakatsumeové nebyl z jejího pohledu jednoznačný, i přes 5 ztracených servisů ale zvládla soupeřku porazit beze ztráty setu.

V Hong Kongu startuje Valentová poprvé v kariéře, na posledním elitním turnaji roku ale bude mít co dělat, aby prošla i přes dnešní soupeřku.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Ealaová vyřadila lucky losera Jonesovou

Alexandra Ealaová měla letos další skvělou sezonu, když brala titul v Birminghamu, došla do finále ve Washingtonu a na konto si připsala několik zajímavých skalpů. V posledních měsících to ale není úplně ono.

Kromě semifinále na Asijských hrách došla už od srpna už jen do nedávného čtvrtfinále v Tokiu, kde ji ale stejně jako předtím v Ning-pu zastavila Šnajderová. Zde proti Jonesové v prvním setu málem prohospodařila náskok 4:0, druhý set už byl jednoznačnější a nasazená dvojka nakonec nezaváhala.

Podnik v Hong Kongu absolvovala už loni a konečnou bylo právě osmifinále, kde sehrála třísetovou bitvu s pozdější šampionkou Mbokovou.

Jaká je aktuální forma obou tenistek?

Valentová a Ealaová v Hong Kongu 2026
Valentová
1. kolovs. Sakacumeová (6:3, 7:5)
Ealaová
1. kolovs. Jonesová (6:4, 6:3)

Vzájemné zápasy (H2H)

Tereza Valentová a Alexandra Ealaová už se utkaly celkem dvakrát, vždy to bylo na tvrdém povrchu. Česká tenistka zatím s filipínskou soupeřkou neztratila ani set.

  • 9. 2. 2026 (tvrdý): Valentová 7:6, 6:1
  • 14. 10. 2025 (tvrdý): Valentová 6:1, 6:2
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

Daniel Sanders během Rallye Dakar.

Rallye Dakar se ze Saúdské Arábie, která nemůže být dějištěm z bezpečnostních důvodů, přesune do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v...

Valentová vs. Ealaová v TV: Kde sledovat WTA Hong Kong 2026, kurzy

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.

Tereza Valentová si na WTA 250 v Hong Kongu zahraje osmifinále, utká se v něm proti nasazené dvojce Alexandře Ealaové. Zatím ji v obou zápasech porazila, podaří se jí to i potřetí? Sledujte čtvrteční...

4. listopadu 2026  17:01

Riga FC – Jablonec v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Jablonecký obránce Dušan Pavlovič si hlídá míč před Emmanuelem Ayaosim ze...

Jablonec se ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy představí na hřišti lotyšské Rigy. Oba týmy po nepovedeném víkendu usilují o první vítězství v soutěži. Kde čtvrteční utkání sledovat živě, jaká je...

4. listopadu 2026  14:58

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek byl ve středu 2. září 2026, přímé přenosy startují semifinálovým kolem,...

4. listopadu 2026  14:22

SuperStar 2026 živě: Kdo ze semifinále postoupí do TOP 10?

Jakub Prachař, Calin, Ewa Farna a Palo Habera v porotě SuperStar 2026

Pěvecká show SuperStar 2026 je tady s úvodním živým přenosem. V soutěži zůstává 20 nejlepších, ve středu 4. listopadu se rozhodne o postupujících do elitní desítky. Jaké jsou sázkové kurzy?

4. listopadu 2026  14:11

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

4. listopadu 2026  14:03

ATP Paříž Masters 2026: program, výsledky, Češi a kde sledovat živě

Novak Djokovič v prvním kole US Open

Jediným halovým turnajem kategorie ATP 1000 je Masters v Paříži, letos se hraje od 2. do 8. listopadu 2026. V akci uvidíme světovou špičku mužského tenisu, startují i Češi. Sledujte přímé přenosy...

4. listopadu 2026  11:16

Macháč vs. Fils v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Paříž 2026

Tomáš Macháč

Tomáš Macháč se na ATP Masters v Paříži dostal do 2. kola, utká se v něm proti nasazenému Arthuru Filsovi. Sledujte středeční večerní duel v přímém přenosu online.

4. listopadu 2026  11:15

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

4. listopadu 2026  10:40

Sparta – Bournemouth v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy a statistiky

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku.

Fotbalisté Sparty přivítají ve 4. kole Evropské ligy anglický Bournemouth. Letenští v posledních pěti soutěžních zápasech zvítězili pouze jednou a čtyřikrát vyšli střelecky naprázdno. Hosté naopak...

4. listopadu 2026  10:03

Kdo vyhraje MS v hokeji žen 2026? Kurzy, favorité a šance Češek

České hokejistky se připravují na zápas proti Švýcarsku.

Mistrovství světa v hokeji žen hostí od 6. do 16. listopadu dánská města Herning a Esbjerg. Turnaj se letos hraje v novém formátu, ve kterém jsou obě skupiny výkonnostně vyrovnané podle světového...

3. listopadu 2026  19:16

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana.

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový...

3. listopadu 2026  18:55

Lillestrøm - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy

Fotbalisté Viktorie Plzeň a Royalu Union Saint-Gilloise přicházejí na hřiště.

Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy se proti sobě postaví dva celky, které stále marně čekají na první vítězství v soutěži. Podaří se některému z týmů konečně zabrat? Kde utkání sledovat živě, v...

3. listopadu 2026  18:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.