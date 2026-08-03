|Termín:
|leden – listopad 2026
|Dějiště:
|po celém světě
|Počet turnajů:
|57
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Tipsport, Fortuna, Chance
Ženské WTA turnaje – jak se dělí do kategorií?
Tenisová asociace pro ženy (WTA) pořádá desítky turnajů během celé sezony, trvající od ledna až do listopadu. Pro lepší orientaci se dělí do různých kategorií.
Toto dělení se několikrát v historii měnilo, od roku 2021 ale pro nejvyšší WTA Tour platí:
- WTA 1000 – celkem 10 turnajů
- WTA 500 – 17 turnajů
- WTA 250 – 22 turnajů
- WTA Finals – Turnaj mistryň
- United Cup – smíšená soutěž týmů
Ačkoliv do WTA Tour spadají i všechny čtyři grandslamy, jsou stejně jako týmový Billie Jean King Cup, dříve známý jako Fed Cup, organizovány Mezinárodní tenisovou federací (ITF neboli World Tennis).
Zapomenout nesmíme ani na podniky WTA 125, což je jakási „druhá liga“ a obdoba mužských ATP challengerů, za třetí ligu se považuje ITF Women’s Tour, nově známá jako Women’s World Tennis Tour.
Kalendář tenisových turnajů WTA 2026: program, termíny, vítězky
V následující tabulce najdete kompletní přehled všech ženských WTA turnajů pro rok 2026. Dozvíte se datum konání, místo, povrch a kdo vyhrál.
Dvě akce se konají i na českém území, konkrétně v Ostravě (únor) a v Praze (červenec). Hraje se na tvrdém povrchu (venku i v hale), antuce a trávě. Česká vítězka je v tabulce vyznačena tučně.
|Turnaj (povrch)
|Termín
|Vítězka
|LEDEN
|United Cup (tvrdý)
|2. – 11. 1.
|Polsko
|WTA 500 Brisbane (tvrdý)
|4. – 11. 1.
|A. Sabalenková
|WTA 250 Auckland (tvrdý)
|5. – 11. 1.
|E. Svitolinová
|WTA 500 Adelaide (tvrdý)
|12. – 17. 1.
|M. Andrejevová
|WTA 250 Hobart (tvrdý)
|12. – 17. 1.
|E. Cocciarettová
|Australian Open (tvrdý)
|18. 1. – 1. 2.
|E. Rybakinová
|ÚNOR
|WTA 250 Kluž (tvrdý, hala)
|1. – 7. 2.
|S. Cîrsteaová
|WTA 250 Ostrava (tvrdý, hala)
|1. – 7. 2.
|K. Boulterová
|WTA 500 Abú Dhabí (tvrdý)
|1. – 7. 2.
|S. Bejlek
|WTA 1000 Dauhá (tvrdý)
|8. – 14. 2.
|K. Muchová
|WTA 1000 Dubaj (tvrdý)
|15. – 21. 2.
|J. Pegulaová
|WTA 500 Mérida (tvrdý)
|23. 2. – 1. 3.
|C. Bucsaová
|WTA 250 Austin (tvrdý)
|23. 2. – 1. 3.
|P. Stearnsová
|BŘEZEN
|WTA 1000 Indian Wells (tvrdý)
|4. – 15. 3.
|A. Sabalenková
|WTA 1000 Miami (tvrdý)
|17. – 29. 3.
|A. Sabalenková
|WTA 500 Charleston (antuka)
|30. 3. – 5. 4.
|J. Pegulaová
|WTA 250 Bogota (antuka)
|30. 3. – 5. 4.
|M. Bouzková
|DUBEN
|WTA 500 Linec (antuka, hala)
|6. – 12. 4.
|M. Andrejevová
|WTA 500 Stuttgart (antuka, hala)
|13. – 19. 4.
|E. Rybakinová
|WTA 250 Rouen (antuka, hala)
|13. – 19. 4.
|M. Kosťuková
|WTA 1000 Madrid (antuka)
|21. 4. – 3. 5.
|M. Kosťuková
|KVĚTEN
|WTA 1000 Řím (antuka)
|5. – 17. 5.
|E. Svitolinová
|WTA 500 Štrasburk (antuka)
|17. – 23. 5.
|E. Navarrová
|WTA 250 Rabat (antuka)
|18. – 23. 5.
|P. Marčinková
|French Open / Roland Garros (antuka)
|24. 5. – 7. 6.
|M. Andrejevová
|ČERVEN
|WTA 500 Londýn (tráva)
|8. – 14. 6.
|D. Vekičová
|WTA 250 Hertogenbosch (tráva)
|9. – 15. 6.
|R. Montgomeryová
|WTA 250 Nottingham (tráva)
|15. – 21. 6.
