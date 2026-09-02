Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lehečka vs. Samuel na US Open 2026: Kurzy, kde sledovat, výsledky

Kristýna Polášková
  14:05

Jiří Lehečka se hecuje v prvním kole US Open. | foto: Reuters

Jiří Lehečka si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti Tobymu Samuelovi, který na úvod překvapivě vyřadil Tomáše Macháče. Potvrdí Lehečka roli favorita? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.
ZápasJiří Lehečka (18) vs. Toby Samuel
SoutěžUS Open 2026 (2. kolo, mužská dvouhra)
Datum a časStředa 2. září 2026 od 20:45 SELČ
Místo konáníUSTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
Soupeř pro 3. koloLloyd Harris / Stefanos Tsitsipas
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěEurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)

Kde sledovat Jiřího Lehečku živě: TV přenos a online live stream zdarma

  • Online live stream zdarma: Utkání můžete sledovat v přímém přenosu na sázkové platformě Tipsport a Chance
    • Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
  • Televizní přenos: Přímé přenosy z newyorských dvorců vysílají sportovní stanice Eurosport.
  • Textový online přenos: Průběh všech gamů a stav utkání minutu po minutě můžete sledovat v online textovém přenosu na serveru iDNES.cz.

Kurzy na zápas Lehečka vs. Samuel (Synot Tip)

V kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do zápasu jako velký favorit Jiří Lehečka s kurzem 1,36. Na vítězství rozjetého britského vyzyvatele Tobyho Samuela je vypsán kurz 3,42.

Lehečka, Jiří 1,36
Samuel, Toby 3,42

Bonus

1 500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Lehečka obhajuje čtvrtfinále

Zajímavé kurzy zápas:

  • Přesný výsledek 3:0 na sety pro Lehečku: kurz 2,61
  • Přesný výsledek 3:1 na sety pro Lehečku: kurz 3,51
  • Lehečka vyhraje a v utkání bude víc než 38.5 gamu: kurz 2,78

👉🏻Další kurzy najdete ZDE

Česká jednička (19. hráč žebříčku ATP a nasazená osmnáctka) za sebou nemá nejjednodušší přípravné období. V Montrealu i Cincinnati doplatil na těžký los a soupeře ve formě. V New Yorku se mu však naskýtá přívětivější cesta - v úvodním kole zvládl duel se zdravotně limitovaným Pablem Carreñem-Bustou (3:1 na sety) a nyní má před sebou dalšího hratelného protivníka. Pro Lehečku jde o klíčové týdny, neboť na US Open obhajuje loňský senzační postup do čtvrtfinále. V letošní sezoně má proti soupeřům mimo TOP 100 pevnou bilanci osmi výher z jedenácti duelů.:

Poslední zápasy Jiřího Lehečky
DatumTurnajSoupeřVýsledek
30. 08. 2026US OpenPablo Carreño-Busta3:1 (výhra)
18. 08. 2026ATP CincinnatiArthur Fils1:2 (prohra)
16. 08. 2026ATP CincinnatiMatteo Berrettini2:1 (výhra)
09. 08. 2026ATP MontrealRafael Jodar0:2 (prohra)
07. 08. 2026ATP MontrealAlexander Blockx2:0 (výhra)

Samuel vyřídil Macháče

Třiadvacetiletý Brit (110. na žebříčku ATP) prožívá přelomový rok. Prošel do hlavní soutěže na Roland Garros, ve Wimbledonu trápil v pěti setech Jakuba Menšíka a formu si přivezl i za oceán. Po třech třísetových bitvách v newyorské kvalifikaci šokoval v 1. kole suverénním výkonem proti Tomáši Macháčovi, kterého přejel 6:2, 6:3, 6:2. Probojoval se tak premiérově do 2. kola grandslamu a poprvé v kariéře pronikne do elitní stovky světového pořadí. Proti hráčům TOP 20 však zatím obě kariérní střetnutí prohrál.

Poslední zápasy Tobyho Samuela:
DatumTurnajSoupeřVýsledek
30. 08. 2026US OpenTomáš Macháč3:0 (výhra)
27. 08. 2026US Open (kvalifikace)Cristian Garín2:1 (výhra)
26. 08. 2026US Open (kvalifikace)Billy Harris2:1 (výhra)
24. 08. 2026US Open (kvalifikace)Francesco Maestrelli2:1 (výhra)
30. 07. 2026Challenger VancouverJames Duckworth0:2 (prohra)

Vzájemná bilance a pavouk turnaje

Jiří Lehečka a Toby Samuel se dosud na profesionálním okruhu nikdy neutkali, půjde tedy o jejich první vzájemné střetnutí (bilance 0:0).

