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Bartůňková vs. Mariaová: Kde sledovat US Open živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  12:22

Nikola Bartůňková se povzbuzuje v prvním kole tenisového turnaje v Praze. | foto: Deml Ond?ejČTK

Dvacetiletá Nikola Bartůňková prožívá vydařené období a na US Open 2026 si po suverénním výkonu v prvním kole zajistila postup. Ve druhém kole se české tenistce postaví devětatřicetiletá veteránka Tatjana Mariaová z Německa. Přečtěte si zápasový rozbor, přehled kurzů a informace o přímém přenosu.
ZápasNikola Bartůňková vs. Tatjana Mariaová
SoutěžUS Open 2026 (2. kolo, ženská dvouhra)
Datum a časÚterý 3. září 2026 od 20:30 SELČ
Místo konáníUSTA Billie Jean King National Tennis Center, New York
Soupeřka pro 3. koloMirra Andrejevová (5) / Eva Lysová
Kurzyu SynotTipu zde
Kde sledovat živěEurosport, Tipsport, iDNES.cz (textový přenos)

Kde sledovat Nikolu Bartůňkovou živě: TV přenos a online live stream zdarma

    • TV přenos: Televizní vysílání z newyorských kurtů naladíte na kanálech Eurosportu.
    • Platforma HBO Max: přímé přenosy ze všech kurtů.
    • Online live stream: Utkání můžete sledovat zdarma v přímém přenosu sázkové kanceláře Tipsport a Chance.
    • Textový online přenos: K dispozici bude i detailní online textový přenos na serveru iDNES.cz.

Kurzy na zápas Bartůňková vs. Mariaová

Sázková kancelář Synot Tip vnímá jako favoritku duelu českou hráčku, na jejíž postup je vypsán kurz 1,45. Vítězství německé tenistky bookmakeři ohodnotili kurzem 2,87.

Bartůňková, Nikola 1,41
Maria, Tatjana 3,01

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Bartůňková na kariérním vzestupu

Vybrané sázkové příležitosti na zápas:

  • Přesný výsledek 2:0 pro Bartůňkovou: kurz 1,98
  • Přesný výsledek 2:1 pro Bartůňkovou: kurz 3,95
  • V zápase padne kanár (Ano): kurz 7,38

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Dvacetiletá Češka momentálně figuruje na svém kariérním maximu, kterým je 34. místo na žebříčku WTA. V roce 2026 zaznamenala na tvrdém povrchu velmi solidní bilanci 18 výher a 9 porážek z celkových 33 vítězných zápasů sezony.

Na US Open dorazila ve skvělé formě, když si předtím zahrála semifinále na turnaji v Monterrey. Tam postupně vyřadila Antoniu Ružičovou, En-Shuo Liangovou a Darju Vidmanovou, než podlehla ve třech setech Elise Mertensové. Hned v prvním kole US Open pak předvedla dominantní výkon proti Mayar Sherifové, kterou deklasovala 6:1, 6:2. Během tohoto zápasu Bartůňková nečelila jedinému brejkbolu, vyhrála 86 % míčů po svém druhém podání a trefila 14 vítězných úderů. Z dvanácti brejkbolových příležitostí dokázala využít čtyři. Vyhrála tak čtyři ze svých posledních pěti utkání.

Poslední zápasy Nikoly Bartůňkové:
DatumTurnajSoupeřkaVýsledek
02. 09. 2026US OpenMayar Sherifová2:0
29. 08. 2026WTA MonterreyElise Mertensová1:2
28. 08. 2026WTA MonterreyDarja Vidmanová2:1
26. 08. 2026WTA MonterreyEn-Shuo Liangová2:1
24. 08. 2026WTA MonterreyAntonia Ružičová2:0

Mariaová vyřadila Ostapenkovou

Devětatřicetiletá Němka, jíž aktuálně patří 83. příčka světového hodnocení (nejlépe byla 36.), má v letošním roce na tvrdém povrchu negativní bilanci 6 výher a 12 porážek. Jejím nejlepším letošním výsledkem je zisk titulu v Newportu, kde ve finále porazila Katie Volynetsovou 6:2, 6:4.

V prvním kole letošního US Open se postarala o překvapení, když vyřadila nasazenou třicítku Jelenu Ostapenkovou. Mariaová prohrála první set, ale ve druhém a třetím dějství jasně dominovala a zvítězila 4:6, 6:1, 6:2. Zaznamenala 9 es, proměnila 6 z 12 brejkbolů a předvedla 40 vítězných úderů. Mariaová je známá svým nepříjemným nízkým čopovaným bekhendem, častými změnami tempa a aktivní hrou na síti, čímž dokáže frustrovat soupeřky hrající od základní čáry.

Poslední zápasy Tatjany Mariové:
DatumTurnajSoupeřkaVýsledek
02. 09. 2026US OpenJelena Ostapenková2:1 (4:6, 6:1, 6:2)
15. 08. 2026WTA CincinnatiDiana Šnajderová0:2
13. 08. 2026WTA CincinnatiDajana Jastremská2:0
04. 08. 2026WTA TorontoCaty McNallyová1:2
01. 08. 2026WTA TorontoL. Martonová2:0

Vzájemná bilance

Pro obě hráčky půjde o vůbec první vzájemný duel na okruhu.

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