|M. Bouzková
|WTA 500 Berlín (tráva)
|15. – 21. 6.
|L. Nosková
|WTA 500 Bad Homburg (tráva)
|21. – 27. 6.
|K. Muchová
|WTA 250 Eastbourne (tráva)
|22. – 27. 6.
|M. Keysová
|Wimbledon (tráva)
|29. 6. – 12. 7.
|L. Nosková
|ČERVENEC
|WTA 250 Iași (antuka)
|13. – 19. 7.
|M. Šerifová
|WTA 250 Athény (tvrdý)
|13. – 19. 7.
|B. Krejčíková
|WTA 250 Hamburk (antuka)
|20. – 26. 7.
|T. Korpatschová
|WTA 250 Praha (tvrdý)
|20. – 26. 7.
|L. Taggerová
|WTA 500 Washington (tvrdý)
|27. 7. – 2. 8.
|A. Ealaová
|WTA 250 Memphis (tvrdý)
|27. 7. – 2. 8.
|K. Ljutovová
|SRPEN
|WTA 1000 Toronto (tvrdý)
|2. – 13. 8.
|WTA 1000 Cincinnati (tvrdý)
|13. – 23. 8.
|WTA 500 Monterrey (tvrdý)
|23. – 29. 8.
|US Open (tvrdý)
|30. 8. – 13. 9.
|ZÁŘÍ
|WTA 500 Guadalajara (tvrdý)
|13. – 19. 9.
|WTA 250 São Paulo (tvrdý)
|14. – 20. 9.
|WTA 500 Singapur (tvrdý)
|21. – 27. 9.
|WTA 250 Soul (tvrdý)
|21. – 27. 9.
|WTA 1000 Peking (tvrdý)
|30. 9. – 11. 10.
|ŘÍJEN
|WTA 1000 Wuhan (tvrdý)
|12. – 18. 10.
|WTA 500 Ningbo (tvrdý)
|19. – 25. 10.
|WTA 250 Osaka (tvrdý)
|19. – 25. 10.
|WTA 250 Guangzhou (tvrdý)
|26. 10. – 1. 11.
|WTA 500 Tokio (tvrdý)
|26. 10. – 1. 11.
|LISTOPAD
|WTA 250 Hong Kong (tvrdý)
|2. – 8. 11.
|WTA 250 Čennaí (tvrdý)
|2. – 8. 11.
|Turnaj mistryň (tvrdý, hala)
|8. – 15. 11.
|TÝMOVÉ AKCE
|BJK Cup – kvalifikace (různé)
|10. – 12. 4.
|–
|BJK Cup – finále (tvrdý, hala)
|22. – 27. 9.
|BJK Cup – play-off (různé)
|20. – 22. 11.
|–
Body do žebříčku na tenisových turnajích žen
Podívejme se nyní na bodové ohodnocení. Nejprestižnější jsou jednoznačně grandslamy, na kterých získává vítězka 2 000 bodů, následuje Turnaj mistryň s až 1 500 body.
U „tisícovek“ mohou být body různé, ecistují totiž dvoutýdenní akce pro 96 hráček ve dvouhře, ale také týdenní podniky pro 56 tenistek. Jiný počet startujících mohou mít i „pětistovky“. V tabulce najdete bodové zisky pouze pro dvouhru.
|Kategorie (hráčky)
|Titul
|F
|SF
|ČF
|OF
|R32
|R64
|R128
|Grand slam (128)
|2000
|1300
|780
|430
|240
|130
|70
|10
|WTA Finals (8)
|až 1500
|až 1000
|až 600
|(+200 za výhru ve skupině)
|WTA 1000 (96)
|1000
|650
|390
|215
|120
|65
|35
|10
|WTA 1000 (56)
|1000
|650
|390
|215
|120
|65
|10
|–
|WTA 500 (30/28)
|500
|325
|195
|108
|60
|1
|–
|–
|WTA 250 (32)
|250
|163
|98
|54
|30
|1
|–
|–
Kde sledovat ženský tenis živě – WTA live streamy online i v TV
WTA Tour 2026 lze sledovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je mít účet u vybraných sázkových kanceláří, kde stačí založit účet a máte vše přehledně na jednom místě. Navíc si přijdete na bonus, za který si můžete vsadit.
- TV Tipsport zde – všechny turnaje
- TV Chance zde – všechny turnaje
- Fortuna TV – vybrané turnaje
Přímí přenosy z mnoha turnajů jsou dostupné i na několika televizních kanálech. Následující odrážky vám napoví:
- Eurosport: grandslamy (Telly, Skylink)
- CANAL+ Sport: WTA 1000, 500 a 250 (Skylink)
- Sport 1, 2: vybrané WTA 250 (Telly, Skylink)
- ČT sport: Billie Jean King Cup, WTA Praha a Ostrava