|Základní informace
|Datum konání:
|26. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|Vídeň, Rakousko (Wiener Stadthalle)
|Kategorie:
|ATP 500
|Povrch:
|Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
|Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):
|32 / 16 párů
|Celková dotace (Prize money):
|2 797 985 €
|Česká stopa:
|Jakub Menšík, Tomáš Macháč (kvalifikace)
|Kde sledovat (TV a stream):
|Premier Sport, u Tipsportu zde
|Kurzy
|u SynotTipu zde
Češi na ATP Vídeň 2026: Program
V hlavní soutěži se představí dvaČeši. Jakub Menšík je nasazenou osmičkou turnaje. Jeho úvodním soupeřem bude jeden z úspěšných kvalifikantů. Do hlavní soutěže se dostal také Tomáš Macháč, který prošel úspěšně kvalifikací.
|Fáze turnaje
|Výsledek
|1. kolo
|Jakub Menšík (CZE) – Lukas Neumayer (AUT)
|26.10., 17:30
|Tomáš Macháč (CZE) – A. De Minaur (AUS)
|26.10., 15:00
|Kvalifikace
|Fabian Marozsan (HUN) – Tomáš Macháč (CZE)
|postup bez boje
|Corentin Moutet (FRA) – Tomáš Macháč (CZE)
|4:6, 4:6
ATP Vídeň 2026: Los a nasazení
Hlavní pavouk dvouhry má 32 tenistů. Roli obhájce titulu z roku 2025 by plnil Jannik Sinner, který letos ve Vídni nestartuje. Nejvýše nasazeným hráčem je Alexander Zverev, turnajovou dvojkou Španěl Carlos Alcaraz a trojkou ruský tenista Daniil Medveděv.
Nasazení hráči pro dvouhru ve Vídni:
- Alexander Zverev (Německo, ATP 2.)
- Carlos Alcaraz (Španělsko, ATP 3.)
- Daniil Medveděv (ATP 5.)
- Flavio Cobolli (Itálie, ATP 6.)
- Alex de Minaur (Austrálie, ATP 8.)
- Frances Tiafoe (USA, ATP 9.)
- Tommy Paul (USA, ATP 14.)
- Jakub Menšík (Česko, ATP 16.)
Zverev útočí ve Vídni na post světové jedničky
Turnajová jednička Alexander Zverev usiluje ve Vídni o třetí letošní titul po triumfech na Roland Garros a US Open. Ve hře je také posun na první místo světového žebříčku. Pokud postoupí alespoň do čtvrtfinále, vystřídá 2. listopadu Jannika Sinnera a poprvé v kariéře se stane světovou jedničkou. Po Borisi Beckerovi, který vedl žebříček v roce 1991, by byl teprve druhým německým tenistou na vrcholu pořadí ATP.
Prize money a body do žebříčku
Turnaj ATP 500 ve Vídni má dotaci necelých 2,8 milionu eur (přesně 2 797 985 €). Vítěz dvouhry si odnese nejen 500 bodů do světového žebříčku, ale také prémii 523 305 eur (zhruba 13 milionů korun).
|Fáze turnaje
|Dvouhra (€)
|Body (dvouhra)
|Vítěz
|523 305
|500
|Finále
|281 540
|330
|Semifinále
|150 040
|200
|Čtvrtfinále
|78 655
|100
|Osmifinále (16)
|40 920
|50
|1. kolo (32)
|21 820
|0
Kde sledovat tenis ATP Vídeň 2026 živě: TV přenos a live stream
Přímé přenosy z halového turnaje ve Vídni nabídne českým divákům televizní stanice Premier Sport. Zápasy bude možné sledovat také prostřednictvím sázkové kanceláře Tipsport.