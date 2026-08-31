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Menšík vs. Močizuki na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Kristýna Polášková
  12:56

Jakub Menšík slaví vítězství ve smíšené čtyřhře na US Open. | foto: AP

Jakub Menšík vstupuje do dvouhry US Open 2026 povzbuzen čerstvým ziskem grandslamového titulu v mixu po boku Karolíny Muchové. V 1. kole singlu bude jako velký favorit hájit svou dosud stoprocentní bilanci v úvodních zápasech v New Yorku proti japonskému lucky loserovi Šintaru Močizukimu. Přečtěte si zápasový rozbor, přehled kurzů a informace o přímém přenosu.
ZápasJakub Menšík vs. Šintaro Močizuki
SoutěžUS Open 2026 (1. kolo, mužská dvouhra)
Datum a časPondělí 31. srpna 2026 od 22:00 SELČ
Místo konáníUSTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
Soupeř pro 2. koloJurij Rodionov (Q) / Giovanni Mpetshi Perricard
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěEurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)

Kde sledovat Jakuba Menšíka živě: TV přenos a live stream zdarma

    • TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
    • Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
    • Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport a Chance.
    • Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.
Menšík, Jakub 1,11
Mochizuki, Shintaro 7,29

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Kurzy na zápas Menšík vs. Močizuki

Zajímavé kurzy:

  • Přesný výsledek 3:0 na sety pro Menšíka: kurz 1,69
  • Přesný výsledek 3:1 na sety pro Menšíka: kurz 3,30

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jednoznačným favoritem. Na vítězství Jakuba Menšíka je vypsán nízký kurz 1,11, zatímco na překvapení v podobě triumfu Šintara Močizukiho si můžete vsadit v kurzu 7,29.

Forma a aktuální rozpoložení hráčů

Jakub Menšík

Světová osmnáctka a nasazená sedmnáctka turnaje má v roce 2026 na kontě solidní bilanci 30 výher a 15 porážek (21–9 na tvrdém povrchu), jejímž vrcholem byl zisk titulu v Aucklandu. V Montrealu se blýskl postupem do čtvrtfinále a v Cincinnati si zahrál osmifinále. Ze tří porážek během tohoto přípravného období skončily dvě ve vyčerpávajících třísetových bitvách proti Brandonu Nakashimovi a Thiagu Agustínu Tirantemu, zatímco v Montrealu nestačil ve dvou setech na Bena Sheltona. Na grandslamech si letos drží stabilní výkonnost, když na Australian Open, Roland Garros i ve Wimbledonu prošel minimálně do 2. kola.

Poslední zápasy Jakuba Menšíka:
DatumTurnajSoupeřVýsledek
19. 08. 2026ATP CincinnatiThiago Agustín Tirante1:2 (prohra)
18. 08. 2026ATP CincinnatiRinky Hijikata2:0 (výhra)
15. 08. 2026ATP CincinnatiMattia Bellucci2:1 (výhra)
12. 08. 2026ATP MontrealBen Shelton0:2 (prohra)
10. 08. 2026ATP MontrealBotic van de Zandschulp2:0 (výhra)

Šintaro Močizuki

Třiadvacetiletý Japonec (117. na žebříčku ATP) oživil jinak průměrnou sezonu během travnaté části, kdy překvapil postupem do osmifinále Wimbledonu. Na severoamerických betonech posbíral napříč úrovněmi sedm výher. V New Yorku sice v závěrečném kole kvalifikace podlehl Francescu Passarovi (0:2), do hlavní soutěže se však dostal jako šťastný poražený (lucky loser). Proti hráčům z elitní světové dvacítky má však v kariéře nelichotivou bilanci 1 výhry a 8 porážek.

Poslední zápasy Šintara Močizukiho:
DatumTurnajSoupeřVýsledek
28. 08. 2026US Open (kvalifikace)Francesco Passaro0:2 (prohra)
26. 08. 2026US Open (kvalifikace)Braden Shick2:0 (výhra)
25. 08. 2026US Open (kvalifikace)Daniel Milavsky2:0 (výhra)
19. 08. 2026Challenger GranbySoonwoo Kwon1:2 (prohra)
12. 08. 2026ATP Cincinnati (kvalifikace)J.J. Wolf1:2 (prohra)

Vzájemné zápasy a pohled do pavouka

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Na okruhu ATP na sebe oba narazí poprvé, celkově však jde o jejich druhý vzájemný zápas. Jediné dosavadní měření sil proběhlo v roce 2023 na antukovém challengeru v Ostravě, kde japonský tenista otočil zápas a zvítězil 2:1 na sety.

Vzájemné zápasy
DatumTurnaj / PovrchZápasVýsledek
27. 04. 2023Ostrava Challenger (antuka)Jakub Menšík – Šintaro Močizuki1:2 (6:1, 2:6, 6:7)
  • Potenciální soupeři pro další kola: Vítěz tohoto střetnutí se ve 2. kole US Open utká s lepším z dvojice Jurij Rodionov vs. Giovanni Mpetshi Perricard.
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