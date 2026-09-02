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Nosková - Tararudíová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

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  15:47

Linda Nosková | foto: Reuters

Linda Nosková si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti Lanlaně Tararudíové z Thajska. Potvrdí česká wimbledonská šampionka roli favoritky? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

Dvaadvacetiletá Thajka v letošní sezoně ukázala výkonnostní progres a česká tenistka ji rozhodně nemůže podcenit.

Nosková – na US Open 2026
Datum:čtvrtek 3. září 2026 od 3:00
Fáze:2. kolo
Dějiště:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Vzájemné zápasy:0:0
Kde sledovat:živě u Tipsportu zde

V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.

Kurzy na Noskovou ve 2. kole US Open

Wimbledonská šampionka Nosková je samozřejmě výraznou favoritkou. Najejí výhru je kurz 1,23. Na soupeřku pak 4,66.

Tararudee, Lanlana 4,75
Nosková, Linda 1,22

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Nosková v 1. kole: Spousta chyb i skvělá otočka

Nosková se v úvodním kole proti Američance Katie Volynetsové pořádně zapotila. V prvním setu ztrácela už 2:5, ale od tohoto stavu získala deset gamů v řadě a nakonec vyhrála 7:5 a 6:1.

Nasazené šestce trvalo, než se rozkoukala. Chybovala, za aktivnější Volynetsovou, která do New Yorku přijela povzbuzena titulem z menšího turnaje, zaostávala. Jenže nepříznivé skóre Češku nastartovalo.

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Při vlastním podání odvrátila dva setboly na 3:6, za stavu 5:5 eliminovala pět brejkbolů. A vzápětí udeřila na returnu a dokonala obrat z 2:5 na 7:5.

Skvělá otočka ji uklidnila a ve druhém dějství si už počínala mnohem jistěji. Jediný game povolila 78. hráčce světa až za stavu 5:0, proměnila hned první mečbol. Nakonec jí tedy nevadilo ani 33 nevynucených chyb.

Poslední výsledky Lindy Noskové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
31. 8. 2026US Open1. koloNosková – Volynetsová7:5, 6:1
19. 8. 2026CincinnatičtvrtfináleAnisimovová – Nosková6:1, 6:4
18. 8. 2026Cincinnati3. koloNosková – Tausonová7:6(3), 6:2
15. 8. 2026Cincinnati2. koloNosková – Boulterová6:3, 6:3
6. 8. 2026Toronto2. koloMcNallyová – Nosková7:6(5), 6:1

Tararudeeová na úvod zvládla duel s Kalievovou

Tararudeeová si v prvním kole poradila s Elvinou Kalievovou. Thajka se mohla opřít především o velmi kvalitní první servis. Přestože ho do kurtu dostala jen v 49 procentech případů, po jeho trefení získala hned 84 procent výměn. Pomohla si také 11 esy, na druhou stranu vyrobila šest dvojchyb. V rozhodujících momentech byla Tararudeeová o něco přesnější – proměnila šest z 15 brejkbolů a celkově získala 121 bodů oproti 114 soupeřky. Právě efektivita v klíčových výměnách jí nakonec pomohla utkání po ztraceném druhém setu zlomit na svou stranu.

Poslední výsledky Lanlany Tararudíové
DatumTurnajKoloZápasVýsledek
30. 8. 2026US Open1. koloTararudee – Kalieva6:3, 6:7(4), 6:2
22. 8. 2026Monterreykvalifikace – 2. koloTimofeeva – Tararudee7:6(5), 2:6, 7:6(4)
13. 8. 2026Cincinnatikvalifikace – 2. koloSawangkaew – Tararudee6:4, 6:3
11. 8. 2026Cincinnatikvalifikace – 1. koloTararudee – Jones7:5, 7:5
5. 8. 2026Toronto2. koloAnisimova – Tararudeenehráno
3. 8. 2026Toronto1. koloTararudee – Jones7:6(2), 6:2
1. 8. 2026Torontokvalifikace – 1. koloTararudee – Qinwen Zheng6:3, 6:4

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