|Zápas
|Jakub Menšík vs. Learner Tien
|Soutěž
|US Open 2026 (3. kolo / 1/16-finále, mužská dvouhra)
|Datum a čas
|Neděle 6. září 2026 od 02:30 SELČ (noc ze soboty na neděli)
|Místo konání
|USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
|Soupeř pro osmifinále
|Karen Chačanov / Benjamin Bonzi
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|Eurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)
Kde sledovat Jakuba Menšíka živě: TV přenos a online live stream zdarma
- TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
- Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
- Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport zde a Chance.
- Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.
Kurzy na zápas Menšík vs. Tien
Zajímavé sázkové příležitosti na zápas:
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip je mírným favoritem americký tenista Learner Tien s kurzem 1,77. Na vítězství a premiérový postup Jakuba Menšíka do osmifinále US Open vypsali bookmakeři kurz 2,16.
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Forma a aktuální rozpoložení hráčů
Jakub Menšík
Český reprezentant (18. hráč žebříčku ATP, nejlépe byl 12.) přijížděl do New Yorku s otazníky ohledně fyzické připravenosti a zvládání náročného zámořského klimatu.
Na severoamerických betonech však posbíral už 8 výher (mimo jiné osmifinále ve Washingtonu a čtvrtfinále v Cincinnati). Na US Open zatím ztratil jediný set – v prvním kole vyřadil Šintara Močizukiho (6:1, 6:4, 7:5) a ve druhém přehrál Rakušana Jurije Rodionova (6:3, 3:6, 6:2, 6:3).
Menšík letos prožívá průlomový grandslamový ročník – do druhého týdne prošel jak na Australian Open (osmifinále), tak na Roland Garros (semifinále). Ve 3. kole US Open se představí už potřetí v kariéře, dosud v něm má ale bilanci 0:2 a na vytoužené newyorské osmifinále stále čeká.
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|03. 09. 2026
|US Open
|Jurij Rodionov
|3:1 (výhra)
|01. 09. 2026
|US Open
|Šintaro Močizuki
|3:0 (výhra)
|19. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Thiago Agustín Tirante
|1:2 (prohra)
|18. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Rinky Hijikata
|2:0 (výhra)
|15. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Mattia Bellucci
|2:1 (výhra)
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Learner Tien
Dvacetiletý Američan (15. na žebříčku ATP) zažívá skvělé léto. Po nevydařené trávě a brzkém konci ve Washingtonu chytil fazónu životním tažením do semifinále turnaje Masters v Montrealu, kde podlehl až pozdějšímu šampionovi Benu Sheltonovi.
Na US Open v minulosti čtyřikrát za sebou vypadl hned v úvodním kole, letos však v areálu Flushing Meadows září. V dosavadním průběhu neztratil ani sadu – po hladkém vítězství nad Nunem Borgesem (6:4, 6:1, 6:2) ukončil ve 2. kole pod reflektory dvorce Louise Armstronga grandslamovou kariéru loučícího se veterána Gaëla Monfilse (6:3, 6:4, 6:3).
Tien se opírá o mimořádnou mezihru, fyzickou odolnost a skvělý pohyb. V letošní sezoně drží proti hráčům z elitní světové dvacítky vyrovnanou bilanci 5 výher a 5 porážek.
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|04. 09. 2026
|US Open
|Gaël Monfils
|3:0 (výhra)
|01. 09. 2026
|US Open
|Nuno Borges
|3:0 (výhra)
|19. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Frances Tiafoe
|1:2 (prohra)
|16. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Sebastián Báez
|2:0 (výhra)
|13. 08. 2026
|ATP Montreal
|Ben Shelton
|0:2 (prohra)
Vzájemná bilance a pavouk turnaje
- H2H bilance: Tien vede 1:0. Jediný vzájemný duel odehráli tito soupeři na konci roku 2024 v rámci základní skupiny turnaje Next Gen ATP Finals v Džiddě. V dramatické pětisetové bitvě se zkrácenými sety tehdy zvítězil Tien výsledkem 4:3, 4:3, 2:4, 2:4, 4:3. Sobotní duel v New Yorku tak bude jejich vůbec prvním plnohodnotným střetnutím na klasickém okruhu ATP a na grandslamové scéně.
- Potenciální soupeř pro 4. kolo (osmifinále): Vítěz souboje Menšík vs. Tien narazí v boji o čtvrtfinále na úspěšnějšího z dvojice Karen Chačanov vs. Benjamin Bonzi.