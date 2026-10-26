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Tenis ATP Basilej 2026: Program, los, výsledky, Lehečka a živý přenos

Kristýna Polášková
  8:04

Jiří Lehečka se natahuje po míčku ve finále turnaje v Tokiu. | foto: AP

Halový turnaj ATP 500 Basilej s oficiálním názvem Swiss Indoors Basel se letos koná od 26. října do 1. listopadu v hale St. Jakobshalle v Basileji. Letošní ročník nabízí silné startovní pole v čele s Benem Sheltonem, Novakem Djokovičem i Jiřím Lehečkou. Projděte si kompletní program, výsledky, pavouk a informace o štědrých prize money.
ATP 500 Swiss Indoors Basilej 2026Základní informace
Datum konání:26. října – 1. listopadu 2026
Místo:Basilej, Švýcarsko (St. Jakobshalle)
Kategorie:ATP 500
Povrch:Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):32 / 16 párů
Celková dotace (Prize money):2 584 155 €
Česká stopa:Jiří Lehečka
Kde sledovat (TV a stream):Premier Sport 2, u Tipsportu zde
Kurzyu SynotTipu zde

ATP Basilej 2026: Lehečka v 1. kole vyzve Wawrinku

Jediným českým zástupcem v hlavní soutěži basilejského podniku je Jiří Lehečka, který si díky svému žebříčkovému postavení (ATP 20.) vysloužil nasazení s číslem 8. Los Lehečkovi do cesty postavil devětatřicetiletého švýcarského veterána a trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku, jenž na domácím turnaji startuje na divokou kartu.

Zápas (dvouhra)Výsledek
1. kolo
Jiří Lehečka (CZE) – Stan Wawrinka (SUI)27. 10. v 10:00

ATP Basilej 2026: Los a nasazení

Hlavní pavouk dvouhry má 32 tenistů. O prestižní titul bojují i tři hráči z první patnáctky žebříčku ATP, přičemž role turnajové jedničky připadla Američanovi Benu Sheltonovi (ATP 4.). S číslem dva do turnaje vstoupí Francouz Arthur Fils (ATP 10.) a trojkou je španělský talent Rafael Jódar (ATP 11.).

Lákadlem pro fanoušky je start srbské hrající legendy Novaka Djokoviče (aktuálně 12. hráč světa), jenž do Basileje zamířil i díky udělené divoké kartě a figuruje jako čtvrtý nasazený. Obhájce loňského triumfu, Brazilec João Fonseca, letos nestartuje.

Nasazení hráči pro dvouhru (Swiss Indoors):

  1. Ben Shelton (USA, ATP 4.)
  2. Arthur Fils (Francie, ATP 10.)
  3. Rafael Jódar (Španělsko, ATP 11.)
  4. Novak Djokovič (Srbsko, ATP 12. / divoká karta)
  5. Taylor Fritz (USA, ATP 14.)
  6. Jiří Lehečka (Česko, ATP 20.)
  7. Casper Ruud (Norsko, ATP 24.)
  8. Hubert Hurkacz (Polsko, ATP 30.)

Prize money a body do žebříčku na ATP Basilej 2026

Stejně jako paralelně hraný turnaj ve Vídni, i basilejský podnik patří do kategorie ATP 500. Celková dotace turnaje činí 2 584 155 eur. Pro vítěze prestižního turnaje je vedle 500 žebříčkových bodů připraven i šek na 483 335 eur (přes 12 milionů korun).

Fáze turnaje (dvouhra)Prize Money (€) Body (dvouhra)
Vítěz483 335500
Finálista260 025330
Semifinálista138 575200
Čtvrtfinálista70 795100
Osmifinálista (16)37 79050
1. kolo (32)20 1550

Historie a Federerův trůn: Král domácí haly

Historie turnaje v Basileji, který se hraje od roku 1970, je neodmyslitelně spjata se jménem nejslavnějšího místního rodáka, Rogera Federera. Bývalý podavač míčků na tomto turnaji se postupem času vypracoval v absolutního vládce domácí haly. Federer zde triumfoval celkem desetkrát (naposledy v roce 2019, čímž se stal i nejstarším vítězem ve 38 letech). Navíc drží i rekord v počtu vyhraných zápasů (75). Nejmladším šampionem historie zůstává Američan Jim Courier, který zde uspěl v 19 letech v roce 1989.

Kde sledovat tenis ATP Basilej 2026 živě

Přímé přenosy ze švýcarské Basileje nabízí českým a slovenským televizním divákům placený sportovní kanál Premier Sport 2.

Pro ty, kteří preferují sledování přes internet, je ideální volbou sázková kancelář Tipsport, která na své platformě vysílá zdarma live streamy zápasů celého turnaje.

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