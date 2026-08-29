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US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Kamil Jurek
  15:46

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají semifinále smíšené čtyřhry na US Open. | foto: AP

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich program, výsledky a sledujte je v přímých přenosech.
US Open 2026 – tenis
Termín:30. srpna – 13. září 2026
Místo:USTA Billie Jean King National Tennis Center
Kategorie:grandslam
Pavouk:128 hráčů a 128 hráček ve dvouhře
Povrch:tvrdý
Prize money:108 000 000 $
Kurzy:u SynotTipu zde
Přenosy:u Tipsportu zde
Poslední vítěz:Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenková

Výsledky US Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi a Češky

V následující tabulce najdete kompletní program českých tenistek a tenistů na US Open 2026 v New Yorku. Od čtvrtfinálové fáze přinášíme výsledky všech hráčů. Dojde na obhajobu Aryny Sabalenkové a Carlose Alcaraze, který se vrací po zranění?

Mezi ženami má Česko početné zastoupení v podobě 12 hráček.

US Open 2026 ženy – výsledky dvouhry
1. kolo
Nosková – Volynetsová31.8.
Muchová – Krausová31.8.
Bouzková – Jacquemotová31.8.
Krejčíková – Rachimovová30.8., 17:00
Bejlek – Bucsaová31.8.
Bartůňková – Šarífová31.8.
Siniaková – Cocciarettová31.8.
Valentová – Potapovová31.8.
Plíšková – Vandewinkelová30.8., 21:00
Viďmanová – Bouzasová31.8.
Knutson – Lysová31.8.
Havlíčková – Bondárová31.8.

Mužská část je o něco skromnější, přesto je účast 5 českých tenistů velice solidní.

US Open 2026 muži – výsledky dvouhry
1. kolo
Menšík – Močizuki31.8.
Lehečka – Carreño Busta30.8., 17:00
Macháč – Samuel30.8., 19:00
Kopřiva – Etcheverry30.8., 22:00
Svrčina – Royer31.8.

Češi na US Open 2026: v akci celkem 17 nadějí

Český tenis je opět hodně vidět, na US Open 2026 totiž uvidíme celkem 17 hráčů – 12 žen a 5 mužů.

Hned deset tenistek se na tento grandslamový turnaj dostalo díky svému žebříčku, dvě další Češky prošly náročnou tříkolovou kvalifikací. Mužská část nabídne celkem pět nadějí, čtyři se dostali přímo, jeden uspěl v kvalifikaci.

Více hráčů a hráček s českou vlaječkou jsme viděli naposledy na US Open 2005, kdy šlo o 18 našich reprezentantů.

Mezi 32 nasazených se dostalo celkem pět českých žen a dva muži.

Čeští hráči na US Open 2026 ve dvouhře

Nejvýše nasazení pro US Open 2026
#TenistaTenistka
1Alexander ZverevAryna Sabalenková
2Carlos AlcarazJelena Rybakinová
3Félix Auger-AliassimeJessica Pegulaová
4Novak DjokovičCoco Gauffová
5Flavio CobolliMirra Andrejevová
6Alex de MinaurLinda Nosková
7Daniil MedveděvKarolína Muchová
8Ben SheltonIga Šwiateková

Carlos Alcaraz pózuje s pohárem pro šampiona US Open.

Sázkové kurzy na vítěze letošního US Open

Synot Tip má ve své nabídce nejen kurzy na jednotlivé zápasy, ale také na celkové šampiony. Bookmakeři si myslí, že mezi muži mají největší naděje Carlos Alcaraz, Alexander Zverev či Novak Djokovič, ostatní už jsou ohodnoceni kurzem nad 10,00.

U žen je papírovou favoritkou Aryna Sabalenková, věří se ale také Coco Gauffové či Ize Šwiatekové. V širším okruhu najdeme i jména Karolíny Muchové a Lindy Noskové, které si to spolu rozdaly o titul v nedávném finále Wimbledonu.

