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Menšík vs. Tien na US Open 2026: Zápasové informace, kurzy a přímý přenos

Kristýna Polášková
  10:36

Jakub Menšík se raduje ze získané výměny ve druhém kole US Open. | foto: AP

Jakub Menšík ve 3. kole newyorského grandslamu vyzve dvacetiletého domácího talenta Learnera Tiena. Zatímco Menšík těží z výborného servisu a příznivého losu z úvodních kol, Tien dorazil do Flushing Meadows v životní herní i fyzické pohodě a v New Yorku dosud neztratil jediný set. Přečtěte si detailní předzápasovou analýzu, statistiky, kompletní sázkové kurzy i informace o živém vysílání.
ZápasJakub Menšík vs. Learner Tien
SoutěžUS Open 2026 (3. kolo / 1/16-finále, mužská dvouhra)
Datum a časNeděle 6. září 2026 od 02:30 SELČ (noc ze soboty na neděli)
Místo konáníUSTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
Soupeř pro osmifináleKaren Chačanov / Benjamin Bonzi
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěEurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)

Kde sledovat Jakuba Menšíka živě: TV přenos a online live stream zdarma

  • TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
  • Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
  • Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport zde a Chance.
  • Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.

Kurzy na zápas Menšík vs. Tien

Zajímavé sázkové příležitosti na zápas:

  • Více než 3,5 setů: 1,44
  • Méně než 3,5 setů: 2,53

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip je mírným favoritem americký tenista Learner Tien s kurzem 1,77. Na vítězství a premiérový postup Jakuba Menšíka do osmifinále US Open vypsali bookmakeři kurz 2,16.

Menšík, Jakub 2,16
Tien, Learner 1,77

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Forma a aktuální rozpoložení hráčů

Jakub Menšík

Český reprezentant (18. hráč žebříčku ATP, nejlépe byl 12.) přijížděl do New Yorku s otazníky ohledně fyzické připravenosti a zvládání náročného zámořského klimatu.

Na severoamerických betonech však posbíral už 8 výher (mimo jiné osmifinále ve Washingtonu a čtvrtfinále v Cincinnati). Na US Open zatím ztratil jediný set – v prvním kole vyřadil Šintara Močizukiho (6:1, 6:4, 7:5) a ve druhém přehrál Rakušana Jurije Rodionova (6:3, 3:6, 6:2, 6:3).

Menšík letos prožívá průlomový grandslamový ročník – do druhého týdne prošel jak na Australian Open (osmifinále), tak na Roland Garros (semifinále). Ve 3. kole US Open se představí už potřetí v kariéře, dosud v něm má ale bilanci 0:2 a na vytoužené newyorské osmifinále stále čeká.

Poslední zápasy Jakuba Menšíka
DatumTurnajSoupeřVýsledek
03. 09. 2026US OpenJurij Rodionov3:1 (výhra)
01. 09. 2026US OpenŠintaro Močizuki3:0 (výhra)
19. 08. 2026ATP CincinnatiThiago Agustín Tirante1:2 (prohra)
18. 08. 2026ATP CincinnatiRinky Hijikata2:0 (výhra)
15. 08. 2026ATP CincinnatiMattia Bellucci2:1 (výhra)

Kde sledovat US Open 2026 živě? Live streamy online i v TV

Learner Tien

Dvacetiletý Američan (15. na žebříčku ATP) zažívá skvělé léto. Po nevydařené trávě a brzkém konci ve Washingtonu chytil fazónu životním tažením do semifinále turnaje Masters v Montrealu, kde podlehl až pozdějšímu šampionovi Benu Sheltonovi.

Na US Open v minulosti čtyřikrát za sebou vypadl hned v úvodním kole, letos však v areálu Flushing Meadows září. V dosavadním průběhu neztratil ani sadu – po hladkém vítězství nad Nunem Borgesem (6:4, 6:1, 6:2) ukončil ve 2. kole pod reflektory dvorce Louise Armstronga grandslamovou kariéru loučícího se veterána Gaëla Monfilse (6:3, 6:4, 6:3).

Tien se opírá o mimořádnou mezihru, fyzickou odolnost a skvělý pohyb. V letošní sezoně drží proti hráčům z elitní světové dvacítky vyrovnanou bilanci 5 výher a 5 porážek.

Poslední zápasy Learnera Tiena
DatumTurnajSoupeřVýsledek
04. 09. 2026US OpenGaël Monfils3:0 (výhra)
01. 09. 2026US OpenNuno Borges3:0 (výhra)
19. 08. 2026ATP CincinnatiFrances Tiafoe1:2 (prohra)
16. 08. 2026ATP CincinnatiSebastián Báez2:0 (výhra)
13. 08. 2026ATP MontrealBen Shelton0:2 (prohra)

Vzájemná bilance a pavouk turnaje

  • H2H bilance: Tien vede 1:0. Jediný vzájemný duel odehráli tito soupeři na konci roku 2024 v rámci základní skupiny turnaje Next Gen ATP Finals v Džiddě. V dramatické pětisetové bitvě se zkrácenými sety tehdy zvítězil Tien výsledkem 4:3, 4:3, 2:4, 2:4, 4:3. Sobotní duel v New Yorku tak bude jejich vůbec prvním plnohodnotným střetnutím na klasickém okruhu ATP a na grandslamové scéně.
  • Potenciální soupeř pro 4. kolo (osmifinále): Vítěz souboje Menšík vs. Tien narazí v boji o čtvrtfinále na úspěšnějšího z dvojice Karen Chačanov vs. Benjamin Bonzi.
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