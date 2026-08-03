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Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Kamil Jurek
  22:58

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu. | foto: AP

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.
Tenisová ATP Tour 2026 – muži
Termín:leden – prosinec 2026
Dějiště:po celém světě
Počet turnajů:65
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Tipsport, Fortuna, Chance

Mužské ATP turnaje: dělení do kategorií

Asociace tenisových profesionálů (ATP) má na starosti více než 60 turnajů během celého roku – od ledna až do prosince. Už řadu let se dělí do několika přehledných kategorií.

První velká změna přišla v roce 2009, kdy se přišlo s nápadem na formát ATP a číslovku, slova „World Tour“ pak z názvů vypadla až v roce 2019. Aktuálně je tedy dělení následující:

  • ATP 1000 – celkem 9 turnajů
  • ATP 500 – 16 turnajů
  • ATP 250 – 29 turnajů
  • ATP Finals – Turnaj mistrů
  • United Cup – smíšená soutěž týmů
  • Laver Cup – soutěž týmů

Pod ATP Tour patří i čtyři grandslamové turnaje, jsou ale organizovány Mezinárodní tenisovou federací (ITF / World Tennis). To samé platí i o týmovém Davis Cupu.

Jakousi druhou tenisovou ligou je pak ATP Challenger Tour, ještě níže je pak Men’s World Tennis Tour, dříve známá jako ITF Men’s Tour.

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Kalendář tenisových turnajů ATP 2026: program, termíny, vítězové

V tabulce níže se podívejte na přehled všech mužských ATP turnajů v roce 2026. Najdete v ní místo, povrch, termín a kdo vyhrál.

V Čeku zatím žádný turnaj nejvyšší ATP Tour není, na našem území se konají pouze 4 challengery – v Ostravě (duben/květen), Prostějově (červen), Liberci (červenec/srpen) a Praze (srpen).