US Open 2026 – kurzoví favorité
Hráč/hráčkaKurz
Carlos Alcaraz3,20
Alexander Zverev3,75
Novak Djokovič7,50
Jakub Menšík34,00
Jiří Lehečka51,00
Aryna Sabalenková4,05
Coco Gauffová5,90
Iga Šwiateková6,00
Karolína Muchová28,50
Linda Nosková28,60

Grandslam US Open 2026 – program po kolech (dvouhra)

DatumKolo
30. srpna – 1. září (ne–út)1. kolo
2. – 3. září (st–čt)2. kolo
4. – 5. září (pá–so)3. kolo
6. – 7. září (ne–po)osmifinále
8. – 9.září (út–st)čtvrtfinále
10. – 11. září (čt–pá)semifinále
12. září (sobota)finále žen
13. září (neděle)finále mužů

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Kde sledovat tenisové US Open 2026 živě v TV a live stream online

Grandslamové turnaje mají sázkové kanceláře pokryté nejen kurzově, ale také v podobě přímých přenosů. Platí to o společnostech Tipsport a Chance, u kterých si navíc nově zaregistrovaní přijdou na zajímavý vstupní bonus.

Sledování US Open v televizi je možné díky placeným kanálům Eurosport, které mají v nabídkách například:

Posloužit může také online platforma HBO Max, kde nejdou zájemci všechny přímé přenosy ze všech kurtů.

Prize money pro US Open je opět rekordní

Na tenisových grandslamech se rozdávají obrovské peníze. Při letošním US Open je to 108 000 000 $, což je v přepočtu asi 2,25 miliardy korun. Jde o dvacetiprocentní nárůst proti poslednímu ročníku.

Muži a ženy mají odměny stejné, šampioni dvouhry si přilepší o 5,5 milionu dolarů. To je necelých 115 milionů korun. Odměny za jednotlivé fáze jsou následující:

  • vítěz/ka: 5 500 000 $
  • finále: 2 800 000 $
  • semifinále: 1 450 000 $
  • čtvrtfinále: 780 000 $
  • osmifinále: 480 000 $
  • třetí kolo: 290 000 $
  • druhé kolo: 190 000 $
  • první kolo: 140 000 $

Vítězové US Open a historie turnaje

US Open je druhým nejstarším grandslamem v tenise, první ročník se uskutečnil už v roce 1881. Dlouhá léta se hrálo na trávě, tři ročníky se uskutečnily na trávě (1975 – 1977) a od té doby už je pro turnaj specifický tvrdý povrch.

Měnilo se i dějiště, z Newportu se akce dostala až do Národního tenisového centra Billie Jean Kingové, kde se v části Flushing Meadows–Corona Park v newyorském Queensu hraje dodnes.

Od otevřené éry (1968) mají nejvíce titulů mezi muži Pete Sampras, Jimmy Connors a Roger Federer – všichni zvítězili celkem 5×. U žen vládnou této statistice Serena Williamsová a Chris Evertová se šesti trofejemi.

Posledními českými šampiony zůstávají Ivan Lendl (1987) a Hana Mandlíková (1985), mnohem větší úspěchy mají deblisté a deblistky. Českých vítězů je hned několik, poslední jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (2022).

US Open – poslední vítězové
RokDvouhraČtyřhra
2025Carlos AlcarazGranollers / Zeballos
Aryna SabalenkováDabrowská / Routliffeová
2024Jannik SinnerPurcell / Thompson
Aryna SabalenkováL.Kičenoková / Ostapenková
2023Novak DjokovičRam / Salisbury
Cori GauffováDabrowská / Routliffeová
2022Carlos AlcarazRam / Salisbury
Iga ŠwiatekováKrejčíková / Siniaková
2021Daniil MedvedevRam / Salisbury
Emma RaducanuováStosurová / Čang
2020Dominic ThiemPavić / Soares
Naomi ÓsakaováSiegemundová / Zvonarevová
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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