|US Open 2026 – tenis
|Termín:
|30. srpna – 13. září 2026
|Místo:
|USTA Billie Jean King National Tennis Center
|Kategorie:
|grandslam
|Pavouk:
|128 hráčů a 128 hráček ve dvouhře
|Povrch:
|tvrdý
|Prize money:
|108 000 000 $
|Kurzy:
|u SynotTipu zde
|Přenosy:
|u Tipsportu zde
|Poslední vítěz:
|Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenková
Výsledky US Open 2026 (dvouhra), kdy hrají Češi a Češky
V následující tabulce najdete kompletní program českých tenistek a tenistů na US Open 2026 v New Yorku. Od čtvrtfinálové fáze přinášíme výsledky všech hráčů. Dojde na obhajobu Aryny Sabalenkové a Carlose Alcaraze, který se vrací po zranění?
Mezi ženami má Česko početné zastoupení v podobě 12 hráček.
|1. kolo
|Nosková – Volynetsová
|31.8.
|Muchová – Krausová
|31.8.
|Bouzková – Jacquemotová
|31.8.
|Krejčíková – Rachimovová
|30.8., 17:00
|Bejlek – Bucsaová
|31.8.
|Bartůňková – Šarífová
|31.8.
|Siniaková – Cocciarettová
|31.8.
|Valentová – Potapovová
|31.8.
|Plíšková – Vandewinkelová
|30.8., 21:00
|Viďmanová – Bouzasová
|31.8.
|Knutson – Lysová
|31.8.
|Havlíčková – Bondárová
|31.8.
Mužská část je o něco skromnější, přesto je účast 5 českých tenistů velice solidní.
|1. kolo
|Menšík – Močizuki
|31.8.
|Lehečka – Carreño Busta
|30.8., 17:00
|Macháč – Samuel
|30.8., 19:00
|Kopřiva – Etcheverry
|30.8., 22:00
|Svrčina – Royer
|31.8.
Češi na US Open 2026: v akci celkem 17 nadějí
Český tenis je opět hodně vidět, na US Open 2026 totiž uvidíme celkem 17 hráčů – 12 žen a 5 mužů.
Hned deset tenistek se na tento grandslamový turnaj dostalo díky svému žebříčku, dvě další Češky prošly náročnou tříkolovou kvalifikací. Mužská část nabídne celkem pět nadějí, čtyři se dostali přímo, jeden uspěl v kvalifikaci.
Více hráčů a hráček s českou vlaječkou jsme viděli naposledy na US Open 2005, kdy šlo o 18 našich reprezentantů.
Mezi 32 nasazených se dostalo celkem pět českých žen a dva muži.
Čeští hráči na US Open 2026 ve dvouhře
|#
|Tenista
|Tenistka
|1
|Alexander Zverev
|Aryna Sabalenková
|2
|Carlos Alcaraz
|Jelena Rybakinová
|3
|Félix Auger-Aliassime
|Jessica Pegulaová
|4
|Novak Djokovič
|Coco Gauffová
|5
|Flavio Cobolli
|Mirra Andrejevová
|6
|Alex de Minaur
|Linda Nosková
|7
|Daniil Medveděv
|Karolína Muchová
|8
|Ben Shelton
|Iga Šwiateková
Sázkové kurzy na vítěze letošního US Open
Synot Tip má ve své nabídce nejen kurzy na jednotlivé zápasy, ale také na celkové šampiony. Bookmakeři si myslí, že mezi muži mají největší naděje Carlos Alcaraz, Alexander Zverev či Novak Djokovič, ostatní už jsou ohodnoceni kurzem nad 10,00.
