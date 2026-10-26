|ATP 500 Swiss Indoors Basilej 2026
|Základní informace
|Datum konání:
|26. října – 1. listopadu 2026
|Místo:
|Basilej, Švýcarsko (St. Jakobshalle)
|Kategorie:
|ATP 500
|Povrch:
|Tvrdý povrch v hale (Hard indoor)
|Počet hráčů (dvouhra / čtyřhra):
|32 / 16 párů
|Celková dotace (Prize money):
|2 584 155 €
|Česká stopa:
|Jiří Lehečka
|Kde sledovat (TV a stream):
|Premier Sport 2, u Tipsportu zde
|Kurzy
|u SynotTipu zde
ATP Basilej 2026: Lehečka v 1. kole vyzve Wawrinku
Jediným českým zástupcem v hlavní soutěži basilejského podniku je Jiří Lehečka, který si díky svému žebříčkovému postavení (ATP 20.) vysloužil nasazení s číslem 8. Los Lehečkovi do cesty postavil devětatřicetiletého švýcarského veterána a trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku, jenž na domácím turnaji startuje na divokou kartu.
|Zápas (dvouhra)
|Výsledek
|1. kolo
|Jiří Lehečka (CZE) – Stan Wawrinka (SUI)
|27. 10. v 10:00
ATP Basilej 2026: Los a nasazení
Hlavní pavouk dvouhry má 32 tenistů. O prestižní titul bojují i tři hráči z první patnáctky žebříčku ATP, přičemž role turnajové jedničky připadla Američanovi Benu Sheltonovi (ATP 4.). S číslem dva do turnaje vstoupí Francouz Arthur Fils (ATP 10.) a trojkou je španělský talent Rafael Jódar (ATP 11.).
Lákadlem pro fanoušky je start srbské hrající legendy Novaka Djokoviče (aktuálně 12. hráč světa), jenž do Basileje zamířil i díky udělené divoké kartě a figuruje jako čtvrtý nasazený. Obhájce loňského triumfu, Brazilec João Fonseca, letos nestartuje.
Nasazení hráči pro dvouhru (Swiss Indoors):
- Ben Shelton (USA, ATP 4.)
- Arthur Fils (Francie, ATP 10.)
- Rafael Jódar (Španělsko, ATP 11.)
- Novak Djokovič (Srbsko, ATP 12. / divoká karta)
- Taylor Fritz (USA, ATP 14.)
- Jiří Lehečka (Česko, ATP 20.)
- Casper Ruud (Norsko, ATP 24.)
- Hubert Hurkacz (Polsko, ATP 30.)
Prize money a body do žebříčku na ATP Basilej 2026
Stejně jako paralelně hraný turnaj ve Vídni, i basilejský podnik patří do kategorie ATP 500. Celková dotace turnaje činí 2 584 155 eur. Pro vítěze prestižního turnaje je vedle 500 žebříčkových bodů připraven i šek na 483 335 eur (přes 12 milionů korun).
|Fáze turnaje (dvouhra)
|Prize Money (€)
|Body (dvouhra)
|Vítěz
|483 335
|500
|Finálista
|260 025
|330
|Semifinálista
|138 575
|200
|Čtvrtfinálista
|70 795
|100
|Osmifinálista (16)
|37 790
|50
|1. kolo (32)
|20 155
|0
Historie a Federerův trůn: Král domácí haly
Historie turnaje v Basileji, který se hraje od roku 1970, je neodmyslitelně spjata se jménem nejslavnějšího místního rodáka, Rogera Federera. Bývalý podavač míčků na tomto turnaji se postupem času vypracoval v absolutního vládce domácí haly. Federer zde triumfoval celkem desetkrát (naposledy v roce 2019, čímž se stal i nejstarším vítězem ve 38 letech). Navíc drží i rekord v počtu vyhraných zápasů (75). Nejmladším šampionem historie zůstává Američan Jim Courier, který zde uspěl v 19 letech v roce 1989.
Kde sledovat tenis ATP Basilej 2026 živě
Přímé přenosy ze švýcarské Basileje nabízí českým a slovenským televizním divákům placený sportovní kanál Premier Sport 2.
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