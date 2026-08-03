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Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Kamil Jurek
  20:34

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí. | foto: Reuters

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde sledovat přímé přenosy.
Tenisová WTA Tour 2026 – ženy
Termín:leden – listopad 2026
Dějiště:po celém světě
Počet turnajů:57
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Tipsport, Fortuna, Chance

Ženské WTA turnaje – jak se dělí do kategorií?

Tenisová asociace pro ženy (WTA) pořádá desítky turnajů během celé sezony, trvající od ledna až do listopadu. Pro lepší orientaci se dělí do různých kategorií.

Toto dělení se několikrát v historii měnilo, od roku 2021 ale pro nejvyšší WTA Tour platí:

  • WTA 1000 – celkem 10 turnajů
  • WTA 500 – 17 turnajů
  • WTA 250 – 22 turnajů
  • WTA Finals – Turnaj mistryň
  • United Cup – smíšená soutěž týmů

Ačkoliv do WTA Tour spadají i všechny čtyři grandslamy, jsou stejně jako týmový Billie Jean King Cup, dříve známý jako Fed Cup, organizovány Mezinárodní tenisovou federací (ITF neboli World Tennis).

Zapomenout nesmíme ani na podniky WTA 125, což je jakási „druhá liga“ a obdoba mužských ATP challengerů, za třetí ligu se považuje ITF Women’s Tour, nově známá jako Women’s World Tennis Tour.

Kalendář tenisových turnajů WTA 2026: program, termíny, vítězky

V následující tabulce najdete kompletní přehled všech ženských WTA turnajů pro rok 2026. Dozvíte se datum konání, místo, povrch a kdo vyhrál.

Dvě akce se konají i na českém území, konkrétně v Ostravě (únor) a v Praze (červenec). Hraje se na tvrdém povrchu (venku i v hale), antuce a trávě. Česká vítězka je v tabulce vyznačena tučně.