U žen je papírovou favoritkou Aryna Sabalenková, věří se ale také Coco Gauffové či Ize Šwiatekové. V širším okruhu najdeme i jména Karolíny Muchové a Lindy Noskové, které si to spolu rozdaly o titul v nedávném finále Wimbledonu.
|Hráč/hráčka
|Kurz
|Carlos Alcaraz
|3,20
|Alexander Zverev
|3,75
|Novak Djokovič
|7,50
|Jakub Menšík
|34,00
|Jiří Lehečka
|51,00
|Aryna Sabalenková
|4,05
|Coco Gauffová
|5,90
|Iga Šwiateková
|6,00
|Karolína Muchová
|28,50
|Linda Nosková
|28,60
Grandslam US Open 2026 – program po kolech (dvouhra)
|Datum
|Kolo
|30. srpna – 1. září (ne–út)
|1. kolo
|2. – 3. září (st–čt)
|2. kolo
|4. – 5. září (pá–so)
|3. kolo
|6. – 7. září (ne–po)
|osmifinále
|8. – 9.září (út–st)
|čtvrtfinále
|10. – 11. září (čt–pá)
|semifinále
|12. září (sobota)
|finále žen
|13. září (neděle)
|finále mužů
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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky
Kde sledovat tenisové US Open 2026 živě v TV a live stream online
Grandslamové turnaje mají sázkové kanceláře pokryté nejen kurzově, ale také v podobě přímých přenosů. Platí to o společnostech Tipsport a Chance, u kterých si navíc nově zaregistrovaní přijdou na zajímavý vstupní bonus.
Sledování US Open v televizi je možné díky placeným kanálům Eurosport, které mají v nabídkách například:
- Telly – sledujte online zde
- Magenta TV
- Oneplay
- Vodafone TV
Posloužit může také online platforma HBO Max, kde nejdou zájemci všechny přímé přenosy ze všech kurtů.
Prize money pro US Open je opět rekordní
Na tenisových grandslamech se rozdávají obrovské peníze. Při letošním US Open je to 108 000 000 $, což je v přepočtu asi 2,25 miliardy korun. Jde o dvacetiprocentní nárůst proti poslednímu ročníku.
Muži a ženy mají odměny stejné, šampioni dvouhry si přilepší o 5,5 milionu dolarů. To je necelých 115 milionů korun. Odměny za jednotlivé fáze jsou následující:
- vítěz/ka: 5 500 000 $
- finále: 2 800 000 $
- semifinále: 1 450 000 $
- čtvrtfinále: 780 000 $
- osmifinále: 480 000 $
- třetí kolo: 290 000 $
- druhé kolo: 190 000 $
- první kolo: 140 000 $
Vítězové US Open a historie turnaje
US Open je druhým nejstarším grandslamem v tenise, první ročník se uskutečnil už v roce 1881. Dlouhá léta se hrálo na trávě, tři ročníky se uskutečnily na trávě (1975 – 1977) a od té doby už je pro turnaj specifický tvrdý povrch.
Měnilo se i dějiště, z Newportu se akce dostala až do Národního tenisového centra Billie Jean Kingové, kde se v části Flushing Meadows–Corona Park v newyorském Queensu hraje dodnes.
Od otevřené éry (1968) mají nejvíce titulů mezi muži Pete Sampras, Jimmy Connors a Roger Federer – všichni zvítězili celkem 5×. U žen vládnou této statistice Serena Williamsová a Chris Evertová se šesti trofejemi.
Posledními českými šampiony zůstávají Ivan Lendl (1987) a Hana Mandlíková (1985), mnohem větší úspěchy mají deblisté a deblistky. Českých vítězů je hned několik, poslední jsou Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (2022).
|Rok
|Dvouhra
|Čtyřhra
|2025
|Carlos Alcaraz
|Granollers / Zeballos
|Aryna Sabalenková
|Dabrowská / Routliffeová
|2024
|Jannik Sinner
|Purcell / Thompson
|Aryna Sabalenková
|L.Kičenoková / Ostapenková
|2023
|Novak Djokovič
|Ram / Salisbury
|Cori Gauffová
|Dabrowská / Routliffeová
|2022
|Carlos Alcaraz
|Ram / Salisbury
|Iga Šwiateková
|Krejčíková / Siniaková
|2021
|Daniil Medvedev
|Ram / Salisbury
|Emma Raducanuová
|Stosurová / Čang
|2020
|Dominic Thiem
|Pavić / Soares
|Naomi Ósakaová
|Siegemundová / Zvonarevová