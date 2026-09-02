Dvaadvacetiletá Thajka v letošní sezoně ukázala výkonnostní progres a česká tenistka ji rozhodně nemůže podcenit.
|Datum:
|čtvrtek 3. září 2026 od 3:00
|Fáze:
|2. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
V televizi lze US Open sledovat živě díky oběma kanálům Eurosportu, případně využít online platformu HBO Max. Na rozdíl od Tipsportu jde ale o placené možnosti.
Kurzy na Noskovou ve 2. kole US Open
Wimbledonská šampionka Nosková je samozřejmě výraznou favoritkou. Najejí výhru je kurz 1,23. Na soupeřku pak 4,66.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Nosková v 1. kole: Spousta chyb i skvělá otočka
Nosková se v úvodním kole proti Američance Katie Volynetsové pořádně zapotila. V prvním setu ztrácela už 2:5, ale od tohoto stavu získala deset gamů v řadě a nakonec vyhrála 7:5 a 6:1.
Nasazené šestce trvalo, než se rozkoukala. Chybovala, za aktivnější Volynetsovou, která do New Yorku přijela povzbuzena titulem z menšího turnaje, zaostávala. Jenže nepříznivé skóre Češku nastartovalo.
|
US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
Při vlastním podání odvrátila dva setboly na 3:6, za stavu 5:5 eliminovala pět brejkbolů. A vzápětí udeřila na returnu a dokonala obrat z 2:5 na 7:5.
Skvělá otočka ji uklidnila a ve druhém dějství si už počínala mnohem jistěji. Jediný game povolila 78. hráčce světa až za stavu 5:0, proměnila hned první mečbol. Nakonec jí tedy nevadilo ani 33 nevynucených chyb.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|31. 8. 2026
|US Open
|1. kolo
|Nosková – Volynetsová
|7:5, 6:1
|19. 8. 2026
|Cincinnati
|čtvrtfinále
|Anisimovová – Nosková
|6:1, 6:4
|18. 8. 2026
|Cincinnati
|3. kolo
|Nosková – Tausonová
|7:6(3), 6:2
|15. 8. 2026
|Cincinnati
|2. kolo
|Nosková – Boulterová
|6:3, 6:3
|6. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|McNallyová – Nosková
|7:6(5), 6:1
Tararudeeová na úvod zvládla duel s Kalievovou
Tararudeeová si v prvním kole poradila s Elvinou Kalievovou. Thajka se mohla opřít především o velmi kvalitní první servis. Přestože ho do kurtu dostala jen v 49 procentech případů, po jeho trefení získala hned 84 procent výměn. Pomohla si také 11 esy, na druhou stranu vyrobila šest dvojchyb. V rozhodujících momentech byla Tararudeeová o něco přesnější – proměnila šest z 15 brejkbolů a celkově získala 121 bodů oproti 114 soupeřky. Právě efektivita v klíčových výměnách jí nakonec pomohla utkání po ztraceném druhém setu zlomit na svou stranu.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|30. 8. 2026
|US Open
|1. kolo
|Tararudee – Kalieva
|6:3, 6:7(4), 6:2
|22. 8. 2026
|Monterrey
|kvalifikace – 2. kolo
|Timofeeva – Tararudee
|7:6(5), 2:6, 7:6(4)
|13. 8. 2026
|Cincinnati
|kvalifikace – 2. kolo
|Sawangkaew – Tararudee
|6:4, 6:3
|11. 8. 2026
|Cincinnati
|kvalifikace – 1. kolo
|Tararudee – Jones
|7:5, 7:5
|5. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|Anisimova – Tararudee
|nehráno
|3. 8. 2026
|Toronto
|1. kolo
|Tararudee – Jones
|7:6(2), 6:2
|1. 8. 2026
|Toronto
|kvalifikace – 1. kolo
|Tararudee – Qinwen Zheng
|6:3, 6:4