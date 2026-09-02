|Zápas
|Jiří Lehečka (18) vs. Toby Samuel
|Soutěž
|US Open 2026 (2. kolo, mužská dvouhra)
|Datum a čas
|Středa 2. září 2026 od 20:45 SELČ
|Místo konání
|USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
|Soupeř pro 3. kolo
|Lloyd Harris / Stefanos Tsitsipas
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|Eurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)
Kde sledovat Jiřího Lehečku živě: TV přenos a online live stream zdarma
- Online live stream zdarma: Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na sázkové platformě Tipsport a Chance
- Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
- Televizní přenos: Přímé přenosy z newyorských dvorců vysílají sportovní stanice Eurosport.
- Textový online přenos: Průběh všech gamů a stav utkání minutu po minutě můžete sledovat v online textovém přenosu na serveru iDNES.cz.
Kurzy na zápas Lehečka vs. Samuel (Synot Tip)
V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do zápasu jako velký favorit Jiří Lehečka s kurzem 1,36. Na vítězství rozjetého britského vyzyvatele Tobyho Samuela je vypsán kurz 3,42.
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Lehečka obhajuje čtvrtfinále
Zajímavé kurzy zápas:
Česká jednička (19. hráč žebříčku ATP a nasazená osmnáctka) za sebou nemá nejjednodušší přípravné období. V Montrealu i Cincinnati doplatil na těžký los a soupeře ve formě. V New Yorku se mu však naskýtá přívětivější cesta - v úvodním kole zvládl duel se zdravotně limitovaným Pablem Carreñem-Bustou (3:1 na sety) a nyní má před sebou dalšího hratelného protivníka. Pro Lehečku jde o klíčové týdny, neboť na US Open obhajuje loňský senzační postup do čtvrtfinále. V letošní sezoně má proti soupeřům mimo TOP 100 pevnou bilanci osmi výher z jedenácti duelů.:
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|30. 08. 2026
|US Open
|Pablo Carreño-Busta
|3:1 (výhra)
|18. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Arthur Fils
|1:2 (prohra)
|16. 08. 2026
|ATP Cincinnati
|Matteo Berrettini
|2:1 (výhra)
|09. 08. 2026
|ATP Montreal
|Rafael Jodar
|0:2 (prohra)
|07. 08. 2026
|ATP Montreal
|Alexander Blockx
|2:0 (výhra)
Samuel vyřídil Macháče
Třiadvacetiletý Brit (110. na žebříčku ATP) prožívá přelomový rok. Prošel do hlavní soutěže na Roland Garros, ve Wimbledonu trápil v pěti setech Jakuba Menšíka a formu si přivezl i za oceán. Po třech třísetových bitvách v newyorské kvalifikaci šokoval v 1. kole suverénním výkonem proti Tomáši Macháčovi, kterého přejel 6:2, 6:3, 6:2. Probojoval se tak premiérově do 2. kola grandslamu a poprvé v kariéře pronikne do elitní stovky světového pořadí. Proti hráčům TOP 20 však zatím obě kariérní střetnutí prohrál.
|Datum
|Turnaj
|Soupeř
|Výsledek
|30. 08. 2026
|US Open
|Tomáš Macháč
|3:0 (výhra)
|27. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Cristian Garín
|2:1 (výhra)
|26. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Billy Harris
|2:1 (výhra)
|24. 08. 2026
|US Open (kvalifikace)
|Francesco Maestrelli
|2:1 (výhra)
|30. 07. 2026
|Challenger Vancouver
|James Duckworth
|0:2 (prohra)
Vzájemná bilance a pavouk turnaje
Jiří Lehečka a Toby Samuel se dosud na profesionálním okruhu nikdy neutkali, půjde tedy o jejich první vzájemné střetnutí (bilance 0:0).
- Historická konstanta: Lehečka cílí na třetí účast ve 3. kole US Open v řadě (po letech 2024 a 2025).
- Potenciální soupeř pro 3. kolo: Vítěz česko-britského měření sil narazí v dalším kole na úspěšnějšího ze souboje Lloyd Harris (JAR) vs. Stefanos Tsitsipas (Řecko).