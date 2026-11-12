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Turnaj mistrů 2026 v tenise: Program, výsledky a účastníci

Kamil Jurek
  22:19
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Carlos Alcaraz slaví vítězství ve finále turnaje v Tokiu. | foto: AP

Turnaj mistrů je zakončení mužské tenisové sezony pro nejlepší hráče, koná se od 15. do 22. listopadu 2026 v italském Turíně. České naděje sice nestartují, i tak se ale bude na co dívat – sledujte přímé přenosy online.
Turnaj mistrů 2026 - informace
Datum:15. – 22. listopadu 2026
Místo:Inalpi Arena, Turín, Itálie
Co se hraje:dvouhra, čtyřhra
Češi:nestartují
Kurzy:u Synot Tipu zde
Kde sledovat:Tipsport, Premier Sport

Turnaj mistrů 2026 v Turíně: program, výsledky dvouhry, nominace

Už pošesté se mužský závěrečný Turnaj mistrů koná v Itálii, dějištěm je Inalpi Arena v Turíně. Hraje se na tvrdém povrchu v hale a hned 4 z celkových 8 účastníků dvouhry zažijí na akci premiéru. Jde o Flavia Cobolliho, Arthura Filse, Francese Tiafoea a Rafaela Jódara.

Kvalifikovaní tenisté jsou rozděleni do dvou skupin po čtyřech a klíč je jednoduchý – hraje každý s každým a dva nejlepší jdou do semifinále. Formát je klasický, tedy na dva vítězné sety. Třetí titul v řadě nepřidá zraněný Jannik Sinner.

Turnaj mistrů 2026 - program a výsledky ve dvouhře
﻿Termín﻿﻿Zápas﻿﻿Výsledek﻿
16. 11., 20:30Medveděv – Cobolli
16. 11., 14:00Alcaraz – Tiafoe
15. 11., 20:30Shelton – Fils
15. 11., 14:00Zverev – Jódar

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Program a výsledky čtyřhry na Turnaji mistrů v tenise, hráči

Neméně sledovaná je i čtyřhra, která se hraje ve stejném formátu – 8 dvojic, 2 skupiny a 2 nejlepší do semifinále.

Na titul z loňského ročníku se pokusí navázat finsko-britský pár Harri Heliövaara a Henry Patten, hrají ale i předloňští šampioni Kevin Krawietz / Tim Pütz z Německa.

Turnaj mistrů 2026 - program a výsledky ve čtyřhře
﻿Termín﻿﻿Zápas﻿﻿Výsledek﻿
16. 11., 18:00Harrison/Skupski – Krawietz/Pütz
16. 11., 11:30Granollers/Zeballos – Bolelli/Vavassori
15. 11., 18:00Arevalo/Pavič – Arribage/Olivetti
15. 11., 11:30Heliövaara/Patten – Luz/Matos

Harri Heliovaara a Henry Patten, vítězové Turnaje mistrů ve čtyřhře

Skupiny pro ATP Finals 2026: pořadí, tabulka

Pořadí skupin najdete v tabulkách níže. Často se stává, že je po stejném počtu odehraných zápasů shoda. V tom případě rozhodují postupně tato kritéria:

  • vzájemné zápasy (v případě shody dvou hráčů),
  • procento vyhraných setů (v případě shody třech hráčů),
  • procento vyhraných gamů (u třech hráčů, když nerozhodnout sety),
  • ATP žebříček po posledním ATP turnaji v roce (u třech hráčů, když nerozhodnou ani gamy).
DVOUHRA – skupina John McEnroe
HráčVýhryProhrySety
1. Alexander Zverev
2. Ben Shelton
3. Arthur Fils
4. Rafael Jódar
DVOUHRA – skupina Ivan Lendl
HráčVýhryProhrySety
1. Carlos Alcaraz
2. Daniil Medveděv
3. Flavio Cobolli
4. Frances Tiafoe
ČTYŘHRA – skupina Todd Woodbridge
TýmVýhryProhrySety
1. Heliövaara / Patten
2. Arévalo / Pavič
3. Arribagé / Olivetti
4. Luz / Matos
ČTYŘHRA – skupina Mark Woodforde
TýmVýhryProhrySety
1. Harrison / Skupski
2. Granollers / Zeballos
3. Bolelli / Vavassori
4. Krawietz / Pütz

Kde sledovat Turnaj mistrů live: přímé přenosy v TV a online

Turnaj mistrů mají skvěle pokryté sázkové kanceláře, například u Tipsportu zde si kromě kurzů spustíte všechny zápasy dvouhry i čtyřhry v přímých přenosech. Nově zaregistrovaní mohou využít vstupní bonus 1 000 Kč.

Pro sledování zápasů v televizi je třeba mít přístup k placenému kanálu Premier Sport. Ten mají v nabídce poskytovatelé Telly, Oneplay nebo Magenta TV.

Prize money a odměny, body

Na odměnách se letos v rámci Turnaje mistrů rozdá celkem 15 750 000 $, tedy více než 347 milionů korun. Je o 1,61% nárůst proti loňskému ročníku. Neporažený šampion si přijde na 5 171 000 $, ve čtyřhře jsou prize money výrazně nižší.

Turnaj mistrů 2026 – prize money
FázeDvouhraČtyřhraBody
Neporažený šampion5 171 000 $959 300 $1500
Vítěz+ 2 412 000 $+ 356 800 $+ 500
Finalista+ 1 206 000 $+ 178 500 $+ 400
Výhra – skupina405 000 $96 600 $200
Za účast1 z. – 169 000 $
2 z. – 253 000 $
3 z. – 338 000 $		1 z. – 67 100 $
2 z. – 100 650 $
3 z. – 134 200 $

Přehled vítězů minulých let, šampioni

Od 70. let má turnaj spoustu šampionů – jména jako Ivan Lendl nebo Pete Sampras, kteří vybojovali celkem 5 titulů, dokázali překonat Roger Federer (6) a Novak Djokovič (7). Ve čtyřhře zůstávají rekordmany Peter Fleming a John McEnroe se sedmi triumfy.

Kromě Lendla už se nedokázal dostat do finále žádný další český tenista, v deblové soutěži jsou jedinými vítězi Miloslav Mečíř a Tomáš Šmíd (1987). Navázat na ně mohli Petr Pála s Pavlem Víznerem (2001), finále ale tehdy nezvládli. Od té doby Česko na finalisty čeká.

Turnaj mistrů v tenise – vítězové
RočníkDvouhraČtyřhra
2025Jannik SinnerHeliövaara / Patten
2024Jannik SinnerKrawietz / Pütz
2023Novak DjokovičRam / Salisbury
2022Novak DjokovičRam / Salisbury
2021Alexander ZverevHerbert / Mahut
2020Daniil MedveděvMelzer / Roger-Vasselin
2019Stefanos TsitsipasHerbert / Mahut
2018Alexander ZverevSock / M. Bryan
2017Grigor DimitrovKontinen / Peers
2016Andy MurrayKontinen / Peers
2015Novak DjokovičRojer / Tecau
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