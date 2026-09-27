|Termín:
|Neděle 27. září 2026
|Místo konání:
|Shenzhen Bay Sports Centre Arena, Šen-čen, Čína
|Fáze turnaje:
|Billie Jean King Cup Finals – finále
|Televizní přenos:
|Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport
|Online live stream:
|Všechna střetnutí můžete sledovat živě u Tipsportu
|Kurzy
|u SynotTipu ZDE
Program zápasu Ukrajina - Česko v BJK Cupu:
|Čas
|Zápas
|Výsledek
|11:00
|1. dvouhra
|13:00
|2. dvouhra
|14:30
|čtyřhra
Aktuální kurzy a cesta turnajem
Z pohledu sázkové kanceláře Synot Tip vstupuje do nedělního finále v roli favoritek český tým. Konkrétní zápasové dvojice pro jednotlivé dvouhry budou oficiálně oznámeny před začátkem utkání.
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České reprezentantky si ve čtvrtfinále poradily s Velkou Británií 2:0 a v pátečním semifinále přehrály také Španělsko. Kapitánka Barbora Strýcová může nasadit dvě hráčky elitní světové desítky Lindu Noskovou (6. WTA) a Karolínu Muchovou (8. WTA), které doplňují Marie Bouzková (26. WTA), Sára Bejlek (28. WTA) a světová deblová jednička Kateřina Siniaková. Češky útočí na zisk 12. trofeje v historii této soutěže (dříve Fed Cupu) a první od triumfu v roce 2018.
Výsledky českých tenistek
Čtvrtfinále: Česko – Velká Británie 2:0
Semifinále: Česko – Španělsko 2:0
Ukrajina v semifinále vyřadila šampionky posledních dvou ročníků Italky 2:0 na zápasy. O body se postaraly Anhelina Kalininová výhrou 6:3, 6:4 nad Tyrou Caterinou Grantovou a Elina Svitolinová, která smetla Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Ukrajinky postoupily do finále poprvé v historii, čímž překonaly loňské semifinále, a to i přes absenci světové desítky Marty Kosťukové. Ve čtvrtfinále si navíc poradily s Belgií.
Výsledky ukrajinských tenistek
Čtvrtfinále: Ukrajina – Belgie 2:1
Semifinále: Ukrajina – Itálie 2:0
Nominace týmů a žebříčkové postavení
Oba kapitáni mají k dispozici následující složení týmů:
|Tým / Role
|Hráčka
|Žebříček (Dvouhra / Čtyřhra)
|Česko (#5)
|Linda Nosková
|6. / 37.
|Karolína Muchová
|8. / 165.
|Marie Bouzková
|26. / 38.
|Sára Bejlek
|28. / 1620.
|Kateřina Siniaková
|53. / 1.
|Kapitánka:
|Barbora Strýcová
|—
|Ukrajina (#3)
|Elina Svitolinová
|7. / —
|Anhelina Kalininová
|48. / 137.
|Katarina Zavatská
|262. / 1063.
|Ljudmyla Kičenoková
|— / 51.
|Kapitán:
|Ilja Marčenko
|—
Vzájemná bilance
Oba týmy se v historii týmové soutěže utkaly pouze jednou. V dubnu 2023 na antuce v tureckém Beleku zvítězily české tenistky 3:1 na zápasy.
|Rok
|Zápas
|Skóre
|Fáze / Místo
|2023
|Česko – Ukrajina
|3:1
|Kvalifikace (Belek, antuka)
Poslední finále BJK Cupu
|Rok
|Dějiště
|Finále
|2025
|Šen-čen, Čína
|Itálie – USA 2:0
|2024
|Malaga, Španělsko
|Itálie – Slovensko 2:0
|2023
|Sevilla, Španělsko
|Kanada – Itálie 2:0
|2022
|Glasgow, Velká Británie
|Švýcarsko – Austrálie 2:0
|2021
|Praha, Česko
|RTF – Švýcarsko 2:0
|2019
|Perth, Austrálie
|Francie – Austrálie 3:2
|2018
|Praha, Česko
|Česko – USA 3:0