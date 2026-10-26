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ATP Vídeň 2026: Program, los, výsledky, Češi a živý přenos

Kristýna Polášková
  7:58

Jakub Menšík hraje bekhend na tenisové exhibici Red Bull BassLine ve Vídni. | foto: Red Bull

Turnaj kategorie ATP 500 Vídeň, známý jako Erste Bank Open, se koná od 26. října do 1. listopadu v hale Wiener Stadthalle. Český tenis v hlavní soutěži reprezentují Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Podívejte se na kompletní program, výsledky, pavouk a informace o štědrých prize money.
ATP 500 Vídeň 2026
Základní informace
Datum konání:26. října – 1. listopadu 2026
Místo:Vídeň, Rakousko (Wiener Stadthalle)
Kategorie:ATP 500
Povrch:Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):32 / 16 párů
Celková dotace (Prize money):2 797 985 €
Česká stopa:Jakub Menšík, Tomáš Macháč (kvalifikace)
Kde sledovat (TV a stream):Premier Sport, u Tipsportu zde
Kurzyu SynotTipu zde

Češi na ATP Vídeň 2026: Program

V hlavní soutěži se představí dvaČeši. Jakub Menšík je nasazenou osmičkou turnaje. Jeho úvodním soupeřem bude jeden z úspěšných kvalifikantů. Do hlavní soutěže se dostal také Tomáš Macháč, který prošel úspěšně kvalifikací.

Fáze turnajeVýsledek
1. kolo
Jakub Menšík (CZE) – Lukas Neumayer (AUT)26.10., 17:30
Tomáš Macháč (CZE) – A. De Minaur (AUS)26.10., 15:00
Kvalifikace
Fabian Marozsan (HUN) – Tomáš Macháč (CZE)postup bez boje
Corentin Moutet (FRA) – Tomáš Macháč (CZE)4:6, 4:6

ATP Vídeň 2026: Los a nasazení

Hlavní pavouk dvouhry má 32 tenistů. Roli obhájce titulu z roku 2025 by plnil Jannik Sinner, který letos ve Vídni nestartuje. Nejvýše nasazeným hráčem je Alexander Zverev, turnajovou dvojkou Španěl Carlos Alcaraz a trojkou ruský tenista Daniil Medveděv.

Nasazení hráči pro dvouhru ve Vídni:

  1. Alexander Zverev (Německo, ATP 2.)
  2. Carlos Alcaraz (Španělsko, ATP 3.)
  3. Daniil Medveděv (ATP 5.)
  4. Flavio Cobolli (Itálie, ATP 6.)
  5. Alex de Minaur (Austrálie, ATP 8.)
  6. Frances Tiafoe (USA, ATP 9.)
  7. Tommy Paul (USA, ATP 14.)
  8. Jakub Menšík (Česko, ATP 16.)

Zverev útočí ve Vídni na post světové jedničky

Turnajová jednička Alexander Zverev usiluje ve Vídni o třetí letošní titul po triumfech na Roland Garros a US Open. Ve hře je také posun na první místo světového žebříčku. Pokud postoupí alespoň do čtvrtfinále, vystřídá 2. listopadu Jannika Sinnera a poprvé v kariéře se stane světovou jedničkou. Po Borisi Beckerovi, který vedl žebříček v roce 1991, by byl teprve druhým německým tenistou na vrcholu pořadí ATP.

Prize money a body do žebříčku

Turnaj ATP 500 ve Vídni má dotaci necelých 2,8 milionu eur (přesně 2 797 985 €). Vítěz dvouhry si odnese nejen 500 bodů do světového žebříčku, ale také prémii 523 305 eur (zhruba 13 milionů korun).

Fáze turnajeDvouhra (€)Body (dvouhra)
Vítěz523 305500
Finále281 540330
Semifinále150 040200
Čtvrtfinále78 655100
Osmifinále (16)40 92050
1. kolo (32)21 8200

Kde sledovat tenis ATP Vídeň 2026 živě: TV přenos a live stream

Přímé přenosy z halového turnaje ve Vídni nabídne českým divákům televizní stanice Premier Sport. Zápasy bude možné sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport.

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