|Turnaj mistrů 2026 - informace
|Datum:
|15. – 22. listopadu 2026
|Místo:
|Inalpi Arena, Turín, Itálie
|Co se hraje:
|dvouhra, čtyřhra
|Češi:
|nestartují
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Kde sledovat:
|Tipsport, Premier Sport
Turnaj mistrů 2026 v Turíně: program, výsledky dvouhry, nominace
Už pošesté se mužský závěrečný Turnaj mistrů koná v Itálii, dějištěm je Inalpi Arena v Turíně. Hraje se na tvrdém povrchu v hale a hned 4 z celkových 8 účastníků dvouhry zažijí na akci premiéru. Jde o Flavia Cobolliho, Arthura Filse, Francese Tiafoea a Rafaela Jódara.
Kvalifikovaní tenisté jsou rozděleni do dvou skupin po čtyřech a klíč je jednoduchý – hraje každý s každým a dva nejlepší jdou do semifinále. Formát je klasický, tedy na dva vítězné sety. Třetí titul v řadě nepřidá zraněný Jannik Sinner.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
|16. 11., 20:30
|Medveděv – Cobolli
|16. 11., 14:00
|Alcaraz – Tiafoe
|15. 11., 20:30
|Shelton – Fils
|15. 11., 14:00
|Zverev – Jódar
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Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky
Program a výsledky čtyřhry na Turnaji mistrů v tenise, hráči
Neméně sledovaná je i čtyřhra, která se hraje ve stejném formátu – 8 dvojic, 2 skupiny a 2 nejlepší do semifinále.
Na titul z loňského ročníku se pokusí navázat finsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten, hrají ale i předloňští šampioni Kevin Krawietz / Tim Pütz z Německa.
|Termín
|Zápas
|Výsledek
|16. 11., 18:00
|Harrison/Skupski – Krawietz/Pütz
|16. 11., 11:30
|Granollers/Zeballos – Bolelli/Vavassori
|15. 11., 18:00
|Arevalo/Pavič – Arribage/Olivetti
|15. 11., 11:30
|Heliövaara/Patten – Luz/Matos
Skupiny pro ATP Finals 2026: pořadí, tabulka
Pořadí skupin najdete v tabulkách níže. Často se stává, že je po stejném počtu odehraných zápasů shoda. V tom případě rozhodují postupně tato kritéria:
- vzájemné zápasy (v případě shody dvou hráčů),
- procento vyhraných setů (v případě shody třech hráčů),
- procento vyhraných gamů (u třech hráčů, když nerozhodnout sety),
- ATP žebříček po posledním ATP turnaji v roce (u třech hráčů, když nerozhodnou ani gamy).
|Hráč
|Výhry
|Prohry
|Sety
|1. Alexander Zverev
|2. Ben Shelton
|3. Arthur Fils
|4. Rafael Jódar
|Hráč
|Výhry
|Prohry
|Sety
|1. Carlos Alcaraz
|2. Daniil Medveděv
|3. Flavio Cobolli
|4. Frances Tiafoe
|Tým
|Výhry
|Prohry
|Sety
|1. Heliövaara / Patten
|2. Arévalo / Pavič
|3. Arribagé / Olivetti
|4. Luz / Matos
|Tým
|Výhry
|Prohry
|Sety
|1. Harrison / Skupski
|2. Granollers / Zeballos
|3. Bolelli / Vavassori
|4. Krawietz / Pütz
Kde sledovat Turnaj mistrů live: přímé přenosy v TV a online
Turnaj mistrů mají skvěle pokryté sázkové kanceláře, například u Tipsportu zde si kromě kurzů spustíte všechny zápasy dvouhry i čtyřhry v přímých přenosech. Nově zaregistrovaní mohou využít vstupní bonus 1 000 Kč.
Pro sledování zápasů v televizi je třeba mít přístup k placenému kanálu Premier Sport. Ten mají v nabídce poskytovatelé Telly, Oneplay nebo Magenta TV.
Prize money a odměny, body
Na odměnách se letos v rámci Turnaje mistrů rozdá celkem 15 750 000 $, tedy více než 347 milionů korun. Je o 1,61% nárůst proti loňskému ročníku. Neporažený šampion si přijde na 5 171 000 $, ve čtyřhře jsou prize money výrazně nižší.
|Fáze
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Body
|Neporažený šampion
|5 171 000 $
|959 300 $
|1500
|Vítěz
|+ 2 412 000 $
|+ 356 800 $
|+ 500
|Finalista
|+ 1 206 000 $
|+ 178 500 $
|+ 400
|Výhra – skupina
|405 000 $
|96 600 $
|200
|Za účast
|1 z. – 169 000 $
2 z. – 253 000 $
3 z. – 338 000 $
|1 z. – 67 100 $
2 z. – 100 650 $
3 z. – 134 200 $
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Přehled vítězů minulých let, šampioni
Od 70. let má turnaj spoustu šampionů – jména jako Ivan Lendl nebo Pete Sampras, kteří vybojovali celkem 5 titulů, dokázali překonat Roger Federer (6) a Novak Djokovič (7). Ve čtyřhře zůstávají rekordmany Peter Fleming a John McEnroe se sedmi triumfy.
Kromě Lendla už se nedokázal dostat do finále žádný další český tenista, v deblové soutěži jsou jedinými vítězi Miloslav Mečíř a Tomáš Šmíd (1987). Navázat na ně mohli Petr Pála s Pavlem Víznerem (2001), finále ale tehdy nezvládli. Od té doby Česko na finalisty čeká.
|Ročník
|Dvouhra
|Čtyřhra
|2025
|Jannik Sinner
|Heliövaara / Patten
|2024
|Jannik Sinner
|Krawietz / Pütz
|2023
|Novak Djokovič
|Ram / Salisbury
|2022
|Novak Djokovič
|Ram / Salisbury
|2021
|Alexander Zverev
|Herbert / Mahut
|2020
|Daniil Medveděv
|Melzer / Roger-Vasselin
|2019
|Stefanos Tsitsipas
|Herbert / Mahut
|2018
|Alexander Zverev
|Sock / M. Bryan
|2017
|Grigor Dimitrov
|Kontinen / Peers
|2016
|Andy Murray
|Kontinen / Peers
|2015
|Novak Djokovič
|Rojer / Tecau