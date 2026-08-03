|Termín:
|leden – prosinec 2026
|Dějiště:
|po celém světě
|Počet turnajů:
|65
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Tipsport, Fortuna, Chance
Mužské ATP turnaje: dělení do kategorií
Asociace tenisových profesionálů (ATP) má na starosti více než 60 turnajů během celého roku – od ledna až do prosince. Už řadu let se dělí do několika přehledných kategorií.
První velká změna přišla v roce 2009, kdy se přišlo s nápadem na formát ATP a číslovku, slova „World Tour“ pak z názvů vypadla až v roce 2019. Aktuálně je tedy dělení následující:
- ATP 1000 – celkem 9 turnajů
- ATP 500 – 16 turnajů
- ATP 250 – 29 turnajů
- ATP Finals – Turnaj mistrů
- United Cup – smíšená soutěž týmů
- Laver Cup – soutěž týmů
Pod ATP Tour patří i čtyři grandslamové turnaje, jsou ale organizovány Mezinárodní tenisovou federací (ITF / World Tennis). To samé platí i o týmovém Davis Cupu.
Jakousi druhou tenisovou ligou je pak ATP Challenger Tour, ještě níže je pak Men’s World Tennis Tour, dříve známá jako ITF Men’s Tour.
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Kalendář tenisových turnajů ATP 2026: program, termíny, vítězové
V tabulce níže se podívejte na přehled všech mužských ATP turnajů v roce 2026. Najdete v ní místo, povrch, termín a kdo vyhrál.
V Čeku zatím žádný turnaj nejvyšší ATP Tour není, na našem území se konají pouze 4 challengery – v Ostravě (duben/květen), Prostějově (červen), Liberci (červenec/srpen) a Praze (srpen).
|Turnaj (povrch)
|Termín
|Vítěz
|LEDEN
|United Cup (tvrdý)
|2. – 11. 1.
|Polsko
|ATP 250 Brisbane (tvrdý)
|5. – 11. 1.
|D. Medveděv
|ATP 250 Hong Kong (tvrdý)
|5. – 11. 1.
|A. Bublik
|ATP 250 Adelaide (tvrdý)
|12. – 17. 1.
|T. Macháč
|ATP 250 Auckland (tvrdý)
|12. – 17. 1.
|J. Menšík
|Australian Open (tvrdý)
|18. 1. – 1. 2.
|C. Alcaraz
|ÚNOR
|ATP 250 Montpellier (tvrdý, hala)
|2. – 8. 2.
|F. Auger-Aliassime
|ATP 500 Dallas (tvrdý, hala)
|9. – 15. 2.
|B. Shelton
|ATP 500 Rotterdam (tvrdý, hala)
|9. – 15. 2.
|A. de Minaur
|ATP 250 Buenos Aires (antuka)
|9. – 15. 2.
|F. Cerundolo
|ATP 250 Delray Beach (tvrdý)
|16. – 22. 2.
|S. Korda
|ATP 500 Dauhá (tvrdý)
|16. – 22. 2.
|C. Alcaraz
|ATP 500 Rio de Janeiro (antuka)
|16. – 22. 2.
|T. M. Etcheverry
|ATP 500 Acapulco (tvrdý)
|23. 2. – 1. 3.
|F. Cobolli
|ATP 500 Dubaj (tvrdý)
|23. 2. – 1. 3.
|D. Medvedev
|ATP 250 Santiago (antuka)
|23. 2. – 1. 3.
|L. Darderi
|BŘEZEN
|ATP 1000 Indian Wells (tvrdý)
|4. – 15. 3.
|J. Sinner
|ATP 1000 Miami (tvrdý)
|18. – 29. 3.
|J. Sinner
|ATP 250 Houston (antuka)
|30. 3. – 5. 4.
|T. Paul
|ATP 250 Marrakéš (antuka)
|30. 3. – 5. 4.
|R. Jodar
|ATP 250 Bukurešť (antuka)
|30. 3. – 5. 4.
|M. Navone
|DUBEN
|ATP 1000 Monte Carlo (antuka)
|5. – 12. 4.
|J. Sinner
|ATP 500 Barcelona (antuka)
|13. – 19. 4.
|A. Fils
|ATP 500 Mnichov (antuka)
|13. – 19. 4.
|B. Shelton
|ATP 1000 Madrid (antuka)
|22. 4. – 3. 5.
|J. Sinner
|KVĚTEN
|ATP 1000 Řím (antuka)
|6. – 17. 5.
|J. Sinner
|ATP 500 Hamburg (antuka)
|17. – 23. 5.
|I. Buse
|ATP 250 Ženeva (antuka)
|17. – 23. 5.
|L. Tien
|French Open/Roland Garros (antuka)
|24. 5. – 7. 6.
|A. Zverev
|ČERVEN
|ATP 250 Hertogenbosch (tráva)
|8. – 14. 6.
|K. Majchrzak
|ATP 250 Stuttgart (tráva)
|8. – 14. 6.
|B. Shelton
|ATP 500 Halle (tráva)
|15. – 21. 6.
|F. Tiafoe
|ATP 500 Londýn (tráva)
|15. – 21. 6.
|F. Cerundolo
|ATP 250 Mallorca (tráva)
|21. – 27. 6.
