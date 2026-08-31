|Zápas
|Jakub Menšík vs. Šintaro Močizuki
|Soutěž
|US Open 2026 (1. kolo, mužská dvouhra)
|Datum a čas
|Pondělí 31. srpna 2026 od 22:00 SELČ
|Místo konání
|USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
|Soupeř pro 2. kolo
|Jurij Rodionov (Q) / Giovanni Mpetshi Perricard
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|Eurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)
Kde sledovat Jakuba Menšíka živě: TV přenos a live stream zdarma
- TV přenos: Kompletní televizní vysílání z newyorských kurtů zajistí pro české fanoušky sportovní kanály Eurosport.
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- Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.
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Kurzy na zápas Menšík vs. Močizuki
Zajímavé kurzy:
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip je český reprezentant
jednoznačným favoritem. Na vítězství Jakuba Menšíka je vypsán nízký kurz 1,11, zatímco na překvapení v podobě triumfu Šintara Močizukiho si můžete vsadit v kurzu 7,29.
Forma a aktuální rozpoložení hráčů
Jakub Menšík
Světová osmnáctka a nasazená sedmnáctka turnaje má v roce 2026 na kontě solidní bilanci 30 výher a 15 porážek (21–9 na tvrdém povrchu), jejímž vrcholem byl zisk titulu v Aucklandu. V Montrealu se blýskl postupem do čtvrtfinále a v Cincinnati si zahrál osmifinále. Ze tří porážek během tohoto přípravného období skončily dvě ve vyčerpávajících třísetových bitvách proti Brandonu Nakashimovi a Thiagu Agustínu Tirantemu, zatímco v Montrealu nestačil ve dvou setech na Bena Sheltona. Na grandslamech si letos drží stabilní výkonnost, když na Australian Open, Roland Garros i ve Wimbledonu prošel minimálně do 2. kola.
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|19. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Thiago Agustín Tirante
|1:2 (prohra)
|18. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Rinky Hijikata
|2:0 (výhra)
|15. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Mattia Bellucci
|2:1 (výhra)
|12. 08. 2026
|ATP Montreal
|Ben Shelton
|0:2 (prohra)
|10. 08. 2026
|ATP Montreal
|Botic van de Zandschulp
|2:0 (výhra)
Šintaro Močizuki
Třiadvacetiletý Japonec (117. na žebříčku ATP) oživil jinak průměrnou sezonu během travnaté části, kdy překvapil postupem do osmifinále Wimbledonu. Na severoamerických betonech posbíral napříč úrovněmi sedm výher. V New Yorku sice v závěrečném kole kvalifikace podlehl Francescu Passarovi (0:2), do hlavní soutěže se však dostal jako šťastný poražený (lucky loser). Proti hráčům z elitní světové dvacítky má však v kariéře nelichotivou bilanci 1 výhry a 8 porážek.
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|28. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Francesco Passaro
|0:2 (prohra)
|26. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Braden Shick
|2:0 (výhra)
|25. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Daniel Milavsky
|2:0 (výhra)
|19. 08. 2026
|Challenger Granby
|Soonwoo Kwon
|1:2 (prohra)
|12. 08. 2026
|ATP Cincinnati (kvalifikace)
|J.J. Wolf
|1:2 (prohra)
Vzájemné zápasy a pohled do pavouka
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US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky
Na okruhu ATP na sebe oba narazí poprvé, celkově však jde o jejich druhý vzájemný zápas. Jediné dosavadní měření sil proběhlo v roce 2023 na antukovém challengeru v Ostravě, kde japonský tenista otočil zápas a zvítězil 2:1 na sety.
|Datum
|Turnaj / Povrch
|Zápas
|Výsledek
|27. 04. 2023
|Ostrava Challenger (antuka)
|Jakub Menšík – Šintaro Močizuki
|1:2 (6:1, 2:6, 6:7)
- Potenciální soupeři pro další kola: Vítěz tohoto střetnutí se ve 2. kole US Open utká s lepším z dvojice Jurij Rodionov vs. Giovanni Mpetshi Perricard.