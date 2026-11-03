|Turnaj mistryň 2026 - informace
|Datum:
|8. – 15. listopadu 2026
|Místo:
|Indian Wells Tennis Garden, USA
|Co se hraje:
|dvouhra, čtyřhra
|Češky:
|Nosková, Muchová, Siniaková
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Tipsport, CANAL+ Sport 2
Turnaj mistryň 2026 v Indian Wells: program, výsledky dvouhry, nominace
Po čtyřech letech se prestižní Turnaj mistryň koná v USA, konkrétně ve známém Indian Wells v Kalifornii. Ve dvouhře se představí 8 nejlepších hráček sezony, účast si vybojovaly také Karolína Muchová a Linda Nosková.
Hráčky jsou rozděleny do dvou skupin a hraje každá s každou, dvě nejlepší postupují do semifinále. Formát je klasicky na dva vítězné sety. Titul obhajuje Jelena Rybakinová, současná světová jednička.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
|Nosková –
|Muchová –
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Program a výsledky čtyřhry na Turnaji mistryň v tenise, hráčky
Ve čtyřhře je formát stejný. Osm nejlepších deblových párů roku je rozděleno do dvou skupin, do semifinále projdou vždy dvě nejlepší dvojice. Hraje i Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou.
Posledními šampionkami jsou Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, které už ale spolu kvůli těhotenství ruské tenistky nehrají.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
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|Siniaková/Townsendová –
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Skupiny pro WTA Finals 2026: pořadí, tabulka
Aktualizované pořadí všech skupin najdete níže. V případě rovnosti a stejného počtu odehraných zápasů rozhodují:
- vzájemné zápasy,
- procento vyhraných setů,
- procento vyhraných gamů.
|Hráčka
|Výhry
|Prohry
|Sety
|1.
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|3.
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|Hráčka
|Výhry
|Prohry
|Sety
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|Tým
|Výhry
|Prohry
|Sety
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|Tým
|Výhry
|Prohry
|Sety
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Kde sledovat Turnaj mistryň live: přímé přenosy v TV a online
Přímé přenosy ze všech zápasů na Turnaji mistryň najdou zájemci například u Tipsportu zde, vysílá se dvouhra i čtyřhra. Navíc si na duely můžete vsadit, nově zaregistrovaní berou vstupní bonus 1 000 Kč.
V televizi se přímým přenosům věnuje CANAL+ Sport 2, jde však o placený program. V nabídce jej má například CANAL+ (bývalý Skylink), Magenta TV nebo Oneplay.
Prize money a odměny, body
Konkrétní odměny pro letošní Turnaj mistryň v Indian Wells zatím nebyly zveřejněny, loni se rozdělovalo 15 500 000 $. Rybakinová si jako neporažená šampionka přišla na 5 235 000 $, což je historicky nejvyšší odměna v ženském tenisu.
Podívejte se na přehled loňských finančních odměn:
|Fáze
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Body
|Neporažená šampionka
|5 235 000 $
|1 139 000 $
|1500
|Vítězka
|+ 2 540 000 $
|+ 524 000 $
|+ 500
|Finalistka
|+ 1 290 000 $
|+ 257 000 $
|+ 400
|Výhra – skupina
|355 000 $
|72 000 $
|200
|Za účast
|1 z. – 230.000 $
2 z. – 280 000 $
3 z. – 340 000 $
|1 z. – 95 000 $
2 z. – 116 000 $
3 z. – 142 000 $
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Přehled vítězek minulých let, šampionky
Závěrečná akce sezony se hraje už od 70. let, má tedy spoustu vítězek. Rekordmankou je Martina Navrátilová s osmi singlovými a třinácti deblovými tituly.
Mezi šampionky se ale dokázaly zapsat i české tenistky. V roce 1997 triumfovala ve dvouhře Jana Novotná, rok 2011 patřil Petře Kvitové a několik vítězek máme i ve čtyřhře:
- Hana Mandlíková (1986)
- Helena Suková (1992)
- Jana Novotná (1995, 1997)
- Andrea Hlaváčková (2017)
- Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková (2021)
|Ročník
|Dvouhra
|Čtyřhra
|2025
|Jelena Rybakinová
|Kuděrmetovová / Mertensová
|2024
|Coco Gauffová
|Dabrowská / Routliffeová
|2023
|Iga Šwiateková
|Siegemundová / Zvonarevová
|2022
|Caroline Garciaová
|Kuděrmetovová / Mertensová
|2021
|Garbiñe Muguruzaová
|Krejčíková / Siniaková
|2020
|nehrálo se – COVID 19
|2019
|Ashleigh Bartyová
|Babosová / Mladenovicová
|2018
|Elina Svitolinová
|Babosová / Mladenovicová
|2017
|Caroline Wozniacká
|Babosová / Hlaváčková
|2016
|Dominika Cibulková
|Makarovová / Vesninová
|2015
|Agnieszka Radwańská
|Hingisová / Mirzaová