  • Historická konstanta: Lehečka cílí na třetí účast ve 3. kole US Open v řadě (po letech 2024 a 2025).
  • Potenciální soupeř pro 3. kolo: Vítěz česko-britského měření sil narazí v dalším kole na úspěšnějšího ze souboje Lloyd Harris (JAR) vs. Stefanos Tsitsipas (Řecko).
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
1 500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

SuperStar 2026 v TV: vysílání, porota, kurzy a výsledky

Před novou porotou ve složení Ewa Farna, Pavol Habera, Jakub Prachař a Calin se...

Po pěti letech se na obrazovky vrací pěvecká show SuperStar, po sloučení české a slovenské verze jde už o osmou řadu. Začátek je ve středu 2. září 2026, na soutěž si můžete i vsadit.

2. září 2026  13:31

StarDance 2026 v TV: soutěžící páry, porota, kurzy a výsledky

StarDance 2026: Kdo se stane králem či královnou tanečního parketu?

Populární televizní soutěž StarDance …když hvězdy tančí je tady už se 14. řadou – opět se můžeme těšit na skvělé tanečníky z řad celebrit i profesionálů, odbornou porotu a stejné moderátory. Začíná...

2. září 2026  12:44

Muchová vs. Boulterová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Karolína Muchová mává fanouškům po výhře v prvním kole US Open.

Karolína Muchová si ve 2. kole US Open 2026 zahraje proti Katie Boulterové, kterou už letos porazila. Podaří se jí to znovu? Sledujte přímý přenos a podívejte se na kurzy.

2. září 2026  10:40

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spoustu českých nadějí – podívejte se na jejich...

2. září 2026  7:18,  aktualizováno  9:36

Plíšková vs. Šnajderová na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.

Karolína Plíšková prošla na US Open 2026 do druhého kola, zahraje si v něm proti nasazené Dianě Šnajderové. Podívejte se na aktuální kurzy a zjistěte, kde zápas sledovat živě.

2. září 2026  9:24

MS v basketbalu žen 2026 v Německu: Program, skupiny, česká nominace, kde sledovat

Česká basketbalistka Petra Holešínská zakončuje na turecký koš.

Mistrovství světa v basketbalu žen se po 28 letech vrací do Německa, kde se od 4. do 13. září 2026 uskuteční jubilejní 20. ročník. Po minulé redukci se šampionát rozšiřuje zpět na 16 týmů. Po 12...

2. září 2026  5:59

11. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Cartageny do Lorcy

Matthew Brennan si jede pro vítězství na Vueltě v hromadném dojezdu druhé etapy.

11. etapa Vuelty 2026 nabízí příležitost pro čistokrevné sprintery. Peloton se vydá na 151,3 kilometru dlouhou trasu z Cartageny do Lorcy, na které závodníky čeká převýšení kolem 1 300 metrů....

1. září 2026  22:35

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, jak hrály Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrátilo do České republiky. Základní skupina B se odehrála v Brně a domácí reprezentantky v ní obsadily 2. místo. V play-off nestačily v osmifinále...

1. září 2026  18:42

Vuelta 2026: Kurzy na vítěze. kdo vyhraje Vueltu?

Tým UAE Emirates s Tadejem Pogačarem během 21. etapy Tour de France

První dvě Grand Tours letošní sezony už znají své vítěze - Jonas Vingegaard suverénně ovládl Giro d’Italia a Tadej Pogačar triumfoval na Tour de France. Nyní se pozornost upírá k 81. ročníku...

1. září 2026  18:39

10. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Alcarazu do Elche de la Sierra

Španělský cyklista Enric Mas na startu deváté etapy Vuelty v červeném dresu, v...

Po pondělním dni volna otevírá druhý týden Vuelty 2026 zvlněná 10. etapa z Alcarazu do Elche de la Sierra o délce 184,7 km. Peloton čeká téměř 3 000 výškových metrů a mírně stoupavý závěr, který může...

1. září 2026  18:36

Bartůňková vs. Šarífová na US Open 2026: Kurzy a kde sledovat

Nikola Bartůňková v prvním kole tenisového turnaje v Praze.

Nikolu Bartůňkovou čeká v 1. kole US Open 2026 egyptská tenistka Majar Šarífová. Jak dopadne jejich první vzájemný zápas? Podívejte se na aktuální kurzy a kde sledovat utkání živě.

1. září 2026

Viďmanová vs. Bouzasová: Kurzy a kde sledovat US Open 2026 živě

Darja Viďmanová během úspěšného turnaji v Memphisu

Darju Viďmanovou čeká dnes premiéra v hlavní soutěži US Open, utká se s Jessicou Bouzasovou Maneirovou. Podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat v přímém přenosu.

1. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.