|Zápas
|Nikola Bartůňková vs. Tatjana Mariaová
|Soutěž
|US Open 2026 (2. kolo, ženská dvouhra)
|Datum a čas
|Úterý 3. září 2026 od 20:30 SELČ
|Místo konání
|USTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
|Soupeřka pro 3. kolo
|Mirra Andrejevová (5) / Eva Lysová
|Kurzy
|u SynotTipu zde
|Kde sledovat živě
|Eurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)
Kde sledovat Nikolu Bartůňkovou živě: TV přenos a online live stream zdarma
- TV přenos: Televizní vysílání z newyorských kurtů naladíte na kanálech Eurosportu.
- Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
- Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport a Chance.
- Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.
Kurzy na zápas Bartůňková vs. Mariaová
Sázková kancelář Synot Tip vnímá jako favoritku duelu českou hráčku, na jejíž postup je vypsán kurz 1,45. Vítězství německé tenistky bookmakeři ohodnotili kurzem 2,87.
Bonus1 500 Kč Vsadit s bonusem
Bartůňková na kariérním vzestupu
Vybrané sázkové příležitosti na zápas:
Dvacetiletá Češka momentálně figuruje na svém kariérním maximu, kterým je 34. místo na žebříčku WTA. V roce 2026 zaznamenala na tvrdém povrchu velmi solidní bilanci 18 výher a 9 porážek z celkových 33 vítězných zápasů sezony.
Na US Open dorazila ve skvělé formě, když si předtím zahrála semifinále na turnaji v Monterrey. Tam postupně vyřadila Antoniu Ružičovou, En-Shuo Liangovou a Darju Vidmanovou, než podlehla ve třech setech Elise Mertensové. Hned v prvním kole US Open pak předvedla dominantní výkon proti Mayar Sherifové, kterou deklasovala 6:1, 6:2. Během tohoto zápasu Bartůňková nečelila jedinému brejkbolu, vyhrála 86 % míčů po svém druhém podání a trefila 14 vítězných úderů. Z dvanácti brejkbolových příležitostí dokázala využít čtyři. Vyhrála tak čtyři ze svých posledních pěti utkání.
|Datum
|Turnaj
|Soupeřka
|Výsledek
|02. 09. 2026
|US Open
|Mayar Sherifová
|2:0
|29. 08. 2026
|WTA Monterrey
|Elise Mertensová
|1:2
|28. 08. 2026
|WTA Monterrey
|Darja Vidmanová
|2:1
|26. 08. 2026
|WTA Monterrey
|En-Shuo Liangová
|2:1
|24. 08. 2026
|WTA Monterrey
|Antonia Ružičová
|2:0
Mariaová vyřadila Ostapenkovou
Devětatřicetiletá Němka, jíž aktuálně patří 83. příčka světového hodnocení (nejlépe byla 36.), má v letošním roce na tvrdém povrchu negativní bilanci 6 výher a 12 porážek. Jejím nejlepším letošním výsledkem je zisk titulu v Newportu, kde ve finále porazila Katie Volynetsovou 6:2, 6:4.
V prvním kole letošního US Open se postarala o překvapení, když vyřadila nasazenou třicítku Jelenu Ostapenkovou. Mariaová prohrála první set, ale ve druhém a třetím dějství jasně dominovala a zvítězila 4:6, 6:1, 6:2. Zaznamenala 9 es, proměnila 6 z 12 brejkbolů a předvedla 40 vítězných úderů. Mariaová je známá svým nepříjemným nízkým čopovaným bekhendem, častými změnami tempa a aktivní hrou na síti, čímž dokáže frustrovat soupeřky hrající od základní čáry.
|Datum
|Turnaj
|Soupeřka
|Výsledek
|02. 09. 2026
|US Open
|Jelena Ostapenková
|2:1 (4:6, 6:1, 6:2)
|15. 08. 2026
|WTA Cincinnati
|Diana Šnajderová
|0:2
|13. 08. 2026
|WTA Cincinnati
|Dajana Jastremská
|2:0
|04. 08. 2026
|WTA Toronto
|Caty McNallyová
|1:2
|01. 08. 2026
|WTA Toronto
|L. Martonová
|2:0
Vzájemná bilance
Pro obě hráčky půjde o vůbec první vzájemný duel na okruhu.