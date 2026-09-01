Kdy a kde sledovat Bartůňkovou dnes (1.9.) živě: live stream online
Nikola Bartůňková může potvrdit letošní progres na posledním grandslamu sezony. V 1. kole US Open se utká s Majar Šarífovou. Tyto tenistky spolu ještě nikdy nehrály, k prvnímu zápasu dojde v úterý 1. září od 21:00. Přímý přenos naladíte u Tipsportu zde.
|Datum:
|úterý 1. září 2026 od 21:00
|Fáze:
|1. kolo
|Dějiště:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Vzájemné zápasy:
|0:0
|Kde sledovat:
|živě u Tipsportu zde
Televizní vysílání US Open 2026 zajišťují kanály Eurosport 1 a Eurosport 2, které má v nabídce například Telly. Využít lze i platformu HBO Max.
Kurzy na Bartůňkovou v 1. kole US Open
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu si myslí, že by dále měla jít česká tenistka, na její postup vypsali kurz okolo 1,24.
Šarífová se pokusí při šesté účasti na US Open poprvé překonat první kolo. Vsadit si na ni můžete ve vysokém kurzu 4,28.
Předzápasová nabídka SynotTipu je mnohem bohatší, další sázky jsou pak dostupné v průběhu samotného utkání.
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Bartůňková je letos na vzestupu
Nikola Bartůňková dorazila ke své premiéře na US Open ve velmi dobré formě. Po solidním tažení v kanadském Torontu, kde porazila Biancu Andreescuovou a nasazenou Claru Tausonovou a vypadla až ve třetím kole s Amandou Anisimovovou, zvládla dvě kola také v Cincinnati. Po obratu proti kvalifikantce Alexandře Charaevové podlehla Soraně Cîrsteaové.
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Ještě výrazněji se česká tenistka předvedla v Monterrey, kde prošla až do semifinále. Postupně zdolala Antonii Ruzicovou, En Šuo Liangovou a ve čtvrtfinále krajanku Darju Vidmanovou. V semifinále proti Elise Mertensové dokonce získala první set 6:1 a vedla 3:0, nakonec však belgické soupeřce podlehla. Bartůňková tak před US Open vyhrála šest z posledních devíti zápasů.
Letošní sezona naznačuje, že Bartůňková začíná mířit mezi širší světovou elitu. Zatímco rok 2025 zakončila na 129. místě žebříčku, letos se poprvé probila do Top 100 a postupně vystoupala až na současné kariérní maximum – 38. příčku.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|29. 8. 2026
|Monterrey
|SF
|Mertensová – Bartůňková 1:6, 6:2, 4:6
|28. 8. 2026
|Monterrey
|ČF
|Bartůňková – Vidmanová 6:4, 6:7 (3), 6:3
|26. 8. 2026
|Monterrey
|OF
|Bartůňková – Liang 6:7 (4), 7:5, 6:4
|24. 8. 2026
|Monterrey
|1. kolo
|Bartůňková – Ruzicová 6:4, 6:3
|15. 8. 2026
|Cincinnati
|2. kolo
|Cîrsteaová – Bartůňková 7:6 (5), 6:3
|14. 8. 2026
|Cincinnati
|1. kolo
|Bartůňková – Charaevová 4:6, 6:4, 6:3
|7. 8. 2026
|Toronto
|3. kolo
|Anisimovová – Bartůňková 3:6, 6:0, 6:4
|5. 8. 2026
|Toronto
|2. kolo
|Bartůňková – Tausonová 6:3, 6:4
|3. 8. 2026
|Toronto
|1. kolo
|Bartůňková – Andreescuová 7:5, 6:4
Šarífové se daří na antuce. Co americké betony?
Šarífová přijíždí na US Open s velmi zajímavou bilancí letošní sezony, její výsledky jsou však výrazně ovlivněné povrchem. Na antuce totiž egyptská tenistka prožila mimořádně povedené měsíce. V červnu ovládla turnaj ITF v Brescii a následně triumfovala také na WTA 125 v Contrexéville. V červenci pak přidala další titul v Jasech, kde ve finále převzala trofej po skreči Pauly Badosaové. Celkem tak letos na antuce vyhrála už 32 ze 44 zápasů.
Na přelomu července a srpna se navíc dostala do semifinále turnaje v Hamburku. Cestou porazila Simonu Waltertovou, Elsu Jacquemotovou a ve čtvrtfinále také Paulu Badosaovou, kterou zdolala po třísetové bitvě. V semifinále už nestačila na Tamaru Korpatschovou, které vzdala za stavu 1:6 a 0:2 ze svého pohledu. Po tomto utkání následovala téměř měsíční pauza a návrat na kurt až v Monterrey.
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Právě poslední část přípravy na US Open ale Šarífové příliš nevyšla. V Monterrey vypadla hned v prvním kole s Ukrajinkou Oleksandrou Oliynykovovou po setech 3:6 a 4:6. Na tvrdém povrch letos vyhrála jeden ze čtyř zápasů.
Třicetiletá Egypťanka je zkušenou hráčkou. Šarífová těží především z výrazného forhendu, kterým dokáže hrát s velkým topspinem. Na US Open se však zatím nikdy nedostala přes první kolo a v New Yorku tak bude proti Bartůňkové usilovat o vůbec první vítězství v hlavní soutěži.
|Datum
|Turnaj
|Kolo
|Zápas
|24. 8. 2026
|Monterrey
|1. kolo
|Oliynyková – Šarífová 6:3, 6:4
|25. 7. 2026
|Hamburk
|SF
|Korpatschová – Šarífová 6:1, 2:0 (skreč)
|24. 7. 2026
|Hamburk
|ČF
|Šarífová – Badosová 7:6 (4), 6:7 (2), 6:4
|23. 7. 2026
|Hamburk
|OF
|Šarífová – Jacquemotová 6:2, 6:3
|22. 7. 2026
|Hamburk
|1. kolo
|Šarífová – Waltertová 5:7, 6:4, 7:6 (3)
|20. 7. 2026
|Iasi
|F
|Šarífová – Badosová 6:4, 4:0 (skreč)
|18. 7. 2026
|Iasi
|SF
|Šarífová – Oliynyková 6:3, 6:1
|17. 7. 2026
|Iasi
|ČF
|Šarífová – Putintsevová 6:2, 3:6, 7:6 (5)
|16. 7. 2026
|Iasi
|OF
|Šarífová – Quevedová 6:3, 7:6 (2)
|14. 7. 2026
|Iasi
|1. kolo
|Šarífová – Galfiová 6:2, 6:0