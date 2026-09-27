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Česko - Ukrajina ve finále BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

Kristýna Polášková
  0:35

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie Bouzková, Karolína Muchová, Linda Nosková a kapitánka Barbora Strýcová | foto: Reuters

České tenistky jsou blízko zisku prestižní trofeje. V nedělním finále BJK Cupu vyzvou Ukrajinu. Výběr kapitánky Barbory Strýcové usiluje o dvanáctý triumf v historii a první od roku 2018. Ukrajinky po vyřazení obhájkyň z Itálie postoupily do finále vůbec poprvé. Přinášíme informace o živých přenosech, nominacích, kurzech i vzájemné bilanci.
BJK Cup 2026 – finále Ukrajina vs. Česko
Termín:Neděle 27. září 2026
Místo konání:Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Šen-čen, Čína
Fáze turnaje:Billie Jean King Cup Finals – finále
Televizní přenos:Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport
Online live stream:Všechna střetnutí můžete sledovat živě u Tipsportu
Kurzyu SynotTipu ZDE

Program zápasu Ukrajina - Česko v BJK Cupu:

BJK Cup 2026, Ukrajina - Česko (27.9.) – hraje se na dva vítězné zápasy
ČasZápasVýsledek
11:001. dvouhra
13:002. dvouhra
14:30čtyřhra

Aktuální kurzy a cesta turnajem

Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do nedělního finále v roli favoritek český tým. Konkrétní zápasové dvojice pro jednotlivé dvouhry budou oficiálně oznámeny před začátkem utkání.

Ukrajina 3,91
Česko 1,26

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České reprezentantky si ve čtvrtfinále poradily s Velkou Británií 2:0 a v pátečním semifinále přehrály také Španělsko. Kapitánka Barbora Strýcová může nasadit dvě hráčky elitní světové desítky Lindu Noskovou (6. WTA) a Karolínu Muchovou (8. WTA), které doplňují Marie Bouzková (26. WTA), Sára Bejlek (28. WTA) a světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Češky útočí na zisk 12. trofeje v historii této soutěže (dříve Fed Cupu) a první od triumfu v roce 2018.

Výsledky českých tenistek

Čtvrtfinále: Česko – Velká Británie 2:0

  • Marie Bouzková – Sonay Kartalová 7:6(2), 4:6, 6:4
  • Linda Nosková – Katie Boulterová 6:2, 7:6(3)

Semifinále: Česko – Španělsko 2:0

  • Karolína Muchová – Jessica Bouzasová Maneirová 7:5, 6:4
  • Linda Nosková – Cristina Bucsaová 7:6(5), 6:2

Ukrajina v semifinále vyřadila šampionky posledních dvou ročníků Italky 2:0 na zápasy. O body se postaraly Anhelina Kalininová výhrou 6:3, 6:4 nad Tyrou Caterinou Grantovou a Elina Svitolinová, která smetla Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Ukrajinky postoupily do finále poprvé v historii, čímž překonaly loňské semifinále, a to i přes absenci světové desítky Marty Kosťukové. Ve čtvrtfinále si navíc poradily s Belgií.

Výsledky ukrajinských tenistek

Čtvrtfinále: Ukrajina – Belgie 2:1

  • Anhelina Kalininová – Jana Otzipková 6:7(6), 6:1, 6:1
  • Elina Svitolinová – Greet Minnenová 7:6(5), 4:6, 4:6
  • Kalininová / Kičenoková – Kempenová / Saldenová 6:3, 6:3

Semifinále: Ukrajina – Itálie 2:0

  • Anhelina Kalininová – Tyra Caterina Grantová 6:3, 6:4
  • Elina Svitolinová – Jasmine Paoliniová 6:2, 6:2

Nominace týmů a žebříčkové postavení

Oba kapitáni mají k dispozici následující složení týmů:

Tým / RoleHráčkaŽebříček (Dvouhra / Čtyřhra)
Česko (#5)Linda Nosková6. / 37.
Karolína Muchová8. / 165.
Marie Bouzková26. / 38.
Sára Bejlek28. / 1620.
Kateřina Siniaková53. / 1.
Kapitánka:Barbora Strýcová
Ukrajina (#3)Elina Svitolinová7. / —
Anhelina Kalininová48. / 137.
Katarina Zavatská262. / 1063.
Ljudmyla Kičenoková— / 51.
Kapitán:Ilja Marčenko

Vzájemná bilance

Oba týmy se v historii týmové soutěže utkaly pouze jednou. V dubnu 2023 na antuce v tureckém Beleku zvítězily české tenistky 3:1 na zápasy.

RokZápasSkóreFáze / Místo
2023Česko – Ukrajina3:1Kvalifikace (Belek, antuka)

Poslední finále BJK Cupu

RokDějištěFinále
2025Šen-čen, ČínaItálie – USA 2:0
2024Malaga, ŠpanělskoItálie – Slovensko 2:0
2023Sevilla, ŠpanělskoKanada – Itálie 2:0
2022Glasgow, Velká BritánieŠvýcarsko – Austrálie 2:0
2021Praha, ČeskoRTF – Švýcarsko 2:0
2019Perth, AustrálieFrancie – Austrálie 3:2
2018Praha, ČeskoČesko – USA 3:0
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