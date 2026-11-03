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Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Kamil Jurek
  11:36

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.
Turnaj mistryň 2026 - informace
Datum:8. – 15. listopadu 2026
Místo:Indian Wells Tennis Garden, USA
Co se hraje:dvouhra, čtyřhra
Češky:Nosková, Muchová, Siniaková
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Tipsport, CANAL+ Sport 2

Turnaj mistryň 2026 v Indian Wells: program, výsledky dvouhry, nominace

Po čtyřech letech se prestižní Turnaj mistryň koná v USA, konkrétně ve známém Indian Wells v Kalifornii. Ve dvouhře se představí 8 nejlepších hráček sezony, účast si vybojovaly také Karolína Muchová a Linda Nosková.

Hráčky jsou rozděleny do dvou skupin a hraje každá s každou, dvě nejlepší postupují do semifinále. Formát je klasicky na dva vítězné sety. Titul obhajuje Jelena Rybakinová, současná světová jednička.

Turnaj mistryň 2026 - program a výsledky ve dvouhře
TermínZápasVýsledek
Nosková –
Muchová –

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Program a výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň v tenise, hráčky

Ve čtyřhře je formát stejný. Osm nejlepších deblových párů roku je rozděleno do dvou skupin, do semifinále projdou vždy dvě nejlepší dvojice. Hraje i Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.

Posledními šampionkami jsou Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, které už ale spolu kvůli těhotenství ruské tenistky nehrají.

Turnaj mistryň 2026 - program a výsledky ve čtyřhře
﻿Termín﻿﻿Zápas﻿﻿Výsledek﻿
﻿Siniaková/Townsendová – ﻿﻿﻿

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová se domlouvají v deblovém finále US Open.

Skupiny pro WTA Finals 2026: pořadí, tabulka

Aktualizované pořadí všech skupin najdete níže. V případě rovnosti a stejného počtu odehraných zápasů rozhodují:

  • vzájemné zápasy,
  • procento vyhraných setů,
  • procento vyhraných gamů.
DVOUHRA – skupina A
HráčkaVýhryProhrySety
1.
2.
3.
4.
DVOUHRA – skupina B
HráčkaVýhryProhrySety
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2.
3.
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ČTYŘHRA – skupina A
TýmVýhryProhrySety
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ČTYŘHRA – skupina B
TýmVýhryProhrySety
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Kde sledovat Turnaj mistryň live: přímé přenosy v TV a online

Přímé přenosy ze všech zápasů na Turnaji mistryň najdou zájemci například u Tipsportu zde, vysílá se dvouhra i čtyřhra. Navíc si na duely můžete vsadit, nově zaregistrovaní berou vstupní bonus 1 000 Kč.

V televizi se přímým přenosům věnuje CANAL+ Sport 2, jde však o placený program. V nabídce jej má například CANAL+ (bývalý Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.

Prize money a odměny, body

Konkrétní odměny pro letošní Turnaj mistryň v Indian Wells zatím nebyly zveřejněny, loni se rozdělovalo 15 500 000 $. Rybakinová si jako neporažená šampionka přišla na 5 235 000 $, což je historicky nejvyšší odměna v ženském tenisu.

Podívejte se na přehled loňských finančních odměn:

Turnaj mistryň 2025 – prize money
FázeDvouhraČtyřhraBody
Neporažená šampionka5 235 000 $1 139 000 $1500
Vítězka+ 2 540 000 $+ 524 000 $+ 500
Finalistka+ 1 290 000 $+ 257 000 $+ 400
Výhra – skupina355 000 $72 000 $200
Za účast1 z. – 230.000 $
2 z. – 280 000 $
3 z. – 340 000 $		1 z. – 95 000 $
2 z. – 116 000 $
3 z. – 142 000 $

Přehled vítězek minulých let, šampionky

Závěrečná akce sezony se hraje už od 70. let, má tedy spoustu vítězek. Rekordmankou je Martina Navrátilová s osmi singlovými a třinácti deblovými tituly.

Mezi šampionky se ale dokázaly zapsat i české tenistky. V roce 1997 triumfovala ve dvouhře Jana Novotná, rok 2011 patřil Petře Kvitové a několik vítězek máme i ve čtyřhře:

  • Hana Mandlíková (1986)
  • Helena Suková (1992)
  • Jana Novotná (1995, 1997)
  • Andrea Hlaváčková (2017)
  • Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (2021)
Turnaj mistryň v tenise – vítězky
RočníkDvouhraČtyřhra
2025Jelena RybakinováKuděrmetovová / Mertensová
2024Coco GauffováDabrowská / Routliffeová
2023Iga ŠwiatekováSiegemundová / Zvonarevová
2022Caroline GarciaováKuděrmetovová / Mertensová
2021Garbiñe MuguruzaováKrejčíková / Siniaková
2020nehrálo se – COVID 19
2019Ashleigh BartyováBabosová / Mladenovicová
2018Elina SvitolinováBabosová / Mladenovicová
2017Caroline WozniackáBabosová / Hlaváčková
2016Dominika CibulkováMakarovová / Vesninová
2015Agnieszka RadwańskáHingisová / Mirzaová
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