Tenisová ATP Tour 2026 – muži
Turnaj (povrch)TermínVítěz
LEDEN
United Cup (tvrdý)2. – 11. 1.Polsko
ATP 250 Brisbane (tvrdý)5. – 11. 1.D. Medveděv
ATP 250 Hong Kong (tvrdý)5. – 11. 1.A. Bublik
ATP 250 Adelaide (tvrdý)12. – 17. 1.T. Macháč
ATP 250 Auckland (tvrdý)12. – 17. 1.J. Menšík
Australian Open (tvrdý)18. 1. – 1. 2.C. Alcaraz
ÚNOR
ATP 250 Montpellier (tvrdý, hala)2. – 8. 2.F. Auger-Aliassime
ATP 500 Dallas (tvrdý, hala)9. – 15. 2.B. Shelton
ATP 500 Rotterdam (tvrdý, hala)9. – 15. 2.A. de Minaur
ATP 250 Buenos Aires (antuka)9. – 15. 2.F. Cerundolo
ATP 250 Delray Beach (tvrdý)16. – 22. 2.S. Korda
ATP 500 Dauhá (tvrdý)16. – 22. 2.C. Alcaraz
ATP 500 Rio de Janeiro (antuka)16. – 22. 2.T. M. Etcheverry
ATP 500 Acapulco (tvrdý)23. 2. – 1. 3.F. Cobolli
ATP 500 Dubaj (tvrdý)23. 2. – 1. 3.D. Medvedev
ATP 250 Santiago (antuka)23. 2. – 1. 3.L. Darderi
BŘEZEN
ATP 1000 Indian Wells (tvrdý)4. – 15. 3.J. Sinner
ATP 1000 Miami (tvrdý)18. – 29. 3.J. Sinner
ATP 250 Houston (antuka)30. 3. – 5. 4.T. Paul
ATP 250 Marrakéš (antuka)30. 3. – 5. 4.R. Jodar
ATP 250 Bukurešť (antuka)30. 3. – 5. 4.M. Navone
DUBEN
ATP 1000 Monte Carlo (antuka)5. – 12. 4.J. Sinner
ATP 500 Barcelona (antuka)13. – 19. 4.A. Fils
ATP 500 Mnichov (antuka)13. – 19. 4.B. Shelton
ATP 1000 Madrid (antuka)22. 4. – 3. 5.J. Sinner
KVĚTEN
ATP 1000 Řím (antuka)6. – 17. 5.J. Sinner
ATP 500 Hamburg (antuka)17. – 23. 5.I. Buse
ATP 250 Ženeva (antuka)17. – 23. 5.L. Tien
French Open/Roland Garros (antuka)24. 5. – 7. 6.A. Zverev
ČERVEN
ATP 250 Hertogenbosch (tráva)8. – 14. 6.K. Majchrzak
ATP 250 Stuttgart (tráva)8. – 14. 6.B. Shelton
ATP 500 Halle (tráva)15. – 21. 6.F. Tiafoe
ATP 500 Londýn (tráva)15. – 21. 6.F. Cerundolo
ATP 250 Mallorca (tráva)21. – 27. 6.A. D. Fokina
ATP 250 Eastbourne (tráva)21. – 27. 6.Z. Bergs
Wimbledon (tráva)29. 6. – 12. 7.J. Sinner
ČERVENEC
ATP 250 Umag (antuka)13. – 19. 7.D. M. Aguilar
ATP 250 Bastad (antuka)13. – 19. 7.A. Rublev
ATP 250 Gstaad (antuka)13. – 19. 7.S. Tsitsipas
ATP 250 Kitzbühel (antuka)20. – 26. 7.Q. Halys
ATP 250 Estoril (antuka)20. – 26. 7.L. Van Assche
ATP 500 Washington (tvrdý)27. 7. – 2. 8.T. Fritz
ATP 250 Los Cabos (tvrdý)27. 7. – 2. 8.A. Gea
SRPEN
ATP 1000 Montréal (tvrdý)2. – 13. 8.
ATP 1000 Cincinnati (tvrdý)13. – 23. 8.
ATP 250 Winston-Salem (tvrdý)23. – 29. 8.
US Open (tvrdý)30. 8. – 13. 9.
ZÁŘÍ
ATP 250 Chengdu (tvrdý)23. – 29. 9.
ATP 250 Hangzhou (tvrdý)23. – 29. 9.
Laver Cup (tvrdý, hala)25. – 27. 9.
ATP 500 Peking (tvrdý)30. 9. – 6. 10.
ATP 500 Tokio (tvrdý)30. 9. – 6. 10.
ŘÍJEN
ATP 1000 Šanghaj (tvrdý)7. – 18. 10.
ATP 250 Brusel (tvrdý, hala)19. – 25. 10.
ATP 250 Lyon (tvrdý, hala)19. – 25. 10.
ATP 250 Almaty (tvrdý, hala)19. – 25. 10.
ATP 500 Basilej (tvrdý, hala)26. 10. – 1. 11.
ATP 500 Vídeň (tvrdý, hala)26. 10. – 1. 11.
LISTOPAD
ATP 1000 Paříž (tvrdý, hala)2. – 8. 11.
ATP 250 Stockholm (tvrdý, hala)8. – 14. 11.
Turnaj mistrů (tvrdý, hala)15. – 22. 11.
PROSINEC
Next Gen ATP Finals (tvrdý, hala)TBA
TÝMOVÉ AKCE
Davis Cup - 1. kolo kval. (různé)6. – 8. 2.
Davis Cup - 2. kolo kval. (různé)18. – 20. 9.
Davis Cup – finále (tvrdý, hala)23. – 29. 11.

Bodování pro tenisové turnaje mužů

Je zajímavé, že mají tenisté a tenistky rozdílné body, a to i na grandslamech – v obou případech ale platí, že si vítěz připisuje 2 000 bodů do žebříčku. Pro Turnaj mistrů pak může jít až o 1 500 bodů.

Muži mají různě velká startovní pole pro všechny typy ostatních turnajů, tedy kategorie 1000, 500 i 250. Nejlépe vám vše vysvětlí následující tabulka.

Rozdělení bodů na ATP turnajích (dvouhra)
Kategorie (hráči)TitulFSFČFOFR32R64R128
Grand slam (128)200013008004002001005010
ATP Finals (8)až 1500až 1000až 600(+200 za výhru ve skupině)
ATP 1000 (96)1000650400200100503010
ATP 1000 (56)10006504002001005010
ATP 500 (48)50033020010050250
ATP 500 (32)500330200100500
ATP 250 (48)2501651005025130
ATP 250 (32/28)250165100502500

Kde sledovat mužský tenis živě – ATP live streamy online i v TV

ATP Tour 2026 si mohou zájemci spustit například díky online livestreamům u sázkových kanceláří. Vše, co ke sledování potřebujete, je mít vytvořený účet, což zvládne každý během pár minut. Navíc nově zaregistrovaní získávají hezký bonus, za který si mohou vsadit.

Fanoušci televizního vysílání to mají složitější – grand slamové turnaje a Laver Cup jsou totiž na jiném kanále než zbytek turnajů, specifický je pak také Davis Cup. Udělejte si v TV přenosech jasno:

  • Eurosport: grandslamy, Laver Cup (Telly, Skylink)
  • Premier Sport: ATP 1000, 500 a 250 (Telly)
  • ČT sport: Davis Cup, challengery Prostějov, Ostrava
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