Tenisová WTA Tour 2026 – ženy
Turnaj (povrch)TermínVítězka
LEDEN
United Cup (tvrdý)2. – 11. 1.Polsko
WTA 500 Brisbane (tvrdý)4. – 11. 1.A. Sabalenková
WTA 250 Auckland (tvrdý)5. – 11. 1.E. Svitolinová
WTA 500 Adelaide (tvrdý)12. – 17. 1.M. Andrejevová
WTA 250 Hobart (tvrdý)12. – 17. 1.E. Cocciarettová
Australian Open (tvrdý)18. 1. – 1. 2.E. Rybakinová
ÚNOR
WTA 250 Kluž (tvrdý, hala)1. – 7. 2.S. Cîrsteaová
WTA 250 Ostrava (tvrdý, hala)1. – 7. 2.K. Boulterová
WTA 500 Abú Dhabí (tvrdý)1. – 7. 2.S. Bejlek
WTA 1000 Dauhá (tvrdý)8. – 14. 2.K. Muchová
WTA 1000 Dubaj (tvrdý)15. – 21. 2.J. Pegulaová
WTA 500 Mérida (tvrdý)23. 2. – 1. 3.C. Bucsaová
WTA 250 Austin (tvrdý)23. 2. – 1. 3.P. Stearnsová
BŘEZEN
WTA 1000 Indian Wells (tvrdý)4. – 15. 3.A. Sabalenková
WTA 1000 Miami (tvrdý)17. – 29. 3.A. Sabalenková
WTA 500 Charleston (antuka)30. 3. – 5. 4.J. Pegulaová
WTA 250 Bogota (antuka)30. 3. – 5. 4.M. Bouzková
DUBEN
WTA 500 Linec (antuka, hala)6. – 12. 4.M. Andrejevová
WTA 500 Stuttgart (antuka, hala)13. – 19. 4.E. Rybakinová
WTA 250 Rouen (antuka, hala)13. – 19. 4.M. Kosťuková
WTA 1000 Madrid (antuka)21. 4. – 3. 5.M. Kosťuková
KVĚTEN
WTA 1000 Řím (antuka)5. – 17. 5.E. Svitolinová
WTA 500 Štrasburk (antuka)17. – 23. 5.E. Navarrová
WTA 250 Rabat (antuka)18. – 23. 5.P. Marčinková
French Open / Roland Garros (antuka)24. 5. – 7. 6.M. Andrejevová
ČERVEN
WTA 500 Londýn (tráva)8. – 14. 6.D. Vekičová
WTA 250 Hertogenbosch (tráva)9. – 15. 6.R. Montgomeryová
WTA 250 Nottingham (tráva)15. – 21. 6.M. Bouzková
WTA 500 Berlín (tráva)15. – 21. 6.L. Nosková
WTA 500 Bad Homburg (tráva)21. – 27. 6.K. Muchová
WTA 250 Eastbourne (tráva)22. – 27. 6.M. Keysová
Wimbledon (tráva)29. 6. – 12. 7.L. Nosková
ČERVENEC
WTA 250 Iași (antuka)13. – 19. 7.M. Šerifová
WTA 250 Athény (tvrdý)13. – 19. 7.B. Krejčíková
WTA 250 Hamburk (antuka)20. – 26. 7.T. Korpatschová
WTA 250 Praha (tvrdý)20. – 26. 7.L. Taggerová
WTA 500 Washington (tvrdý)27. 7. – 2. 8.A. Ealaová
WTA 250 Memphis (tvrdý)27. 7. – 2. 8.K. Ljutovová
SRPEN
WTA 1000 Toronto (tvrdý)2. – 13. 8.
WTA 1000 Cincinnati (tvrdý)13. – 23. 8.
WTA 500 Monterrey (tvrdý)23. – 29. 8.
US Open (tvrdý)30. 8. – 13. 9.
ZÁŘÍ
WTA 500 Guadalajara (tvrdý)13. – 19. 9.
WTA 250 São Paulo (tvrdý)14. – 20. 9.
WTA 500 Singapur (tvrdý)21. – 27. 9.
WTA 250 Soul (tvrdý)21. – 27. 9.
WTA 1000 Peking (tvrdý)30. 9. – 11. 10.
ŘÍJEN
WTA 1000 Wuhan (tvrdý)12. – 18. 10.
WTA 500 Ningbo (tvrdý)19. – 25. 10.
WTA 250 Osaka (tvrdý)19. – 25. 10.
WTA 250 Guangzhou (tvrdý)26. 10. – 1. 11.
WTA 500 Tokio (tvrdý)26. 10. – 1. 11.
LISTOPAD
WTA 250 Hong Kong (tvrdý)2. – 8. 11.
WTA 250 Čennaí (tvrdý)2. – 8. 11.
Turnaj mistryň (tvrdý, hala)8. – 15. 11.
TÝMOVÉ AKCE
BJK Cup – kvalifikace (různé)10. – 12. 4.
BJK Cup – finále (tvrdý, hala)22. – 27. 9.
BJK Cup – play-off (různé)20. – 22. 11.

Body do žebříčku na tenisových turnajích žen

Podívejme se nyní na bodové ohodnocení. Nejprestižnější jsou jednoznačně grandslamy, na kterých získává vítězka 2 000 bodů, následuje Turnaj mistryň s až 1 500 body.

U „tisícovek“ mohou být body různé, ecistují totiž dvoutýdenní akce pro 96 hráček ve dvouhře, ale také týdenní podniky pro 56 tenistek. Jiný počet startujících mohou mít i „pětistovky“. V tabulce najdete bodové zisky pouze pro dvouhru.

Rozdělení bodů na WTA turnajích (dvouhra)
Kategorie (hráčky)TitulFSFČFOFR32R64R128
Grand slam (128)200013007804302401307010
WTA Finals (8)až 1500až 1000až 600(+200 za výhru ve skupině)
WTA 1000 (96)1000650390215120653510
WTA 1000 (56)10006503902151206510
WTA 500 (30/28)500325195108601
WTA 250 (32)2501639854301

Kde sledovat ženský tenis živě – WTA live streamy online i v TV

WTA Tour 2026 lze sledovat hned několika způsoby. Nejjednodušší je mít účet u vybraných sázkových kanceláří, kde stačí založit účet a máte vše přehledně na jednom místě. Navíc si přijdete na bonus, za který si můžete vsadit.

Přímí přenosy z mnoha turnajů jsou dostupné i na několika televizních kanálech. Následující odrážky vám napoví:

  • Eurosport: grandslamy (Telly, Skylink)
  • CANAL+ Sport: WTA 1000, 500 a 250 (Skylink)
  • Sport 1, 2: vybrané WTA 250 (Telly, Skylink)
  • ČT sport: Billie Jean King Cup, WTA Praha a Ostrava
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