|A. D. Fokina
|ATP 250 Eastbourne (tráva)
|21. – 27. 6.
|Z. Bergs
|Wimbledon (tráva)
|29. 6. – 12. 7.
|J. Sinner
|ČERVENEC
|ATP 250 Umag (antuka)
|13. – 19. 7.
|D. M. Aguilar
|ATP 250 Bastad (antuka)
|13. – 19. 7.
|A. Rublev
|ATP 250 Gstaad (antuka)
|13. – 19. 7.
|S. Tsitsipas
|ATP 250 Kitzbühel (antuka)
|20. – 26. 7.
|Q. Halys
|ATP 250 Estoril (antuka)
|20. – 26. 7.
|L. Van Assche
|ATP 500 Washington (tvrdý)
|27. 7. – 2. 8.
|T. Fritz
|ATP 250 Los Cabos (tvrdý)
|27. 7. – 2. 8.
|A. Gea
|SRPEN
|ATP 1000 Montréal (tvrdý)
|2. – 13. 8.
|ATP 1000 Cincinnati (tvrdý)
|13. – 23. 8.
|ATP 250 Winston-Salem (tvrdý)
|23. – 29. 8.
|US Open (tvrdý)
|30. 8. – 13. 9.
|ZÁŘÍ
|ATP 250 Chengdu (tvrdý)
|23. – 29. 9.
|ATP 250 Hangzhou (tvrdý)
|23. – 29. 9.
|Laver Cup (tvrdý, hala)
|25. – 27. 9.
|ATP 500 Peking (tvrdý)
|30. 9. – 6. 10.
|ATP 500 Tokio (tvrdý)
|30. 9. – 6. 10.
|ŘÍJEN
|ATP 1000 Šanghaj (tvrdý)
|7. – 18. 10.
|ATP 250 Brusel (tvrdý, hala)
|19. – 25. 10.
|ATP 250 Lyon (tvrdý, hala)
|19. – 25. 10.
|ATP 250 Almaty (tvrdý, hala)
|19. – 25. 10.
|ATP 500 Basilej (tvrdý, hala)
|26. 10. – 1. 11.
|ATP 500 Vídeň (tvrdý, hala)
|26. 10. – 1. 11.
|LISTOPAD
|ATP 1000 Paříž (tvrdý, hala)
|2. – 8. 11.
|ATP 250 Stockholm (tvrdý, hala)
|8. – 14. 11.
|Turnaj mistrů (tvrdý, hala)
|15. – 22. 11.
|PROSINEC
|Next Gen ATP Finals (tvrdý, hala)
|TBA
|TÝMOVÉ AKCE
|Davis Cup - 1. kolo kval. (různé)
|6. – 8. 2.
|–
|Davis Cup - 2. kolo kval. (různé)
|18. – 20. 9.
|–
|Davis Cup – finále (tvrdý, hala)
|23. – 29. 11.
Bodování pro tenisové turnaje mužů
Je zajímavé, že mají tenisté a tenistky rozdílné body, a to i na grandslamech – v obou případech ale platí, že si vítěz připisuje 2 000 bodů do žebříčku. Pro Turnaj mistrů pak může jít až o 1 500 bodů.
Muži mají různě velká startovní pole pro všechny typy ostatních turnajů, tedy kategorie 1000, 500 i 250. Nejlépe vám vše vysvětlí následující tabulka.
|Kategorie (hráči)
|Titul
|F
|SF
|ČF
|OF
|R32
|R64
|R128
|Grand slam (128)
|2000
|1300
|800
|400
|200
|100
|50
|10
|ATP Finals (8)
|až 1500
|až 1000
|až 600
|(+200 za výhru ve skupině)
|ATP 1000 (96)
|1000
|650
|400
|200
|100
|50
|30
|10
|ATP 1000 (56)
|1000
|650
|400
|200
|100
|50
|10
|–
|ATP 500 (48)
|500
|330
|200
|100
|50
|25
|0
|–
|ATP 500 (32)
|500
|330
|200
|100
|50
|0
|–
|–
|ATP 250 (48)
|250
|165
|100
|50
|25
|13
|0
|–
|ATP 250 (32/28)
|250
|165
|100
|50
|250
|0
|–
|–
Kde sledovat mužský tenis živě – ATP live streamy online i v TV
ATP Tour 2026 si mohou zájemci spustit například díky online livestreamům u sázkových kanceláří. Vše, co ke sledování potřebujete, je mít vytvořený účet, což zvládne každý během pár minut. Navíc nově zaregistrovaní získávají hezký bonus, za který si mohou vsadit.
- TV Tipsport zde – vysílá všechny turnaje
- TV Chance zde – vysílá všechny turnaje
- Fortuna TV – jen vybrané turnaje
Fanoušci televizního vysílání to mají složitější – grand slamové turnaje a Laver Cup jsou totiž na jiném kanále než zbytek turnajů, specifický je pak také Davis Cup. Udělejte si v TV přenosech jasno:
- Eurosport: grandslamy, Laver Cup (Telly, Skylink)
- Premier Sport: ATP 1000, 500 a 250 (Telly)
- ČT sport: Davis Cup, challengery Prostějov, Ostrava